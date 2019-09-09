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LG發表全新洗衣機 搭載人工智慧與DD直驅變頻科技 LG滾筒洗衣機智慧科技再升級 為歐洲消費者提供更多便利性
【2019年09月09日，台北訊】LG 電子宣布將拓展其搭載 ThinQ AI 技術與品牌獨創 DD 直驅變頻科技的創新滾筒洗衣機市場，並在今年年底前進軍歐洲市場。全新洗衣機可透過 AI DD™ 技術，判斷每次洗衣時的衣物量與材質特性，提供溫和且徹底的清潔力，同時加快洗衣速度，讓洗滌效果更出色。
LG AI DD 直驅變頻科技運用兩萬份洗衣機相關資訊的大數據分析，並依據每次放入的衣物量與精緻度來調整設定，提供最佳化的洗淨過程。不僅能大幅提升洗清效果，還可減少18%衣物受損情況，延長每件衣服的使用壽命。1
LG TurboWash™ 360 勁速洗功能只需39分鐘就能完成一個洗程，同時維持出色的洗淨力，輕鬆提升洗衣便利性。3D多重噴射水流可將清水從四種不同方向噴灑到衣物上，有效擴大汙垢洗淨範圍，讓使用者在短時間內完成洗衣。消費者可在 LG AI DD 直驅變頻洗衣機下加裝 LG 迷你洗衣機，打造 TWINWash™ 雙能洗洗衣機的洗淨系統，一部雙機上下一起洗，節省更多時間。
搭載 LG 直驅變頻技術，LG AI DD 直驅變頻洗衣機因應歐洲消費者對於耐用與效率的需求，擁有50%的 A +++ 等級的能源效率，並提供長達10年的商品保固。LG AI DD 直驅變頻洗衣機為讓消費者方便使用操作，可透過AI 智慧音箱以語音指令操控，也能搭配 ThinQ app 同步監控。
LG 電子生活家電與空調事業部總裁 Song Dae-hyun 表示：「LG 透過 ThinQ AI 與獨家 DD 直驅變頻科技的結合，在近幾世紀以來的洗衣機進化沿革中，為消費者帶來別具意義的眾多效益。這項創新技術滿足了歐洲消費者追求優質生活家電的需求，也因此成功獲得當地市場的青睞。」
9 月 6 日至 11 日柏林消費電子展 (IFA) 期間，歡迎蒞臨 LG 位於柏林展覽中心第 18 廳的展示，
親自體驗搭載 AI DD 直驅變頻科技的互動遊戲，並以趣味娛樂的方式呈現此技術如何創造最佳洗衣效能。歡迎在社群媒體上透過 #LGIFA2019，追蹤 LG 在 IFA 的展場動態。
1 與一般LG洗衣機型號FC1450S2W相比，使用棉製衣物洗程清洗2公斤衣物。 由Intertek於2019年3月測試，結果可能因負載組成和環境因素而異。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子生活家電與空調公司】
LG電子生活家電公司是家電、智能家居解決方案、空調產業以及創新AI產品的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，並致力於開發設計精良的廚房家電、生活家電和空氣解決方案等產品，為全球消費者提供更好的生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。
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