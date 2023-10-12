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نظام المسرح المنزلي إل جي إل إتش دي ٧٥٦ ، نظام الصوت المحيطي ٥.١ قناة (٤ تالبوي) ، ١٢٠٠ واط ، بلوتوث ، راديو FM ، مضخم صوت باس ، دي في دي HTS
نظام المسرح المنزلي إل جي إل إتش دي ٧٥٦ ، نظام الصوت المحيطي ٥.١ قناة (٤ تالبوي) ، ١٢٠٠ واط ، بلوتوث ، راديو FM ، مضخم صوت باس ، دي في دي HTS
كل المواصفات
-
السماعة الأمامية
-
250x1200x250
-
السماعة الوسطى
-
360x60x75
-
السماعة الخلفية
-
250x1200x250
-
سبووفر
-
250x336x310
-
قناة
-
5.1
-
إخراج الطاقة - الإجمالي
-
1200 وات
-
كابينة علوية وسفلية (الفتحة)
-
نعم
-
القائمة الرئيسية
-
نعم
-
الشاشة
-
FLD
-
USB
-
1
-
الميكروفون - مدخل الميكروفون (φ6.3)
-
2
-
مدخل الصوت - مدخل محمول
-
نعم
-
مخرج الفيديو - مُركب
-
نعم
-
إدخال الصوت - صوت يمين/يسار
-
نعم
-
إدخال الصوت - ضوئي
-
1
-
HDMI - مخرج
-
1
-
هوائي الراديو - FM
-
نعم
-
طرف السماعة - يتألف من قناة
-
5.1
-
طرف السماعة - نوع الطرف
-
دفع (زنبركي)
-
SIMPLINK
-
نعم
-
زخرفة السماعة
-
نعم
-
مسافة السماعة (تأخير السماعة)
-
نعم
-
نغمة الاختبار
-
نعم
-
كتم
-
نعم
-
تأخير مزامنة الصوت/الفيديو (تأخير الصوت)
-
نعم
-
وحدة إعتام
-
نعم
-
سكون
-
نعم
-
حجم الصوت على التليفزيون
-
نعم
-
تسجيل مباشر عبر USB
-
نعم
-
ضوئي (مفتاح مباشر)
-
نعم
-
تحكم نطاق ديناميكي - تشغيل/إيقاف
-
نعم
-
كاريوكي - مستوى صوت الميكروفون / مستوى صوت الصدى
-
نعم
-
فانفار
-
نعم
-
سكورنج
-
نعم
-
وحدة إلغاء الضوضاء
-
نعم
-
DVD(NTSC)
-
نعم
-
DVD(PAL)
-
نعم
-
DVD-R
-
نعم
-
DVD-RW(فيديو/وضع VR)
-
نعم/لا
-
DVD+R
-
نعم/نعم
-
DVD+RW(وضع الفيديو)
-
نعم
-
قرص فيديو مضغوط /قرص فيديو مضغوط فائق
-
نعم/نعم
-
قرص صوت مضغوط
-
نعم
-
CD-R/CD-RW
-
نعم
-
MPEG2
-
نعم
-
XvId
-
نعم
-
LPCM
-
LPCM
-
Dolby Digital
-
نعم
-
MPEG 1/2 L2
-
نعم
-
MP3
-
نعم
-
MP3 - ID3 Tag
-
نعم
-
WMA
-
نعم
-
تنسيق الرسومات/الترجمة
-
صورة فرعية 2 بت/ 8 بت ترجمة تعتمد على النص
-
Video DAC
-
148 ميجاهرتز/12 بت
-
NTSC/PAL هرتز
-
60 هرتز / 50 هرتز
-
NTSC/PAL هرتز - الدقة
-
حتى 1080p24/60 هرتز
-
VBI - WSS/CGMS-A/Closed Caption/Macrovsion
-
نعم
-
تحويل NTSC⇔PAL
-
نعم
-
ذاكرة آخر مشهد
-
نعم
-
شاشة الحماية
-
نعم
-
استئناف الطاقة
-
نعم
-
قفل الأبوين
-
نعم
-
ترقية 1080p
-
نعم
-
تقديم سريع - BD, DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA
-
نعم
-
ترجيع سريع - BD, DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA
-
نعم
-
تقديم بطيء - BD, DVD(-VR)
-
نعم
-
ترجيع بطيء
-
نعم
-
إيقاف مؤقت - BD, DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA
-
نعم
-
خطوة للأمام - BD, DVD(-VR)
-
نعم
-
العنوان/المسار - BD, DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA
-
نعم
-
الفصل - BD, DVD(-VR)
-
نعم
-
الوقت - BD, DVD(-VR)
-
نعم
-
العنوان/المسار - HDMV, DVD(-VR), CD-DA, MP3/WMA
-
نعم
-
الفصل - HDMV, DVD(-VR)
-
نعم
-
DVD(-VR), CD-DA,MP3/WMA
-
نعم
-
عشوائي - CD-DA, MP3/WMA
-
نعم
-
CD-DA, MP3/WMA
-
نعم
-
الضبط لأعلى/لأسفل
-
نعم
-
الضبط المسبق لأعلى/لأسفل
-
نعم
-
التردد - FM / FM(RDS) / AM
-
نعم / لا / لا
-
ذاكرة الضبط المسبق
-
50 محطة
-
اسم الطراز
-
S76T1-S
-
SPL
-
81 ديسيبل
-
النظام
-
نوع مغلق
-
وحدة التغريد
-
20 مم (1ea)
-
وحدة الووفر
-
3 بوصة بارابولا (2EA)
-
المقاومة
-
4Ω
-
الواقي المغناطيسي
-
بدون واقي
-
اسم الطراز
-
S76T1-S
-
SPL
-
81 ديسيبل
-
النظام
-
نوع مغلق
-
وحدة التغريد
-
20 مم (1ea)
-
وحدة الووفر
-
3 بوصة بارابولا (2EA)
-
المقاومة
-
4Ω
-
الواقي المغناطيسي
-
بدون واقي
-
اسم الطراز
-
S76T1-C
-
SPL
-
81 ديسيبل
-
النظام
-
نوع مغلق
-
وحدة التغريد
-
20 مم (1ea)
-
وحدة الووفر
-
3 بوصة بارابولا (2EA)
-
المقاومة
-
4Ω
-
الواقي المغناطيسي
-
بدون واقي
-
اسم الطراز
-
S75T1-W
-
SPL
-
84 ديسيبل
-
النظام
-
عاكس للجهير
-
وحدة الووفر
-
7 بوصة ورق
-
المقاومة
-
3Ω
-
الواقي المغناطيسي
-
بدون واقي
-
دليل التعليمات
-
كتاب مطبوع
-
دليل التعليمات - دليل بسيط
-
نعم
-
التحكم عن بعد - النوع
-
CB 1
-
التحكم عن بعد - موحد
-
نعم
-
التحكم عن بعد - البطارية (الحجم)
-
AAA*1
-
البطاريات (وحدة التحكم عن بعد
-
نعم
-
هوائي FM / AM
-
نعم/لا
-
كبل السماعة
-
نعم (6 EA)
-
بطاقة الضمان
-
نعم
-
كبل HDMI
-
نعم
-
نوع العبوة الكرتونية - مقلوبة، أوفست، فليكسو
-
فليكسو
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