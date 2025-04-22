Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
تلفزيون LG NanoCell AI NANO80 4K Smart TV الذكي مقاس 55 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS25 طراز عام 2025

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

أماكن الشراء

الدعم

تلفزيون LG NanoCell AI NANO80 4K Smart TV الذكي مقاس 55 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS25 طراز عام 2025

تلفزيون LG NanoCell AI NANO80 4K Smart TV الذكي مقاس 55 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS25 طراز عام 2025

55NANO80A6A
(2)
  • صورة أمامية لتلفزيون NanoCell TV، وشعار LG NanoCell Al في الزاوية العلوية. يصور تلفزيون LG NanoCell NANO80 TV أنسجة الطلاء الملونة التي تجتمع معًا.
  • صورة خلفية لتلفزيون LG NanoCell NANO80 TV
  • صورة جانبية لليسار لتلفزيون LG NanoCell NANO80 TV.
  • صورة أمامية وجانبية لتلفزيون LG NanoCell NANO80 AI 4K Smart TV يوضح أبعاد الطول والعرض والارتفاع والعمق.
  • يضيء معالج alpha 7 AI Processor Gen8 باللون الأصفر وتنطلق منه صواعق ضوئية ملونة. يتحدث العنوان عن كيفية تقديم المعالج لجودة 4K وألوان وسطوع مذهلين.
  • صورة مقسمة إلى المنتصف لإظهار ما قبل الألوان النقية (Pure Colors) وبعدها بدقة 4K الحقيقية. يتميز الجانب الأيسر من القرص الدائري بالوضوح والألوان بينما يكون الجانب الأيمن باهتًا. يتحدث العنوان عن كيفية جعل كل مشهد أكثر إثارة ومتعة بصريًا.
  • مقارنة بصرية قبل وبعد توضح كيف تعزز تقنية LG 4K Super Upscaling جودة الصورة. لوحتان تُظهران نفس الصورة لطائر ملون يجلس على غصن في غابة، اللوحة على اليمين باهتة. يشير العنوان إلى كيفية قيام تقنية 4K Super Upscaling بتحسين الدقة والسطوع والوضوح.
  • تلفزيون LG TV مع شاشة كبيرة جدًا مثبتة على جدار فوق مكبر الصوت LG Soundbar في غرفة معيشة ذات نمط عصري.
  • شاشة تلفزيون LG TV مع وجود جهاز التحكم AI Magic Remote في المقدمة. يتم تمييز زر AI ويظهر نص "اقترح فيلمًا يعجبني". نرى على الشاشة أيقونة المستخدم E، التي تشير إلى قدرة AI Voice ID على تحديد المستخدم وتقديم توصيات مخصصة استنادًا إلى صوته فقط.
  • جهاز التحكم LG AI Magic Remote مع تمييز زر AI. وحوله توجد الوظائف المختلفة التي يمكن للمستخدم الوصول إليها من الزر. AI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard. يوضح النص أن جهاز التحكم LG AI Magic Remote يكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI experience) باستخدام زر AI مخصص ويمكن استخدامه مثل الماوس الهوائي. ما عليك سوى الإشارة ثم النقر.
  • صورة مقربة من شاشة تلفزيون LG TV توضح كيفية عمل البحث عن الذكاء الاصطناعي (AI Search). يتم فتح نافذة دردشة صغيرة تُظهر كيف سأل المستخدم عن الألعاب الرياضية المتاحة. استجاب بحث الذكاء الاصطناعي (AI search) عبر الدردشة وعرض صور مصغرة للمحتويات المتاحة. هناك أيضًا مطالبة بسؤال Microsoft Copilot.
  • جهاز التحكم عن بعد LG AI Magic Remote أمام شاشة تلفزيون LG TV. يوجد على الشاشة تحية مخصصة من LG AI مع كلمات رئيسية مخصصة بناءً على بحث المستخدم وسجل المشاهدة. من خلال جهاز التحكم يوجد رمز وملصق يوضح أنه يمكن الوصول بسهولة إلى وظيفة AI Concierge بضغطة واحدة قصيرة على زر AI.
  • يتم تشغيل محتوى خيال علمي على شاشة تلفزيون LG TV. على الشاشة توجد واجهة AI Chatbot. أرسل المستخدم رسالة إلى روبوت الدردشة قائلاً إن الشاشة مظلمة للغاية. قدم روبوت الدردشة حلولاً للطلب. المشهد بأكمله منقسم إلى نصفين. أحد الجانبين أغمق، والجانب الآخر أكثر سطوعًا، مما يوضح كيف حل AI Chatbot المشكلة للمستخدم تلقائيًا. يشرح النص أن AI Chatbot يمكنه فهم قصد المستخدم وتقديم حلول لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
صورة أمامية لتلفزيون NanoCell TV، وشعار LG NanoCell Al في الزاوية العلوية. يصور تلفزيون LG NanoCell NANO80 TV أنسجة الطلاء الملونة التي تجتمع معًا.
صورة خلفية لتلفزيون LG NanoCell NANO80 TV
صورة جانبية لليسار لتلفزيون LG NanoCell NANO80 TV.
صورة أمامية وجانبية لتلفزيون LG NanoCell NANO80 AI 4K Smart TV يوضح أبعاد الطول والعرض والارتفاع والعمق.
يضيء معالج alpha 7 AI Processor Gen8 باللون الأصفر وتنطلق منه صواعق ضوئية ملونة. يتحدث العنوان عن كيفية تقديم المعالج لجودة 4K وألوان وسطوع مذهلين.
صورة مقسمة إلى المنتصف لإظهار ما قبل الألوان النقية (Pure Colors) وبعدها بدقة 4K الحقيقية. يتميز الجانب الأيسر من القرص الدائري بالوضوح والألوان بينما يكون الجانب الأيمن باهتًا. يتحدث العنوان عن كيفية جعل كل مشهد أكثر إثارة ومتعة بصريًا.
مقارنة بصرية قبل وبعد توضح كيف تعزز تقنية LG 4K Super Upscaling جودة الصورة. لوحتان تُظهران نفس الصورة لطائر ملون يجلس على غصن في غابة، اللوحة على اليمين باهتة. يشير العنوان إلى كيفية قيام تقنية 4K Super Upscaling بتحسين الدقة والسطوع والوضوح.
تلفزيون LG TV مع شاشة كبيرة جدًا مثبتة على جدار فوق مكبر الصوت LG Soundbar في غرفة معيشة ذات نمط عصري.
شاشة تلفزيون LG TV مع وجود جهاز التحكم AI Magic Remote في المقدمة. يتم تمييز زر AI ويظهر نص "اقترح فيلمًا يعجبني". نرى على الشاشة أيقونة المستخدم E، التي تشير إلى قدرة AI Voice ID على تحديد المستخدم وتقديم توصيات مخصصة استنادًا إلى صوته فقط.
جهاز التحكم LG AI Magic Remote مع تمييز زر AI. وحوله توجد الوظائف المختلفة التي يمكن للمستخدم الوصول إليها من الزر. AI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard. يوضح النص أن جهاز التحكم LG AI Magic Remote يكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI experience) باستخدام زر AI مخصص ويمكن استخدامه مثل الماوس الهوائي. ما عليك سوى الإشارة ثم النقر.
صورة مقربة من شاشة تلفزيون LG TV توضح كيفية عمل البحث عن الذكاء الاصطناعي (AI Search). يتم فتح نافذة دردشة صغيرة تُظهر كيف سأل المستخدم عن الألعاب الرياضية المتاحة. استجاب بحث الذكاء الاصطناعي (AI search) عبر الدردشة وعرض صور مصغرة للمحتويات المتاحة. هناك أيضًا مطالبة بسؤال Microsoft Copilot.
جهاز التحكم عن بعد LG AI Magic Remote أمام شاشة تلفزيون LG TV. يوجد على الشاشة تحية مخصصة من LG AI مع كلمات رئيسية مخصصة بناءً على بحث المستخدم وسجل المشاهدة. من خلال جهاز التحكم يوجد رمز وملصق يوضح أنه يمكن الوصول بسهولة إلى وظيفة AI Concierge بضغطة واحدة قصيرة على زر AI.
يتم تشغيل محتوى خيال علمي على شاشة تلفزيون LG TV. على الشاشة توجد واجهة AI Chatbot. أرسل المستخدم رسالة إلى روبوت الدردشة قائلاً إن الشاشة مظلمة للغاية. قدم روبوت الدردشة حلولاً للطلب. المشهد بأكمله منقسم إلى نصفين. أحد الجانبين أغمق، والجانب الآخر أكثر سطوعًا، مما يوضح كيف حل AI Chatbot المشكلة للمستخدم تلقائيًا. يشرح النص أن AI Chatbot يمكنه فهم قصد المستخدم وتقديم حلول لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

