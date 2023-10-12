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Ultra-large QNED.اللون معروض على مقياس مذهل

شاشة Ultra-large 8K

تفاصيل نابضة بالحياة على شاشة أكبر من الواقع

يقدم تلفزيون LG QNED تفاصيل مذهلة بدقة 4K و 8K المذهلة، حتى على أكبر شاشاتنا مقاس 86 بوصة.

**تتوافر هذه الميزات في طرازات 8K فقط (QNED99/95).

ترقية 8K بتقنية الذكاء الاصطناعي

 

تستدعي الشاشة الكبيرة للغاية الحصول على محتوى فائق الجودة

يعمل المعالج الذكي على تحسين المحتوى منخفض الدقة وتحليل المعلومات المفقودة واستعادتها مع تقليل الضوضاء لتوفير تجربة مشاهدة بدقة 8K تستحق المشاهدة على الشاشة الكبيرة.

 

*قد تختلف جودة صورة المحتوى المرقى بناءً على دقة المصدر.
**تتوافر هذه الميزات في طرازات 8K فقط (QNED99/95).
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.

منظر كبير جدًا لملعب كرة القدم، وجزء من الصورة معروض من خلال تلفزيون QNED.

شاشة كبيرة
لأكبر المباريات

عش جو يوم المباراة بالكامل وأنت مرتاح في منزلك مع تلفزيون كبير للغاية.

 

 

شاشة كبيرة<br>لأكبر المباريات اكتشف المزيد

شاشة كبيرة
لأضخم الأفلام

استمتع بتجربة سينمائية بلاحدود على شاشة كبيرة مليئة بأحدث التقنيات والترفيه.

 

شاشة كبيرة
لأكبر الألعاب

قم بإنشاء إعدادات الألعاب التي تحلم بها مع تلفزيون بشاشة كبيرة ملحمية مليئة بأحدث مواصفات الألعاب.

 

تقنية ثورية

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سينما منزلية لأضخم الأفلام

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ألعاب غامرة

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اختر تلفزيون QNED الكبير جدًا المناسب لك

اختر تلفزيون QNED الكبير جدًا المناسب لك

اختر تلفزيون QNED الكبير جدًا المناسب لك اعثر عليه الآن

*قد يختلف تصميم المنتج ومواصفاته حسب البلد أو حجم الشاشة.

Welcome <br> to the bright side1

Welcome
to the bright side

Take home the brilliant new LG OLED evo today.

 

 

Welcome <br>to the bright side FIND OUT LG OLED EVO

منظر جانبي لتلفزيون LG OLED C2 وتلفزيون LG OLED G2 Gallery Edition يواجهان بعضهما البعض عبر غرفة مظلمة مع عرض أعمال فنية مشرقة وملونة على كلتا الشاشتين.

مرحباً
إلى الجانب المشرق

خذ معك إلى المنزل اليوم
تلفزيون LG OLED evo الجديد والرائع.

مرحباً<br>إلى الجانب المشرق اعثر عليه الآن