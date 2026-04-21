تلفزيون LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026 مقاس 97 بوصة

OLED97G66LW
صورة أمامية لـ تلفزيون LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026 مقاس 97 بوصة OLED97G66LW
يُعرض LG OLED evo AI G6 من الأمام والجانب بشاشة مقاس 97 بوصة، وبعرض 2155 مم، وارتفاع كلي يبلغ 1230 مم، وسُمك فائق النحافة يصل إلى 28.2 مم بدون الحامل.
يعرض LG OLED evo AI G6 بتقنية Brightness Booster مشهدًا مظلمًا يتوسطه طاووس مشرق بإضاءة متألقة وهو ينشر ريشه المتوهج، ما يمنحك سطوعًا أعلى وتفاصيل أدق وتباينًا لافتًا.
من خلال مشهد بصري لكوكب ونجوم على شاشة منقسمة، يبرز LG OLED evo AI G6 الفرق بين الشاشة غير اللامعة في أجهزة OLED TV الأخرى وبين Perfect Black & Perfect Color لديه، لتستمتع بصورة أنقى وأكثر وضوحًا مهما كانت الإضاءة، مع دعم من شهادة UL وشهادات Intertek لحجم الألوان (Color Volume) ودقة الألوان (Color Fidelity).
يضيء معالج alpha 11 AI Processor 4K Gen3 في تلفزيون LG OLED evo G6 AI بألوان بنفسجية وزرقاء على لوحة دوائر إلكترونية داكنة، مبرزًا محرك الذكاء الاصطناعي المزدوج، ويقدّم أداءً أسرع يصل إلى ‎5.6 ضعف في وحدة المعالجة العصبية (NPU)، و50% في وحدة المعالجة المركزية (CPU)، و70% أقوى في وحدة معالجة الرسومات (GPU).
تعترف شارة 2026 CES Innovation Awards Honoree في فئة الذكاء الاصطناعي بالبحث متعدد الذكاء الاصطناعي باستخدام Google Gemini وMicrosoft Copilot.
يتميّز LG OLED evo AI G6 بمنصة AI Hub لتجربة مخصصة، مع أيقونة الذكاء الاصطناعي فوق جهاز التحكّم عن بُعد، محاطة بتسميات تشمل: Multi AI Search، AI Concierge، AI Voice ID مع My Page، وAI Chatbot، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard.
يظهر LG Shield على شاشة LG OLED evo AI G6، مع شعار LG Shield في المنتصف، وأيقونات الأمان أدناه، وشارة 2026 CES Innovation Awards Honoree أعلاه، والتي تمثل حماية البيانات والنظام.
يوفّر LG OLED evo AI G6 تجربة ألعاب لا تُضاهى بدقة 4K ومعدل تحديث 120Hz، حيث يظهر مشهد سباق عالي السرعة بسيارة صفراء مفتوحة العجلات أثناء الحركة، مع كلمة "WIN" بارزة على الشاشة، وشعاري NVIDIA G-SYNC وAMD FreeSync Premium في الأعلى.
يُظهر تلفزيون LG OLED evo AI G6 من الجانب تصميمه المسطح من نوع Flush Fit Gallery Design، مع تثبيت جداري دون أي فجوة، ويعرض مشهدًا ليليًا لجسر مضاء تنعكس أضواؤه على سطح الماء.
تم تثبيت تلفزيون LG OLED evo AI G6 بتصميم مسطح على الجدار في غرفة معيشة عصرية، ويعرض شفقًا قطبيًا حيًّا فوق قرية ساحلية هادئة، ليبدو كأنه لوحة مؤطرة على الحائط.
يعرض تلفزيون LG OLED evo AI G6 مشهد غروب شمسي حيّ فوق المحيط، مع مكبر صوت وسماعة أسفل الشاشة، مما يعزز من أجواء الهدوء في غرفة المعيشة.
الميزات الرئيسية

  • صور أكثر سطوعًا وتفاصيل نابضة بالحياة مع Brightness Booster مدعوم بمعالج alpha 11 AI Processor Gen3
  • تضمن تقنية Perfect Black وPerfect Color تباينًا أعمق ولونًا حيويًا ودقيقًا في أي ضوء
  • ما يصل إلى 120Hz بدقة 4K مع توافق G-SYNC وFreeSync Premium للاستمتاع بتجربة لعب خالية من التقطيع ومليئة بالانتصارات
  • أنظمة webOS الحائزة على جوائز توفر تجارب ذكاء اصطناعي متقدمة - مدعومة من Google Gemini وMicrosoft Copilot.
  • يفتح زر الذكاء الاصطناعي AI Hub للحصول على تجربة ذكية ومخصصة، مؤمنة بواسطة LG Shield
المزيد
شارة 2026 CES Innovation Awards Honoree في فئة الأمن السيبراني لـ LG Shield

منصة نظام تشغيل التلفزيون المزودة بـ LG Shield

شارة 2026 CES Innovation Awards Honoree في فئة الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي المتعدد

بنية متعددة الذكاء الاصطناعي

شارة AVForums Editor’s Choice كأفضل نظام تلفزيون ذكي لمدة 8 سنوات متتالية، بما في ذلك 2026/2025

جائزة AVForums Editor's Choice - أفضل نظام تلفزيون ذكي لعام 2025‏/2026

"8 سنوات كأفضل نظام تلفزيون ذكي"

*تستند جوائز CES Innovation Awards إلى المواد الوصفية المقدمة إلى الحكام. لم تتحقق CTA من دقة أي تقديم أو من أي مطالبات مقدمة ولم تختبر المنتج الذي تم منحه الجائزة.

لماذا تختار تلفزيون LG OLED evo G6؟

يعرض LG OLED evo AI G6 بتقنية Brightness Booster مشهدًا مظلمًا يتوسطه طاووس مشرق بإضاءة متألقة وهو ينشر ريشه المتوهج، ما يمنحك سطوعًا أعلى وتفاصيل أدق وتباينًا لافتًا.

Brightness Booster

تلفزيون LG OLED evo AI G6، بتقنية Perfect Black & Perfect Color وخاصية تقليل الانعكاسات، يعرض مشهدًا كونيًا مقسومًا يُبرز الفارق بين درجات الأسود الضعيفة على اليسار والتفاصيل الأوضح، والأسود الأعمق، وتعبير الألوان الأكثر حيوية على اليمين.

تقنية Perfect Black & Perfect Color وخاصية تقليل الانعكاسات

يوفّر LG OLED evo AI G6 تجربة ألعاب لا تُضاهى بدقة 4K ومعدل تحديث 120Hz، حيث يظهر مشهد سباق عالي السرعة بسيارة صفراء مفتوحة العجلات أثناء الحركة، مع شعاري NVIDIA G-SYNC وAMD FreeSync Premium في أعلى الشاشة.

تجربة لعب لا مثيل لها بدقة 4K ومعدل تحديث 120Hz

يُعرض LG OLED evo AI G6 مع نظام التشغيل Multi AI webOS الحائز على جوائز، على خلفية داكنة تتضمّن شعاري Microsoft Copilot وGoogle Gemini، مما يشير إلى دعم خدمات الذكاء الاصطناعي المتوفرة عبر واجهة التلفزيون.

نظام التشغيل Multi AI webOS الحائز على جوائز

يتميّز LG OLED evo AI G6 بمنصة AI Hub لتجربة مخصصة، مع رمز الذكاء الاصطناعي فوق جهاز التحكّم عن بُعد، محاطة بتسميات تشمل: Multi AI Search، AI Concierge، AI Voice ID مع My Page، وAI Chatbot، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard.

AI Hub للتخصيص

يظهر شعار LG Shield على خلفية داكنة مع رموز أمان، مما يسلط الضوء على حماية webOS للخصوصية وأمن البيانات وسلامة النظام.

مؤمن بواسطة LG Shield

لماذا تختار LG OLED evo G6 مقاس 97 بوصة؟

تعمل تقنية OLED من الجيل التالي على تحسين كل جانب من جوانب جودة الصورة إلى مستوى جديد تمامًا. إنها توفر مرئيات أكثر سطوعًا، وخاصية Perfect Black، وPerfect Color في أي إضاءة، مع الحفاظ على صور مذهلة بدقة 4K باستخدام أفضل معالجات alpha 11 AI Processor Gen3. استمتع بتجربة الفرق حتى على شاشة كبيرة مقاس 97 بوصة.

Brightness Booster

صور أكثر سطوعًا مع Brightness Booster

توفر خوارزمية Light Boosting alpha 11 AI Processor Gen3 الجديدة لمحات أكثر إشراقًا وتفاصيل محسنة.1)

يعرض LG OLED evo AI G6 بتقنية Brightness Booster مشهدًا مظلمًا يتوسطه طاووس مشرق بإضاءة متألقة وهو ينشر ريشه المتوهج، ما يمنحك سطوعًا أعلى وتفاصيل أدق وتباينًا لافتًا.

Perfect Black & Perfect Color

Perfect Black وPerfect Color في أي إضاءة، دائمًا

تتميز شاشات LG OLED TV بتقنيتي Perfect Black وPerfect Color المعتمدتين من UL، مما يوفر تباينًا أعمق، وإشراقة محسنة، ولونًا حيويًا ودقيقًا. شاهد كل نجم بوضوح، حتى في غرفة ساطعة.2)

من خلال مشهد بصري لكوكب ونجوم على شاشة منقسمة، يبرز LG OLED evo AI G6 الفرق بين الشاشة غير اللامعة في أجهزة OLED TV الأخرى وبين Perfect Black & Perfect Color لديه، لتستمتع بصورة أنقى وأكثر وضوحًا مهما كانت الإضاءة، مع دعم من شهادة UL وشهادات Intertek لحجم الألوان (Color Volume) ودقة الألوان (Color Fidelity).
يتميز تلفزيون LG OLED evo AI G6 بشارة اعتماد Eyesafe RPF 40 من UL، ما يشير إلى أداء مُعتمد في تقليل الضوء الأزرق.

حاصل على اعتماد Eyesafe لخفض الضوء الأزرق – راحة لعينيك في كل لحظة مشاهدة7)

معالج alpha 11 AI Processor 4K Gen3 مع محرك الذكاء الاصطناعي المزدوج

جودة صورة فائقة بدقة 4K مع معالج alpha 11 AI Processor الأكثر تقدمًا من LG مع Dual AI Engine

معالج alpha 11 AI Processor Gen3 يرتقي بأداء OLED إلى ما هو أبعد من الحدود، ويتحكم بدقة في 8.3 مليون بكسل ذاتية الإضاءة - الآن أكثر قوة مع محرك الذكاء الاصطناعي المزدوج. بفضل معالج متطور يتجاوز أداء محرك الذكاء الاصطناعي الواحد، يتم تحسين الحدة والملمس في الوقت نفسه، لتقديم جودة صورة 4K أكثر وضوحًا وطبيعية.

يضيء معالج alpha 11 AI Processor 4K Gen3 في تلفزيون LG OLED evo G6 AI بألوان بنفسجية وزرقاء على لوحة دوائر إلكترونية داكنة، مبرزًا محرك الذكاء الاصطناعي المزدوج، ويقدّم أداءً أسرع يصل إلى ‎5.6 ضعف في وحدة المعالجة العصبية (NPU)، و50% في وحدة المعالجة المركزية (CPU)، و70% أقوى في وحدة معالجة الرسومات (GPU).

OLED Care+

راحة بالك مضمونة لمدة 5 سنوات مع تغطية موثوقة للوحة OLED

استمتع براحة البال مع تغطية موثوقة تحمي لوحة LG OLED لمدة 5 سنوات.5)

لماذا تلفزيون LG AI TV؟

يحسِّن تلفزيون LG AI TV الصورة والصوت مع جعل كل يوم أكثر ذكاءً باستخدام AI Hub المخصص

استكشف المزيد عن تلفزيون LG AI TV

AI HDR Remastering

ترقية كل إطار إلى جودة HDR

يعمل الذكاء الاصطناعي تلقائيًا على تحسين اللون والسطوع والتباين ورفع جودة صورة SDR إلى مستويات HDR للحصول على صور أكثر ثراءً وواقعية.

اكتشف 3 مزايا مميزة لـ AI Hub

البحث المتقدم متعددة نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام ‏Google Gemini‏ و‏Microsoft Copilot‏

ما عليك سوى قول ما تبحث عنه، ثم تحديد نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يناسبك. يتصل النظام بنماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة لتقديم نتائج أوسع وأكثر ملاءمة.13)

احصل على توصيات ومعلومات مخصصة للمحتوى

يقترح AI Concierge المحتوى والتحديثات المصممة خصيصًا لاهتماماتك. يقدم "في هذا المشهد" توصيات ومعلومات ذات صلة بناءً على ما تشاهده، بينما يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي البحث عن الصور وإنشائها.14)

يتعرف تلفزيون LG AI TV على صوتك وينتقل بك إلى My Page المصممة خصيصًا لك!

بالانتقال إلى My Page، يمكنك رؤية كل شيء في لمحة، من الطقس والتقويم وعناصر واجهة المستخدم إلى درجاتك الرياضية المفضلة.15)

تظهر شارة Honoree CES Innovation Awards 2026 على خلفية داكنة. يتم التعرف على Multi-AI Architecture في فئة الذكاء الاصطناعي.

نظام التشغيل Multi AI webOS الحائز على جوائز

نظام التشغيل webOS الحائزة على جوائز أصبح الآن مؤمَّنًا عبر LG Shield

تظهر شارة AVForums Editor’s Choice على خلفية داكنة لنظام LG webOS 25، الذي يحمل اسم أفضل نظام تلفزيون ذكي 2025/2026.

8 سنوات كأفضل نظام تلفزيون ذكي 

يظهر شعار LG Shield على خلفية داكنة مع رموز أمان، مما يسلط الضوء على حماية webOS للخصوصية وأمن البيانات وسلامة النظام. كما يتم عرض شارة CES Innovation Awards 2026 Honoree.

LG Shield

أمان يمكنك الوثوق به

تضمن التقنيات الأساسية السبعة من LG Shield بقاء بياناتك آمنة مع تخزين وإدارة البيانات الآمنة، وخوارزميات التشفير الآمنة، وسلامة البرامج المضمونة، ومصادقة المستخدم والتحكم في الوصول، ونقل البيانات الآمن، والكشف عن الأحداث الأمنية والاستجابة لها، وإدارة التحديثات الآمنة.

اكتشف المزيد عن LG Shield

webOS Re:New Program

إمكانية ترقية تلفزيونك حتى 5 سنوات مجانًا17)

يتم عرض حماية LG الرباعية من خلال أربعة أيقونات حماية على خلفية صفراء. تتميز كل أيقونة بحماية من ضربات البرق، والحماية من الرطوبة، والحماية من الارتفاع المفاجئ في التيار، وحماية webOS مع LG Shield.

يتم عرض حماية LG الرباعية من خلال أربعة أيقونات حماية على خلفية صفراء. تتميز كل أيقونة بحماية من ضربات البرق، والحماية من الرطوبة، والحماية من الارتفاع المفاجئ في التيار، وحماية webOS مع LG Shield.

حماية LG الرباعية

تم تصميم تلفزيون LG ليدوم طويلًا بفضل حماية LG الرباعية

من الأجهزة إلى البرامج، تتم حماية تلفزيون LG TV. المكثفات المدمجة توفر حماية ضد الجهود العالية بما في ذلك الصواعق، بينما تم تصميم أشباه الموصلات بتقنية مقاومة لارتفاعات الجهد المفاجئة. يحمي جل السيليكون والطلاءات الواقية الرقائق من الرطوبة وحتى بياناتك تظل آمنة ومأمونة مع LG Shield.

AI Magic Remote

تنقّل وأشِر بسهولة مثل ماوس هوائي للاستمتاع بـ AI Hub

تحكم في تلفزيونك بسهولة باستخدام جهاز التحكم AI Magic Remote. باستخدام مستشعر الحركة وعجلة التمرير، يمكنك النقر والسحب والإفلات لاستخدامها مثل الماوس الهوائي أو ببساطة يمكنك التحدث لتفعيل ميزة الأوامر الصوتية.

يتميّز LG OLED evo AI G6 بمنصة AI Hub لتجربة مخصصة، مع أيقونة الذكاء الاصطناعي فوق جهاز التحكّم عن بُعد، محاطة بتسميات تشمل: Multi AI Search، AI Concierge، AI Voice ID مع My Page، وAI Chatbot، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard.

لماذا يجب اختيار تلفزيون الألعاب LG OLED evo؟

لعبة فائقة السلاسة وخالية من التقطيع

اللعب بدقة 4K ومعدل تحديث 165Hz مع دعم G-Sync وAMD FreeSync

يوفر معدل تحديث يصل إلى 165Hz حركة أكثر حدة وسلاسة في كل لعبة. تضمن تقنيتا G-Sync Compatible وAMD FreeSync Premium حركة سلسة وخالية من التقطيع، بينما توفر VRR وزمن الاستجابة المنخفض للغاية أداءً انسيابيًا واستجابة فورية تمنحك الأفضلية في كل مباراة.19)

يوفّر LG OLED evo AI G6 تجربة ألعاب لا تُضاهى بدقة 4K ومعدل تحديث 165Hz، حيث يظهر مشهد سباق عالي السرعة بسيارة صفراء مفتوحة العجلات أثناء الحركة، مع كلمة "WIN" بارزة على الشاشة، وشعاري NVIDIA G-SYNC وAMD FreeSync Premium في الأعلى.

أول تجربة ألعاب في العالم مع شهادة VESA DSC، بجودة بصرية بلا فقدان تُذكر وزمن استجابة منخفض

مع تقنية DSC المعتمدة من VESA‑، تحصل على تفاصيل بصرية بلا فقدان واستجابة ألعاب فورية ‑ عبر منفذ HDMI 2.1—ما يوفّر لعبًا سلسًا وعالي الدقة ‑ مع مرئيات واضحة وخالية من التشويه ‑ طوال الوقت.

عِش أول تجربة ألعاب سحابية في العالم بدقة 4K و120Hz مع تقنية HDR

يمكنك تشغيل ألعاب HDR بدقة 4K 120Hz على التلفزيون حتى دون جهاز إضافي من خلال NVIDIA GeForce NOW. بدعم من بنية NVIDIA Blackwell، استمتع بالألعاب السحابية المتطورة مع أداء GeForce RTX 5080.

أول تلفزيون في العالم يدعم وحدات تحكم Bluetooth ذات زمن استجابة منخفض للغاية

استمتع بزمن استجابة منخفض للغاية، وألعاب سحابية عالية الأداء مع دعم وحدة التحكم في تقنية زمن الاستجابة المنخفض للغاية عبر Bluetooth، مما يقلل تأخير الإدخال إلى أقل من 3.0m. استمتع بتحكم سلس وسريع الاستجابة يبدو تمامًا مثل الاتصال السلكي، حتى عند اللعب في السحابة.

زمن استجابة معتمد يبلغ 0.1ms، حيث يستجيب OLED فورًا دون أي ظلال أو تشويش في الصورة

بفضل زمن استجابة البكسل الذي يبلغ 0.1ms وALLM لزمن استجابة منخفض للغاية، يتم تقديم كل أمر بدقة فورية. تحافظ هذه الاستجابة العالية على وضوح اللعب السريع والتحكم فيه، مما يوفر ميزة تنافسية مميزة.21)

تتبّع كل حركة بوضوح فائق، مدعومًا بشهادة VESA لمعيار ClearMR 10000 من الفئة المتقدمة

عندما تتحرك الحركة بسرعة، يكون الحفاظ على التفاصيل في الرؤية أمرًا ضروريًا. تعمل تقنية LG OLED evo، الحاصلة على شهادة ClearMR 10000، على تقليل عدم وضوح الحركة بين الإطارات للحفاظ على الحركة حادة وقابلة للقراءة أثناء الحركة السريعة، بينما تحافظ تقنية HGiG على تعيين درجة ضبط HDR تمامًا كما أراد منشئ اللعبة - مما يحافظ على التظليلات الدقيقة والظلال العميقة واللون المتوازن. تضمن شهادة ClearMR وHGiG معًا أن تظل الحركة واضحة وأن تظل تقنية HDR دقيقة، بحيث يتم عرض كل مشهد كما كان من المفترض رؤيته تمامًا.

يعرض تلفزيون LG OLED evo AI G6 بوابة LG للألعاب على شاشة webOS، حيث تُعرض واجهة موحدة بخطوة واحدة تتيح الوصول إلى عدة تطبيقات ألعاب عبر خدمات الألعاب السحابية مثل NVIDIA GeForce NOW وتطبيقات webOS.

LG OLED evo AI G6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

بوابة LG للألعاب

مركزك المتكامل للألعاب - لا يلزم وجود وحدة تحكم

استكشف آلاف الألعاب من NVIDIA GeForce Now وتطبيقات webOS الأصلية والمزيد. يمكنك العثور بسهولة على الألعاب عن بُعد أو لوحة الألعاب وحتى التنافس مع اللاعبين الآخرين عبر وضع التحدي.26)

يعرض تلفزيون LG OLED evo AI G6 المزود بميزة Game Dashboard وOptimizer شاشات ألعاب جنبًا إلى جنب مع قائمة على الشاشة لضبط إعدادات اللعب مثل معدل التحديث، وزمن الاستجابة، وأنماط العرض في الوقت الفعلي.

مُحسِّن الألعاب (Game Optimizer) ولوحة التحكم (Game Dashboard)

ضبط إعدادات اللعبة بسهولة لتناسب نمط لعبك

يمكنك تخصيص تجربة لعبك بسهولة باستخدام لوحة التحكم في اللعبة للتحكم السريع في الوقت الفعلي ومحسِّن الألعاب لضبط إعداداتك المفضلة بدقة. اضبط معدل التحديث وزمن الاستجابة والأوضاع المرئية لتحسين كل جلسة لعب بسهولة.

ترفع مكبرات الصوت LG Soundbar من جودة كل مشهد بصوت محيطي أكثر ثراءً

WOW Orchestra

نظام صوت محيطي كامل من تلفزيون LG TV ومكبر الصوت Soundbar في تناغم وتزامن

من خلال مزامنة التلفزيون ومكبر الصوت Soundbar كجهاز واحد، يعمل النظام على توسيع العمق والاتجاه للحصول على تجربة محيطية أكثر ثراءً.40)

يعرض تلفزيون LG OLED evo AI G6 المزود بتقنيتي WOW Orchestra وWOWCAST مشهد حفل موسيقي مع مكبر صوت Soundbar أسفل الشاشة، بينما تمتد موجات صوتية رسومية عبر غرفة المعيشة لتجسيد صوت محيطي لاسلكي متزامن.

تجلس عائلة مع أطفالهم وأجدادهم معًا على أريكة في غرفة معيشة مشرقة، وهم يحملون جهاز التحكم عن بُعد ويشاهدون التلفزيون.

إمكانية الوصول (Accessibility)

الميزات المساعدة تجعل المشاهدة أكثر شمولية

تم تصميم تلفزيونات LG TV مع مراعاة إمكانية المساعدة (Accessibility)، حيث تشمل ميزات مثل فلتر ضبط الألوان، ودليل لغة الإشارة، ودعم الاتصال المباشر بأجهزة المساعدة الصوتية.

لماذا يُعد LG OLED evo خيارًا رائعًا لعشاق التصميم؟

تلفزيون LG OLED evo AI G6 مُثبّت على الحائط بمستوى متساوٍ في غرفة معيشة عصرية، ويعرض مشهدًا حيًا للشفق القطبي فوق قرية ساحلية مغطاة بالثلوج، بينما يشاهده رجل وامرأة من على الأريكة وفي يد أحدهما جهاز التحكم.

تصميم معرض ملائم للتنظيف من أجل البساطة

تندمج شاشة العرض الرفيعة والمحسنة بشكل طبيعي في مساحتك، مما يخلق وجودًا يشبه المعرض مع عدم وجود فجوة مرئية مع الجدار.27)

يظهر تلفزيون LG OLED evo AI G6 مثبتًا على الحائط بزاوية جانبية مع منظر جسر ساطع على الشاشة. على اليمين، يتم تثبيته على الحائط مع عدم وجود فجوة في غرفة المعيشة البسيطة، ويعرض منظرًا طبيعيًا ملونًا بنمط الرسم يمتزج مع التصميم الداخلي الخشبي.

اكتشف تحفًا فنية لا حدود لها مع LG Gallery+

LG Gallery+

صمم مساحتك باستخدام مجموعة متنوعة من المحتويات للاختيار من بينها

LG Gallery+ lets you access over 100+ artworks, ambient videos, and other visual content to elevate your space. With regular library updates, personalize your home with curated content that reflects your style.29)

يعرض LG Gallery+ مع خاصيتي BGM وMusic Lounge في تلفزيون LG OLED evo AI G6 مشهد "مساء الغابة" لبحيرة وسط الغابة على الشاشة، مع ظهور لوحة واجهة المستخدم الخاصة بـ Music Lounge التي تتضمن موسيقى المزاج، وتشغيل البلوتوث، وعناصر التحكم.

BGM مع Music Lounge

اضبط الأجواء المناسبة مع الموسيقى

اخلق الأجواء المناسبة مع الموسيقى التي تطابق صورك. استخدم الموسيقى الموصى بها وفقًا لتفضيلاتك أو اتصل عبر Bluetooth لتشغيل مساراتك الخاصة.

يعرض تلفزيون LG OLED evo AI G6 شبكة صور من Google Photos تتضمن لقطات عائلية، بينما يظهر على الهاتف قائمة ألبومات مع تفعيل ألبوم "رحلة العائلة".

صوري

يمكنك الوصول بسهولة إلى Google Photos وعرض ذكرياتك

قم بتوصيل حسابك على Google Photos بالتلفزيون بسهولة باستخدام هاتفك. يمكنك تخصيص مساحتك بسهولة باستخدام محتوى من مكتبة الصور لديك.32)

تم تثبيت تلفزيون LG OLED evo AI G6 على جدار أخضر فوق وحدة تحكم حمراء، ويعرض لوحة معلومات تتضمن الطقس ونتائج المباريات وجدول التلفزيون وHome Hub.

LG OLED evo AI G6 is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

لوحة المعلومات

ابقَ على اطلاع باستخدام لوحة معلومات مخصصة شاملة

اطلع على المعلومات المهمة في لمحة سريعة. احصل على تحديثات الطقس، والتنبيهات الرياضية، وشاهد تقويم Google Calendar، بل وقم أيضًا بإعداد إشعارات Home Hub، وعرض الحجوزات والمزيد.

وضع المعرض (Gallery Mode)

التبديل من التلفزيون إلى العمل الفني بسلاسة

مع تشغيل وضع المعرض، يمكن لتلفزيونك توفير الطاقة حتى أثناء عرض الأعمال الفنية التي اخترتها، مما يضفي لمسة من الأناقة والرقي على مساحتك.

تحكم ذاتي في السطوع

سطوع مثالي في أي إضاءة

يقوم التحكم في السطوع تلقائيًا بضبط مخرج الشاشة استنادًا إلى الإضاءة المحيطة، مما يضمن مشاهدة واضحة ومريحة في أي بيئة.33)

مستشعر الحركة

يستجيب لوجودك

ميزة اكتشاف الحركة تتيح للتلفزيون الاستجابة بذكاء، مع تبديل الأوضاع بناءً على ما إذا كنت قريبًا أم لا.34)

شاشة LG OLED evo AI G6 المزودة بخاصية "إمكانات الاتصال الذكي" تعرض واجهة Home Hub على الشاشة، مما يعرض الاتصالات بـ Google Home وLG ThinQ، مع لوحات للتلفزيون والأجهزة والتطبيقات في تخطيط تحكم واحد.

إمكانات الاتصال الذكي

Home Hub، كل أجهزتك الذكية في مكان واحد

يجمع Home Hub جميع أجهزتك الذكية معًا. يمكنك الاتصال والتحكم والتفاعل بسلاسة مع أجهزة إنترنت الأشياء المنزلية عبر Google Home والمزيد.36)

سينما حقيقية، محفوظة بتفاصيل دقيقة

Dolby Vision & FILMMAKER Ambient Mode

استمتع بتجربة السينما كما أراد المخرج مع Dolby Vision وFILMMAKER MODE مع تعويض الضوء المحيط الذي يتكيف مع البيئة المحيطة ويحافظ على الصور أقرب ما يمكن إلى شكلها الأصلي.37)

Dolby Atmos

من خلال تقديم الصوت كعناصر صوتية محيطية بزاوية 360 درجة بدلاً من قنوات ثابتة، يوفّر النظام تجربة سينمائية منزلية تحافظ على التفاصيل والعمق بما يتماشى مع كل مشهد.

انغمس في كل مباراة رياضية

إخلاء المسؤولية

 

* الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هذه هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.

*تختلف المواصفات والميزات حسب المنطقة والطراز والحجم.

*يختلف توافر الخدمة حسب المنطقة والبلد.

*قد تختلف الخدمات المخصصة حسب سياسات تطبيق الطرف الثالث.

*يلزم وجود حساب LG وقبول الشروط والأحكام ذات الصلة للوصول إلى الخدمات والميزات الذكية القائمة على الشبكة، بما في ذلك تطبيقات البث. بدون حساب LG، لا تتوفر سوى توصيلات الجهاز الخارجية (على سبيل المثال عبر HDMI) والتلفزيون الأرضي/الهوائي (فقط لأجهزة التلفزيون المزودة بموالفة). لا توجد رسوم لإنشاء حساب LG.

1)*قد يختلف السطوع بناءً على الطراز ومقاس الشاشة ومنطقة السوق.

*تبلغ السطوع الأقصى 3.9 أضعاف سطوع شاشات OLED التقليدية عند نسبة إضاءة 3%، وفقًا لقياسات داخلية.

*ينطبق السطوع الأعلى بمقدار 3.9 مرات على موديلات OLED G6 مقاسات 83/77/65/55 بوصة، بينما ينطبق السطوع الأعلى بمقدار 2.1 مرات على موديل 48 بوصة. 

 

4)*اعتمدت Intertek دقة الألوان بنسبة 100% في شاشة LG OLED مقاسة وفقًا لـ CIE DE2000 مع 125 نمط لون.

*حجم التدرج اللوني (CGV) الخاص بالشاشة يعادل أو يتجاوز حجم CGV لمساحة الألوان DCI-P3 وفقا للاختبارات التي أجرتها Intertek بشكل مستقل.

*تم التحقق من شاشة LG OLED من قبل UL لقدرتها على تقديم مستويات اللون الأسود ≤0.24 شمعة حتى 500 لوكس، استنادًا إلى قياس انعكاس الضوء الحلقي وفق القسم 11.5 من معيار IDMS.

*تم التحقق من شاشة LG OLED من قِبل UL لقدرتها على تقديم مستويات اتساق الألوان >99% حتى 500 لوكس، وذلك استنادًا إلى قياس انعكاس الضوء الحلقي وفقًا للقسم 11.5 من معيار IDMS.

*طرازات OLED G6 بمقاسات 83/77/65/55 بوصة فقط هي الحاصلة على شهادة Reflection-Free Premium.

*قد يختلف الأداء الفعلي حسب الإضاءة المحيطة وبيئة المشاهدة.

 

6)*يتم قياس الانعكاس على أنه قيمة المكوّن البقعي المتضمن (SCI) عند 550 نانومتر، وتم اختباره بشكل مستقل من قبل Intertek. 

*تم قياس انعكاس شاشة LG OLED بنسبة أقل من 0.5% باستخدام طريقة كرة العينات IDMS 11.2.2. قد تختلف النتائج الفعلية حسب الظروف.

*طرازات OLED G6 بمقاسات 83/77/65/55 بوصة فقط هي الحاصلة على شهادة Reflection-Free Premium.

 

7)*تم التحقق من أن شاشات LG OLED TV حاصلة على اعتماد Low Blue Light Platinum من UL.

 

8)*مقارنةً بمعالج alpha 9 AI Gen8 لعام 2025 استنادًا إلى مقارنة المواصفات الداخلية.

 

9)*في السنة الأولى من الضمان، تتم تغطية تكاليف اللوحات وقطع الغيار والعمالة. من السنة الثانية إلى السنة الخامسة، يتم تغطية اللوحات والأجزاء فقط، ويتم تطبيق رسوم العمالة. تخضع تغطية الضمان للشروط والأحكام المعمول بها.

*تنطبق خدمة OLED Care+ على OLED W6 وG6.

 

10)*تعمل ميزة AI Picture Pro مع أي محتوى محمي بحقوق النشر على خدمات البث السحابي (OTT).

*تتم ترقية الصور إلى جودة تشبه 4K. قد تختلف النتائج حسب دقة المصدر.

*معالجة أسرع مقارنة بمعالج 2025 alpha 9 AI Processor Gen8 استنادًا إلى مقارنة المواصفات الداخلية.

 

11)*يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت. وقد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع. 

 

12)*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.

 

13)*تتوفر ميزة AI Search‏ (Copilot) في طرازات OLED/MRGB/QNED/NANO بدقة 4K UHD المزوّدة ببرنامج webOS Re:New Program، بما في ذلك الطرازات التي تم إصدارها اعتبارًا من عام 2022 فصاعدًا.

*يلزم الاتصال بالإنترنت، وقد تخضع خدمات الذكاء الاصطناعي التي يقدمها الشريك للتغيير أو تتطلب اشتراكًا.

*قد تختلف هذه الميزة حسب المنطقة والطراز ولا تتوفر في البلدان التي لا يتوفر فيها دعم نماذج اللغة الكبيرة (LLM).

 

14)*قد لا يتم دعم بعض هذه الميزات في مناطق أو طرازات معينة.

*قد تختلف القوائم المعروضة عند الإصدار.

*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية وفقًا للتطبيق والوقت من اليوم.

*تتوفر بطاقة "في هذا المشهد" في البلدان التي تدعم دليل البرنامج الإلكتروني (EPG).

*لا تتوفر بطاقة "يُعرض الآن" على Netflix وتطبيقات مقدمي المحتوى الأخرى، لذا لن يتم عرض البطاقة.

*تتوفر بطاقة "الذكاء الاصطناعي التوليدي" في مناطق أو طرازات معينة.

 

15)* قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.

*قد يختلف دعم تقنية Voice ID حسب المنطقة والبلد، وهي متوفرة في تلفزيونات OLED وQNED وNANO بدقة 4K UHD الصادرة اعتبارًا من عام 2024، بالإضافة إلى تلفزيونات MRGB وFHD الصادرة اعتبارًا من عام 2026.

*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.

*يمكن فتح القفل من قبل شخص ما بصوت مماثل، وإذا تغير الصوت لأسباب صحية أو عوامل أخرى، فقد لا يعمل التعرف بشكل فعال.

*قد تختلف عناصر واجهة المستخدم المقدمة حسب البلد وتخضع للتغيير أو الإيقاف دون إشعار مسبق.

*تتوفر ميزة My Page على أجهزة تلفزيون 2026 OLED وMRGB وQNED وNANO 4K UHD.

 

16)*يلزم الاتصال بالإنترنت.

*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.

*في البلدان التي لا يتم فيها دعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، قد لا يتوفر الوصول إلى التطبيق المعتمد على الصوت واستخدامه.

 

17)*webOS Re:New هو برنامج لترقية البرامج وهو متوفر في طرازات مختارة فقط. قد يختلف عدد الترقيات ومدة دعم Re:New حسب المنتج أو الطراز أو المنطقة.

*قد يختلف جدول الترقية بالإضافة إلى الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.

*الميزات والمحتويات والخدمات المتوفرة قابلة للتغيير دون إشعار مسبق وقد تختلف حسب المنتج أو الطراز أو المنطقة.

 

18)*يوفر وصولاً سريعًا إلى ميزات الذكاء الاصطناعي في التلفزيون ولكنه لا يحتوي على معالجة مدمجة للذكاء الاصطناعي.

* قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.

*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.

*لا تتوفر ميزة AI Voice Recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.

 

19)*يعمل فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 165Hz.

يُطبَّق معدل تحديث 165Hz على تلفزيونات OLED G6 بقياسات 83 و77 و65 و55 و48 بوصة، بينما يُطبَّق 120Hz على قياس 97 بوصة.

*متوافق مع تقنية NVIDIA G-Sync باستخدام بطاقات الرسومات RTX 20 وRTX 30 وRTX 40 وGTX 16. لا تدعم وحدات معالجة الرسومات القديمة توافق G-Sync.

 

21)*تم اعتماد شاشات LG OLED من قبل Intertek بزمن استجابة يبلغ 0.1 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي) وأداء ألعاب مؤهل..

 

22)*HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات من صناعات الألعاب وشاشات التلفزيون التي تجتمع لتحديد المبادئ التوجيهية العامة وإتاحتها لتحسين تجارب الألعاب للعملاء بتقنية HDR.

*قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.

طرازات OLED G6 بقياسات 83 و77 و65 و55 و48 بوصة فقط حاصلة على شهادة ClearMR 10000.

*ClearMR هو برنامج اعتماد من VESA لتقييم أداء عدم وضوح الحركة على الشاشة.

 

24)*الاشتراك مطلوب. قد تختلف عروض الخدمات حسب خطة العضوية.

*متوفر فقط على طرازات LG OLED W6 وG6 وC6، بالإضافة إلى MRGB95 وMRGB9M.

*قد يختلف توفر GeForce NOW حسب البلد.

* في وضع ULL، يمكن توصيل وحدة تحكم واحدة فقط (وحدة التحكم). قد يتأثر استخدام أجهزة Bluetooth الأخرى.

*للحصول على أفضل أداء، يوصى باتصال Ethernet أو Wi-Fi بسرعة 5GHz.

 

25)* في وضع ULL، يمكن توصيل وحدة تحكم واحدة فقط (وحدة التحكم). قد يتأثر استخدام أجهزة Bluetooth الأخرى.