الميزات الرئيسية

  • ألوان نقية بدقة 4K حقيقية وألوان زاهية مع تفاصيل مذهلة
  • تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 7 4K AI Processor Gen8
  • زر الذكاء الاصطناعي الجديد، عناصر التحكم الصوتية، وظائف السحب والإفلات على جهاز التحكم AI Magic Remote
  • استمتع بدقة 4K Super Upscaling وسطوع ووضوح محسَّنين
  • دقة عالية على شاشة تلفزيون Ultra Big TV ضخمة
المزيد

الأمن السيبراني

CES Innovation Awards - 2025 Honoree

webOS Re:New Program

*تستند جوائز CES Innovation Awards إلى المواد الوصفية المقدمة إلى الحكام. لم تتحقق CTA من دقة أي تقديم أو من أي مطالبات مقدمة ولم تختبر المنتج الذي تم منحه الجائزة.

تلفزيون LG NanoCell TV موضوع بزاوية مائلة قليلاً باتجاه اليسار ويصور الخيوط الملونة. يُضاف شعار معالج alpha 7 4K AI Processor في الزاوية اليمنى السفلية من التلفزيون. الخلفية عبارة عن تدرج سماوي خفيف.

استمتع بعالم من الألوان الأصيلة

جودة الصورة webOS 25 جودة الصوت تلفزيون كبير للغاية أفلام وألعاب رائعة

تعرّف على معالج alpha 7 AI Processor Gen8

بفضل التحسينات الكبيرة التي تم إدخالها على الأداء، توفر المعالجة الأسرع من معالج alpha 7 AI Processor Gen8 الآن جودة صور بدقة 4K مع وضوح وعمق أفضل بكثير من ذي قبل.

يضيء معالج alpha 7 AI Processor Gen8 باللون الأصفر وتنطلق منه صواعق ضوئية ملونة.

*مقارنةً بالتلفزيون الذكي من المستوى المبتدئ من العام نفسه مع معالج alpha 5 AI Processor Gen6 بناءً على مقارنة المواصفات الداخلية.

ألوان نقية بدقة 4K حقيقية

شاهد محتوى بدقة 4K المحسن بدقة ألوان زاهية وتفاصيل واضحة، مما يجعل كل مشهد مذهلاً وممتعًا.

يتم تحسين صورة عرض دوّار باهت عبر معالجة لونية مكثفة، مما ينتج عنه عرض أكثر وضوحًا لدوّار مضيء وغني بالألوان.

ترقية فائقة بدقة 4K تجعل كل إطار ينبض بالحياة

يعمل معالج LG القوي على تعزيز الدقة إلى الجودة الأصلية. استمتع بدقة 4K الفائقة المحسّنة والسطوع والوضوح المحسّنين.

مقارنة بصرية قبل وبعد توضح كيف تعزز تقنية LG 4K Super Upscaling جودة الصورة. لوحتان تُظهران نفس الصورة لطائر ملون يجلس على غصن في غابة، اللوحة على اليمين باهتة.

*ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.

الجيل التالي من تلفزيون LG AI TV المدعوم بالذكاء الاصطناعي

استكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI Experience) مع جهاز التحكم AI Magic Remote الذي يتميز بزر مخصص للذكاء الاصطناعي

تحكم في تلفزيونك بسهولة باستخدام جهاز التحكم AI Magic Remote — لا حاجة إلى جهاز إضافي! مع مستشعر الحركة وعجلة التمرير، يمكنك التأشير والنقر لاستخدامها مثل الفأرة الهوائية أو ببساطة التحدث للأوامر الصوتية.

*قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.

*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.

*لا تتوفر AI Voice recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.

AI Voice ID

يعرف LG AI Voice ID البصمة الصوتية الفريدة لكل مستخدم ويقدم توصيات مخصصة في اللحظة التي تتحدث فيها.

*قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.

*قد يختلف دعم Voice ID باختلاف المنطقة والبلد وهو متوفر على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.

*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.

صورة مقربة من شاشة تلفزيون LG QNED TV توضح كيفية عمل البحث عن الذكاء الاصطناعي (AI Search). يتم فتح نافذة دردشة صغيرة تُظهر كيف سأل المستخدم عن الألعاب الرياضية المتاحة. استجاب بحث الذكاء الاصطناعي (AI search) عبر الدردشة وعرض صور مصغرة للمحتويات المتاحة. هناك أيضًا مطالبة بسؤال Microsoft Copilot.

AI Search

اسأل التلفزيون عن أي شيء. يتعرف الذكاء الاصطناعي المدمج على صوتك ويقدم توصيات مخصصة لطلباتك بسرعة. يمكنك أيضًا الحصول على نتائج وحلول إضافية باستخدام Microsoft Copilot.

*يتوفر AI Search على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.

*تستخدم الولايات المتحدة وكوريا النموذج اللغوي الكبير (LLM).

*يلزم الاتصال بالإنترنت.

يتم تشغيل محتوى الخيال العلمي على شاشة تلفزيون LG QNED TV. على الشاشة توجد واجهة AI Chatbot. أرسل المستخدم رسالة إلى روبوت الدردشة قائلاً إن الشاشة مظلمة للغاية. قدم روبوت الدردشة حلولاً للطلب. المشهد بأكمله منقسم إلى نصفين. أحد الجانبين أغمق، والجانب الآخر أكثر سطوعًا، مما يوضح كيف حل AI Chatbot المشكلة للمستخدم تلقائيًا.

AI Chatbot

تفاعل مع AI Chatbot من خلال جهاز التحكم AI Magic Remote وعالج جميع المخاوف بدءًا من تكوين الإعدادات إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها. يمكن للذكاء الاصطناعي فهم قصد المستخدم وتوفير حلول فورية.

*يلزم الاتصال بالإنترنت.

*لا تتوفر AI Chatbot إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.

*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.

جهاز التحكم عن بعد LG AI Magic Remote أمام شاشة تلفزيون LG TV. يوجد على الشاشة تحية مخصصة من LG AI مع كلمات رئيسية مخصصة بناءً على بحث المستخدم وسجل المشاهدة. من خلال جهاز التحكم يوجد رمز وملصق يوضح أنه يمكن الوصول بسهولة إلى وظيفة AI Concierge بضغطة واحدة قصيرة على زر AI.

AI Concierge

يؤدي الضغط مرة واحدة على زر الذكاء الاصطناعي الموجود بجهاز التحكم عن بُعد إلى فتح تطبيق AI Concierge الذي يوفر كلمات رئيسية وتوصيات مخصصة بناءً على سجل البحث والمشاهدة.

*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.

*قد تختلف القوائم المعروضة عند الإصدار.

*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية وفقاً للتطبيق والوقت من اليوم.

معالج الصور بالذكاء الاصطناعي (AI Picture Wizard)

تتعرّف الخوارزميات المتقدمة على تفضيلاتك من خلال استعراض 1.6 مليار احتمال للصور. بناءً على اختياراتك، يقوم التلفزيون بإنشاء صورة مخصصة لك فقط.

AI Sound Wizard

اختر الصوت الذي يعجبك من مجموعة مختارة من المقاطع الصوتية. من بين 40 مليون معلمة، ينشئ الذكاء الاصطناعي ملفاً صوتيًا مخصصًا ومضبوطًا حسب تفضيلاتك.

شعار برنامج webOS Re:New Program واسمه مع شارة CES Innovation Awards 2025 Honoree بالقرب منه.

ترقية جديدة سنويًا لمدة 5 أعوام مع webOS Re:New Program الحائز على جوائز

احصل على مزايا أحدث الميزات والبرامج مع الترقيات السنوية. يشعر الحاصل على جائزة CES Innovation لفئة الأمن الإلكتروني بالأمان عندما يعرف أن webOS يحافظ على خصوصيتك وبياناتك آمنة.

*برنامج webOS Re:New Program ينطبق على أجهزة تلفزيون OLED/QNED/NanoCell/UHD لعام 2025.

*يدعم webOS Re:New Program ما مجموعه أربع ترقيات على مدى خمس سنوات، والحد هو الإصدار المثبت مسبقاً من webOS، ويختلف جدول الترقية من نهاية الشهر إلى بداية العام.

*قد تختلف التحديثات والجدول الزمني لبعض الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.

*تتوفر الترقيات لطرازات OLED لعام 2022 و2023 UHD وما فوقها.

تقوم ميزة AI Sound Pro بضبط صوتك من أجل التأثير

*يجب تنشيط صوت AI Clear Sound من خلال قائمة وضع الصوت (Sound Mode).

*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.

تتيح لك WOW Interface التحكم في الصوت بسهولة من التلفزيون

يوجد مكبر الصوت LG Soundbar أسفل تلفزيون LG NanoCell TV. يوجد على شاشة التلفزيون واجهة المستخدم الخاصة بمكبر الصوت (soundbar) وعناصر التحكم في مستوى صوت التلفزيون.

*يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل.

*قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت Soundbar Mode حسب الطراز.

*يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. مطلوب اتصال بالشبكة للتحديثات.

* قد تختلف طرازات مكبرات الصوت Soundbar المتوافقة مع التلفزيون حسب المنطقة والبلد.

*استخدام جهاز التحكم عن بعد في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط.

اعثر على أفضل مكبر صوت LG Soundbar وتلفزيون LG TV

*قد تختلف المزايا حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.

تلفزيون كبير للغاية

شاهد جميع أفلامك ورياضاتك وألعابك المفضلة على تلفزيون LG الكبير جدًا. انغمس في الدقة العالية على شاشة فائقة الدقة.

تلفزيون LG TV مع شاشة كبيرة جدًا مثبتة على جدار فوق مكبر الصوت LG Soundbar في غرفة معيشة ذات نمط عصري.

*يتوفر الطراز NANO80 بحد أقصى 86 بوصة وقد يختلف المقاس حسب المنطقة.

تجربة ألعاب قوية

استمتع بتجربة ذروة اللعب مع VRR. استمتع باللعب دون أن يعيق التأخير أداءك.

يدان تحملان وحدة تحكم في الألعاب أمام شاشة تعرض لعبة فيديو لسباق السيارات. شعار VRR في الزاوية العلوية اليسرى. يظهر شعار GeForce NOW والشهادات الأخرى ذات الصلة.

*تعمل فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 60Hz.

FILMMAKER MODE

استمتع بتجربة السينما التي أرادها المخرج مع FILMMAKER MODE الذي يتكيف مع البيئة المحيطة ويحافظ على الصور أقرب ما يمكن إلى شكلها الأصلي.

مُخرِج أمام لوحة التحكم يقوم بتحرير فيلم "Killers of the Flower Moon" على تلفزيون LG NanoCell TV. في الجزء السفلي الأيسر من الصورة شعار FILMMAKER MODE™. يوجد أسفل الصورة شعارات لـ Netflix وHBOmax وPrime Video وDisney Plus وApple TV وLG Channels.

*FILMMAKER MODE هو علامة تجارية تابعة لشركة UHD Alliance, Inc.
*يبدأ تشغيل وضع FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق Amazon Prime video.
*ينطبق وضع Ambient FILMMAKER MODE على NANO90 وينطبق وضع FILMMAKER MODE على NANO80.

أفضل تلفزيون NanoCell TV للأفلام

شاهد الأفلام تنبض بالحياة في السينما المنزلية بفضل الصوت الغامر ووضع FILMMAKER MODE الذي يتكيف مع الإضاءة البيئية للحصول على جودة صورة تتوافق مع أفضل معايير صانعي الأفلام.

FILMMAKER MODE

استمتع بتجربة السينما التي أرادها المخرج مع FILMMAKER MODE الذي يتكيف مع البيئة المحيطة ويحافظ على الصور أقرب ما يمكن إلى شكلها الأصلي.

Dolby Atmos

دع الصوت المحيطي النابض بالحياة يتحرك من حولك، مما يجعلك تشعر وكأنك في وسط كل الأحداث.

*FILMMAKER MODE هو علامة تجارية تابعة لشركة UHD Alliance, Inc.

*يبدأ تشغيل وضع FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق Amazon Prime video.

*ينطبق وضع Ambient FILMMAKER MODE على NANO90 وينطبق وضع FILMMAKER MODE على NANO80.

*الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هذه هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.

*جميع الصور أعلاه عبارة عن محاكاة.

*يختلف توافر الخدمة حسب المنطقة والبلد.

*قد تختلف الخدمات المخصصة حسب سياسات تطبيق الطرف الثالث.

