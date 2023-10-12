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**تتوافر هذه الميزات في طرازات 8K فقط (QNED99/95).
ترقية 8K بتقنية الذكاء الاصطناعي
تستدعي الشاشة الكبيرة للغاية الحصول على محتوى فائق الجودة
يعمل المعالج الذكي على تحسين المحتوى منخفض الدقة وتحليل المعلومات المفقودة واستعادتها مع تقليل الضوضاء لتوفير تجربة مشاهدة بدقة 8K تستحق المشاهدة على الشاشة الكبيرة.
*قد تختلف جودة صورة المحتوى المرقى بناءً على دقة المصدر.
**تتوافر هذه الميزات في طرازات 8K فقط (QNED99/95).
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
*قد يختلف تصميم المنتج ومواصفاته حسب البلد أو حجم الشاشة.