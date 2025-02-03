تلفزيون LG UHD AI UT80 4K الذكي مقاس 86 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 86 عام (2024)

*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد وتكون مختلفة عند إصدارها.

**تختلف توصيات الكلمات الرئيسية وفقًا للتطبيق والوقت من اليوم ويتم توفيرها فقط في البلدان التي تدعم NLP بلغتها الأم.

***محاكاة صور الشاشة.

*الميزات الذكية قد تكون محدودة إذا لم يتم بيع المنتج عبر التوزيع الرسمي.