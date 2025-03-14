Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
25.5 قدم | جنبا الى جنب | InstaView™ | ThinQ + مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

أماكن الشراء

الدعم

25.5 قدم | جنبا الى جنب | InstaView™ | ThinQ + مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X

PTLS32HVDM.SNH5

25.5 قدم | جنبا الى جنب | InstaView™ | ThinQ + مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X

()
  • Bundle Images
  • First model front view
  • Second model front view
Bundle Images
First model front view
Second model front view

الميزات الرئيسية

  • نقر مرتين وانظر إلى الداخل
  • قم بتجديد فوهة موزع الماء كل يوم
  • نضارة تدوم طويلاً
  • قوة كبيرة بفضل السماعات الأمامية
  • تقنية DTS Virtual:X
  • 4.1 قناة
المزيد
Products in this Bundle: 2

LS32HVDMLV

25.5 قدم | جنبا الى جنب | InstaView™ | ThinQ
مكبر الصوت SNH5 من إل جي

SNH5

مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X
مقطع فيديو يظهر امرأة تقترب من ثلاجة InstaView وتنقر مرتين. يضيء الجزء الداخلي ويمكنها رؤية محتويات الثلاجة دون فتح الباب. يتم تكبير العرض للتركيز على المشروبات في الباب ثم يتم تصغيره لرؤية المرأة من الخلف وهي تفتح الباب وتلتقط شراباً.
™InstaView™ ThinQ

انقر مرتين وانظر إلى الداخل

انقر مرتين وشاهد ٪23 أكثر مما بالداخل مع أحدث جيل من ثلاجات ™InstaView™ ThinQ.

*مقارنة بـ LG التقليدية Side by Side InstaView™ ThinQ™(GSX971NEAE).

مكبر الصوت SNH5 من إل جي

تجربة استماع تحبس الأنفاس بحق

تقنية DTS Virtual:X

أجواء ترفيهية قوية وأكثر واقعية

نظام محيطي 4.1 قناة

للحصول على جو مثالي للمسرح المنزلي

صوت احترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي

صوت مثالي يتناسب مع كافة أنواع الترفيه

مزامنة صوت التلفاز

جودة صوت رائعة للحصول على أكبر قدر من الترفيه

الملخص

طباعة
سعة الثلاجة (قدم مكعب)
18.2
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
‎913 x 1790 x 913 ‎
التكنولوجيا الرئيسية
الضاغط الخطي العاكس
ميزة إضافية
ThinQ (Wi-Fi)‎

كل المواصفات

ICE & WATER SYSTEM

موزّع ماء فقط

داخلي

صانع الثلج الآلي

نعم (سبيس بلس)

وعاء ثلج ومياه

ثلج مجروش ومكعبات

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

جنبًا إلى جنب

السعة

سعة الفريزر (قدم مكعب)

7.3

سعة الثلاجة (قدم مكعب)

18.2

فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)

33

فريزر حجم التخزين (لتر)

207

ثلاجة بحجم التخزين (لتر)

516

إجمالي حجم التخزين (لتر)

756

الأبعاد والوزن

العمق بدون الباب (مم)

798

عمق دون مقبض (مم)

913

وزن التغليف (كجم)

150

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

‎913 x 1790 x 913 ‎

وزن المنتج (كجم)

140

الميزات

InstaView

نعم

مزيل روائح

نعم

ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

نعم

باب داخل باب

نعم ( باب - داخل باب )

ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

لا

حجيرة المجمد

ضوء المجمّد

إضاءة LED العلوية

تدفق هواء متعدد

نعم

الرف_زجاج مقوى

3

المواد واللمسة النهائية

اللمسة النهائية (الباب)

مايت بلاك بي سي إم

الأداء

نوع الضاغط

الضاغط الخطي العاكس

حجيرة الثلاجة

ضوء الثلاجة

إضاءة LED العلوية

حامل البيض/سلة البيض

صينية بيض

الرف_زجاج مقوى

3

صندوق خضراوات

نعم (2)

علبة الخضراوات (Fresh Converter)

لا

التقنية الذكية

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

طباعة

المواصفات الرئيسية

عدد القنوات

4.1

مخرج الطاقة

600 W

رئيسي

990 x 97 x 125 mm

مضخم صوت

191 x 386 x 318 mm

كل المواصفات

تأثير الصوت

ساوند برو الذكاء الاصطناعي

نعم

Bass Blast / Bass Blast +

نعم

أساسي

نعم

قوة

استهلاك إيقاف التشغيل (رئيسي)

0.5 W ↓

استهلاك الطاقة (الرئيسي)

90 W

الوزن

الوزن الإجمالي

14.7 kg

رئيسي

6.6 kg

مضخم صوت

5.3 kg

إكسسوار

كابل ضوئي

نعم

جهاز التحكم عن بعد

نعم

بطاقة الضمان

نعم

تنسيق الصوت

AAC

نعم

دولبي ديجيتال

نعم

DTS الصوت المحيطي الرقمي

نعم

DTS الظاهري: X

نعم

الاتصال

برنامج ترميز بلوتوث - SBC / AAC

نعم

نسخة بلوتوث

4

مدخل اتش دي ام اي

1

مخرج HDMI

1

ضوئي

1

USB

1

الراحة

التطبيق عن بعد - نظام التشغيل iOS / Android

نعم / -

الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

رئيسي

990 x 97 x 125 mm

مضخم صوت

191 x 386 x 318 mm

عام

عدد القنوات

4.1

عدد السماعات

5 EA

مخرج الطاقة

600 W

دعم HDMI

قناة إرجاع الصوت (ARC)

نعم

CEC (Simplink)

نعم

التمرير

نعم

ما يقوله الناس

البحث محليًا

جرب هذا المنتج من حولك.

اخترنا لك

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا