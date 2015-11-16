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LG 2015「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」敢夢計畫感動大票選得獎公告

11/16/2015
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    誠摯感謝全台各地的人士支持，LG 2015「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」敢夢計劃感動大票選，十組大學生經過 6個月的提案與計畫執行，10組敢夢團隊不但順利完成任務，並且將他們服務偏鄉、與孩童互動的過程記錄下來，親自剪輯、匯聚成影片，在「Life's Good with hope 希望。傳愛」網站進行為期一個月的感動大票選。投票已於十月底結束，前三名敢夢計畫團隊也就此誕生。

    依評分標準規定，主辦單位根據各組提供影片內容來做評分，評分標準為網友投票 (35%)、評審委員 (65%)，共選出前三名得獎團隊名單，公告如下：

     

    項目

    學校

    社團

    企劃

    1

    遠東科技大學

    夢想家團隊

    讓夢想隨火箭起飛

    2

    國立中央大學 

    瑪潮關懷社

    仁光國小英文圓夢計畫

    3

    國立政治大學

    指南服務團-和平服務隊

    和平四期英語育樂營

     

     

    恭喜以上得獎組別，敢夢小組將以郵件及電話通知各得獎組別，後續相關資訊如下：

     

    依活動辦法規定，主辦單位將於活動網站公布得獎名單，並以郵件及電話通知得獎事宜，並在近期寄出各名次獎項。詳細注意事項請參考「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」敢夢計劃官網。

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