LG PuriCare™ 變頻除濕機節能升級新上市 符合 2018 新能源效率一級標準能效提高 20%

【2017年11月29日，台北】隨著氣候變遷，台灣四季越趨溫暖、潮濕，使用除濕機控制居家環境舒適度已成為日常必備。台灣 LG 電子今年初推出的 LG PuriCare™ 變頻除濕機，節能、多功能除濕深受市場好評，自 11月起推出能效升級 20%、符合 2018年能源效率一級標準的新機種，全新搭載雙迴轉變頻壓縮機，除濕更能快乾、靜音、節能，日除濕量升級可達 16 及 17公升、整體重量由 21公斤減輕至 17.7公斤，且附贈獨家專用配件可乾燥鞋子與衣櫥，讓消費者在使用上更為便捷；同時搭載 SmartThinQ App 智慧 WiFi 遠端遙控，讓消費者隨時隨地輕鬆掌控居家濕度，讓居家生活空間「乾乾靜淨，萬無一濕」。LG PuriCare™ 變頻除濕機，16公升日除濕量建議售價 NT$17,900元，17公升日除濕量建議售價 NT$18,900元，即日起在台上市。

LG 生活家電與空調產品部李鏞國總監表示：「台灣進入冬季，天氣濕冷程度更為明顯，除濕機市場需求旺盛，看好明年度全台除濕機銷售量可達 30萬台。為提供消費者更好的居家環境，LG PuriCare™ 變頻除濕機能效升級，符合 2018年新除濕機能效一級標準，全新搭載冷氣機等級的雙迴轉變頻壓縮機，讓除濕效率更高更省電。除此之外，一機多用也深受消費者的喜愛，考量到台灣多雨潮濕的環境，除濕機還擁有烘衣烘鞋的多元除濕用途，並具備奈米離子淨化空氣的功能，提供消費者更為便利以及舒適乾爽的居家生活環境。」

LG PuriCare™ 變頻除濕機節能升級新上市，符合 2018 新能源效率一級標準，圖為日除濕量 16公升款建議售價 NT$17,900元，型號 RD161QPC1。

LG 推出符合 2018年能源效率一級標準的變頻除濕機，節能升級 20%，全新搭載雙迴轉變頻壓縮機，圖為日除濕量 17公升款建議售價 NT$18,900元，型號 RD171QSC1。

LG PuriCare™ 變頻除濕機一機多用途，快速去除家中濕氣外，搭配烘鞋專用配件及衣櫥專用配件，能有效乾燥衣物、烘衣櫃及烘鞋。

LG PuriCare™ 變頻除濕機主動釋放奈米離子，有效分解室內空氣中的有害物質，抑制細菌與病毒的生長，有效淨化家中空氣。

LG PuriCare™ 變頻除濕機搭載智慧 WiFi 遠端控制功能，即使外出也能透過 LG SmartThinQ App 遠端操控除濕機。

冬天衣櫃密閉潮濕，LG PuriCare™ 變頻除濕機能隨時去除濕氣，保持生活空間的乾爽舒適。

LG PuriCare™ 變頻除濕機能效升級 符合 2018 能源效率一級標準

2018年元月起，能源規範新制上路，採用更為嚴格的EF值新制，LG PuriCare™ 變頻除濕機再進化，能效升級 20%，符合 2018年能源效率一級標準，全新搭載 LG 雙迴轉變頻壓縮機，低震動、低噪音、高效率、更廣運轉頻率，讓除濕機擁有冷氣等級的功效，可快速達到除濕效果，更節能省電；同一規格在靜音模式下，低速運轉比高速運轉節省最高達 45% 的用電量，且僅 33分貝的極靜音運轉，提供消費者安靜與舒適乾爽的居家生活空間。

