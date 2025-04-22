تلفاز LG UHD AI UA85 مقاس 55 بوصة بدقة 4K، مع ريموت سحري يعمل بالذكاء الاصطناعي، يدعم HDR10، ونظام WebOS25 لعام 2025

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الميزات الرئيسية
- صورة 4K UHD حقيقية، ألوان وتفاصيل مذهلة مع 4K HDR10 Pro.
- معالج α7 AI Processor Gen8 مع AI Super Upscaling 4K وميزة المساعد الشخصي للصورة والصوت.
- نظام webOS مع AI Magic Remote يتيح لك البحث الذكي AI Search، والروبوت الذكي AI Chatbot، والمساعد الذكي AI Concierge، بينما يقوم برنامج webOS Re:New بتحديث الجهاز سنويًا لمدة 5 سنوات.
- تجربة سينمائية حقيقية مدعومة بتقنية 4K HDR10، HLG، وضع صانع الأفلام، وتقنية Advanced Dynamic Tone Mapping.
- تجربة ألعاب غير محدودة مع HGiG، ALLM، HDMI 2.0 eARC، وتحسين الألعاب
Find the best LG Soundbar and LG TV pair
اعثر على أفضل مكبر صوت LG Soundbar وتلفزيون LG TV
الأمن الإلكتروني
CES Innovation Awards - 2025 Honoree
webOS Re:New Program
*تستند جوائز CES Innovation Awards إلى المواد الوصفية المقدمة إلى الحكام. لم تتحقق CTA من دقة أي تقديم أو من أي مطالبات مقدمة ولم تختبر المنتج الذي تم منحه الجائزة.
تعرّف على معالج alpha 7 AI Processor Gen8 القوي والذكي
بفضل التحسينات الكبيرة في الأداء، توفر المعالجة الأسرع من معالج alpha 7 AI Processor Gen8 الآن جودة صورة بدقة 4K مع وضوح وعمق أفضل بكثير من ذي قبل.
*مقارنة بنفس مستوى الإدخال في العام، تلفزيون ذكي alpha 5 AI Processor Gen6 استنادًا إلى مقارنة المواصفات الداخلية.
تقنية 4K Super Upscaling تضفي الحيوية على كل إطار
يعزز معالج LG القوي الدقة إلى الجودة الأصلية. استمتع بدقة 4K Super Upscaling وسطوع ووضوح محسَّنين.
*ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.
HDR10 Pro
السطوع والألوان النابضة تنقل دقة الشاشة إلى آفاق جديدة. انتقل إلى جودة صورة عالية مع تباين أكثر وضوحًا.
*HDR10 Pro هي تقنية طورتها شركة LG Electronics استنادًا إلى جودة الصورة القياسية للمعيار "HDR10".
الجيل التالي من تلفزيون LG AI TV المدعوم بالذكاء الاصطناعي
جهاز التحكم AI Magic Remote يكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI experience)
تحكم في تلفزيونك بسهولة باستخدام جهاز التحكم AI Magic Remote — لا حاجة إلى جهاز إضافي! باستخدام مستشعر الحركة وعجلة التمرير، يمكنك الإشارة والنقر لاستخدامها مثل الماوس الهوائي أو ببساطة يمكنك التحدث لتفعيل ميزة الأوامر الصوتية.
* قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.
*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.
*لا تتوفر ميزة AI Voice Recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.
* قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.
*قد يختلف دعم Voice ID حسب المنطقة والبلد ويتوفر على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.
*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.
*يتوفر البحث بالذكاء الاصطناعي (AI Search) على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.
*تستخدم الولايات المتحدة وكوريا النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).
*يلزم الاتصال بالإنترنت.
*يلزم الاتصال بالإنترنت.
*لا تتوفر ميزة AI Chatbot إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) بلغتها الأم.
*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند الإصدار.
*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية وفقاً للتطبيق والوقت من اليوم.
