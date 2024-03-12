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تلفزيون QNED MiniLED من إل جي بدقة 4K حقيقي. مقاس 65 من السلسلة 91. معالج ألفا 7 الجيل الخامس لذكاء إصطناعي. + 22.8 قدمًا | جنبًا إلى جنب | مقبض جيب | ضاغط عاكس ذكي + ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع + تحميل أمامي | لوحة تحكم بالمنتصف | 13 كجم غسيل | 10 كجم تجفيف
تلفزيون QNED MiniLED من إل جي بدقة 4K حقيقي. مقاس 65 من السلسلة 91. معالج ألفا 7 الجيل الخامس لذكاء إصطناعي. + 22.8 قدمًا | جنبًا إلى جنب | مقبض جيب | ضاغط عاكس ذكي + ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع + تحميل أمامي | لوحة تحكم بالمنتصف | 13 كجم غسيل | 10 كجم تجفيف
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*بناءً على نتائج اختبارات TÜV Rheinland باستخدام طريقة اختبارات LG الداخلية لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى نسبة انخفاض وزن تبلغ %5 للملفوف الصيني على رف حيز الطعام الطازج لثلاجة LGE LinearCooling موديل GSLV71PZTM. قد تختلف النتيجة حسب الاستخدام الفعلي.
بسيطة، متعددة الاستخدامات، ™LG NeoChef
يظهر LG Neochef™ موضوع في المطبخ.
*صور المنتج في الصورة أو الفيديو هي لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
-
تلفزيون QNED MiniLED من إل جي بدقة 4K حقيقي. مقاس 65 من السلسلة 91. معالج ألفا 7 الجيل الخامس لذكاء إصطناعي.
-
22.8 قدمًا | جنبًا إلى جنب | مقبض جيب | ضاغط عاكس ذكي
-
ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع
-
تحميل أمامي | لوحة تحكم بالمنتصف | 13 كجم غسيل | 10 كجم تجفيف
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K QNED MINID
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان QNED برو
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
‎1452 x 839 x 44.9 ‎
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
‎31.1 ‎
كل المواصفات
إمكانية الوصول
-
تدرج الرمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عكس الألوان
-
نعم
صورة (عرض)
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان QNED برو
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
MiniLED
-
نوع العرض
-
4K QNED MINID
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1600 x 1070 x 200
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
400 x 400
-
وزن العبوة (من الخارج)
-
43.2
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
35.0
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
31.1
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
340 x 285
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1452 x 907 x 285
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1452 x 839 x 44.9
الاتصال
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
البلوتوث
-
نعم (V5.0)
-
eARC/ARC (قناة إرجاع الصوت)
-
eARC (HDMI 3)
-
HDMI
-
4 (جانبي)
-
مستقبل الأشعة تحت الحمراء
-
نعم
-
LAN
-
نعم (خلفي)
-
دخل RF
-
2 (خلفي، RF/Sat)
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
نعم (جانبي)
-
USB
-
1 (خلفي)/1 (جانبي)
-
الإصدار
-
HDMI 2.1 (المقالة 2)/HDMI 2.0 (المقالة 2)
-
Wifi
-
نعم (802.11ac)
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
منفذان
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 5)
-
مدخلات USB
-
منفذان (V 2.0)
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 3)
-
مدخل HDMI
-
