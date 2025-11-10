We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
سعة 21 كجم، تحميل أمامي، لون أسود، AI DD، TurboWash 360، تنظيف بالبخار + الكهربائية اللاسلكية بعصا يدوية المزوّدة بتكنولوجيا Kompressor
WS2112BST.A9K-PRO
2 :المنتجات في هذه الباقة
- سعة 21 كجم، تحميل أمامي، لون أسود، AI DD، TurboWash 360، تنظيف بالبخار
- الكهربائية اللاسلكية بعصا يدوية المزوّدة بتكنولوجيا Kompressor
المواصفات الرئيسية
السعة - الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
21
الأبعاد والأوزان - أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
770 × 990 × 700
خيارات إضافية - العناية بتجعّد الملابس
نعم
التقنية الذكية - ThinQ (Wi-Fi)
نعم
كل المواصفات
خيارات إضافية
Wi-Fi
نعم
إضافة قطعة
نعم
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
بدء التشغيل عن بُعد
نعم
العناية بتجعّد الملابس
نعم
التقنية الذكية
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
السعة
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
12
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
21
التحكم والشاشة
نوع الشاشة
ليد
الأبعاد والأوزان
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
770 × 990 × 700
الميزات
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
نعم
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
نعم
Steam+
نعم
TurboWash360˚
نعم
النوع
الغسالة والمجفف
المواد واللمسة النهائية
لون الهيكل
فضي حجري
البرامج
عناية ضد الحساسية (الغسالة)
نعم
الملابس الحساسة
نعم
دورة التحميل
نعم
العناية السهلة
نعم
تنظيف الحوض
نعم
39غسيل فائق السرعة
نعم
الصوف (غسيل يدوي / صوف)
نعم
المواصفات الرئيسية
الأبعاد والأوزان (أنظف) - أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
260 x 1120 x 270
كل المواصفات
الباركود
الباركود
8806087075373
الملحقات الأساسية
فرشاة التنظيف
نعم
أداة الجمع
نعم
أداة الشقوق
نعم
البطارية
البطاريات المرفقة (الكمية)
2 (مزدوجة)
نوع البطارية
ليثيوم أيون
وقت الشحن لكل بطارية (بالدقائق)
240
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي بدون فوهات)
60
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي مع فوهة محرك الطاقة)
40
أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة)
30
أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة + فوهة)
20
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو بدون فوهات)
7
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو مع فوهة Power Drive)
6
الأبعاد والأوزان (أنظف)
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
260 x 1120 x 270
الوزن (كجم)
2.6
الميزات (أكثر نظافة)
مؤشر حالة البطارية
نعم
تحويل إلى محمول في اليد
نعم
حزمة الطاقة المزدوجة
نعم
محرك محوّل ذكي
نعم
النوع
عصا لاسلكية + محمولة باليد (2 في 1)
الفوهات
فوهة الفراش
لا
فوهة الممسحة
لا
فوهة الحيوانات الأليفة
نعم
فوهة الأرضية الصلبة الرفيعة
نعم
الفوهة العامة (متعددة الأسطح)
نعم
أدوات وملحقات أخرى
فلتر عادم إضافي
لا
أداة إزالة الأوساخ الصلبة
لا
أداة الفراش
لا
وسادات الممسحة (الكمية)
0
أداة متعددة الزوايا
لا
حشو خزان المياه (كوب القياس) لفوهة الممسحة
لا
أداء (أنظف)
سعة صندوق الأتربة (L)
0.44
وضع الطاقة
عادي / قوي / تربو
