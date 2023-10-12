غسالة بباب علوي سعة 19 كجم ، لون فضي غير قابل للصدأ ، تقنية ™TurboWash3D ، بخار ، تنظيف تلقائي للحوض ، حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل ، غسيل أولي تلقائي ، ™ThinQ