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ال جي مكيف سبليت 12000 وحدة حار بارد , فريش انفرتر موفر بالطاقة ,فئه (ب),Wi-Fi، تنظيف تلقائي , 4 اتجاهات , ريش ذهبية مقاومة للغبار, فلتر حماية مزدوج , لون ابيض, 220 فلوت , 50/60 هرتز
ال جي مكيف سبليت 12000 وحدة حار بارد , فريش انفرتر موفر بالطاقة ,فئه (ب),Wi-Fi، تنظيف تلقائي , 4 اتجاهات , ريش ذهبية مقاومة للغبار, فلتر حماية مزدوج , لون ابيض, 220 فلوت , 50/60 هرتز
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الملخص
كل المواصفات
-
التبريد-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(كيلو وات)
-
0.300~3.520~4.040
-
التبريد-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(Btu (وحدة حرارية بريطانية)/الساعة)
-
1,023~12,000~13,785
-
التبريد (T3)-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(كيلو وات)
-
0.260~2.930~4.040
-
التبريد (T3)-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(Btu (وحدة حرارية بريطانية)/الساعة)
-
900~10,000~13,785
-
التدفئة-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(كيلو وات)
-
0.300~4.000~5.660
-
التدفئة-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(Btu (وحدة حرارية بريطانية)/الساعة)
-
1,023~13,648~19,300
-
التبريد-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(واط)
-
190~968~2,100
-
التبريد (T3)-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(واط)
-
290~1,150~2,100
-
التدفئة-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى(واط)
-
1,111~2,100
-
التبريد-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى
-
1.33~4.30~10.00
-
التبريد (T3)-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى
-
1.80~5.10~10.00
-
التدفئة-الحد الأدنى ~ المُقيّم ~ الحد الأقصى
-
1.30~4.90~10.00
-
نسبة كفاءة الطاقة(واط/واط)
-
3.64
-
نسبة كفاءة الطاقة((وحدة حرارية بريطانية/الساعة)/واط)
-
12.40
-
نسبة كفاءة الطاقة (T3)(واط/واط)
-
2.55
-
نسبة كفاءة الطاقة (T3)((وحدة حرارية بريطانية/الساعة)/واط)
-
8.70
-
نسبة كفاءة الطاقة الموسمية
-
15.1
-
معامل الأداء(واط/واط)
-
3.60
-
معامل الأداء((وحدة حرارية بريطانية/الساعة)/واط)
-
12.28
-
تصنيف ملصق الطاقة-التبريد / التدفئة
-
B / -
-
استهلاك الطاقة السنوي-التبريد / التدفئة
-
2642 / -
-
إمداد الطاقة(Ø، فولت، هرتز)
-
1، 230، 60
-
نطاق الجهد المتاح(فولت)
-
187 ~ 276
-
التبريد / التدفئة(%)
-
97.0 / 97.0
-
إزالة الرطوبة (لتر/الساعة)
-
1.25
-
مُعدل تدفق الهواء-التبريد، عالي جدا / عالي / متوسط / منخفض(م³/دقيقة)
-
12.5 / 9.3 / 7.2 / 4.5
-
مُعدل تدفق الهواء-التدفئة، عالية جدا / عالية / متوسطة / منخفضة(م³/دقيقة)
-
13.0 / 10.0 / 7.0 / 5.5
-
مستوى ضغطالصوت-التبريد، عالي جدا / عالي / متوسط / منخفض / منخفض جدا(ديسيبل (A))
-
- / 42 / 37 / 29 / 22
-
مستوى ضغطالصوت-التدفئة، عالية جدا / عالية / متوسطة / منخفضة(ديسيبل (A))
-
- / 42 / 36 / 31
-
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العُمق)-صافٍ(ملم)
-
189x308x837
-
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العُمق)-الشحن(ملم)
-
258x390x897
-
الوزن-صافٍ(كيلو جرام)
