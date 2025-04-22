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تلفزيون LG NanoCell AI NANO80 4K Smart TV الذكي مقاس 65 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS25 طراز عام 2025
الميزات الرئيسية
- ألوان نقية بدقة 4K حقيقية وألوان زاهية مع تفاصيل مذهلة
- تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 7 4K AI Processor Gen8
- زر الذكاء الاصطناعي الجديد، عناصر التحكم الصوتية، وظائف السحب والإفلات على جهاز التحكم AI Magic Remote
- استمتع بدقة 4K Super Upscaling وسطوع ووضوح محسَّنين
- دقة عالية على شاشة تلفزيون Ultra Big TV ضخمة
الأمن السيبراني
CES Innovation Awards - 2025 Honoree
webOS Re:New Program
*تستند جوائز CES Innovation Awards إلى المواد الوصفية المقدمة إلى الحكام. لم تتحقق CTA من دقة أي تقديم أو من أي مطالبات مقدمة ولم تختبر المنتج الذي تم منحه الجائزة.
تعرّف على معالج alpha 7 AI Processor Gen8
بفضل التحسينات الكبيرة التي تم إدخالها على الأداء، توفر المعالجة الأسرع من معالج alpha 7 AI Processor Gen8 الآن جودة صور بدقة 4K مع وضوح وعمق أفضل بكثير من ذي قبل.
*مقارنةً بالتلفزيون الذكي من المستوى المبتدئ من العام نفسه مع معالج alpha 5 AI Processor Gen6 بناءً على مقارنة المواصفات الداخلية.
ألوان نقية بدقة 4K حقيقية
شاهد محتوى بدقة 4K المحسن بدقة ألوان زاهية وتفاصيل واضحة، مما يجعل كل مشهد مذهلاً وممتعًا.
ترقية فائقة بدقة 4K تجعل كل إطار ينبض بالحياة
يعمل معالج LG القوي على تعزيز الدقة إلى الجودة الأصلية. استمتع بدقة 4K الفائقة المحسّنة والسطوع والوضوح المحسّنين.
*ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.
الجيل التالي من تلفزيون LG AI TV المدعوم بالذكاء الاصطناعي
استكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI Experience) مع جهاز التحكم AI Magic Remote الذي يتميز بزر مخصص للذكاء الاصطناعي
تحكم في تلفزيونك بسهولة باستخدام جهاز التحكم AI Magic Remote — لا حاجة إلى جهاز إضافي! مع مستشعر الحركة وعجلة التمرير، يمكنك التأشير والنقر لاستخدامها مثل الفأرة الهوائية أو ببساطة التحدث للأوامر الصوتية.
*قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.
*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.
*لا تتوفر AI Voice recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.
*قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.
*قد يختلف دعم Voice ID باختلاف المنطقة والبلد وهو متوفر على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.
*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.
*يتوفر AI Search على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.
*تستخدم الولايات المتحدة وكوريا النموذج اللغوي الكبير (LLM).
*يلزم الاتصال بالإنترنت.
*يلزم الاتصال بالإنترنت.
*لا تتوفر AI Chatbot إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.
*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند الإصدار.
*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية وفقاً للتطبيق والوقت من اليوم.
*برنامج webOS Re:New Program ينطبق على أجهزة تلفزيون OLED/QNED/NanoCell/UHD لعام 2025.
*يدعم webOS Re:New Program ما مجموعه أربع ترقيات على مدى خمس سنوات، والحد هو الإصدار المثبت مسبقاً من webOS، ويختلف جدول الترقية من نهاية الشهر إلى بداية العام.
*قد تختلف التحديثات والجدول الزمني لبعض الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.
*تتوفر الترقيات لطرازات OLED لعام 2022 و2023 UHD وما فوقها.
تقوم ميزة AI Sound Pro بضبط صوتك من أجل التأثير
*يجب تنشيط صوت AI Clear Sound من خلال قائمة وضع الصوت (Sound Mode).
*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
تتيح لك WOW Interface التحكم في الصوت بسهولة من التلفزيون
يوجد مكبر الصوت LG Soundbar أسفل تلفزيون LG NanoCell TV. يوجد على شاشة التلفزيون واجهة المستخدم الخاصة بمكبر الصوت (soundbar) وعناصر التحكم في مستوى صوت التلفزيون.
*يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل.
*قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت Soundbar Mode حسب الطراز.
*يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. مطلوب اتصال بالشبكة للتحديثات.
* قد تختلف طرازات مكبرات الصوت Soundbar المتوافقة مع التلفزيون حسب المنطقة والبلد.
*استخدام جهاز التحكم عن بعد في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط.
اعثر على أفضل مكبر صوت LG Soundbar وتلفزيون LG TV
*قد تختلف المزايا حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.