*يسري webOS Re:New Program على أجهزة تلفزيون OLED/QNED/NanoCell/UHD TV إصدار عام 2025.
*يدعم webOS Re:New Program ما مجموعه أربع ترقيات على مدى خمس سنوات، والحد هو الإصدار المثبت مسبقاً من webOS، ويختلف جدول الترقية من نهاية الشهر إلى بداية العام.
*قد تختلف التحديثات والجدول الزمني لبعض الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.
*تتوفر الترقيات لطرازات OLED إصدار عام 2022 وطرازات UHD إصدار عام 2023 وما فوقها.
استمتع بما يمكن لتلفزيون LG AI TV أن يقدمه لك!
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot ومعالج Al Picture/Sound Wizard
AI Concierge
*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi. قد تختلف الخدمات والميزات المدعومة من "Matter" باختلاف الأجهزة المتصلة. يجب أن يكون الاتصال المبدئي لـ ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.
*لا يمكن استخدام الوظيفة الصوتية بدون استخدام اليدين بدون جهاز تحكم عن بُعد إلا مع معالج alpha 9 AI Processor وalpha 11 AI Processor. قد يختلف ذلك باختلاف المنتجات والمناطق.
يعمل AI Sound Pro على ضبط صوتك من أجل التأثير
*يجب تنشيط صوت AI Clear Sound من خلال قائمة وضع الصوت.
*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
عزز الصوت مع تلفزيون LG TV ومكبر الصوت LG Soundbar
*يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل.
*قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت Soundbar Mode حسب طراز مكبر الصوت.
*يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. يتعيّن الاتصال بالشبكة للتحديثات.
*قد تختلف طرازات مكبر الصوت Soundbar المتوافقة مع التلفزيون حسب المنطقة والبلد.
*استخدام جهاز التحكم في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط.
Find the best LG Soundbar and LG TV pair
اعثر على أفضل مكبر صوت LG Soundbar وتلفزيون LG TV
*قد تختلف المزايا حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.
تلفزيون كبير للغاية
شاهد جميع الأفلام والرياضة والألعاب المفضلة لديك على تلفزيون LG Ultra Big TV. استمتع بدقة عالية على شاشة فائقة النطاق.
*يتوفر الطراز UA75 بحد أقصى 86 بوصة وقد يختلف المقاس حسب المنطقة.
تصميم نحيف
أضف لمسة عصرية مع تصميم أنيق يتناغم مع مساحتك برشاقة.
*يسري التصميم الرفيع على 65/55/50/43 بوصة من UA75.
*إعدادات الصورة والصوت على كلتا الشاشتين هي نفسها.
*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
*دعم لـ AirPlay 2 وHomeKit وChromecast، وقد يختلف الدعم حسب المنطقة واللغة.
*قد يختلف المحتوى والتطبيقات المتاحة حسب البلد والمنتج والمنطقة.
تعمل بوابة الألعاب على تحويل تلفزيونك إلى مركز ألعاب مثالي
استمتع بآلاف الألعاب مباشرةً على تلفزيون LG TV مع إمكانية الوصول إلى GeForce NOW وAmazon Luna وBlacknut وBoosteroid! استمتع بمجموعة واسعة من تجارب الألعاب - من عناوين AAA مع لوحة الألعاب إلى الألعاب غير الرسمية التي يمكن لعبها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
*قد يختلف دعم بوابة الألعاب حسب البلد.
*قد يختلف دعم خدمات الألعاب السحابية والألعاب داخل بوابة الألعاب حسب البلد.
*قد تتطلب بعض خدمات الألعاب اشتراكًا ولوحة ألعاب.
تجربة ألعاب قوية
استمتع بتجربة ألعاب الذروة مع VRR. ابدأ لعبتك دون تأخير يعيق أدائك.
*يعمل فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 60Hz.