-
9.4
-
الوزن-الشحن(كيلو جرام)
-
13.9
-
كود اللون الخارجي
-
Munsell 7.5BG 10/2 ( RAL 9016 )
-
مُعدل تدفق الهواء-الحد الأقصى9م³/دقيقة)
-
34.0
-
سرعة موتور المروحة-التبريد، الحد الأدنى ~ الحد الأقصى(دورة/الدقيقة)
-
200 ~ 900
-
سرعة موتور المروحة-التدفئة، الحد الأدنى ~ الحد الأقصى(دورة/الدقيقة)
-
190 ~ 800
-
مستوى ضغطالصوت-التبريد، المُقدَّر(ديسيبل (A))
-
52
-
مستوى ضغطالصوت-التدفئة، المُقدَّر(ديسيبل (A))
-
52
-
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العُمق)-صافٍ(ملم)
-
288x545x770
-
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العُمق)-(ملم)
-
401x588x928
-
الوزن-صافٍ(كيلو جرام)
-
33
-
الوزن-صافٍ(كيلو جرام)
-
37
-
الحد الأقصى حجم المنصهر (أ)
-
15
-
كود اللون الخارجي
-
Munsell 9.54Y 8.34/1.31 ( RAL 9001 )
-
نطاق التشغيل-التبريد(درجة مئوية (درجة حرارة الترمومتر المبلل))
-
18 ~ 54
-
نطاق التشغيل-التدفئة(درجة مئوية (درجة حرارة الترمومتر المبلل))
-
-5 ~ 24
-
نطاق التشغيل-التدفئة(درجة مئوية (درجة حرارة الترمومتر الجاف))
-
-5 ~ 18
-
قاطع الدائرة(أ)
-
15
-
إمداد الطاقة إلى الوحدة
-
الوحدة الخارجية
-
كابل الطاقة والاتصال(الرقم × ملم²)
-
1x4
-
الحجم-السائل(ملم)
-
القطر 6.35
-
الحجم-الغاز(ملم)
-
القطر 9.52
-
طريقة التوصيل-الواحدة الداخلية / الوحدة الخارجية
-
قمعي / قمعي
-
القطر الخارجي، القطر الداخلي(ملم)
-
21.5,16
-
طول الأنابيب-الحد الأدنى / القياسي / الحد الأقصى(م)
-
3 / 7.5 / 20
-
طول الأنابيب-بدون شحن(م)
-
12.5
-
الحد الأقصى فرق الارتفاع(م)
-
15
-
العزل الحراري لتوصيلات الأنابيب
-
كل من أنابيب السائل والغاز
-
النوع
-
R410A
-
ما قبل الشحن (كيلو جرام)
-
1.000
-
الشحن الإضافي(ج/م)
-
20
-
التحكم
-
صمام التمدد الكهربائي
-
إمكانية الاحترار العالمي
-
2087.5
-
مكافئ لإجمالي ثاني أكسيد الكربون
-
2.088
-
طريقة إزالة الثلج
-
عكس الدورة
-
الواحدة الداخلية / الوحدة الخارجية
-
SJ / UL2
-
النوع
-
Twin Rotary
-
الطراز
-
GAT134MCA
-
نوع الموتور
-
BLDC
-
نوع / ماركة الزيت
-
POE (RN68GP) / Jx Nippon, PVE (FW68D) / IDEMITSU
-
شحن الزيت(cc)
-
360
-
المُصنِّع / بلد المنشأ
-
LG Electronics / الصين
-
النوع
-
مروحة تدفق متعارض
-
خرج الموتور (واط)
-
30
-
النوع
-
مروحة الدافع
-
نوع الموتور
-
BLDC
-
خرج الموتور (واط)
-
43
-
عزل الموتور
-
الفئة E
-
حاوية الموتور / الحماية من الدخول
-
TEAO / IPX4
-
المبخِّر-المادة، الأنبوب / الريشة
-
نحاس / ألومنيوم
-
المبخِّر-(القطر × الصف × العمود × FPI × لتر) × الكمية.(رقم 1)
-
(قطر 7 x 2 x 16 x 20 x 744) x 1
-
المبخِّر-الحماية من التآكل
-
PCM
-
المبخِّر-نوع الريشة
-
فتحة
-
المكثف-المادة، الأنبوب / الريشة
-
نحاس / ألومنيوم
-
المكثف-(القطر × الصف × العمود × FPI × لتر) × الكمية.(رقم 1)
-
(قطر 7 x 2 x 24 x 14 x 814) x 1
-
المكثف-الحماية من التآكل
-
ذهبي
-
المكثف-نوع الريشة
-
ريش فتحات تهوية عريضة
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NF122H0
ال جي مكيف سبليت 12000 وحدة حار بارد , فريش انفرتر موفر بالطاقة ,فئه (ب),Wi-Fi، تنظيف تلقائي , 4 اتجاهات , ريش ذهبية مقاومة للغبار, فلتر حماية مزدوج , لون ابيض, 220 فلوت , 50/60 هرتز