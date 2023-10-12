*تحتوي الصورة على طراز 65G2 لعرضه كمثال. تمت تعبئة وتغليف جميع طُرز تليفزيونات LG OLED لعام 2022 باستخدام مواد صديقة للبيئة.
**يقل وزن طراز 65C2 المزوَّد بحامل بنسبة 39% كحد أدنى عن وزن طرز سلسلة C1.
***لا يُستخدم ملصق 'Reducing CO2' إلا على طراز 65C2 فقط. وتحتوي جميع طرز C2 الأخرى على ملصق 'CO2 Measured'.
****يستند اعتماد UL ECV إلى إطار التلفزيون وغطاءه الخلفي. (Mandatory)
1. تستند جوائز الابتكار في معرض الإلكترونيات 1.CES لمواد وصفية مقدمة للقضاة. لم تتحقق جمعية تكنولوجيا المستهلك من دقة العروض أو المطالبات المقدمة ولم تختبر البند الذي أعطيت من أجله الجائزة.
2 المقارنة مستندة إلى اختبارات LG الداخلية لقياسات LG OLED TV Full White، باستثناء سلسلة .OLED evo لا تنطبق تحسينات ميزة Brightness Booster على طراز 48/42C2.
3. قد تكون الكابلات ظاهرة اعتماداً على طريقة التثبيت.
4. قد تكون هناك فجوة بسيطة بين التلفزيون والجدار اعتمادًا على عملية التثبيت.
5. يتطلب الأمر عضوية في تدفق نتفليكس.
6. تعد أمازون وبرايم فيديو وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية مملوكة لصالح Amazon.com أو الشركات التابعة لها، وتُطبق عضوية أمازون برايم و/أو رسوم برايم فيديو ذات الصلة. يرجى مراجعة شروط primevideo.com لمزيد من التفاصيل.
7. يتطلب الأمر وجود اشتراك في أبل تي في+. تعد أبل وشعارها علامات تجارية مسجلة لشركة أبل في الولايات المتحدة ودول أخرى.
8. قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة