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أماكن الشراء Why LG QNED
أماكن الشراء

فيديو لخطوط انسيابية لحركة الألوان.

حقبة جديدة لعصر الألوان حيث تلتقي تقنيتا Quantum Dot وNanoCell.

Quantum Dot & NanoCell

تقديم رؤية جديدة للألوان

مع دمج تقنيات الألوان الرائعة في شاشة نابضة بالحياة، تُغرّد ألوان تلفزيون QNED وحدها في فئة خاصة بها.

*تلفزيون LG QNED mini LED هو تلفزيون يعمل بلوحة LED صغيرة ويجمع بين تقنية NanoCell وQuantum Dot.

Mini LEDs

ضوء صغير يحدث فرقًا كبيرًا

تتميز تلفزيونات LG QNED بمصابيح Mini LEDs، وهي تقنية إضاءة خلفية أصغر وأكثر تطوراً. يبلغ حجم كل مصباح LED أقل من 300 ميكرومتر - أي 1/40 من حجم مصابيح LED التقليدية - مما يتيح تلائم المزيد من الأضواء مع الشاشة. وبفضل هذه الميزة، يمكن لتلفزيون LG QNED عرض ذروة سطوع أعلى وألوان سوداء أعمق ودقة وتفاصيل أكبر من تلفزيون LCD العادي.

*تتوافر ميزات MiniLEDs في طرازات QNED99/95/90/85.

*يعتمد عدد كتل MiniLED على طراز QNED99 مقاس 86 بوصة.

*تم حساب حجم MiniLED باستخدام معايير القياس الداخلية لشركة LG.

+Precision Dimming Pro

تعظيم قوة المحترفين

تستخدم تقنية التعتيم الأكثر تقدمًا لدينا (Precision Dimming Pro+) الآلاف من كتل التعتيم الفردية للتحكم الدقيق في الإضاءة الخلفية. وبالإضافة إلى خوارزميات التعلم العميق الخاصة بمعالج (α9 Gen5 AI Processor 8K)، والتي تكتشف بدقة معلومات الكائن وتستخرجها، توفر هذه التقنية صورة محددة بدقة مع سطوع محسّن مع تقليل تأثير الهالة.

صورة يظهر بها شاشتا تلفزيون - واحدة على اليسار والأخرى على اليمين. توجد نفس الصور من الكريستال الملون على كل تلفزيون. تبدو الصورة الواقعة على اليسار شاحبة بعض الشيء بينما تبدو الصورة الواقعة على اليمين زاهية للغاية. توجد صورة شريحة معالج أسفل الزاوية اليسرى من التلفزيون على الصورة اليمنى.

*يعتمد عدد الكتل على طراز QNED99 مقاس 86 بوصة.

*تتوافر ميزة (Precision Dimming Pro+) في طرازات QNED99/95/90 (86 بوصة)

*تتوافر ميزة (Precision Dimming Pro) في طرازات QNED90 (مقاس 75 بوصة، و65 بوصة).

*تتوافر ميزة (Precision Dimming) في طراز QNED85.

*تتوافر ميزة (Dimming Pro) في طراز QNED80.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.

صورة طلاء رقمية ملونة للغاية تنقسم إلى قطاعين - في الأعلى تكون أكثر ألوانًا وحيوية، وفي الأسفل أقل ألوانًا وحيوية.
صورة طلاء رقمية ملونة للغاية تنقسم إلى قطاعين - في الأعلى تكون أكثر ألوانًا وحيوية، وفي الأسفل أقل ألوانًا وحيوية.

نطاق ألوان %100

نفجر الألوان

حتى مع السطوع الكامل، لا يبدو اللون باهتًا على LG QNED بفضل نطاق الألوان الذي يبلغ نسبة ٪100. يمكن للشاشة المعتمدة من Intertek، التعبير عن طيف DCI-P3 الكامل عبر مساحة لونية ثلاثية الأبعاد تغطي نطاق الإضاءة الكامل، مما يعني أنه يمكنك الاستمتاع بمزيد من ظلال الألوان الغنية والدقيقة بغض النظر عن مدى سطوع الشاشة أو تعتيمها.

يوجد رسمان بيانيان لتوزيع ألوان RGB على شكل قطب مثلث. الرسم الموجود على اليسار بنطاق ألوان 70٪، والآخر الموجود على اليمين بنطاق ألوان 100٪ موزع بالكامل. يوجد نص بين الرسمين البيانيين مكتوب به (سطوع وإظلام "Bright and Dark") يوجد شعار معتمد من Intertek أسفل ذلك مباشرةً.

