مكبر الصوت LG xboom Stage 301 | مكبر الصوت بتقنية Bluetooth | مكبر الصوت xboom Signature Sound من will.i.am للحفلات والعروض + سماعات الأذن LG xboom Buds من will.i.am | سماعات أذن بتقنية Bluetooth | صوت xboom Signature Sound مع مشغل Graphene

STAGE301.BUDS
Combo front view
Stage301
Buds
Combo front view
Stage301
Buds

الميزات الرئيسية

  • مضخم صوت ووحدة متوسطة المدى من Peerless
  • AI Sound
  • القياس باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI Calibration)
  • وحدة Graphene
  • Auracast
  • مناسب لجهاز gram
المزيد
2 :المنتجات في هذه الباقة
cradle rear view with earbuds apart

BUDS

سماعات الأذن LG xboom Buds من will.i.am | سماعات أذن بتقنية Bluetooth | صوت xboom Signature Sound مع مشغل Graphene
side view from right

STAGE301

مكبر الصوت LG xboom Stage 301 | مكبر الصوت بتقنية Bluetooth | مكبر الصوت xboom Signature Sound من will.i.am للحفلات والعروض
bluetooth
يظهر will.i.am مرتديًا ملابس بيضاء ونظارات شمسية، موجّهًا نظره إلى اليمين بينما يشير إلى سماعة الأذن بإصبعه السبابة اليسرى.

LG xboom Buds، مُستوحاة من will.i.am

تقديم سماعات xboom Buds الجديد، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع will.i.am. 

عِش تجربة صوتية متطورة بتصميم يعكس أسلوبًا لا مثيل له.