أربعة منافذ (يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM كما هو محدد في HDMI 2.1 (2 منفذ))
الملحق
-
البطاريات
-
نعم (AA × 2 لكل وحدة)
-
كابل مستقبل الأشعة تحت الحمراء
-
نعم
-
كابل الطاقة
-
نعم (متصل بالتلفزيون)
-
الريموت
-
MR22GN (NFC)
الألعاب
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
وضع HGIG
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
صوتي
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
ترميز الصوت
-
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
-
صوت واضح برو
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
اتجاه مكبر الصوت
-
إطلاق سفلي
-
نظام السماعة
-
2.2 قناة
-
مخرج الصوت
-
40 واط
تلفزيون ذكي
-
المعرض الفني
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
دائما مستعد
-
نعم
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
شارك غرفة إلى غرفة
-
نعم (المتلقي)
-
عرض متعدد
-
نعم
-
تنبيه رياضي
-
نعم
-
متصفح الويب الكامل
-
نعم
-
تحكم صوتي بدون اليدين
-
نعم
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)
-
ThinQ
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 22
الميزة الإضافية
-
مسجل الفيديو الرقمي (DVR) التناظري
-
نعم
-
المعايرة التلقائية
-
نعم
-
التسجيل الرقمي
-
نعم
-
لغة العرض على الشاشة (OSD)
-
16 لغة (الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، البرتغالية، الروسية، الإندونيسية، الماليزية، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الأفريكانية، الأمهرية، الهوسا، السواحيلية، الفارسية)
-
متوافق مع الحامل النحيف
-
نعم
-
آلة الزمن (DVR)
-
نعم
-
المشاهدة المؤجلة
-
نعم
وظيفة الذكاء الاصطناعي الذكية
-
تشغيل الواقع الافتراضي بزاوية 360 درجة
-
نعم
-
Airplay2
-
نعم (باستثناء إيران والسودان وسوريا)
-
AI Home
-
نعم
-
توصية الذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
جاهز دائمًا
-
نعم
-
Apple Homekit
-
نعم (باستثناء إيران والسودان وسوريا)
-
التطبيقات (LG Store)
-
نعم
-
معرض الفنون
-
نعم
-
حظر الدخول إلى موقع ضار
-
نعم
-
تشغيل Bluetooth منخفضة الطاقة
-
نعم
-
الطلب
-
نعم
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
لوحة التحكم الرئيسية
-
نعم
-
وضع الفنادق
-
نعم
-
تحرير ذكي
-
نعم
-
التعرف الذكي على الصوت
-
نعم (العربية/العبرية/التركية)
-
بحث صوتي من إل جي
-
نعم
-
Live Plus (خدمة ثنائية الجانب قائمة على ACR)
-
نعم
-
Magic Explorer
-
نعم
-
الريموت السحري
-
مضمن
-
العرض المتعدد
-
نعم
-
اكتشاف الموسيقى
-
نعم
-
مستعرض ملفات الشبكة
-
نعم
-
Next Picks
-
نعم (نصائح ذكية فقط)
-
الوصول السريع
-
نعم
-
البحث في المحتوى ذي الصلة
-
نعم
-
التعرف على الصوت عن بُعد
-
نعم
-
المشاركة من غرفة إلى أخرى
-
نعم (استقبال)
-
مشاركة الشاشة
-
نعم
-
تحويل الكلام إلى نص
-
نعم
-
التنبيه الرياضي
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
تطبيق ThinQ
-
نعم
-
تشغيل التلفزيون باستخدام الجوّال
-
نعم
-
التحكم الشامل
-
نعم
-
USB
-
نعم
-
مستعرض الويب
-
نعم
-
تشغيل Wi-Fi على التلفزيون
-
نعم
الصوت وجودة الصوت
-
ضبط صوت الذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
AI Sound/Pro
-
AI Sound Pro (Virtual 5.1.2 Up-mix)
-
ترميز الصوت
-
AC4، AC3(Dolby Digital)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، WMA، apt-X (راجع الدليل)
-
دعم صوت Bluetooth المحيطي
-
نعم
-
الصوت
-
2.2 ch
-
Clear Voice Pro
-
Clear Voice Pro
-
الصوت
-
تشغيل سفلي
-
تقنية الصوت DOLBY ATMOS
-
نعم
-
مزامنة الصوت من LG
-
نعم
-
إخراج الصوت المتزامن (خرج مقبس إخراج بصري وHP)
-
نعم
-
التحكم في وضع SoundBar
-
نعم
-
مشاركة الصوت
-
نعم
-
مكبّر الصوت (خرج الصوت)
-
40 واط (الموجة: 20 واط، 10 واط لكل قناة)
-
مشاركة وضع صوت التلفاز
-
نعم
-
مكبرات صوت WiSA
-
نعم
البث
-
AD (الوصف الصوتي)
-
نعم
-
استقبال التلفزيون التناظري
-
نعم
-
الكابل
-
DVB-C
-
بث البيانات (مواصفات البلد)
-
نعم
-
استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)
-
نعم
-
ترجمة [DVB]
-
نعم
-
EPG (8 أيام)
-
نعم (EPG عبر الإنترنت غير متاح)
-
القمر الصناعي
-
DVB-S2
-
صفحة قناة المعلومات
-
نعم(2000 صفحة)
-
قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)
-
نعم
-
الأرضي
-
DVB-T2
شاشة العرض
-
وحدات بت الشاشة الملونة/مليار لون غني
-
نعم
-
Color QNED/NanoCell
-
QNED
-
ملونة/مجموعة كبيرة من الألوان
-
ألوان خلايا نانو احترافية
-
التباين/الإعتام
-
Precision Dimming Pro
-
التباين/الأسود الخالص
-
-
-
LCD (IPS، VA)
-
IPS
-
معدل التحديث
-
معدل التحديث 120 هرتز
-
الدقة
-
3840*2160
-
حجم الشاشة
-
65
-
النوع
-
4K QNED MiniLED
-
الشاشة المتغيرة
-
-
النظام الأساسي
-
المعالج الأساسي (SoC)
-
α7 Gen5 AI Processor 4K
-
نوع BLU
-
Mini LED
-
عدد وحدات المعالجة المركزية
-
أربع
-
نظام التشغيل (OS)
-
webOS Smart TV
الطاقة والحفاظ على البيئة
-
وضع توفير الطاقة
-
نعم
-
ENERGY STAR® Qualified
-
يختلف حسب المنطقة
-
معيار الطاقة
-
نعم
-
استخدام الكهرباء السنوي المقدّر
-
يختلف حسب المنطقة
-
تكلفة التشغيل السنوية المقدّرة
-
يختلف حسب المنطقة
-
مستشعر الإضاءة الأخضر
-
نعم
-
مصدر الإمداد بالطاقة
-
100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
-
دون 0.5 واط
جودة الفيديو والصورة
-
FILMMAKER MODE™
-
نعم
-
2K HFR - RF/HDMI/CP/USB
-
- / نعم / - / -
-
4K HFR - RF/HDMI/CP/USB
-
- / نعم / - / -
-
التحكم في سطوع الذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
تحديد النوع بالذكاء الاصطناعي
-
نعم (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
AI Picture Pro
-
AI Picture Pro
-
أداة ضبط المستوى بالذكاء الاصطناعي
-
أداة ضبط المستوى بالذكاء الاصطناعي
-
AV1 (جهاز فك ترميز الفيديو)
-
4K عند 60P، 10 بت
-
Dolby Vision IQ - RF/HDMI/CP/USB (4K/2K)
-
- / نعم / نعم / نعم (4K/2K)
-
تعيين درجة اللون الديناميكية/الاحترافي
-
تعيين درجة اللون الديناميكية
-
متوافق مع FreeSync
-
نعم
-
أداة تحسين الألعاب (VRR/ALLM/GameGenre PQ وAI Game Sound)
-
نعم / نعم / نعم
-
متوافق مع G-Sync
-
-
-
النطاق الديناميكي العالي (HDR)
-
النطاق الديناميكي العالي (HDR) سينمائي
-
HDR10 Pro - RF/HDMI/CP/USB (4K/2K)
-
نعم / نعم / نعم / نعم (4K/2K)
-
HEVC
-
4K عند 120p، 10 بت
-
وضع HGIG
-
نعم
-
HLG - RF/ HDMI/ CP/USB(4K/2K)
-
نعم / نعم / نعم / نعم (4K/2K)
-
Motion Pro
-
Motion Pro
-
وضع الصورة
-
نعم 9 أوضاع (حيوي، قياسي، بيئي، سينما، رياضة، ألعاب، صانع أفلام، (ISF) خبير (غرفة مشرقة)، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
-
VP9 (جهاز فك ترميز الفيديو)
-
4K عند 60P، 10 بت
الصورة (المعالجة)
-
HFR (معدل إطارات عالي)
-
4K 120 إطار في الثانية (HDMI)
-
وضع المخرح
-
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR)
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للترقية 4K
-
صورة منظمة العفو الدولية
-
ذكاء إصطناعي للصورة برو
-
وضع الصورة
-
9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
-
حركة
-
حركة برو
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم دقيق برو
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم
يحتوي على الإكسسوارات
-