*تتوافر ميزة نطاق الألوان %100 في طرازات QNED99/95/90/85.

*نطاق مجموعة ألوان الشاشة (CGV) يكافئ أو تتجاوز نطاق مجموعة ألوان الشاشة لمساحة ألوان DCI-P3 وفق ما تم التحقق منها بشكل مستقل من قبل Intertek.

*تشير نسبة نطاق الألوان %70 إلى أجهزة تلفزيون LG UHD التي تفتقر إلى تقنية NanoCell.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.

تباين فائق (Ultra Contrast)

عندما يتعلق الأمر بالتباين، لا توجد منافسة

بفضل تقنية الإضاءة الخلفية الأصغر حجماً والمكتظة بكثافة (Mini LEDs)، يمكن لتلفزيون LG QNED تحقيق تباين فائق الوضوح من خلال التحكم الدقيق في العديد من كتل التعتيم الفريدة. ونتيجة لذلك، تصبح الصور أكثر وضوحًا ويتم تقليل تأثير الهالة للحصول على تجربة مشاهدة أفضل.

صورة عجلة فيريس (العجلة الدوارة) مقسمة على شاشتي تلفزيون، حيث تبدو شاحبةً بشكل أكبر على اليسار، بينما تبدو على اليمين أكثر إشراقًا وحيوية.

*تتوافر ميزة التباين الفائق (Ultra Contrast) في طرازات QNED99/95/90/85.

منظر ± 30درجة

منظر أمامي

                                               

                                                                                                                                                   

تناسق ألوان بنسبة ٪100

زوايا مختلفة، نفس الألوان الأصلية

لست بحاجة إلى مشاهدة التلفزيون مباشرة للاستمتاع بالألوان المثيرة على LG QNED. بفضل تناسق الألوان بنسبة 100٪، يتم عرض الألوان بوضوح ودقة حتى عند عرضها من زوايا تصل إلى 30 درجة.

*تتوافر ميزة تناسق الألوان بنسبة %100 (Color Consistency) في طرازات QNED99/95/90.

*حاصل على شهادة Intertek لقياس تناسق الألوان بنسبة %100 وفق معايير CIE DE2000 مع 18 لونًا من أنماط Macbeth بزاوية مشاهدة ±30°.

*جميع الطرازات التي تدعم تناسق الألوان بنسبة %100 حاصلة على شهادة Intertek.

دقة Real 8K

الفرق يكمن في التفاصيل

يقدم تلفزيون LG QNED تفاصيل نابضة بالحياة حتى على أكبر الشاشات مع Real 8K. من خلال الجمع بين تقنية العرض المبتكرة من QNED ومستويات تعديل تباين شبه مثالية وما يقرب من 33 مليون بكسل، يقدم هذا التلفزيون تجربة مشاهدة واقعية ونابضة بالحياة بشكل مذهل.

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تعرض شاشة تلفزيون QNED سحلية ملونة للغاية تجلس على أوراق ملونة. أسفل تلفزيون QNED، هناك صورتان صغيرتان مقربتان لجزء من سحلية تعرض تفاصيل الجلد. يوجد على اليسار إصدار 4K LCD وعلى اليمين إصدار 8K mini LED. نجد أن صورة 8K mini LED أكثر إشراقًا ووضوحًا.

**تتوافر هذه الميزات في طرازات 8K فقط (QNED99/95).

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.

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*قد يختلف تصميم المنتج ومواصفاته حسب البلد أو حجم الشاشة.

A side view of the LG OLED C2 and LG OLED G2 Gallery Edition facing each other across a dark room with bright, colorful artworks on their screens.

Welcome to the bright side

Take home the brilliant new LG OLED evo today.

Welcome to the bright side FIND OUT LG OLED EVO

منظر جانبي لتلفزيون LG OLED C2 وتلفزيون LG OLED G2 Gallery Edition يواجهان بعضهما البعض عبر غرفة مظلمة مع عرض أعمال فنية مشرقة وملونة على كلتا الشاشتين.

مرحباً إلى الجانب المشرق

خذ معك إلى المنزل اليوم تلفزيون 

LG OLED evo الجديد والرائع.

مرحباً إلى الجانب المشرق اكتشف المزيد