Ambient FILMMAKER MODE
استمتع بتجربة السينما التي أرادها المخرج مع FILMMAKER MODE مع تعويض الضوء المحيط الذي يتكيف مع البيئة المحيطة ويحافظ على الصور أقرب ما يمكن إلى شكلها الأصلي.
*Ambient FILMMAKER MODE هو علامة تجارية لشركة UHD Alliance, Inc.
*يبدأ تشغيل وضع Ambient FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق Amazon Prime video.
أفضل تلفزيون UHD TV للأفلام
شاهد الأفلام تنبض بالحياة في سينما منزلك بصوت غامر ووضع FILMMAKER MODE الذي يتكيف مع الإضاءة البيئية لجودة الصورة التي تلبي أعلى معايير صانع الأفلام.
*الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هذه هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.
*تتم محاكاة جميع الصور أعلاه.
*يختلف توافر الخدمة حسب المنطقة والبلد.
*قد تختلف الخدمات المخصصة حسب سياسات تطبيق الطرف الثالث.
*Ambient FILMMAKER MODE هو علامة تجارية لشركة UHD Alliance, Inc.
*يبدأ تشغيل وضع Ambient FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق Amazon Prime video.
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
4K UHD
-
معدل التحديث
60Hz أساسي
-
معالج الصور
معالج α7 الذكي 4K الجيل الثامن
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
HDR10 / HLG
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1236 x 718 x 67.9
-
وزن التلفزيون بدون حامل
11.5
كل المواصفات
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
معالج α7 الذكي 4K الجيل الثامن
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
ترقية فائقة بدقة 4K
-
المعايرة التلقائية
نعم
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم
-
وضع المخرح
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
HDR10 / HLG
-
وضع الصورة
10 أوضاع
إمكانية الوصول
-
تدرج الرمادي
نعم
-
تباين عالي
نعم
-
عكس الألوان
نعم
يحتوي على الإكسسوارات
-
سلك الطاقة
نعم (قابل للفصل)
-
ريموت
جهاز التحكم السحري MR25
صوتي
-
مشاركة وضع الصوت
نعم
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
صوت α7 الذكي برو (افتراضي 9.1.2)
-
ترميز الصوت
AC4، AC3 (دولبي ديجيتال)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، apt-X (يرجى الرجوع إلى الدليل)
-
مخرج الصوت
20 واط
-
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)
-
مزامنة صوت LG
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
-
اتجاه مكبر الصوت
إطلاق سفلي
-
نظام السماعة
2.0 قناة
-
واو الأوركسترا
نعم
BROADCASTING
-
استقبال التلفزيون التناظري
نعم
-
استقبال التلفزيون الرقمي
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
الاتصال
-
دعم البلوتوث
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 2)
-
مدخل HDMI
3ea (يدعم eARC، ALLM)
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
منفذان
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
-
مدخلات USB
منفذ (V 2.0)
-
واي فاي
نعم (Wi-Fi 5)
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
1360 x 845 x 142
-
وزن العبوة (من الخارج)
15.8
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1236 x 718 x 67.9
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1236 x 780 x 230
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
1086 x 230
-
وزن التلفزيون بدون حامل
11.5
-
وزن التلفزيون مع حامل
11.6
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
300 x 200
الألعاب
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
نعم
-
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
وضع HGIG
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
نعم (حتى 60 هرتز)
صورة (عرض)
-
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
مباشر
-
نوع العرض
4K UHD
-
معدل التحديث
60Hz أساسي
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
تلفزيون ذكي
-
دردشة ذكية
نعم
-
أمازون أليكسا
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
-
متصفح الويب الكامل
نعم
-
Google Cast
نعم
-
Google Home / Hub
نعم
-
الصفحة الرئيسية
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
نعم
-
ريموت تحكم سحري
مدمج
-
عرض متعدد
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
نظام التشغيل webOS 25
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
-
كاميرا USB متوافقة
نعم
-
المعرف الصوتي
نعم
-
يعمل مع Apple Airplay
نعم
-
يعمل مع Apple Home
نعم
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