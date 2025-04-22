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الميزات الرئيسية
- كل جديد Dynamic QNED Color مع تقنية النطاق اللوني الواسع الجديدة من LG التي تعرض ألواناً حيوية وواقعية على شاشتك
- احصل على صورة ساطعة ومفصلة مع تحسين التباين بفضل تقنية Advanced Local Dimming المدعومة بمعالج α7 AI Processor Gen8.
- معالج α7 AI Processor Gen8 مع AI Super Upscaling 4K وميزة المساعد الشخصي للصورة والصوت.
- نظام webOS مع AI Magic Remote يتيح لك البحث الذكي AI Search، والروبوت الذكي AI Chatbot، والمساعد الذكي AI Concierge، بينما يقوم برنامج webOS Re:New بتحديث الجهاز سنويًا لمدة 5 سنوات.
- تجربة سينمائية حقيقية مدعومة بتقنية 4K HDR10، HLG، وضع صانع الأفلام، وتقنية Advanced Dynamic Tone Mapping.
- تجربة ألعاب غير محدودة مع HGiG، ALLM، HDMI 2.0 eARC، وتحسين الألعاب
الصور المستخدمة في النظرة العامة على المنتج أدناه هي لأغراض تمثيلية. راجع معرض الصور في أعلى الصفحة للحصول على تمثيل دقيق.
الأمن الإلكتروني
CES Innovation Awards - 2025 Honoree
webOS Re:New Program
*تستند جوائز CES Innovation Awards إلى المواد الوصفية المقدمة إلى الحكام. لم تتحقق CTA من دقة أي تقديم أو من أي مطالبات مقدمة ولم تختبر المنتج الذي تم منحه الجائزة.
* تم تجهيز كل من QNED وQNED evo بحلول ألوان مختلفة تستخدم أحدث تقنيات سلسلة الألوان الواسعة الفريدة من نوعها من LG، والتي تحل محل النقاط الكمية (Quantum Dot).
ألوان QNED الديناميكية الجديدة كليًّا
تقنية السلسلة اللونية الواسعة الأحدث والفريدة من نوعها من LG التي تحل محل Quantum Dot توفر معدل إعادة إنتاج ألوان محسن.
*حجم التدرج اللوني (CGV) الخاص بالشاشة يعادل أو يتجاوز حجم CGV لمساحة الألوان DCI-P3 وفقا للاختبارات التي أجرتها Intertek بشكل مستقل.
تعرّف على معالج alpha 7 AI Processor Gen8 القوي والذكي
بفضل التحسينات الكبيرة في الأداء، توفر المعالجة الأسرع من معالج alpha 7 AI Processor Gen8 الآن جودة صورة بدقة 4K مع وضوح وعمق أفضل بكثير من ذي قبل.
*مقارنة بنفس مستوى الإدخال في العام، تلفزيون ذكي alpha 5 AI Processor Gen6 استنادًا إلى مقارنة المواصفات الداخلية.
تقنية 4K Super Upscaling تضفي الحيوية على كل إطار
يعزز معالج LG القوي الدقة إلى الجودة الأصلية. استمتع بدقة 4K Super Upscaling وسطوع ووضوح محسَّنين.
*ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.
تعتيم محلي متقدم (Advanced Local Dimming)
التحكم الدقيق في الإضاءة في Advanced Local Dimming يتيح لك رؤية كل التفاصيل بوضوح.
*تمت محاكاة صور المقارنة لأغراض توضيحية فقط.
الجيل التالي من تلفزيون LG AI TV المدعوم بالذكاء الاصطناعي
جهاز التحكم AI Magic Remote يكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI experience)
تحكم في تلفزيونك بسهولة باستخدام جهاز التحكم AI Magic Remote — لا حاجة إلى جهاز إضافي! باستخدام مستشعر الحركة وعجلة التمرير، يمكنك الإشارة والنقر لاستخدامها مثل الماوس الهوائي أو ببساطة يمكنك التحدث لتفعيل ميزة الأوامر الصوتية.
* قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.
*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.
*لا تتوفر ميزة AI Voice Recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.
* قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.
*قد يختلف دعم Voice ID حسب المنطقة والبلد ويتوفر على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.
*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.
*يتوفر البحث بالذكاء الاصطناعي (AI Search) على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.
*تستخدم الولايات المتحدة وكوريا النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).
