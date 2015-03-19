LG G Flex2 出色進化正式在台上市 5.5吋 Full HD POLED 曲面螢幕 打造立體曲視 三大電信齊力推薦 曲面旗艦再次睛艷

【2015年03月19日，台北】台灣 LG 電子今日宣布，最新曲面旗艦機 LG G Flex2，4月1日起正式在台開賣。包括中華電信、台灣大哥大及遠傳電信三大業者共同出席，齊力推薦出色再進化的 G Flex2。甫於 2015 MWC 展出的 G Flex2，以曲面時尚的造型，及八核心高效能處理器，搭配獨家 UX 功能，獲得高度評價。擁有 5.5吋 Full HD POLED 曲面螢幕的 G Flex2，提供消費者更栩栩如生的全視角瀏覽立體視覺效果，體驗前所未有的行動影院感受。此外，G Flex2 更搭載 1,300萬畫素 OIS+ 光學防手震相機，配備業界獨家雷射快速自動對焦功能，讓消費者即使在低光源中，也能拍出完美的照片。LG 最新曲面旗艦 G Flex2 單機售價 NT$21,900 (16G)，NT$22,900 (32G)。4/1-4/15 凡購買 LG G Flex2 即隨貨搭贈 LG Curved Quick Circle 原廠圓形視窗感應皮套 (隨機贈送不挑色，數量有限，送完為止)。

台灣 LG 電子李址炯董事長表示：「LG 長期致力於創新產品的開發，G Flex2 即是 LG 不斷追求創新與滿足消費者需求的旗艦產品。G Flex2 不僅擁有獨特的時尚外形、符合人體工學的舒適握感，更搭載了高規格的硬體配備，結合 LG 獨家的 UX 功能，打造出集外型、功能與絕佳使用者經驗的完美智慧型手機。提供更符合消費者需求的智慧型手機。」G Flex2 搭載目前最強悍的 Qualcomm® Snapdragon™ 810 處理器，讓整體運行效果更加流暢。延續第一代刮痕自癒功能，並加強其修復時間，僅需 10秒即可讓背蓋表面刮痕消失，保有手機如新狀態。全新進化的 G Flex2，將帶給消費者更優質的行動生活體驗，提供獨樹一格的智慧旗艦機選擇。

左起神腦國際副總經理 - 施晃嘉、中華電信行動通信分公司總經理 - 林國豐、台灣 LG 電子董事長 - 李址炯、台灣大哥大副總經理 - 黃文祥、遠傳電信行動裝置管理處副總經理 - 趙憶南。

4月1日起至 4月15日止，凡購買 LG G Flex2 即隨貨搭贈 LG Curved Quick Circle 原廠圓形視窗感應皮套。

G Flex2 不僅擁有獨特的時尚外形，更具備符合人體工學的舒適握感。

強悍規格 享受行動娛樂的精彩生活

G Flex2 擁有 5.5吋的 Full HD POLED 面板，打造令人睛艷的清晰度與豐富立體的景深效果。同時配備卓越的 OIS+ 光學防手震相機，有效減少影像晃動所產生的模糊，搭配雷射快速自動對焦，給予消費者專業攝影師級的銳利聚焦影像。此外，搭載八核心 64位元處理器及快速充電功能的 G Flex2，讓消費者享受更加流暢的使用經驗，並擁有更充裕的時間享受精彩生活。

● 5.5吋 Full HD POLED 曲面螢幕逼真視覺

創造最佳觀賞角度，視覺體驗更立體逼真。並減少眩光及反射，大幅提升閱讀觀賞的舒適度。

● 1,300萬畫素 OIS+ 光學防手震相機

能減少影像晃動模糊的機率，即使在光線不足的環境下，也能擁有明亮清晰的照片。

● 雷射快速自動對焦

透過 0.2秒雷射快速自動對焦，快速偵測物件間的距離，讓你精準捕捉動人時刻。

● 快速充電

40分鐘內可快充 50% 電量，擁有更多時間享受精彩生活。

● 強悍八核心處理器效能

高通 810 八核心 64位元處理器與最新的 Android™ fLollipop 作業系統完美搭配，多功處理效能超神速。

● 支援 CA 載波聚合技術

G Flex2 支援 LTE-Advanced 行動寬頻的「載波聚合」技術 (CA，Carrier Aggregation)，可以以理論值最高每秒 300MB 的速度下載檔案，不到一分鐘就可下載完一部高畫質影片。

時尚外型 展現完美曲線的個性風采

LG 獨家的曲面手機 G Flex2，擁有 700R 完美弧形設計，不僅提供絕佳的貼手握感，獨一無二的外型設計，更讓消費者成為眾人矚目的焦點。搭配刮痕自癒功能，能修復日常生活中的刮痕，使手機背蓋保持如新的清透質感。

