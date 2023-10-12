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غسالة بباب علوي سعة 19 كجم ، لون فضي غير قابل للصدأ ، تقنية ™TurboWash3D ، بخار ، تنظيف تلقائي للحوض ، حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل ، غسيل أولي تلقائي ، ™ThinQ

المواصفات

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غسالة بباب علوي سعة 19 كجم ، لون فضي غير قابل للصدأ ، تقنية ™TurboWash3D ، بخار ، تنظيف تلقائي للحوض ، حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل ، غسيل أولي تلقائي ، ™ThinQ

WTS19HHMK1

غسالة بباب علوي سعة 19 كجم ، لون فضي غير قابل للصدأ ، تقنية ™TurboWash3D ، بخار ، تنظيف تلقائي للحوض ، حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل ، غسيل أولي تلقائي ، ™ThinQ

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الملخص

طباعة

الأبعاد

WTS19HHMK1
السعة
19كجم
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
1100x797x752
التكنولوجيا الرئيسية
HEDD(High Effficiency Direct Drive)
ميزة إضافية
Steam

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

19

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

752 × 1100 × 797

Steam

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

خيارات إضافية

الغسل الأولي

نعم

Steam

نعم

تنظيف الحوض

نعم

TurboWash

نعم

غسل

نعم

السعة

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

19

التحكم والشاشة

نوع الشاشة

LED

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

752 × 1100 × 797

الميزات

المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

نعم

محرك الدفع المباشر ذو العاكس

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

Steam

نعم

تقنية TurboWash

نعم

TurboWash ثلاثي الأبعاد

نعم

النوع

محمل علوي

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

VCM

نوع الغطاء

زجاج صلب

البرامج

تنظيف الحوض

نعم

التقنية الذكية

التشخيص الذكي

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

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