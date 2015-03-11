LG 全球首款個性化手機 AKA 繽紛亮相

【2015年03月11日，台北】台灣 LG 電子於今(11)日宣布推出全球首款擁有角色個性的智慧手機 LG AKA。具備擬人化互動眼睛及四款有個性超萌公仔，重新詮釋行動生活的娛樂體驗。此外，LG 同步發表首款兒童穿戴式裝置 KizON，專為兒童設計的位置監控及一鍵通話等功能，不僅符合孩童的生活使用習慣，更讓家人間的聯繫關懷不間斷。LG AKA 單機售價 NT$9,900，共推出四款顏色並搭配四款人物造型，放電黃 (EGGY 伊吉) / 淘氣白 (WOOKY 舞奇) / 甜心粉 (YOYO 柚柚) / 文青藍 (SOUL 索爾)，3月23日於中華神腦、遠傳電信開賣。於3月11日至3月18日間於 YAHOO奇摩購物中心搶先預購，即可獲得 LG 原廠電池及原廠電池座充各一，贈品總價值 $2,080，讓你盡情放電 (賣場連結：https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=5762491)；LG KizON 單機售價 NT$2,990，共有海豚藍 / 草莓粉雙色，還有 KizON 專屬保護蓋單獨販售，4月1日於中華神腦、遠傳電信開賣。

台灣 LG 電子通信市場行銷部協理金承會表示：「LG 觀察到現代消費者對於行動裝置的使用，除了溝通聯繫外，更期望能透過手機展現自我風格，因此推出全球首款具備角色性格及互動雙眼的智慧型手機 AKA，相信能夠為使用者帶來全新的娛樂驚喜。同時，針對父母對子女安全的關懷與聯繫，今天也同步發表 LG 首款兒童穿戴式裝置 KizON，機身採用環保無毒安全材質，搭配簡易通話功能及 KizOn 應用程式，希望能夠提供家長及小朋友們一個更輕鬆、安心的行動通訊體驗。」

左起台灣 LG 電子行動通訊市場業務部協理許進榮、紀卜心、台灣 LG 電子行動通訊市場行銷部協理金承會、女模特兒。

甜美女孩遇上超萌 LG AKA 就是要可愛「耍個性」

LG AKA 超萌魅力席捲體驗會現場，在個人臉書頁面上擁有高達六十多萬追蹤人次的「中學生女神」紀卜心也出席站台。跟 AKA 一樣有著超萌大眼的紀卜心表示，實在無法抵擋 AKA 的可愛魅力，最喜歡的角色就是甜心粉 YOYO 柚柚，跟自己愛吃愛玩到處嚐鮮的個性最相近！紀卜心同時秀出最得意的 AKA 閃拍照，跟 YOYO 柚柚的互動合照充滿逗趣；除此之外，她還大方展示自己 DIY 的 AKA 面具，創意的設計，讓手機成為最獨一無二的隨身配件。

LG AKA 超萌魅力席捲體驗會現場，在個人臉書頁面上擁有高達六十多萬追蹤人次的「中學生女神」紀卜心也出席站台。

全球首款個性化手機 化身人群注目焦點

LG AKA 共推出四款人物四款顏色，每款顏色皆有相對應的個性公仔，擁有不同的角色性格。包含 EGGY 伊吉、WOOKY 舞奇、YOYO 柚柚、SOUL 索爾四款人物造型；放電黃、淘氣白、甜心粉及文青藍四種顏色，還可透過設計專屬的 AKA 面具，向朋友展示最領先潮流的個人品味，成為人群中的焦點！

● AKA 公仔

EGGY 伊吉、WOOKY 舞奇、YOYO 柚柚、SOUL 索爾，四款擁有不同性格的超萌公仔，提供消費者享受角色扮演的新鮮樂趣！

● AKA 面具

透過妝點專屬的 AKA 面具，來展現與眾不同的自我風格，不管是戴上面具、滑下面具、後掛面具，都有不同的 AKA 互動體驗。

戴上面具：面具戴上仍可以看到來電顯示並能直接接聽電話。

滑下面具：可從 AKA 的手持佈告欄上查看手機最新通知。

後掛面具：面具收納在手機後面，可以輕鬆無負擔使用手機。

● AKA 背蓋

換上其他的 AKA 背蓋，手機就能瞬間變身！不論是個性、眼睛、個人主題鈴聲與個性底紋等，從裡到外瞬間轉變為另一個 AKA。

LG AKA 共推出四款人物四款顏色，每款顏色皆有相對應的個性公仔，擁有不同的角色性格。

瘋玩 3D 閃拍 與百變 AKA 一起魅力放電

LG AKA 提供多種創新式的互動樂趣：每一款 AKA 皆有多種隨機變化的百變眼，消費者可透過與不同眼睛造型的互動，享受猶如與寵物玩樂般的親密感。使用 AKA 閃拍功能，則可與螢幕上的 3D 虛擬公仔玩樂，隨時隨地拍下最獨特吸睛的趣味合照。

