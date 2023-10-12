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صورة لإنسان آلي في إضاءة حمراء اللون. يومض عيناه ببطء.

تلفزيون مزود بمجموعة كبيرة
من القدرات الجديدة

أضف ألوان QNED
إلى قائمة مخزونك

تضفي تقنيتا Quantum Dot وNanoCell ألوانًا وتفاصيل نابضة بالحياة على لعبتك من أجل الانغماس في المستوى التالي.

 

*تلفزيون LG QNED mini LED هو تلفزيون يعمل بلوحة LED صغيرة ويجمع بين تقنية NanoCell وQuantum Dot.

ألعاب بتقنية 8K المتقدمة

 

استمتع برؤية واضحة للنصر

يقدم تلفزيون LG QNED المزيد لمحبي الألعاب، مع أوقات استجابة سريعة وشاشة Quantum Dot NanoCell السلسة والغامرة بشكل مذهل. ومع توافر شاشة 8K كبيرة للغاية بجانب هذه التقنيات، فهذه هي حقًا تجربة الألعاب المثالية.

 

صورة الخلفية لمركبة فضائية غريبة محاطة بكويكبات. يتم تمييز الجزء الأوسط من سفينة الفضاء في صورة منفصلة، وينقسم إلى قسمين - أحدهما على اليسار يقول 4K ويكون أقل سطوعًا بينما الآخر على اليمين يقول 8K ويكون أكثر إشراقًا.

**تتوافر هذه الميزات في طرازات 8K فقط (QNED99/95).
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.

تلفزيون QNED مثبت أمام جدار أحمر - صورة على الشاشة تظهر لعبة كرة السلة مع لاعبيْن يمارسان اللعبة. أسفلها مباشرة، يوجد مربعان للصور. على اليسار تظهر عبارة (إيقاف VRR) ويعرض صورة ضبابية لنفس الصورة، وعلى اليمين تظهر عبارة (تشغيل VRR) مع عرض نفس الصورة.

لا تسمح لتأخر الإدخال بإبطائك

يتيح لك معدل التحديث المتغير الاستمتاع بلعب سريع وسلس مع انخفاض معدل الوميض والتمزق والتقطيع وتأخر الإدخال.

تلفزيونان يواجهان بعضهما البعض. يعرض التلفزيون الموجود على الجانب الأيسر سيارة سباق سريعة القيادة تبدو ضبابية تمامًا، بينما يعرض التلفزيون الموجود على الجانب الأيمن سيارة سباق سريعة القيادة ولكنها واضحة جدًا.

تقطيع أقل، تمزق أقل، متعة أكثر

تعمل تقنية AMD FreeSync Premium على مزامنة معدل التحديث لتقليل التلعثم والتمزق بشكل كبير من أجل الحصول على صور واضحة وسلسة حتى في ألعاب HDR سريعة الوتيرة.

*يتميز تلفزيون QNED99/90/85/80 بتقنية AMD FreeSync™ الفائقة

*يتميز تلفزيون QNED99/90/85/80 بتقنية VRR.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.

4K 120Hz & ALLM & eARC

 

بعض مواصفات الألعاب الجادة

مدعومًا بميزة Supporting Dolby Vision© المزودة بتقنية 4K بمعدل 120هرتز، يعد تلفزيون LG QNED حلمًا للاعبين. تعمل ALLM و eARC المزودة بأحدث مواصفات HDMI 2.1 على تقليل ضبابية الحركة والظلال بحيث يمكنك الاستمتاع بلعب سريع وغامر بدقة عالية.

اعثر عليه الآن

تلفزيون QNED موضوع في غرفة ألعاب حمراء اللون بها العديد من بلاط الإضاءة. على شاشة التلفزيون، تظهر سفينتا قراصنة حمراء اللون في المحيط الهائج.

تتوافر ميزة 4K 120Hz في طرازات QNED99/90/85/80.
*لا يدعم تلفزيون QNED80 تقنية Dolby Vision® HDR.

اختر تلفزيون QNED الذي يُكمل بيئة ألعابك

اختر تلفزيون QNED الذي يُكمل بيئة ألعابك

اختر تلفزيون QNED الذي يُكمل بيئة ألعابك اعثر عليه الآن

*قد يختلف تصميم المنتج ومواصفاته حسب البلد أو حجم الشاشة.

تقنيتا Dolby Vision IQ & Dolby Atmos

 

مجهزة للانغماس القوي

تعمل تقنية Dolby Vision IQ وتقنية Dolby Atmos على تحسين جودة الصورة والصوت لتجعلها تشعر وكأنك حقًا في منتصف الحدث. يتم تحسين جودة الصورة باستخدام البيانات الوصفية ومستشعرات الضوء المدمجة في التلفزيون لضبط الصورة لتتناسب مع نوع المحتوى ومع محيطك، بينما توفر أنظمة الصوت صوتًا غامرًا متعدد الأبعاد.

 

سيارة سباق تتسابق بشغف في تلفزيون QNED وهناك تصور لتأثير الصوت. يوجد شعار Dolby Vision IQ وشعار Dolby Atmos.

*تتوافر ميزات Dolby Vision IQ & Doby Atmos في QNED99/95/90/85.

