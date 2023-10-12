تلفزيون LG OLED evo C2 الذكي مقاس 65 بوصة بدقة 4K

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جائزة T3 Best of CES 2022
LG 42C2
«تلفزيون مزود بأحدث وحدة لمعالجة الصور من إنتاج LG لعرض صورة مذهلة على شاشة بدقة 4K.»
?What Hi-Fi
LG 65C2
«حصل تلفزيون C2 على جائزة أفضل تلفزيون للأداء مقابل السعر لعام 2022...»
(05/2022)
HDTVTest
LG 42C2
يقدم تلفزيون 42C2 أفضل جودة صورة بصفة عامة
في فئة أجهزة التلفزيون بحجم يتراوح من 40 و43 بوصة.
نافذتك إلى عالم مشرق جديد.
مصباح OLED ساطع الإضاءة.
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
جمال يذهل العقول
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
ظلام باهر، أضواء ساطعة
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
تفاصيل تحددها درجات الألوان
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
صوت واقعي كما لو كنت في المشهد
أشخاص يجلسون على أريكة يشاهدون حفلة موسيقية مع ظهور فقاعات تصور الصوت من حولهم.
التلفزيون فقط لأجلك
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
**قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.
***قد يختلف توافر الأوامر الصوتية حسب الأجهزة والدول
الحد الأدنى من العرض.
تلفزيون LG OLED C2 مع حامل أرضي في زاوية غرفة بلون النعناع. تلفزيون OLED C2 من LG مع حامل معرض أمام نافذة كبيرة في غرفة حديثة. تلفزيون OLED C2 من LG موضوع على خزانة تلفزيون عتيقة في غرفة ذات لون أخضر ليموني مع مفروشات وفنون ملونة. منظر بزاوية عن قرب لقاعدة تلفزيون OLED C2 من LG.
**تدعم طرازات 48C2 و42C2 الحامل الأرضي.
*تدعم طرازات 65C2 و55C2 حامل المعرض.
اعثر على ما يناسبك
تتضمن تشكيلة تلفزيونات OLED C2 من إل جي أحجام مختلفة بداية من 42 بوصة إلى 83 بوصة
الآن، أنت الشخصية الرئيسية
أشخاص يجلسون على أريكة لمشاهدة أحد أفلام الحركة مع ظهور فقاعة ضخمة حولهم وحول التلفزيون تصور الانغماس في الفيلم.
جميع مفضلاتك في مكان واحد
ملصق سرقة الأموال من نتفليكس، عجلة الوقت من برايم فيديو، شاهد على أبل تي في بلس.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
**قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.
***قد يختلف توافر الأوامر الصوتية حسب الأجهزة والدول
آلة رابحة قوية
شخصان يجلسان على الأريكة ويلعبان لعبة سباق باستخدام وحدة تحكم وتلفزيون OLED G2 من إل جي في غرفة المعيشة
*تعد VRR ضمن مواصفات HDMI 2.1 المعتمدة.
الدوري الجديد للألعاب
في مشهد من سايبر بانك 2077 معروض على شاشة OLED من إل جي، يسير المشغل عبر شارع مضاء بالنيون على دراجة نارية
*تحتوي الصورة على طراز 65G2 لعرضه كمثال. تمت تعبئة وتغليف جميع طُرز تليفزيونات LG OLED لعام 2022 باستخدام مواد صديقة للبيئة.
**يقل وزن طراز 65C2 المزوَّد بحامل بنسبة 39% كحد أدنى عن وزن طرز سلسلة C1.
***لا يُستخدم ملصق 'Reducing CO2' إلا على طراز 65C2 فقط. وتحتوي جميع طرز C2 الأخرى على ملصق 'CO2 Measured'.
****يستند اعتماد UL ECV إلى إطار التلفزيون وغطاءه الخلفي. (Mandatory)
1. تستند جوائز الابتكار في معرض الإلكترونيات 1.CES لمواد وصفية مقدمة للقضاة. لم تتحقق جمعية تكنولوجيا المستهلك من دقة العروض أو المطالبات المقدمة ولم تختبر البند الذي أعطيت من أجله الجائزة.
2 المقارنة مستندة إلى اختبارات LG الداخلية لقياسات LG OLED TV Full White، باستثناء سلسلة .OLED evo لا تنطبق تحسينات ميزة Brightness Booster على طراز 48/42C2.
3. قد تكون الكابلات ظاهرة اعتماداً على طريقة التثبيت.
4. قد تكون هناك فجوة بسيطة بين التلفزيون والجدار اعتمادًا على عملية التثبيت.
5. يتطلب الأمر عضوية في تدفق نتفليكس.
6. تعد أمازون وبرايم فيديو وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية مملوكة لصالح Amazon.com أو الشركات التابعة لها، وتُطبق عضوية أمازون برايم و/أو رسوم برايم فيديو ذات الصلة. يرجى مراجعة شروط primevideo.com لمزيد من التفاصيل.
7. يتطلب الأمر وجود اشتراك في أبل تي في+. تعد أبل وشعارها علامات تجارية مسجلة لشركة أبل في الولايات المتحدة ودول أخرى.
8. قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
-
معالج الصور
-
ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
كل المواصفات
-
معالج الصور
-
ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
صورة منظمة العفو الدولية
-
ذكاء إصطناعي للصورة برو
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للترقية 4K
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم البكسل
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)
-
وضع المخرح
-
نعم
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
HFR (معدل إطارات عالي)
-
4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)
-
حركة
-
حركة OLED
-
وضع الصورة
-
9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
-
مقياس رمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عاكس ألوان
-
نعم
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 2)
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1600 x 950 x 200
-
وزن التغليف
-
26.4
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1441 x 826 x 45.1
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1441 x 880 x 230
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
470 x 230
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
16.6
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
18.5
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
300 x 200
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
وضع HGIG
-
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم
-
المعرض الفني
-
نعم
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
لوحة التحكم الرئيسية
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 22
-
تنبيه رياضي
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
يعمل مع Apple AirPlay2
-
نعم
-
يعمل مع Apple HomeKit
-
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 7.1.2)
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
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