● 符合 2018年新除濕機能效一級

LG PuriCare™ 變頻除濕機符合 2018 新能源效率一級標準，功耗降低，能源效率提升 20%，除濕效能更好。

● 33分貝低噪音，舒適又安靜

LG 採用雙變頻設計，降低運轉噪音最低僅有 33分貝，比圖書館內 38分貝還低，極靜音運轉設計，即使夜晚使用也不影響睡眠，提供消費者更加安靜舒適的生活環境。

● 變頻壓縮機及變頻馬達 10年保固

採用 LG 雙迴轉變頻壓縮機，更廣的運轉頻率更節能，並且能達到更安靜、快速的除濕效果，此外還提供變頻壓縮機及變頻馬達 10年保固，是業界變頻科技的領導者，讓消費者可以安心使用。

● 低溫出風 溫和烘乾衣物

除濕機出風溫度降10度C，就算在冷氣房使用也不影響室溫，同時搭配衣物乾燥模式，可輕鬆乾燥冬天連日多雨曬不乾的衣服，輕柔暖風不傷衣料。

一機多用 多功能除濕黴菌免煩惱享受清新乾爽居家生活

LG PuriCare™ 變頻除濕機結合空氣清淨功能，利用奈米離子淨化外部空氣，去除空氣中有害物質，並新增機體自動乾燥功能，能風乾機體內部，避免黴菌及臭味的產生，為消費者打造安全舒適乾爽的居家空間，除了有效減少室內濕度與淨化空氣的功能外，LG PuriCare™ 變頻除濕機還可一機多用，提供衣物乾燥與烘鞋、烘衣櫥的功能，只要接上烘鞋 / 烘衣櫥專用配件，就能局部集中除濕，且日除濕量提升至 16 及 17公升、機體重量減輕至 17.7公斤，讓消費者在使用上更為便捷。

● 奈米離子淨化空氣

LG PuriCare™ 變頻除濕機還能夠主動釋放正負離子結合空氣中的有害物質變成水，釋放乾淨空氣，即使不使用除濕功能，亦可單獨使用奈米離子淨化空氣，強大的殺菌力提供更健康的除濕效果，隨時淨化空氣提供家人最乾淨的環境。

● 機體自動乾燥功能

LG PuriCare™ 變頻除濕機新增機體自動乾燥功能，在關機後，機體會強制送風 5分鐘，乾燥機體內部，避免因除濕時所產生的水氣導致黴菌及臭味產生。

● 日除濕量提升 機體重量減輕

LG 體貼消費者的使用方式，將易拉式透明水桶容量升級成 5.3公升，日除濕量最少可達 16公升，且方便拿取，讓消費者能更輕鬆倒水；此外，機體重量也相對減輕並搭配符合人體工學的把手設計與 360° 滑動滾輪，能更輕鬆的移動除濕機到家中各個角落。

● 多功能除濕 鞋子衣櫥常保乾爽

LG PuriCare™ 變頻除濕機提供五大除濕功能「智慧除濕」、「快速除濕」、「靜音除濕」、「烘鞋/衣櫥」、「衣物乾燥」，一機多用，除了在潮濕的季節能夠快速去除家中濕氣外，接上專用烘鞋 / 烘衣櫥配件還能夠有效乾燥衣物與鞋子，就算下大雨鞋子淋濕，或是冬天衣櫃密閉潮濕，都能隨時去除濕氣，保持生活空間的乾爽舒適。

搭載Wi-Fi遠端控制 家中濕度一手掌握 隨時保持居家乾爽舒適

LG PuriCare™ 變頻除濕機搭載智慧 WiFi 遠端控制功能，讓消費者即使外出也能透過 LG SmartThinQ App 遠端操控除濕機，在除濕機關機狀態可自動偵測居家空氣濕度，當濕度到達 80% 以上時，APP 會主動推播通知，消費者即能簡單透過 LG SmartThinQ APP 一指設定，輕鬆創造高品質居家環境，隨時隨地提供家人最乾爽舒適的生活空間。

LG PuriCare™ 變頻除濕機產品規格表

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。