HGiG

شراكة مع أكبر الأسماء في صناعة الألعاب

تفخر LG بإقامة شراكات مع بعض أكبر الأسماء في صناعة الألعاب، من المطورين إلى الشركات، في HGiG. إننا نعمل معًا لضمان قدر أكبر من التعاون بين أجهزة التلفزيون ووحدات التحكم في الألعاب الخاصة بنا حتى تتمكن من الاستمتاع بأفضل تجربة ألعاب HDR ممكنة.

مشهد لوقت الفجر على كوكب شبيه بالأرض ينقسم إلى جزأين - على اليسار يبدو باهتًا وأقل سطوعًا، ويظهر نص يقول (بدون HGiG) أعلى الزاوية اليسرى. على اليمين مشهد أكثر إشراقًا، ويظهر نص يقول (مع HGiG) أعلى الزاوية اليمنى.
مشهد لوقت الفجر على كوكب شبيه بالأرض ينقسم إلى جزأين - على اليسار يبدو باهتًا وأقل سطوعًا، ويظهر نص يقول (بدون HGiG) أعلى الزاوية اليسرى. على اليمين مشهد أكثر إشراقًا، ويظهر نص يقول (مع HGiG) أعلى الزاوية اليمنى.

*HGiG هي مجموعة من الشركات المتطوعة بمجال الألعاب وشاشات العرض التلفزيونية التي تلتقي لتحديد الإرشادات العامة وإتاحتها لتحسين تجارب ألعاب مستخدمي تقنية HDR.

*قد يختلف دعم HGiG باختلاف الدولة.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.

مُحسِّن الألعاب (Game Optimizer)

 

سترغب في عمل أيقونة اختصار لهذه الميزة

تسهل ميزة مُحسِّن الألعاب (Game Optimizer) الحصول على تجربةٍ أفضل، بغض النظر عن نوع اللعبة التي تلعبها، من خلال قائمتين يسهل التنقل فيهما. ضمن علامة التبويب "الألعاب (Gaming)"، يمكنك تحديد نوع اللعبة ووضعها للتحسين السريع، بينما تتيح لك علامة التبويب "الصورة (Picture)" مزيدًا من الضبط الدقيق للشاشة لتناسب احتياجاتك.

 

*قد يختلف مدى توافر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.

*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة مُحسِّن الألعاب (Game Optimizer) حسب السلسلة.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.

لوحة التحكم باللعبة

 

استمر في تحكمك دون كسر انغماسك

توفر لوحة التحكم باللعبة الجديدة وصولاً سهلاً إلى إعدادات الألعاب الأساسية، مما يتيح لك ضبط الإعدادات في لمح البصر دون كسر انغماسك. كما أنها توفر وصولاً سريعًا إلى قائمة مُحسِّن الألعاب (Game Optimizer) الكاملة للتحكم بشكل أكثر ملاءمة.

 

تسير الروبوتات العسكرية في الخلفية، وهناك نافذة منبثقة لإعداد لوحة التحكم بالألعاب.

*قد يختلف مدى توافر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.

اختر تلفزيون QNED الذي يُكمل بيئة ألعابك

اختر تلفزيون QNED الذي يُكمل بيئة ألعابك

اختر تلفزيون QNED الذي يُكمل بيئة ألعابك اعثر عليه الآن

*قد يختلف تصميم المنتج ومواصفاته حسب البلد أو حجم الشاشة.

Google Stadia & NVIDIA GEFORCE Now

 

الآلاف من الألعاب حسب الطلب

سجّل الدخول إلى عالم أوسع من الألعاب مباشرةً من LG QNED، بفضل شراكاتنا الجديدة مع Google Stadia وNVIDIA GEFORCE Now. لا يقتصر الأمر على توفير آلاف الألعاب الجديدة لك فحسب، بل يتيح لك أيضًا المتابعة من حيث توقفت على الأجهزة الأخرى، والاستمتاع بأحدث ألعاب وحدة التحكم دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.

اعثر عليه الآن

هناك ثلاثة أجهزة تلفزيون - أحدها في المنتصف مواجه للأمام ويوجد شعار NVIDIA GEFORCE NOW وشعار Stadia على الشاشة. يعرض التليفزيون الموجود على اليسار طريقة لعب Splitgate على الشاشة، بينما يعرض التلفزيون الموجود على اليمين طريقة لعب Cyberpunk 2077 على الشاشة.

*قد تختلف الشراكات المدعومة حسب الدولة.

*سوف يتوفر Game Dashboard & Optimizer على الألعاب السحابية اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2022.

تقنية ثورية

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أحجام مذهلة

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سينما منزلية لأضخم الأفلام

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اختر تلفزيون QNED الذي يُكمل بيئة ألعابك اعثر عليه الآن

*قد يختلف تصميم المنتج ومواصفاته حسب البلد أو حجم الشاشة.

منظر جانبي لتلفزيون LG OLED C2 وتلفزيون LG OLED G2 Gallery Edition يواجهان بعضهما البعض عبر غرفة مظلمة مع عرض أعمال فنية مشرقة وملونة على كلتا الشاشتين.

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خذ معك إلى المنزل اليوم تلفزيون
LG OLED evo الجديد والرائع.

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