*يلزم الاتصال بالإنترنت.
*يلزم الاتصال بالإنترنت.
*لا تتوفر ميزة AI Chatbot إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) بلغتها الأم.
*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند الإصدار.
*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية وفقاً للتطبيق والوقت من اليوم.
*يسري webOS Re:New Program على أجهزة تلفزيون OLED/QNED/NanoCell/UHD TV إصدار عام 2025.
*يدعم webOS Re:New Program ما مجموعه أربع ترقيات على مدى خمس سنوات، والحد هو الإصدار المثبت مسبقاً من webOS، ويختلف جدول الترقية من نهاية الشهر إلى بداية العام.
*قد تختلف التحديثات والجدول الزمني لبعض الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.
*تتوفر الترقيات لطرازات OLED إصدار عام 2022 وطرازات UHD إصدار عام 2023 وما فوقها.
استمتع بما يمكن لتلفزيون LG AI TV أن يقدمه لك!
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot ومعالج Al Picture/Sound Wizard
AI Concierge
*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi. قد تختلف الخدمات والميزات المدعومة من "Matter" باختلاف الأجهزة المتصلة. يجب أن يكون الاتصال المبدئي لـ ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.
*لا يمكن استخدام الوظيفة الصوتية بدون استخدام اليدين بدون جهاز تحكم عن بُعد إلا مع معالج alpha 9 AI Processor وalpha 11 AI Processor. قد يختلف ذلك باختلاف المنتجات والمناطق.
تلفزيون كبير للغاية
شاهد جميع الأفلام والرياضة والألعاب المفضلة لديك على تلفزيون LG Ultra Big TV. استمتع بدقة عالية على شاشة فائقة النطاق.
*يتوفر الطراز QNED80 بحد أقصى 86 بوصة وقد يختلف المقاس حسب المنطقة.
تصميم نحيف للغاية
يضفي التصميم النحيف لمسة راقية على مساحتك.
AI Sound Pro مع قنوات افتراضية 9.1.2
*يجب تنشيط صوت AI Clear Sound من خلال قائمة وضع الصوت.
*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
ارتق بالصوت مع تلفزيون LG TV ومكبر الصوت LG Soundbar
*يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل.
*قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت Soundbar Mode حسب طراز مكبر الصوت.
*يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. يتعيّن الاتصال بالشبكة للتحديثات.
*قد تختلف طرازات مكبر الصوت Soundbar المتوافقة مع التلفزيون حسب المنطقة والبلد.
*استخدام جهاز التحكم في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط.
*LG TV remote usage is limited to certain features only.
حامل Synergy
يضع حامل Synergy Bracket مكبر الصوت LG Soundbar بشكل مثالي، مما يضمن الحصول على صوت مثالي بأسلوب سلس.
*يمكن إقران Synergy Bracket بمقاسات 86/75/65/55/50 بوصة من QNED86.
*يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل.
*يأتي Synergy Bracket مع حامل بعمود واحد أو حامل بعمودين، والذي قد يختلف حسب البلد/المنتج.
اعثر على أفضل مكبر صوت LG Soundbar وتلفزيون LG TV
*قد تختلف المزايا حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.
*إعدادات الصورة والصوت على كلتا الشاشتين هي نفسها.
*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
*دعم لـ AirPlay 2 وHomeKit وChromecast، وقد يختلف الدعم حسب المنطقة واللغة.
*قد يختلف المحتوى والتطبيقات المتاحة حسب البلد والمنتج والمنطقة.
تعمل بوابة الألعاب على تحويل تلفزيونك إلى مركز ألعاب مثالي
استمتع بآلاف الألعاب مباشرةً على تلفزيون LG TV مع إمكانية الوصول إلى GeForce NOW وAmazon Luna وBlacknut وBoosteroid! استمتع بمجموعة واسعة من تجارب الألعاب - من عناوين AAA مع لوحة الألعاب إلى الألعاب غير الرسمية التي يمكن لعبها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
*قد يختلف دعم بوابة الألعاب حسب البلد.
*قد يختلف دعم خدمات الألعاب السحابية والألعاب داخل بوابة الألعاب حسب البلد.
*قد تتطلب بعض خدمات الألعاب اشتراكًا ولوحة ألعاب.
تجربة ألعاب قوية
استمتع بتجربة ألعاب الذروة مع VRR. ابدأ لعبتك دون تأخير يعيق أدائك.
*يعمل فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 60Hz.
Ambient FILMMAKER MODE
استمتع بتجربة السينما التي أرادها المخرج مع FILMMAKER MODE مع تعويض الضوء المحيط الذي يتكيف مع البيئة المحيطة ويحافظ على الصور أقرب ما يمكن إلى شكلها الأصلي.
*Ambient FILMMAKER MODE هو علامة تجارية لشركة UHD Alliance, Inc.
*يبدأ تشغيل وضع Ambient FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق Amazon Prime video.
*تسري شهادة Intertek الخاصة بكفاءة استخدام الموارد على الطرازات التالية: OLED M5، وG5، وC5، وB5 QNED9M، وQNED85، وQNED82 وQNED80.
*يُرجى زيارة https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home لمعرفة المزيد.
* الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هذه هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.
*تتم محاكاة جميع الصور أعلاه.
*يختلف توافر الخدمة حسب المنطقة والبلد.
*قد تختلف الخدمات المخصصة حسب سياسات تطبيق الطرف الثالث.
*قد يتطلب جهاز التحكم AI Magic Remote عملية شراء منفصلة حسب حجم التلفزيون وطرازه والمنطقة.
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
4K QNED
-
معدل التحديث
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
لون QNED الديناميكي
-
معالج الصور
معالج α7 الذكي 4K الجيل الثامن
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
HDR10 / HLG
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1928 x 1108 x 30.9
-
وزن التلفزيون بدون حامل
50.0
كل المواصفات
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
معالج α7 الذكي 4K الجيل الثامن
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
ترقية فائقة بدقة 4K
-
المعايرة التلقائية
نعم
-
تقنية التعتيم
تعتيم محلي
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم
-
وضع المخرح
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
HDR10 / HLG
-
وضع الصورة
10 أوضاع
إمكانية الوصول
-
تدرج الرمادي
نعم
-
تباين عالي
نعم
-
عكس الألوان
نعم
يحتوي على الإكسسوارات
-
سلك الطاقة
نعم (قابل للفصل)
-
ريموت
جهاز التحكم السحري MR25
صوتي
-
مشاركة وضع الصوت
نعم
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
صوت α7 الذكي برو (افتراضي 9.1.2)
-
ترميز الصوت
AC4، AC3 (دولبي ديجيتال)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، apt-X (يرجى الرجوع إلى الدليل)
-
مخرج الصوت
20 واط
-
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)
-
مزامنة صوت LG
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
-
اتجاه مكبر الصوت
إطلاق سفلي
-
نظام السماعة
2.0 قناة
-
واو الأوركسترا
نعم
BROADCASTING
-
استقبال التلفزيون التناظري
نعم
-
استقبال التلفزيون الرقمي
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
الاتصال
-
دعم البلوتوث
نعم(v 5.1)
-
مدخل Ethernet
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 2)
-
مدخل HDMI
3ea (يدعم eARC، ALLM)
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
منفذان
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
-
مدخلات USB
منفذان (V 2.0)
-
واي فاي
نعم (Wi-Fi 5)
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
2090 x 1215 x 228
-
وزن العبوة (من الخارج)
63.6
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1928 x 1108 x 30.9
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1928 x 1175 x 359
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
1582/524 x 359
-
وزن التلفزيون بدون حامل
50.0
-
وزن التلفزيون مع حامل
51.0
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
600 x 400
الألعاب
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
نعم
-
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
وضع HGIG
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
نعم (حتى 60 هرتز)
صورة (عرض)
-
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
حافة
-
نوع العرض
4K QNED
-
معدل التحديث
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
لون QNED الديناميكي
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
تلفزيون ذكي
-
دردشة ذكية
نعم
-
أمازون أليكسا
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
-
متصفح الويب الكامل
نعم
-
Google Cast
نعم
-
Google Home / Hub
نعم
-
الصفحة الرئيسية
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
نعم
-
ريموت تحكم سحري
مدمج
-
عرض متعدد
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
نظام التشغيل webOS 25
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
-
كاميرا USB متوافقة
نعم
-
المعرف الصوتي
نعم
-
يعمل مع Apple Airplay
نعم
-
يعمل مع Apple Home
نعم
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