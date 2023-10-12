نظام المسرح المنزلي إل جي إل إتش دي ٧٥٦ ، نظام الصوت المحيطي ٥.١ قناة (٤ تالبوي) ، ١٢٠٠ واط ، بلوتوث ، راديو FM ، مضخم صوت باس ، دي في دي HTS