تلفزيون كبير للغاية
شاهد جميع أفلامك ورياضاتك وألعابك المفضلة على تلفزيون LG الكبير جدًا. انغمس في الدقة العالية على شاشة فائقة الدقة.
*يتوفر الطراز NANO80 بحد أقصى 86 بوصة وقد يختلف المقاس حسب المنطقة.
تجربة ألعاب قوية
استمتع بتجربة ذروة اللعب مع VRR. استمتع باللعب دون أن يعيق التأخير أداءك.
*تعمل فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 60Hz.
FILMMAKER MODE
استمتع بتجربة السينما التي أرادها المخرج مع FILMMAKER MODE الذي يتكيف مع البيئة المحيطة ويحافظ على الصور أقرب ما يمكن إلى شكلها الأصلي.
*FILMMAKER MODE هو علامة تجارية تابعة لشركة UHD Alliance, Inc.
*يبدأ تشغيل وضع FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق Amazon Prime video.
*ينطبق وضع Ambient FILMMAKER MODE على NANO90 وينطبق وضع FILMMAKER MODE على NANO80.
أفضل تلفزيون NanoCell TV للأفلام
شاهد الأفلام تنبض بالحياة في السينما المنزلية بفضل الصوت الغامر ووضع FILMMAKER MODE الذي يتكيف مع الإضاءة البيئية للحصول على جودة صورة تتوافق مع أفضل معايير صانعي الأفلام.
*FILMMAKER MODE هو علامة تجارية تابعة لشركة UHD Alliance, Inc.
*يبدأ تشغيل وضع FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق Amazon Prime video.
*ينطبق وضع Ambient FILMMAKER MODE على NANO90 وينطبق وضع FILMMAKER MODE على NANO80.
*الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هذه هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.
*جميع الصور أعلاه عبارة عن محاكاة.
*يختلف توافر الخدمة حسب المنطقة والبلد.
*قد تختلف الخدمات المخصصة حسب سياسات تطبيق الطرف الثالث.
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
4K UHD
-
معدل التحديث
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
ألوان Nano
-
معالج الصور
معالج α7 الذكي 4K الجيل الثامن
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
HDR10 / HLG
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1454 x 838 x 57.7
-
وزن التلفزيون بدون حامل
21.5
كل المواصفات
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
معالج α7 الذكي 4K الجيل الثامن
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
ترقية فائقة بدقة 4K
-
المعايرة التلقائية
نعم
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم
-
وضع المخرح
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
HDR10 / HLG
-
وضع الصورة
10 أوضاع
إمكانية الوصول
-
تدرج الرمادي
نعم
-
تباين عالي
نعم
-
عكس الألوان
نعم
يحتوي على الإكسسوارات
-
سلك الطاقة
نعم (قابل للفصل)
-
ريموت
جهاز التحكم السحري MR25
صوتي
-
مشاركة وضع الصوت
نعم
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
صوت α7 الذكي برو (افتراضي 9.1.2)
-
ترميز الصوت
AC4، AC3 (دولبي ديجيتال)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، apt-X (يرجى الرجوع إلى الدليل)
-
مخرج الصوت
20 واط
-
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)
-
مزامنة صوت LG
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
-
اتجاه مكبر الصوت
إطلاق سفلي
-
نظام السماعة
2.0 قناة
-
واو الأوركسترا
نعم
BROADCASTING
-
استقبال التلفزيون التناظري
نعم
-
استقبال التلفزيون الرقمي
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
الاتصال
-
دعم البلوتوث
نعم(v 5.1)
-
مدخل Ethernet
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 2)
-
مدخل HDMI
3ea (يدعم eARC، ALLM)
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
منفذان
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
-
مدخلات USB
منفذان (V 2.0)
-
واي فاي
نعم (Wi-Fi 5)
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
1600 x 970 x 172
-
وزن العبوة (من الخارج)
27.7
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1454 x 838 x 57.7
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1454 x 903 x 269
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
1156 x 269
-
وزن التلفزيون بدون حامل
21.5
-
وزن التلفزيون مع حامل
21.7
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
300 x 300
الألعاب
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
نعم
-
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
وضع HGIG
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
نعم (حتى 60 هرتز)
صورة (عرض)
-
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
مباشر
-
نوع العرض
4K UHD
-
معدل التحديث
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
ألوان Nano
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
تلفزيون ذكي
-
دردشة ذكية
نعم
-
أمازون أليكسا
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
-
متصفح الويب الكامل
نعم
-
Google Cast
نعم
-
Google Home / Hub
نعم
-
مركز المنزل
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
نعم
-
ريموت تحكم سحري
مدمج
-
عرض متعدد
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
نظام التشغيل webOS 25
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
-
كاميرا USB متوافقة
نعم
-
المعرف الصوتي
نعم
-
يعمل مع Apple Airplay
نعم
-
يعمل مع Apple Home
نعم
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