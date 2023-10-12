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نظام المسرح المنزلي إل جي إل إتش دي ٧٥٦ ، نظام الصوت المحيطي ٥.١ قناة (٤ تالبوي) ، ١٢٠٠ واط ، بلوتوث ، راديو FM ، مضخم صوت باس ، دي في دي HTS

المواصفات

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نظام المسرح المنزلي إل جي إل إتش دي ٧٥٦ ، نظام الصوت المحيطي ٥.١ قناة (٤ تالبوي) ، ١٢٠٠ واط ، بلوتوث ، راديو FM ، مضخم صوت باس ، دي في دي HTS

LHD756

نظام المسرح المنزلي إل جي إل إتش دي ٧٥٦ ، نظام الصوت المحيطي ٥.١ قناة (٤ تالبوي) ، ١٢٠٠ واط ، بلوتوث ، راديو FM ، مضخم صوت باس ، دي في دي HTS

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كل المواصفات

الحجم - المادي(عرض × ارتفاع × عمق)مم

السماعة الأمامية

250x1200x250

السماعة الوسطى

360x60x75

السماعة الخلفية

250x1200x250

سبووفر

250x336x310

المكبر

قناة

5.1

إخراج الطاقة - الإجمالي

1200 وات

التصميم(الوحدة الرئيسية)

كابينة علوية وسفلية (الفتحة)

نعم

القائمة الرئيسية

القائمة الرئيسية

نعم

إدخال وإخراج(أمامي)

الشاشة

FLD

USB

1

الميكروفون - مدخل الميكروفون (φ6.3)

2

مدخل الصوت - مدخل محمول

نعم

المدخل والمخرج - اللوحة الخلفية

مخرج الفيديو - مُركب

نعم

إدخال الصوت - صوت يمين/يسار

نعم

إدخال الصوت - ضوئي

1

HDMI - مخرج

1

هوائي الراديو - FM

نعم

طرف السماعة - يتألف من قناة

5.1

طرف السماعة - نوع الطرف

دفع (زنبركي)

ملائم

SIMPLINK

نعم

زخرفة السماعة

نعم

مسافة السماعة (تأخير السماعة)

نعم

نغمة الاختبار

نعم

كتم

نعم

تأخير مزامنة الصوت/الفيديو (تأخير الصوت)

نعم

وحدة إعتام

نعم

سكون

نعم

حجم الصوت على التليفزيون

نعم

تسجيل مباشر عبر USB

نعم

ضوئي (مفتاح مباشر)

نعم

تحكم نطاق ديناميكي - تشغيل/إيقاف

نعم

كاريوكي - مستوى صوت الميكروفون / مستوى صوت الصدى

نعم

فانفار

نعم

سكورنج

نعم

وحدة إلغاء الضوضاء

نعم

تنسيق القرص والصوت والفيديو - نوع القرص

DVD(NTSC)

نعم

DVD(PAL)

نعم

DVD-R

نعم

DVD-RW(فيديو/وضع VR)

نعم/لا

DVD+R

نعم/نعم

DVD+RW(وضع الفيديو)

نعم

قرص فيديو مضغوط /قرص فيديو مضغوط فائق

نعم/نعم

قرص صوت مضغوط

نعم

CD-R/CD-RW

نعم

تنسيق القرص والصوت والفيديو - تنسيق الفيديو

MPEG2

نعم

XvId

نعم

تنسيق القرص والصوت والفيديو - تنسيق الصوت

LPCM

LPCM

Dolby Digital

نعم

MPEG 1/2 L2

نعم

MP3

نعم

MP3 - ID3 Tag

نعم

WMA

نعم

تنسيق القرص والصوت والفيديو

تنسيق الرسومات/الترجمة

صورة فرعية 2 بت/ 8 بت ترجمة تعتمد على النص

تنسيق القرص والصوت والفيديو - الميزات

Video DAC

148 ميجاهرتز/12 بت

NTSC/PAL هرتز

60 هرتز / 50 هرتز

NTSC/PAL هرتز - الدقة

حتى 1080p24/60 هرتز

VBI - WSS/CGMS-A/Closed Caption/Macrovsion

نعم

تحويل NTSC⇔PAL

نعم

ذاكرة آخر مشهد

نعم

مواصفات تشغيل القرص(BD, DVD, CD)

شاشة الحماية

نعم

استئناف الطاقة

نعم

قفل الأبوين

نعم

مواصفات تشغيل القرص(BD, DVD, CD)- DVD

ترقية 1080p

نعم

مواصفات تشغيل القرص(BD, DVD, CD)- تشغيل مناورة

تقديم سريع - BD, DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA

نعم

ترجيع سريع - BD, DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA

نعم

تقديم بطيء - BD, DVD(-VR)

نعم

ترجيع بطيء

نعم

إيقاف مؤقت - BD, DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA

نعم

خطوة للأمام - BD, DVD(-VR)

نعم

مواصفات تشغيل القرص(BD, DVD, CD)- بحث

العنوان/المسار - BD, DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA

نعم

الفصل - BD, DVD(-VR)

نعم

الوقت - BD, DVD(-VR)

نعم

مواصفات تشغيل القرص(BD, DVD, CD)- تشغيل متكرر

العنوان/المسار - HDMV, DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA

نعم

الفصل - HDMV, DVD(-VR)

نعم

مواصفات تشغيل القرص(BD, DVD, CD)- إيقاف الاستئناف

DVD(-VR), CD-DA,MP3/WMA

نعم

مواصفات تشغيل القرص(BD, DVD, CD)- وضع التشغيل

عشوائي - CD-DA, MP3/WMA

نعم

مواصفات تشغيل القرص(BD, DVD, CD)- تشغيل معلم

CD-DA, MP3/WMA

نعم

الراديو

الضبط لأعلى/لأسفل

نعم

الضبط المسبق لأعلى/لأسفل

نعم

التردد - FM / FM(RDS) / AM

نعم / لا / لا

ذاكرة الضبط المسبق

50 محطة

السماعة - أمامية

اسم الطراز

S76T1-S

SPL

81 ديسيبل

النظام

نوع مغلق

وحدة التغريد

20 مم (1ea)

وحدة الووفر

3 بوصة بارابولا (2EA)

المقاومة

الواقي المغناطيسي

بدون واقي

السماعة - خلفية

اسم الطراز

S76T1-S

SPL

81 ديسيبل

النظام

نوع مغلق

وحدة التغريد

20 مم (1ea)

وحدة الووفر

3 بوصة بارابولا (2EA)

المقاومة

الواقي المغناطيسي

بدون واقي

السماعة - الوسط

اسم الطراز

S76T1-C

SPL

81 ديسيبل

النظام

نوع مغلق

وحدة التغريد

20 مم (1ea)

وحدة الووفر

3 بوصة بارابولا (2EA)

المقاومة

الواقي المغناطيسي

بدون واقي

السماعة - سبووفر

اسم الطراز

S75T1-W

SPL

84 ديسيبل

النظام

عاكس للجهير

وحدة الووفر

7 بوصة ورق

المقاومة

3Ω

الواقي المغناطيسي

بدون واقي

قائمة أهم الميزات طقم الإكسسوارات الخارجي

دليل التعليمات

كتاب مطبوع

دليل التعليمات - دليل بسيط

نعم

التحكم عن بعد - النوع

CB 1

التحكم عن بعد - موحد

نعم

التحكم عن بعد - البطارية (الحجم)

AAA*1

البطاريات (وحدة التحكم عن بعد

نعم

هوائي FM / AM

نعم/لا

كبل السماعة

نعم (6 EA)

بطاقة الضمان

نعم

كبل HDMI

نعم

نوع العبوة الكرتونية - مقلوبة، أوفست، فليكسو

فليكسو

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