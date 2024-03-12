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تلفزيون QNED MiniLED من إل جي بدقة 4K حقيقي. مقاس 65 من السلسلة 91. معالج ألفا 7 الجيل الخامس لذكاء إصطناعي. + 22.8 قدمًا | جنبًا إلى جنب | مقبض جيب | ضاغط عاكس ذكي + ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع + تحميل أمامي | لوحة تحكم بالمنتصف | 13 كجم غسيل | 10 كجم تجفيف

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

أماكن الشراء

تلفزيون QNED MiniLED من إل جي بدقة 4K حقيقي. مقاس 65 من السلسلة 91. معالج ألفا 7 الجيل الخامس لذكاء إصطناعي. + 22.8 قدمًا | جنبًا إلى جنب | مقبض جيب | ضاغط عاكس ذكي + ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع + تحميل أمامي | لوحة تحكم بالمنتصف | 13 كجم غسيل | 10 كجم تجفيف

65QNED916QA.LS25CBB

تلفزيون QNED MiniLED من إل جي بدقة 4K حقيقي. مقاس 65 من السلسلة 91. معالج ألفا 7 الجيل الخامس لذكاء إصطناعي. + 22.8 قدمًا | جنبًا إلى جنب | مقبض جيب | ضاغط عاكس ذكي + ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع + تحميل أمامي | لوحة تحكم بالمنتصف | 13 كجم غسيل | 10 كجم تجفيف

bundle image
Products in this Bundle: 4
Front View

65QNED916QA

تلفزيون QNED MiniLED من إل جي بدقة 4K حقيقي. مقاس 65 من السلسلة 91. معالج ألفا 7 الجيل الخامس لذكاء إصطناعي.
Front view

LS25CBBSIV

22.8 قدمًا | جنبًا إلى جنب | مقبض جيب | ضاغط عاكس ذكي
ميكروويف إل جي MJ3965ACS

MJ3965ACS

ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع
برج الغسيل من إل جي WK1310BST

WK1310BST

تحميل أمامي | لوحة تحكم بالمنتصف | 13 كجم غسيل | 10 كجم تجفيف

التقاء تقنية Quantum Dot مع تقنية NanoCell

شاهد ألوانًا نقية وأكثر ثراءً




جرب ألوان هذا العالم الرائعة بفضل القوة المشتركة لتقنيتي Quantum Dot وNanoCell.

تعرف على المزيد

فيديو مقرب لمياه تتساقط من خس أخضر مقرمش بجواره مياه تتساقط على طماطم حمراء طازجة تظهر أيقونة Smart Diagnosis فوق الثلاجة.

™LinearCooling

تحافظ على الطعام طازجًا لفترة أطول


تقلل تكنولوجيا LinearCooling™‎ من تقلبات درجة الحرارة محافظة على نكهة الطعام الطازج لمدة تصل إلى 7 أيام.

*بناءً على نتائج اختبارات TÜV Rheinland باستخدام طريقة اختبارات LG الداخلية لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى نسبة انخفاض وزن تبلغ %5 للملفوف الصيني على رف حيز الطعام الطازج لثلاجة LGE LinearCooling موديل GSLV71PZTM. قد تختلف النتيجة حسب الاستخدام الفعلي.


بسيطة، متعددة الاستخدامات، ™LG NeoChef




يظهر LG Neochef™ موضوع في المطبخ.


توجد منتجات LG WashTower™ في المساحة الداخلية.



*صور المنتج في الصورة أو الفيديو هي لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.

طباعة

المواصفات الرئيسية

نوع العرض

4K QNED MINID

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

ألوان QNED برو

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

Dolby Atmos

نعم

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

&lrm;1452 x 839 x 44.9 &lrm;

وزن التلفزيون بدون حامل

&lrm;31.1 &lrm;

كل المواصفات

إمكانية الوصول

تدرج الرمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عكس الألوان

نعم

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

سلسلة ألوان واسعة

ألوان QNED برو

معدل التحديث

120Hz أساسي

نوع الإضاءة الخلفية

MiniLED

نوع العرض

4K QNED MINID

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎1600 x 1070 x 200 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎400 x 400 ‎

وزن العبوة (من الخارج)

‎43.2 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎35.0 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎31.1 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎340 x 285 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1452 x 907 x 285 ‎

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1452 x 839 x 44.9 ‎

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (v 5.0)

