غسالة تعبئة علوية سعة 16 كجم ، لون فضي غير قابل للصدأ ، تقنية ™TurboWash3D ، البخار ، تنظيف الحوض ، حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل ، ما قبل الغسيل + ، ™ThinQ