*للحصول على أفضل أداء، يوصى باتصال Ethernet أو Wi-Fi بسرعة 5GHz.

 

26)*قد يختلف الدعم لخدمات الألعاب السحابية.

*قد تتطلب بعض خدمات الألعاب اشتراكًا ولوحة ألعاب.

*يُباع جهاز التحكم في الألعاب بشكل منفصل.

 

27)*قد يختلف المقاس الفعلي حسب ظروف التركيب. يمكن وجود فجوة طفيفة بين التلفزيون والجدار.

*قد تختلف متطلبات التركيب.

 

28)*قد يختلف المحتوى المتاح حسب المنطقة ويخضع للتغيير.

*الخدمة متاحة من خلال اشتراك مدفوع. تتوفر نسخة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد مع تسجيل الدخول وتسجيل طريقة الدفع. يتم تجديد الاشتراك تلقائيًا إلى خطة مدفوعة ما لم يتم إلغاؤه قبل انتهاء التجربة. يجوز إلغاء الاشتراك في أي وقت خلال الفترة التجريبية.

 

29)*قد يختلف المحتوى المتاح حسب المنطقة ويخضع للتغيير.

*يلزم الاشتراك في LG Gallery+ للوصول إلى المحتوى والميزات الكاملة.

 

30)*يتم توفير 16 ملف تعريف مختلف، مع توصيات المحتوى التي يتم إنشاؤها عن طريق مطابقة البيانات مع كل نوع من ملفات التعريف.

 

31)*لا تتوفر ميزة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلا في مناطق أو طرازات معينة.

*يتضمن الاشتراك 20 رصيدًا شهريًا. يتيح لك أحد الاعتمادات إنشاء صورة واحدة.

*اعتمادًا على أداء الجهاز وحجم الملف وسرعة الشبكة، قد تختلف سرعة نقل الملفات في LG Link.

*قد لا يدعم LG Link بعض امتدادات الملفات وفقًا لمواصفات جهازك.

*يمكن لـ LG Link استخدام جهاز تخزين خارجي عند استخدامه وفقًا لمواصفات ذاكرة الجهاز.

 

32)*تعمل الميزة عند تسجيل الدخول إلى حسابك على Google Photos ولديك 10 صور على الأقل في التطبيق.

 

33)*قد تختلف مستشعرات السطوع حسب الطراز.

 

34)*لا تتوفر مستشعرات الحركة إلا في الطرازين W6 وG6 فقط.

 

36)*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi. قد تختلف الخدمات والميزات المدعومة من "Matter" باختلاف الأجهزة المتصلة. يجب أن يكون الاتصال المبدئي لـ ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.

 

37)*FILMMAKER Ambient MODE هو علامة تجارية لشركة UHD Alliance, Inc.

*يدعم FILMMAKER Ambient MODE مع Dolby Vision.

*يبدأ تشغيل وضع FILMMAKER Ambient MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق Amazon Prime video.

*يعمل وضع FILMMAKER Ambient MODE على الطرازات المزودة بمستشعر ضوء.

 

38)*بطاقة "في هذا المشهد" متوفرة في البلدان التي تدعم EPG.

*قد يختلف نطاق الدعم حسب البلد.

*المعلومات المقدمة من AI Concierge هي لأغراض إعلامية عامة فقط وقد لا تكون دقيقة. لا تتحمل LG أي مسؤولية أو التزام عن أي إجراءات أو قرارات يتم اتخاذها اعتمادًا على هذه المعلومات.

 

39)*قد يختلف طراز Sound Suite المطابق حسب البلد والمنطقة وطراز التلفزيون.

*يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل. 

*قد يختلف التحكم في وضع الصوت حسب الطراز.

*عند الاتصال بمكبر الصوت Soundbar، يتم دعم ما يصل إلى 13.1.7 قناة. قد تختلف تكوينات القنوات المدعومة حسب طراز مكبر الصوت Soundbar.

*يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. يتعيّن الاتصال بالشبكة للتحديثات.

*استخدام جهاز التحكم في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط.

 

40)*يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل.

*قد يختلف التحكم في وضع الصوت حسب الطراز.

*يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. يتعيّن الاتصال بالشبكة للتحديثات.

*استخدام جهاز التحكم في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط.

41)*LG OLED TV sets have been certified as DSC by VESA.

 

42)*الاشتراك مطلوب. قد تختلف عروض الخدمات حسب خطة العضوية.

*متوفر فقط على طرازات LG OLED W6 وG6 وC6، بالإضافة إلى MRGB95 وMRGB9M.

*قد يختلف توفر GeForce NOW حسب البلد.

* في وضع ULL، يمكن توصيل وحدة تحكم واحدة فقط (وحدة التحكم). قد يتأثر استخدام أجهزة Bluetooth الأخرى.

*للحصول على أفضل أداء، يوصى باتصال Ethernet أو Wi-Fi بسرعة 5GHz.

 

43)* في وضع ULL، يمكن توصيل وحدة تحكم واحدة فقط (وحدة التحكم). قد يتأثر استخدام أجهزة Bluetooth الأخرى.

*للحصول على أفضل أداء، يوصى باتصال Ethernet أو Wi-Fi بسرعة 5GHz.

 

44)*يسري توفير الطاقة فقط عند تمكين كل من وضع المعرض والاستعداد الدائم. في حالة إيقاف تشغيل وضع الاستعداد دائمًا، سيستهلك وضع المعرض نفس مقدار الطاقة كما هو الحال عند تشغيل التلفزيون.