البلوتوث

نعم (V5.0)

eARC/ARC (قناة إرجاع الصوت)

eARC ‏(HDMI 3)

HDMI

4 (جانبي)

مستقبل الأشعة تحت الحمراء

نعم

LAN

نعم (خلفي)

دخل RF

2 (خلفي، RF‏/Sat)

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

نعم (جانبي)

USB

1 (خلفي)/1 (جانبي)

الإصدار

HDMI 2.1 (المقالة 2)/HDMI 2.0 (المقالة 2)

Wifi

نعم (802.11ac)

إدخال RF (هوائي/كابل)

منفذان

مدخل Ethernet

1ea

واي فاي

نعم (Wi-Fi 5)

مدخلات USB

منفذان (V 2.0)

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 3)

مدخل HDMI

أربعة منافذ (يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM كما هو محدد في HDMI 2.1 (2 منفذ))

الملحق

البطاريات

نعم (AA‏ × 2 لكل وحدة)

كابل مستقبل الأشعة تحت الحمراء

نعم

كابل الطاقة

نعم (متصل بالتلفزيون)

الريموت

MR22GN‏ (NFC)

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

وضع HGIG

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

مزامنة صوت LG

نعم

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

صوت واضح برو

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)

Dolby Atmos

نعم

اتجاه مكبر الصوت

إطلاق سفلي

نظام السماعة

2.2 قناة

مخرج الصوت

40 واط

تلفزيون ذكي

المعرض الفني

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

دائما مستعد

نعم

إعدادات العائلة

نعم

شارك غرفة إلى غرفة

نعم (المتلقي)

عرض متعدد

نعم

تنبيه رياضي

نعم

متصفح الويب الكامل

نعم

تحكم صوتي بدون اليدين

نعم

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

ريموت تحكم سحري

مدمج

التمييز الصوتي الذكي

نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)

ThinQ

نعم

نظام التشغيل (OS)

Webos 22

الميزة الإضافية

مسجل الفيديو الرقمي (DVR) التناظري

نعم

المعايرة التلقائية

نعم

التسجيل الرقمي

نعم

لغة العرض على الشاشة (OSD)

16 لغة (الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، البرتغالية، الروسية، الإندونيسية، الماليزية، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الأفريكانية، الأمهرية، الهوسا، السواحيلية، الفارسية)

متوافق مع الحامل النحيف

نعم

آلة الزمن (DVR)

نعم

المشاهدة المؤجلة

نعم

وظيفة الذكاء الاصطناعي الذكية

تشغيل الواقع الافتراضي بزاوية 360 درجة

نعم

Airplay2

نعم (باستثناء إيران والسودان وسوريا)

AI Home

نعم

توصية الذكاء الاصطناعي

نعم

جاهز دائمًا

نعم

Apple Homekit

نعم (باستثناء إيران والسودان وسوريا)

التطبيقات (LG Store)

نعم

معرض الفنون

نعم

حظر الدخول إلى موقع ضار

نعم

تشغيل Bluetooth منخفضة الطاقة

نعم

الطلب

نعم

إعدادات العائلة

نعم

لوحة التحكم الرئيسية

نعم

وضع الفنادق

نعم

تحرير ذكي

نعم

التعرف الذكي على الصوت

نعم (العربية/العبرية/التركية)

بحث صوتي من إل جي

نعم

Live Plus (خدمة ثنائية الجانب قائمة على ACR)

نعم

Magic Explorer

نعم

الريموت السحري

مضمن

العرض المتعدد

نعم

اكتشاف الموسيقى

نعم

مستعرض ملفات الشبكة

نعم

Next Picks

نعم (نصائح ذكية فقط)

الوصول السريع

نعم

البحث في المحتوى ذي الصلة

نعم

التعرف على الصوت عن بُعد

نعم

المشاركة من غرفة إلى أخرى

نعم (استقبال)

مشاركة الشاشة

نعم

تحويل الكلام إلى نص

نعم

التنبيه الرياضي

نعم

ThinQ

نعم

تطبيق ThinQ

نعم

تشغيل التلفزيون باستخدام الجوّال

نعم

التحكم الشامل

نعم

USB

نعم

مستعرض الويب

نعم

تشغيل Wi-Fi على التلفزيون

نعم

الصوت وجودة الصوت

ضبط صوت الذكاء الاصطناعي

نعم

AI Sound‏/Pro

AI Sound Pro (Virtual 5.1.2 Up-mix)