● 獨家曲面彈性機身

曲面彈性機身設計，獨一無二，為你掠奪所有目光，成為全場焦點。

● 人體工學曲面握感

G Flex2 配置符合人體工學的多重曲面設計，完美貼手的舒適握感，讓你捨不得放手。

● 刮痕自癒功能

可以快速自動修復日常生活中的刮痕，讓機身外觀永久如新，隨時完美。

獨家功能 體驗貼心便利的使用經驗

G Flex2 升級了自拍感應手勢功能，將相機感應手勢的距離延長到 1.5公尺，能與時下流行的自拍棒完美搭配，讓使用者透過手勢，就能輕鬆享受自拍樂趣。另有輕點即拍及手勢檢視，提升整體拍照操作便利性。此外，更有快速檢視功能，在螢幕待機情況，向下滑動螢幕，即可顯示狀態列、日期與時間等重要資訊，給予消費者絕佳使用經驗。

● 輕點即拍

輕觸螢幕任何角落就能輕鬆紀錄完美影像。

● 自拍感應手勢

對前鏡頭張手或握拳即可輕鬆啟動自拍倒數。

● 手勢檢視

自拍後將手機下移，旋即自動開啟預覽模式，上移則會回到自拍功能。

● 快速檢視

待機時，只需在螢幕由上往下輕滑，即可快速檢視通知狀態列、時間與日期。

三大電信一致推薦LG G Flex2 早鳥優惠活動同步開跑

LG G Flex2 4月1日正式於三大電信同步開賣，共推出內斂黑及魅惑紅兩色，單機售價 NT$21,900元 (16GB)、NT$22,900元 (32GB)，其中 32GB 為中華電信獨家銷售版本。此外，LG G Flex2 早鳥優惠活動於上市後同步開跑，凡購買 LG G Flex2，即隨貨贈送 LG Curved QuickCircle™ 原廠圓形視窗感應皮套，數量有限，送完為止。

● 活動名稱：LG G Flex2 早鳥優惠

● 活動日期：04/01~04/15

● 活動通路：中華電信 / 台灣大哥大 / 遠傳電信門市

● 活動內容：凡至各地合作電信門市購買 LG G Flex2，即隨貨搭贈 LG Curved Quick Circle™ 乙個，顏色隨機贈送不挑色，數量有限，送完為止。

● 活動贈品：LG Curved QuickCircle™ 原廠圓形視窗感應皮套 (黑 / 紅，隨手機搭贈，不挑色)

LG G Flex2 4月1日起，早鳥優惠活動同步開跑。凡購買 LG G Flex2，即隨貨贈送 LG Curved Quick Circle™ 原廠圓形視窗感應皮套。

LG G Flex2 旗艦雙色，內斂黑、魅惑紅出色再進化。

LG G Flex2 主要規格

● 處理器：Qualcomm® Snapdragon™ 810 2.0GHz 八核心 64位元處理器

● 螢幕：5.5吋 Full HD POLED 面板 (1080 x 1920pixels / 403ppi)

● 儲存空間：ROM - 32GB / RAM - DDR4 2GB (LG-H959)

ROM - 16GB / RAM - DDR4 2GB (LG-H955A)

● 相機：主相機 - 1300萬畫素、OIS+ 光學防手震、雷射快速自動對焦

前置鏡頭 - 210萬畫素、自拍感應手勢、手勢檢視、補光模式

● 電池：3,000毫安培鋰離子聚合物電池

● 作業系統：Android™ Lollipop 5.0.1

● 尺寸：149.1 x 75.3 x 7.1~9.4mm (L*W*D)

● 重量：152g

● 傳輸介面：藍牙 4.1 相容

● 顏色：內斂黑 / 魅惑紅

● 進階功能：快速檢視 / 曲面彈性機身 / 刮痕自癒背蓋 / 快速充電 / QuickMemo+ 全新進化好繪寫 / Quick Remote 紅外線遙控器

● 4G LTE 功能：

16G (LG-H955A) - 2G：850 / 900 / 1800 / 1900MHz

3G：850 / 900 / 1900 / 2100MHz

4G LTE：700bc(B17) / 700(B28) / 900(B8) / 1800(B3) / 2600(B7)MHz

支援載波聚合 (CA, Carrier Aggregation) 適用頻段為 LTE700(B28) + LTE1800(B3)MHz 支援 Cat. 6，CSFB

32G (LG-H959) - 2G：850 / 900 / 1800 / 1900MHz

3G：850 / 900 / 1900 / 2100MHz

4G LTE：700bc(B17) / 850(B5) / 900(B8) / 1800(B3) / 2100(B1) / 2600(B7)MHz

支援載波聚合 (CA, Carrier Aggregation) 適用頻段為 LTE900(B8) + LTE1800(B3)MHz 支援 Cat. 6，CSFB

＊4G LTE 相關服務細節，請依據當地電信業者公告資訊為準。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站www.LGnewsroom.com/tw。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。同時也透過整合獨特、優雅設計以及直覺式UX功能來協助強化行動使用體驗，LG致力帶領消費者邁入科技匯流與物聯網的新時代，讓智慧型手機、平板、穿戴式裝置、家電用品與行動電子產品之間的連接能力極致發揮。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com。