We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تلفزيون LG UHD AI UT80 4K الذكي مقاس 75 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 75 عام (2024)
تلفزيون LG UHD AI UT80 4K الذكي مقاس 75 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 75 عام (2024)
*محاكاة صورة الشاشة.
سلط الضوء على التفاصيل الدقيقة
صورة مقربة لوجه رجل منقسمة على شاشة في غرفة لها إضاءة خافتة ذات لون أرجواني. على اليسار، تظهر كلمة "SDR" وصورة ضبابية. على اليمين، تظهر كلمة "HDR10 Pro" والصورة واضحة ومحددة بشكل حاد.
*HDR10 Pro هي تقنية طورتها شركة LG Electronics استنادًا إلى جودة الصورة القياسية للمعيار "HDR10".
استمتع بتجربة ترفيه رائعة معززة من الداخل
*محاكاة صورة الشاشة.
التزامن مع طريقة مشاهدتك
النهار
الليل
الذكاء الذي يسطع في أي ضوء
يكتشف التحكم في السطوع الضوء في الغرفة لديك ويوازن سطوع الصورة وفقًا لذلك للحصول على عناصر مرئية واضحة ونقية، سواء أكان ذلك ليلاً أو نهارًا.
استمع إلى كل تفاصيل المشهد الصوتي
صوت واقعي تمامًا يغمر غرفتك
صدى صوت مؤثر
صوت يناسب كل ما تشاهده
*محاكاة صور الشاشة.
**يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت.
***قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد وتكون مختلفة عند إصدارها.
**تختلف توصيات الكلمات الرئيسية وفقًا للتطبيق والوقت من اليوم ويتم توفيرها فقط في البلدان التي تدعم NLP بلغتها الأم.
***محاكاة صور الشاشة.
*يدعم برنامج webOS Re:New ما مجموعه أربع ترقيات على مدار خمس سنوات، والحد الأدنى هو الإصدار المثبت مسبقًا من webOS، ويختلف جدول الترقية من نهاية الشهر إلى بداية العام.
**قد تختلف التحديثات والجدول الزمني لبعض الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.
***تتضمن الترقيات المتاحة لعام 2023 طرازات UHD وما فوق.
تضخيم الإثارة لك
يتم عرض وحيد القرن في أجواء رحلات السفاري على LG TV الكبير جدًا، المثبت على حائط بني لغرفة معيشة محاطة بأثاث نمطي باللون الكريمي.
البساطة في متناول يدك
*يمكن شراء السماعات المنفصلة Soundbar بشكل منفصل، وقد يختلف التحكم في وضع Soundbar حسب الطراز.
**يقتصر استخدام جهاز التحكم عن بُعد لـ LG TV على ميزات معينة فقط.
***يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. مطلوب اتصال بالشبكة للتحديثات.
****UHD متوافق مع واجهة WOW.
انغمس في مشاهدة أشهر الأعمال الفنية ومشاهد معارك الزعماء
شاهد المحتوى تمامًا بالشكل الذي حلم به المخرجون
رجل في استوديو تحرير فيديو مظلم ينظر إلى LG TV الذي يعرض غروب الشمس. يوجد في الجزء السفلي الأيمن من الصورة شعار FILMMAKER Mode.
*محاكاة صور الشاشة.
**FILMMAKER MODE هي علامة تجارية مملوكة لشركة UHD Alliance, Inc.
انعم بسحر الأفلام وأنت في منزلك
عائلة تجلس على أرضية غرفة معيشة منخفضة الإضاءة بجوار طاولة صغيرة، وتنظر إلى LG TV المثبت على الحائط والذي يُظهر الأرض من الفضاء.
انغمس بأقصى سرعة في الإثارة
لعبة سباق سيارات عند خط النهاية، مع لافتة "WIN!"، بينما يمسك اللاعب بعصا التحكم في اللعبة. يتم وضع شعار ALLM وeARC وHGiG في الزاوية اليسرى السفلية.
*HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات في صناعات الألعاب وشاشات التلفزيون التي تجتمع لتحديد المبادئ التوجيهية العامة وإتاحتها لتحسين تجارب الألعاب للمستهلكين بتقنية HDR.
**قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.
عناصر تحكم ممتازة عندما تحتاج إليها
لا تتوقف لاستخدام محسّن الألعاب ولوحة التحكم في الألعاب.
مشهد ألعاب FPS مع ظهور لوحة التحكم في اللعبة على الشاشة أثناء اللعب. مشهد شتوي مظلم مع عرض قائمة محسّن الألعاب أعلى اللعبة.
*يتم تنشيط لوحة التحكم باللعبة فقط عند تشغيل كل من "محسّن الألعاب" و"لوحة التحكم في اللعبة".
**محاكاة صور الشاشة.
الوصول إلى جميع الألعاب المفضلة لك
الآلاف من مجموعات الألعاب أصبحت في متناول يدك. استكشف مكتبة هائلة من الألعاب السحابية وقم ببثها على الفور دون إضاعة وقت اللعب على التنزيلات أو التحديثات.
صورة على الشاشة الرئيسية لـ Boosteroid تظهر "Trine 4: The Nightmare Price". شاشة GeForce NOW الرئيسية تعرض خمس صور مصغرة مختلفة للعبة على الجانب الأيمن.
*قد تختلف الشراكات المدعومة حسب البلد.
**الاشتراك في GeForce NOW قد يكون مطلوبًا.
***الاشتراك Boosteroid قد يكون مطلوبًا.
اكتشف رؤية LG UHD AI للمستقبل
عبوة LG UHD على خلفية باللون البيج مع عرض أشجار مصورة.
*قد تختلف الشراكات المدعومة حسب البلد.
**الطرازات التالية مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره: الدعامة السفلية لطراز UT90 (75/65/55/50 بوصة) وUT80 (86/75/70 بوصة).
كل المواصفات
ما يقوله الناس
البحث محليًا
اخترنا لك
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.