ترميز الصوت

AC4‏، AC3(Dolby Digital)‏، EAC3‏، HE-AAC‏، AAC‏، MP2‏، MP3‏، PCM‏، WMA‏، apt-X (راجع الدليل)

دعم صوت Bluetooth المحيطي

نعم

الصوت

‎2.2 ch

Clear Voice Pro

Clear Voice Pro

الصوت

تشغيل سفلي

تقنية الصوت DOLBY ATMOS

نعم

مزامنة الصوت من LG

نعم

إخراج الصوت المتزامن (خرج مقبس إخراج بصري وHP)

نعم

التحكم في وضع SoundBar

نعم

مشاركة الصوت

نعم

مكبّر الصوت (خرج الصوت)

40 واط (الموجة: 20 واط، 10 واط لكل قناة)

مشاركة وضع صوت التلفاز

نعم

مكبرات صوت WiSA

نعم

البث

AD (الوصف الصوتي)

نعم

استقبال التلفزيون التناظري

نعم

الكابل

DVB-C

بث البيانات (مواصفات البلد)

نعم

استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)

نعم

ترجمة [DVB]

نعم

EPG‏ (8 أيام)

نعم (EPG عبر الإنترنت غير متاح)

القمر الصناعي

DVB-S2

صفحة قناة المعلومات

نعم(2000 صفحة)

قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)

نعم

الأرضي

DVB-T2

شاشة العرض

وحدات بت الشاشة الملونة/مليار لون غني

نعم

Color QNED‏/NanoCell

QNED

ملونة/مجموعة كبيرة من الألوان

ألوان خلايا نانو احترافية

التباين/الإعتام

Precision Dimming Pro

التباين/الأسود الخالص

-

LCD‏ (IPS‏، VA)

IPS

معدل التحديث

معدل التحديث 120 هرتز

الدقة

3840*2160

حجم الشاشة

65

النوع

4K QNED MiniLED

الشاشة المتغيرة

-

النظام الأساسي

المعالج الأساسي (SoC)

α7 Gen5 AI Processor 4K

نوع BLU

Mini LED

عدد وحدات المعالجة المركزية

أربع

نظام التشغيل (OS)

webOS Smart TV

الطاقة والحفاظ على البيئة

وضع توفير الطاقة

نعم

ENERGY STAR® Qualified

يختلف حسب المنطقة

معيار الطاقة

نعم

استخدام الكهرباء السنوي المقدّر

يختلف حسب المنطقة

تكلفة التشغيل السنوية المقدّرة

يختلف حسب المنطقة

مستشعر الإضاءة الأخضر

نعم

مصدر الإمداد بالطاقة

100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

دون 0.5 واط

جودة الفيديو والصورة

FILMMAKER MODE™‎

نعم

2K HFR - RF‏/HDMI‏/CP‏/USB

- / نعم / - / -

4K HFR - RF‏/HDMI‏/CP‏/USB

- / نعم / - / -

التحكم في سطوع الذكاء الاصطناعي

نعم

تحديد النوع بالذكاء الاصطناعي

نعم (SDR‏/HDR‏/Dolby HDR)

AI Picture Pro

AI Picture Pro

أداة ضبط المستوى بالذكاء الاصطناعي

أداة ضبط المستوى بالذكاء الاصطناعي

AV1 (جهاز فك ترميز الفيديو)

‎4K عند 60P‏، 10 بت

Dolby Vision IQ - RF‏/HDMI‏/CP‏/USB‏ (4K‏/2K)

- / نعم / نعم / نعم (4K‏/2K)

تعيين درجة اللون الديناميكية/الاحترافي

تعيين درجة اللون الديناميكية

متوافق مع FreeSync

نعم

أداة تحسين الألعاب (VRR‏/ALLM‏/GameGenre PQ وAI Game Sound)

نعم / نعم / نعم

متوافق مع G-Sync

-

النطاق الديناميكي العالي (HDR)

النطاق الديناميكي العالي (HDR) سينمائي

HDR10 Pro - RF‏/HDMI‏/CP‏/USB‏ (4K‏/2K)

نعم / نعم / نعم / نعم (4K‏/2K)

HEVC

4K عند 120p‏، 10 بت

وضع HGIG

نعم

HLG - RF‏/ HDMI‏/ CP‏/‏USB‏(4K‏/2K)

نعم / نعم / نعم / نعم (4K‏/2K)

Motion Pro

Motion Pro

وضع الصورة

نعم 9 أوضاع (حيوي، قياسي، بيئي، سينما، رياضة، ألعاب، صانع أفلام، (ISF) خبير (غرفة مشرقة)، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))

VP9 (جهاز فك ترميز الفيديو)

‎4K عند 60P‏، 10 بت

الصورة (المعالجة)

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI)

وضع المخرح

نعم

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

ترقية الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي للترقية 4K

صورة منظمة العفو الدولية

ذكاء إصطناعي للصورة برو

وضع الصورة

9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))

حركة

حركة برو

تقنية التعتيم

تعتيم دقيق برو

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم

يحتوي على الإكسسوارات

كابل الأشعة تحت الحمراء

نعم

سلك الطاقة

نعم (مرفق)

بطاريات التحكم عن بعد

نعم (aa x ​​2ea)

ريموت

ريموت سحري

القوة

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

ls25cbbsiv
السعة
647
الأبعاد(عرض x عمق x ارتفاع) مم
735x1790x913
التكنولوجيا الرئيسية
™⁺DoorCooling
ميزة إضافية
™‎Smart Inverter Compressor

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

913 x 1790 x 735

نوع الضاغط

كومبروسور انفيرتر ذكي

اللمسة النهائية (الباب)

فضي بلاتيني

كل المواصفات

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

باب بجانب باب

المواد واللمسة النهائية

اللمسة النهائية (الباب)

فضي بلاتيني

الأداء

نوع الضاغط

كومبروسور انفيرتر ذكي

حجيرة الثلاجة

ضوء الثلاجة

LED

حجيرة المجمد

ضوء المجمّد

LED

تدفق هواء متعدد

نعم

الأبعاد والوزن

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

913 x 1790 x 735

وزن المنتج (كجم)

103

الملخص

طباعة
السعة
39لتر
الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع)
523x325x540
التكنولوجيا الرئيسية
عاكس ذكي
ميزة إضافية
طهي سريع

كل المواصفات

ميزات فرن ميكروويف

استهلاك طاقة كومبي (ميغاواط + شواية) (واط)

1450

استهلاك الطاقة كومبي (ميغاواط + الحمل الحراري) (واط)

1900

استهلاك الطاقة بالحمل الحراري (وات)

1850

استهلاك طاقة الشواية (وات)

950

نوع السخان

فحم + كوارتز

خرج طاقة المايكروويف (واط)

1100

سعة الفرن (لتر)

39

حجم القرص الدوار (مم)

360

ميزات التحكم

شاشة التحكم

LED أبيض اللون

نوع التحكم

اللمس والاتصال

أساليب الطهي

إذابة الثلج

8

القلي بالهواء

8

خبز

8

إذابة الصقيع العاكس

4

الطبخ البطيء

4

الطبخ بالبخار

8

تدفئة

4

الملحقات

الطهي بالبخار (ea)

نعم

الأبعاد/الأوزان

أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

614 × 381 × 573

المقاس الداخلي (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

523 × 325 × 540

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

544 × 327 × 525

وزن المنتج (كجم)

15.2

وزن الشحن (كجم)

21.8

الطاقة/التقديرات

خرج الطاقة (واط)

1100

مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)

220/50~60

ميزات الملاءمة والراحة

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

ساعة

نعم

EasyClean

نعم

إعدادات الوقت

نعم

التصميم / التشطيب

تصميم الباب

Smog

نوع فتح الباب

سحب لأسفل

اللون الخارجي

فضي راقي

المواصفات الأساسية

تصميم الباب

Smog

EasyClean

نعم

اللون الخارجي

فضي راقي

سعة الفرن (لتر)

39

النوع

الحمل الحراري للأشعة تحت الحمراء

الملخص

طباعة
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
13
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
600 x 1650 x 660
ThinQ (Wi-Fi)‎
نعم
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

13

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

600 x 1650 x 660

ezDispense

لا

TurboWash360˚

نعم

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

Steam

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

الميزات (الغسالة)

النوع

غسالة تحميل أمامي

المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

نعم

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

إعادة بدء تلقائية

نعم

رافع الحلة

رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ

إضاءة الحلة

نعم

الأسطوانة الداخلية المزخرفة

نعم

إشارة نهاية الدورة

نعم

ezDispense

لا

نظام كشف الرغوة

لا

محرك الدفع المباشر ذو العاكس

نعم

قواعد التسوية

نعم

LoadSense

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

Steam

نعم

TurboWash360˚

نعم

مستشعر الاهتزاز

نعم

تغذية المياه (ساخنة / باردة)

بارد فقط

مستوى الماء

تلقائي

الميزات (المجفف)

النوع

مجفف مكثف (بدون تهوية)

المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

لا

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

لا

مستشعر التجفيف الذكي

لا

مكثف تلقائي التنظيف

نعم

إعادة بدء تلقائية

لا

إضاءة الحلة

نعم

التجفيف المزدوج

نعم

مضخة حرارة عاكس مزدوج

نعم

مرشح نسالة مزدوج

نعم

الأسطوانة الداخلية المزخرفة

نعم

مؤشر فراغ المياه

لا

إشارة نهاية الدورة

نعم

نوع مصدر الحرارة

مضخة حرارية كهربائية

محرك الدفع المباشر ذو العاكس

لا

LoadSense

لا

باب قابل للعكس

لا

مستشعر التجفيف

نعم

TrueSteam

لا

الطاقة

تقدير الطاقة (غسل)

5 نجوم

البرامج (غسالة)

القطن

نعم

TurboWash 39

لا

TurboWash 49

لا

TurboWash 59

لا

صوف (يد / صوف)

لا

غسبل بالذكاء الاصطناعي

لا

العناية بالحساسية (غسالة)

لا

غسيل بارد

لا

العناية بالألوان

لا

قطن +

لا

غسيل غامق

لا

الملابس الرقيقة

نعم

دورة التحميل

نعم

تصريف + عصر

لا

اللحف

نعم

رعاية سهلة

لا

اقتصادي 40-60

لا

العناية اللطيفة

لا

تعقيم

لا

مكثف 60

لا

مزيج (نسيج مختلط)

نعم

تجفيف خارجي

لا

سريع 30

لا

غسيل سريع

نعم

انتعاش

لا

شطف + عصر

لا

غسل صامت

لا

العناية بالبشرة

لا

سريع 14

لا

ملابس رياضية

لا

العناية بالبقع

لا

انتعاش بالبخار

لا

تنظيف الحوض

لا

المواد واللمسة النهائية

الالوان (مجفف)

بلاتينيوم بلاك

لون الجسم (غسالة)

بلاتينيوم بلاك

نوع الباب

غطاء زجاجي أسود ملون

برامج (المجفف)

AI Dry

لا

العناية بالحساسية (مجفف)

نعم

انتعاش الفراش

لا

احجام كبيرة

لا

هواء بارد

لا

القطن

نعم

قطن +

لا

الملابس الرقيقة

نعم

دورة التحميل

نعم

انتعاش الجاكت

لا

اللحف

نعم

رعاية سهلة

لا

جينز

لا

مزيج (نسيج مختلط)

نعم

سريع 30

لا

تجفيف سريع

نعم

رف التجفيف

لا

انتعاش

نعم

العناية بالبشرة

لا

ملابس رياضية

لا

العناية بأسطوانة البخار

لا

نظافة البخار

لا

انتعاش بالبخار

لا

مناشف

لا

هواء دافئ

لا

الصوف

لا

التقنية الذكية

Cloud Cycle

نعم

تنزيل الدورة

نعم

مراقبة الطاقة

نعم

بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة

نعم

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

Tub Clean Coach (الغسالة)

نعم

الاقتران الذكي

نعم

الباركود

الباركود

8806091975898

السعة

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

10

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

13

التحكم والشاشة

موقت التأجيل

3-19 ساعة

نوع الشاشة

شاشة LED تعمل باللمس تمامًا

مؤشر قفل الباب (الغسالة)

نعم

مؤشر الشكل

18:88

الأبعاد والأوزان

عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)

1180

عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)

1180

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

600 x 1650 x 660

الوزن (كجم)

128.0

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65QNED916QA.LS25CBB

تلفزيون QNED MiniLED من إل جي بدقة 4K حقيقي. مقاس 65 من السلسلة 91. معالج ألفا 7 الجيل الخامس لذكاء إصطناعي. + 22.8 قدمًا | جنبًا إلى جنب | مقبض جيب | ضاغط عاكس ذكي + ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع + تحميل أمامي | لوحة تحكم بالمنتصف | 13 كجم غسيل | 10 كجم تجفيف