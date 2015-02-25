LG2015年首款曲面入門機 SpiritLTE 美型登場 微曲設計結合類金屬髮絲紋背蓋 引領時尚新趨勢 豐富獨家UX功能 體驗行動新樂趣

【2015年02月25日，台北訊】台灣 LG 電子今日宣布推出 LG SpiritLTE 微曲機，為 2015年 LG 首款曲面設計入門機，將於 3/1 正式在台開賣。SpiritLTE 微曲機擁有全新的微曲面設計，結合 LG 獨家後置單鍵及類金屬髮絲紋背蓋，展現出 LG 獨特迷人的時尚美學。符合人體工學的 LG SpiritLTE 微曲機能同時提供便利的操作體驗及更加自然的舒適握感；搭配內嵌式觸控螢幕，提升整體操作反應時的靈敏度，並呈現出更極致純黑的畫面質感。此外，SpiritLTE 微曲機擁有 800萬像素主相機，及自拍感應手勢等照相功能，給予消費者更豐富多元的拍照體驗，感受不容小覷的微曲新時尚。LG SpiritLTE 建議售價 NT$4,990元，搭配遠傳電信或台灣大哥大方案，輕鬆體驗 LG SpiritLTE 微曲機所帶來的精彩生活。

台灣 LG 電子通信市場行銷部協理金承會表示：「LG SpiritLTE 創新的微曲面機身設計，不僅讓手機風格更出眾，並同時兼具舒適的握感體驗。同時 SpiritLTE 也是 LG 在 2015年所推出的首款曲面造型手機，我們期望透過如此人性化的設計，開創出智慧型手機趨勢，兼顧消費者對手機外形及操作舒適便利的需求。此外，LG SpiritLTE 更配有許多高階旗艦機受歡迎的獨家功能。LG 期望提供使用者一款性能與價格最佳組合的智慧型手機，讓消費者可以體驗到更多元豐富的行動生活樂趣。」

LG SpiritLTE 微曲機擁有全新的微曲面設計，結合 LG 獨家後置單鍵及類金屬髮絲紋背蓋，展現出 LG 獨特迷人的時尚美學。

LG SpiritLTE 內嵌式觸控螢幕，提升整體操作反應時的靈敏度，並呈現出更極致純黑的畫面質感。

微曲時尚機身 讓你愛不釋手的服貼握感

LG SpiritLTE 微曲機的獨特設計，相較一般平面手機，能提供更舒適的貼合握感，搭配類金屬髮絲紋機身，更添整體流線外形的簡約時尚感；承襲 LG 獨家後置單鍵設計，給予自然便利的操作體驗。

● 微曲機身 - 風格出眾，讓你散發時尚魅力。

● 絕佳握感 - 微曲機身完美貼手，舒適好握愛不釋手。

內嵌式觸控面板 讓你感受清晰俐落畫面

搭載 4.7吋 HD 內嵌式觸控面板，讓微曲機更能忠實呈現極致純黑的俐落質感，結合極窄邊框設計，讓消費者享受更完整清晰的視覺體驗。

● 4.7吋 HD 內嵌式觸控面板 - 移除多餘基板，將觸控感應層整合至 4.7吋 HD 面板內，提供更鮮明、清晰的畫面顯示。

● 極窄邊框設計 - 顯示螢幕極大化設計，盡可能將螢幕占比提升到最高，提供使用者身臨其境的視覺效果。

豐富 UX 功能讓你享受豐富行動樂趣

800萬像素主相機與人性化拍照功能，如自拍感應手勢，使用者僅需對前鏡頭擺出簡單的手勢，即可輕鬆啟動自拍倒數；補光模式，在黑暗中自拍時，透過前鏡頭補光模式，便能拍出更清楚明亮的照片，提供消費者更多元的自拍體驗。輕點即拍功能，給予消費者更快捷與直覺的方式拍照。讓 LG SpiritLTE 的用戶，可以親民的價格，輕鬆享受 LG 豐富獨家的 UX 功能使用經驗。

● 自拍感應手勢 - 啟動自拍倒數，只需握拳或張手。完美自拍，一手掌握。

● 輕點即拍 - 隱藏功能選單，給予乾淨的拍攝畫面，只要輕觸螢幕任何角落，就能輕鬆捕捉完美瞬間。

● 補光模式 - 即使在低光源的環境，透過內建的補光模式，讓暗處自拍照樣鮮明亮麗。

● 快速檢視 - 待機時，從螢幕由上往下輕滑，即可快速檢視通知狀態列、時間與日期。

優異高效性能讓你暢快享受智慧體驗

LG SpiritLTE 搭載 1.2GHz 四核心處理器，能順暢處理多工任務。支援台灣 4G LTE 全頻，Cat.4 (150Mbps)，讓消費者可盡情享受 4G LTE 上網飆速的快感。

● 1.2GHz 四核心處理器 - 高效能處理器，滿足你多工處理需求。

● 2,100mAh 可替換式電池 - 可替換式電池，長效續航、待機持久，精彩生活不斷電。

● 支援 4G LTE 全頻段 - 支援台灣 4G LTE 主要頻段 (700/900/1800 MHz) 與 Cat.4 (最高 150Mbps 下載速度)，體驗高速飆網的快感。

LG SpiritLTE 微曲機擁有 800萬像素主相機，豐富獨家 UX 功能，給予消費者更多元的拍照體驗。

LG 同步推出 SpiritLTE 鈦黑、鈦金，搭配微曲設計，展現時尚新趨勢。

【LG SpiritLTE 規格表】

● 顏色：鈦黑 / 鈦金

● 尺寸：133.3 x 66.1 x 9.9 L*W*D (mm)

● 重量：120g

● 顯示器：4.7吋 HD IPS 面板

● 處理器：Qualcomm® Snapdragon™ 1.2GHz 四核心處理器

● 作業系統：Android™ Lollipop 5.0.1

● SIM卡類型：micro SIM

● 儲存空間：ROM：8GB / RAM：1GB

● 擴充槽：microSD™ 記憶卡 (最高支援 32GB, 需另購)

● 通訊協定：2G - 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

3G - 850 / 900 / 2100 MHz

4G LTE - 700 (B28) / 900 (B8) / 1800 (B3) MHz

● 相機：主相機 - 800萬畫素 / 前相機 - 100萬畫素

FHD攝錄功能、自拍感應手勢、補光模式、連拍功能 (前後鏡頭99連拍)、自動對焦、聲控拍照等模式

● 電池：2,100mAh 可替換充電式鋰電池

● 進階功能：Glance View 快速檢視 / QuickMemo+ 全新進化好繪寫 / FM收音機

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站

http://www.LGnewsroom.com/tw。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。同時也透過整合獨特、優雅設計以及直覺式UX功能來協助強化行動使用體驗，LG致力帶領消費者邁入科技匯流與物聯網的新時代，讓智慧型手機、平板、穿戴式裝置、家電用品與行動電子產品之間的連接能力極致發揮。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com。