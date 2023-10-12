*تتوافر ميزة نطاق الألوان %100 في طرازات QNED99/95/90/85.

*نطاق مجموعة ألوان الشاشة (CGV) يكافئ أو تتجاوز نطاق مجموعة ألوان الشاشة لمساحة ألوان DCI-P3 وفق ما تم التحقق منها بشكل مستقل من قبل Intertek.

*تشير نسبة نطاق الألوان %70 إلى أجهزة تلفزيون LG UHD التي تفتقر إلى تقنية NanoCell.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.