● AKA百變眼

輕敲螢幕兩下即可將 AKA 喚醒，四款人物的造型雙眼，可隨手勢變換，產生不同的互動，體驗超放電樂趣。

● AKA 閃拍

使用 AKA 閃拍功能，即可與螢幕上的 3D 虛擬公仔互動，不管是放大、縮小或旋轉等功能，AKA 公仔都能和你一起完成最有個性的逗趣合照。

● AKA 世界

可以觀看 AKA 專屬卡通及 AKA 介紹影片，完整體驗 AKA 帶來的行動樂趣。

LG AKA 提供多種創新式的互動樂趣，搭配全新獨家的 UX 功能，重新詮釋行動生活的娛樂體驗。

LG KizON 守護幸福親子關係 打造兒童專屬通訊環境

寶貝子女的安全永遠是父母最關心的課題，LG 體貼消費者需求，推出首款兒童穿戴式裝置 KizON，提供安全守護，讓家長隨時都能與孩子們保持親密互動。LG KizON 機身採用無毒安全材質，搭配專為兒童設計的簡易操作功能，擁有海豚藍、草莓粉兩款顏色可供挑選，提供家人之間更安全、便利的通訊環境。

● 位置監控

家長可透過 KizON 應用程式，可即時監控子女的位置，給予孩子全方位的守護。

● 一鍵通話

長按單鍵 1~2秒就可以與設定的聯絡人立即通話，使用者可設定兩組指定撥出的聯絡人號碼。

● 自動接聽

手機撥打 KizON 10秒後未接，KizON 將會開啟自動接聽功能一分鐘，可即時聽見孩子所在周圍的環境狀況，給家長最完整的安心。

LG 推出首款兒童穿戴式裝置 KizON，提供安全守護，讓家長隨時都能與孩子們保持親密互動。

LG KizON 多款造型配件 寶貝開心變身

LG KizON 與知名卡通動畫合作，同步推出三款可愛造型配件，包含 Hello Kitty 凱蒂貓、TOTTI 藍星戰士、TOBOT 綠光戰士三款，為寶貝子女在使用 KizON 時，增添更多趣味性。

LG AKA 主要規格

顏色：放電黃 / 淘氣白 / 甜心粉 / 文青藍

頻段：2G - 850/900/1800/1900 MHz

3G - 850/900/1900/2100 MHz

4G LTE - 900(B8)/1800(B3)/2100(B1)/2600(B7) MHz

作業系統：Android™ KitKat 4.4.2

處理器：Qualcomm® Snapdragon™ 1.2GHz 四核心處理器

螢幕解析：1280 x 720 pixels (294ppi)

體積：138.7 x 71.9 x 9.9mm L*W*D

重量：135.5g

螢幕尺寸：5.0吋

電池容量：2460mAh 鋰電池

記憶體：ROM 16GB / RAM 1.5GB

記憶卡擴充：32GB

相機畫素：800萬 / 210萬前置鏡頭

功能特色：雷射自動對焦、Full HD 攝錄功能、自拍感應手勢、補光模式、連拍功能 (前後鏡頭 99連拍)、自動對焦、起司快門等模式

LG KizON 主要規格

顏色：海豚藍 / 草莓粉

頻段：3G - 2100 MHz

尺寸：55.2 x 34.7 x 13.9mm L*W*D

重量：40.4g

處理器：Qualcomm® QSC6270 處理器

SIM 卡類型：Micro-SIM

記憶體：ROM 128MB / RAM 64MB

電池容量：400mAh 鋰電池

進階功能：位置追蹤、搜尋、提醒 / 一鍵通話 / 自動應答

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com/tw。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。同時也透過整合獨特、優雅設計以及直覺式UX功能來協助強化行動使用體驗，LG致力帶領消費者邁入科技匯流與物聯網的新時代，讓智慧型手機、平板、穿戴式裝置、家電用品與行動電子產品之間的連接能力極致發揮。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com。