تحميل أمامي | لوحة تحكم بالمنتصف | 13 كجم غسيل | 10 كجم تجفيف + مكنسة CordZero A9 الكهربائية اليدوية اللاسلكية المدعمة لمدة 10 سنوات.
WK1310BST.A9T-U
2 :المنتجات في هذه الباقة
*صور المنتج في الصورة أو الفيديو هي لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
حل التنظيف الشامل للعناية المنزلية السلسة
تقديم المكنسة الكهربائية الوحيدة التي ستحتاجها في أي وقت. توفر مكنسة CordZero™ A9 ™Kompressor المزودة ببرج شامل™ دور جهاز التنظيف الذكي والقوي الذي يوفر تنظيفًا سهلًا. يتم إفراغ السلة تلقائيًا عند وضع المكنسة اليدوية مرة أخرى في قاعدة الإرساء، مما يوفر الوقت ومتاعب الغبار المنتشر في كل مكان.
*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.
- مكنسة CordZero A9 الكهربائية اليدوية اللاسلكية المدعمة لمدة 10 سنوات.
- تحميل أمامي | لوحة تحكم بالمنتصف | 13 كجم غسيل | 10 كجم تجفيف
كل المواصفات
ما يقوله الناس