طباعة

المواصفات الرئيسية

  • نوع العرض

    4K UHD

  • معدل التحديث

    60Hz أساسي

  • سلسلة ألوان واسعة

    ألوان Nano

  • معالج الصور

    معالج α7 الذكي 4K الجيل الثامن

  • النطاق الديناميكي العالي(HDR)

    HDR10 / HLG

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1235 x 715 x 57.5 ‎

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    ‎14 ‎

كل المواصفات

الصورة (المعالجة)

  • معالج الصور

    معالج α7 الذكي 4K الجيل الثامن

  • ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

    نعم

  • ترقية الذكاء الاصطناعي

    ترقية فائقة بدقة 4K

  • المعايرة التلقائية

    نعم

  • رسم خرائط النغمة الديناميكية

    نعم

  • وضع المخرح

    نعم

  • النطاق الديناميكي العالي(HDR)

    HDR10 / HLG

  • وضع الصورة

    10 أوضاع

إمكانية الوصول

  • تدرج الرمادي

    نعم

  • تباين عالي

    نعم

  • عكس الألوان

    نعم

يحتوي على الإكسسوارات

  • سلك الطاقة

    نعم (قابل للفصل)

  • ريموت

    جهاز التحكم السحري MR25

صوتي

  • مشاركة وضع الصوت

    نعم

  • ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

    نعم

  • صوت الذكاء الاصطناعي

    صوت α7 الذكي برو (افتراضي 9.1.2)

  • ترميز الصوت

    AC4، AC3 (دولبي ديجيتال)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، apt-X (يرجى الرجوع إلى الدليل)

  • مخرج الصوت

    20 واط

  • البلوتوث المحيطي المستعد

    نعم (2 طريقة تشغيل)

  • صوت واضح برو

    نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)

  • مزامنة صوت LG

    نعم

  • إخراج الصوت في وقت واحد

    نعم

  • اتجاه مكبر الصوت

    إطلاق سفلي

  • نظام السماعة

    2.0 قناة

  • واو الأوركسترا

    نعم

BROADCASTING

  • استقبال التلفزيون التناظري

    نعم

  • استقبال التلفزيون الرقمي

    DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)

الاتصال

  • دعم البلوتوث

    نعم(v 5.1)

  • مدخل Ethernet

    1ea

  • قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

    eARC (HDMI 2)

  • مدخل HDMI

    3ea (يدعم eARC، ALLM)

  • إدخال RF (هوائي/كابل)

    منفذان

  • الربط البسيط (HDMI CEC)

    نعم

  • (الصوت الرقمي البصري خارج)

    1ea

  • مدخلات USB

    منفذان (V 2.0)

  • واي فاي

    نعم (Wi-Fi 5)

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

    ‎1360 x 810 x 162 ‎

  • وزن العبوة (من الخارج)

    ‎18.9 ‎

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1235 x 715 x 57.5 ‎

  • أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1235 x 780 x 230 ‎

  • حامل التلفزيون (العرض x العمق)

    ‎948 x 230 ‎

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    ‎14 ‎

  • وزن التلفزيون مع حامل

    ‎14.1 ‎

  • مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

    ‎300 x 300 ‎

الألعاب

  • Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

    نعم

  • مُحسّن اللعبة

    نعم (لوحة معلومات الألعاب)

  • وضع HGIG

    نعم

  • VRR (معدل التحديث المتغير)

    نعم (حتى 60 هرتز)

صورة (عرض)

  • دقة العرض

    4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

  • نوع الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • نوع العرض

    4K UHD

  • معدل التحديث

    60Hz أساسي

  • سلسلة ألوان واسعة

    ألوان Nano

القوة

  • إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

    التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

  • استهلاك الطاقة الاستعداد

    تحت 0.5 واط

تلفزيون ذكي

  • دردشة ذكية

    نعم

  • أمازون أليكسا

    نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)

  • متصفح الويب الكامل

    نعم

  • Google Cast

    نعم

  • Google Home / Hub

    نعم

  • مركز المنزل

    نعم

  • التمييز الصوتي الذكي

    نعم

  • ريموت تحكم سحري

    مدمج

  • عرض متعدد

    نعم

  • نظام التشغيل (OS)

    نظام التشغيل webOS 25

  • تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

    نعم (LG Thinq)

  • كاميرا USB متوافقة

    نعم

  • المعرف الصوتي

    نعم

  • يعمل مع Apple Airplay

    نعم

  • يعمل مع Apple Home

    نعم

ما يقوله الناس

البحث محليًا

جرب هذا المنتج من حولك.

اخترنا لك

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا