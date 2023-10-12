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غسالة سعة 13 كجم مع مجفف سعة 7 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر للأقمشة بنسبة ٪18) ، لون أبيض ، Steam + ، ThinQ (Wi-Fi)
غسالة سعة 13 كجم مع مجفف سعة 7 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر للأقمشة بنسبة ٪18) ، لون أبيض ، Steam + ، ThinQ (Wi-Fi)
*تم الاختبار بواسطة Intertek في مارس 2019. دورة قطن بوزن 2 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة القطن التقليدية لدى إل جي (F4V9RWP2W مقابل FC1450S2W). قد تختلف النتائج بناءً على الملابس والبيئة.
*AI DD متاح في 3 دورات. (قطن ، نسيج مختلط ، العناية السهلة)
*دورة العناية بالحساسية معتمدة من BAF (الجمعية البريطانية للحساسية) تقلل من جزيئات الغبار المنزلي بنسبة %99.9.
*وفقًا لكمية الملابس، ونوع القماش، قد لا يتم تحرير قفل الباب. إذا كانت درجة حرارة الماء أعلى من 40 درجة مئوية، فلن يتم تحرير قفل الباب تحقيقًا للسلامة.
**مدة التحرير أقل من 3 ثوانٍ.
*الضمان سنة واحدة على القطع واجور العمل، وتسع سنوات فترة الضمان الإضافية تسري على القطعة المحددة فقط.
*Google و Google Home هما علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.
*Amazon و Alexa و Echo وجميع الشعارات وعلامات الحركة ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com أو Inc أو الشركات التابعة لها.
*تمت إعادة تسمية LG SmartThinQ لتصبح LG ThinQ.
*قد تختلف الميزات الذكية والمنتج المساعد الصوتي حسب البلد والطراز. تحقق من بائع التجزئة المحلي أو LG لمعرفة مدى توفر الخدمة.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
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WS1308XMT
غسالة سعة 13 كجم مع مجفف سعة 7 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر للأقمشة بنسبة ٪18) ، لون أبيض ، Steam + ، ThinQ (Wi-Fi)