كابل الأشعة تحت الحمراء
-
نعم
-
سلك الطاقة
-
نعم (مرفق)
-
بطاريات التحكم عن بعد
-
نعم (aa x 2ea)
-
ريموت
-
ريموت سحري
القوة
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
الملخص
Dimension (mm)
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
-
913 x 1790 x 735
-
نوع الضاغط
-
كومبروسور انفيرتر ذكي
-
اللمسة النهائية (الباب)
-
فضي بلاتيني
كل المواصفات
المواصفات الأساسية
-
نوع المنتج
-
باب بجانب باب
المواد واللمسة النهائية
-
اللمسة النهائية (الباب)
-
فضي بلاتيني
الأداء
-
نوع الضاغط
-
كومبروسور انفيرتر ذكي
حجيرة الثلاجة
-
ضوء الثلاجة
-
LED
حجيرة المجمد
-
ضوء المجمّد
-
LED
-
تدفق هواء متعدد
-
نعم
الأبعاد والوزن
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
-
913 x 1790 x 735
-
وزن المنتج (كجم)
-
103
الملخص
كل المواصفات
ميزات فرن ميكروويف
-
استهلاك طاقة كومبي (ميغاواط + شواية) (واط)
-
1450
-
استهلاك الطاقة كومبي (ميغاواط + الحمل الحراري) (واط)
-
1900
-
استهلاك الطاقة بالحمل الحراري (وات)
-
1850
-
استهلاك طاقة الشواية (وات)
-
950
-
نوع السخان
-
فحم + كوارتز
-
خرج طاقة المايكروويف (واط)
-
1100
-
سعة الفرن (لتر)
-
39
-
حجم القرص الدوار (مم)
-
360
ميزات التحكم
-
شاشة التحكم
-
LED أبيض اللون
-
نوع التحكم
-
اللمس والاتصال
أساليب الطهي
-
إذابة الثلج
-
8
-
القلي بالهواء
-
8
-
خبز
-
8
-
إذابة الصقيع العاكس
-
4
-
الطبخ البطيء
-
4
-
الطبخ بالبخار
-
8
-
تدفئة
-
4
الملحقات
-
الطهي بالبخار (ea)
-
نعم
الأبعاد/الأوزان
-
أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
-
614 × 381 × 573
-
المقاس الداخلي (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
-
523 × 325 × 540
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
-
544 × 327 × 525
-
وزن المنتج (كجم)
-
15.2
-
وزن الشحن (كجم)
-
21.8
الطاقة/التقديرات
-
خرج الطاقة (واط)
-
1100
-
مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)
-
220/50~60
ميزات الملاءمة والراحة
-
التأمين ضد عبث الأطفال
-
نعم
-
ساعة
-
نعم
-
EasyClean
-
نعم
-
إعدادات الوقت
-
نعم
التصميم / التشطيب
-
تصميم الباب
-
Smog
-
نوع فتح الباب
-
سحب لأسفل
-
اللون الخارجي
-
فضي راقي
المواصفات الأساسية
-
تصميم الباب
-
Smog
-
EasyClean
-
نعم
-
اللون الخارجي
-
فضي راقي
-
سعة الفرن (لتر)
-
39
-
النوع
-
الحمل الحراري للأشعة تحت الحمراء
الملخص
المواصفات الرئيسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
13
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
600 x 1650 x 660
-
ezDispense
-
لا
-
TurboWash360˚
-
نعم
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
Steam
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
كل المواصفات
الميزات (الغسالة)
-
النوع
-
غسالة تحميل أمامي
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
-
نعم
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
إعادة بدء تلقائية
-
نعم
-
رافع الحلة
-
رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
إضاءة الحلة
-
نعم
-
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
-
نعم
-
إشارة نهاية الدورة
-
نعم
-
ezDispense
-
لا
-
نظام كشف الرغوة
-
لا
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
-
نعم
-
قواعد التسوية
-
نعم
-
LoadSense
-
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
-
نعم
-
Steam
-
نعم
-
TurboWash360˚
-
نعم
-
مستشعر الاهتزاز
-
نعم
-
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
-
بارد فقط
-
مستوى الماء
-
تلقائي
الميزات (المجفف)
-
النوع
-
مجفف مكثف (بدون تهوية)
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
-
لا
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
-
لا
-
مستشعر التجفيف الذكي
-
لا
-
مكثف تلقائي التنظيف
-
نعم
-
إعادة بدء تلقائية
-
لا
-
إضاءة الحلة
-
نعم
-
التجفيف المزدوج
-
نعم
-
مضخة حرارة عاكس مزدوج
-
نعم
-
مرشح نسالة مزدوج
-
نعم
-
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
-
نعم
-
مؤشر فراغ المياه
-
لا
-
إشارة نهاية الدورة
-
نعم
-
نوع مصدر الحرارة
-
مضخة حرارية كهربائية
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
-
لا
-
LoadSense
-
لا
-
باب قابل للعكس
-
لا
-
مستشعر التجفيف
-
نعم
-
TrueSteam
-
لا
الطاقة
-
تقدير الطاقة (غسل)
-
5 نجوم
البرامج (غسالة)
-
القطن
-
نعم
-
TurboWash 39
-
لا
-
TurboWash 49
-
لا
-
TurboWash 59
-
لا
-
صوف (يد / صوف)
-
لا
-
غسبل بالذكاء الاصطناعي
-
لا
-
العناية بالحساسية (غسالة)
-
لا
-
غسيل بارد
-
لا
-
العناية بالألوان
-
لا
-
قطن +
-
لا
-
غسيل غامق
-
لا
-
الملابس الرقيقة
-
نعم
-
دورة التحميل
-
نعم
-
تصريف + عصر
-
لا
-
اللحف
-
نعم
-
رعاية سهلة
-
لا
-
اقتصادي 40-60
-
لا
-
العناية اللطيفة
-
لا
-
تعقيم
-
لا
-
مكثف 60
-
لا
-
مزيج (نسيج مختلط)
-
نعم
-
تجفيف خارجي
-
لا
-
سريع 30
-
لا
-
غسيل سريع
-
نعم
-
انتعاش
-
لا
-
شطف + عصر
-
لا
-
غسل صامت
-
لا
-
العناية بالبشرة
-
لا
-
سريع 14
-
لا
-
ملابس رياضية
-
لا
-
العناية بالبقع
-
لا
-
انتعاش بالبخار
-
لا
-
تنظيف الحوض
-
لا
المواد واللمسة النهائية
-
الالوان (مجفف)
-
بلاتينيوم بلاك
-
لون الجسم (غسالة)
-
بلاتينيوم بلاك
-
نوع الباب
-
غطاء زجاجي أسود ملون
برامج (المجفف)
-
AI Dry
-
لا
-
العناية بالحساسية (مجفف)
-
نعم
-
انتعاش الفراش
-
لا
-
احجام كبيرة
-
لا
-
هواء بارد
-
لا
-
القطن
-
نعم
-
قطن +
-
لا
-
الملابس الرقيقة
-
نعم
-
دورة التحميل
-
نعم
-
انتعاش الجاكت
-
لا
-
اللحف
-
نعم
-
رعاية سهلة
-
لا
-
جينز
-
لا
-
مزيج (نسيج مختلط)
-
نعم
-
سريع 30
-
لا
-
تجفيف سريع
-
نعم
-
رف التجفيف
-
لا
-
انتعاش
-
نعم
-
العناية بالبشرة
-
لا
-
ملابس رياضية
-
لا
-
العناية بأسطوانة البخار
-
لا
-
نظافة البخار
-
لا
-
انتعاش بالبخار
-
لا
-
مناشف
-
لا
-
هواء دافئ
-
لا
-
الصوف
-
لا
التقنية الذكية
-
Cloud Cycle
-
نعم
-
تنزيل الدورة
-
نعم
-
مراقبة الطاقة
-
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
-
نعم
-
تشخيص ذكي للأعطال
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
-
Tub Clean Coach (الغسالة)
-
نعم
-
الاقتران الذكي
-
نعم
الباركود
-
الباركود
-
8806091975898
السعة
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
-
10
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
13
التحكم والشاشة
-
موقت التأجيل
-
3-19 ساعة
-
نوع الشاشة
-
شاشة LED تعمل باللمس تمامًا
-
مؤشر قفل الباب (الغسالة)
-
نعم
-
مؤشر الشكل
-
18:88
الأبعاد والأوزان
-
عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)
-
1180
-
عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)
-
1180
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
600 x 1650 x 660
-
الوزن (كجم)
-
128.0
ما يقوله الناس
-
الدليل والبرمجيات
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مكتبة المساعدات
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65QNED916QA.LS25CBB
تلفزيون QNED MiniLED من إل جي بدقة 4K حقيقي. مقاس 65 من السلسلة 91. معالج ألفا 7 الجيل الخامس لذكاء إصطناعي. + 22.8 قدمًا | جنبًا إلى جنب | مقبض جيب | ضاغط عاكس ذكي + ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع + تحميل أمامي | لوحة تحكم بالمنتصف | 13 كجم غسيل | 10 كجم تجفيف