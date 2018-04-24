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先進的TWINWASH™雙能洗洗衣機提供超凡便利體驗 為亞洲消費者呈現創新科技與多重性能
【2018年04月24日，首爾】LG 電子於 Innofest Asia 2018 展現無與倫比 TWINWash™ 雙能洗洗衣機的優勢，並藉由大容量的新機型 TWINWash™ 雙能洗洗衣機瞄準亞洲的頂級家電市場。自今年起，LG 也會拓展 TWINWash™ 雙能洗洗衣機小容量系列機型，並依亞洲家庭的各類洗衣習慣打造出 12 公斤、10.5 公斤與 9 公斤的機種。不論居住空間是何種型態與大小， TWINWash™ 雙能洗洗衣機多款機型與容量都會是亞洲消費者的首選。TWINWash™ 雙能洗洗衣機能大幅減少洗衣對衣物的傷害，更能同時強化洗滌能力並節省洗衣時間，提供消費者更精緻的洗衣體驗。
TWINWash™ 雙能洗洗衣機的創新技術蒸氣洗衣 TrueSteam™ 以蒸氣滲透纖維，能消除99.9%的家庭過敏原、衣物皺褶與異味。蒸氣洗衣 TrueSteam™ 透過蒸氣產生器產生的熱蒸氣，能達到衣物柔軟與潔淨的功效。同時，TWINWash™ 雙能洗洗衣機的主洗衣槽可用「中途加衣」的功能，不論衣物大小如何，都能處理任何開始洗衣後才丟入的衣物。
此外，TWINWash™ 雙能洗洗衣機能夠一次同時清洗兩批衣物，大幅提升使用者的便利性。由於滾筒洗衣機與迷你洗衣機可同時或分開運作，使用者能對需要單獨清洗的衣物進行個別處理，例如彩色與白色衣物、一般與精緻衣物、大型與小型衣物。除了功能強大的滾筒式洗衣機和便利的迷你洗衣機，LG 還搭載高效Eco-Hybrid 烘衣功能，讓消費者享受全方位的洗衣與乾衣全能洗衣方案，滿足日常洗衣需求。
TWINWash™ 雙能洗的迷你洗衣機能完美清洗需要特別處理的小尺寸、精緻或特殊衣物，像是內衣或嬰兒衣物，以及枕頭套與毛巾等小型織物。使用者也能直接利用迷你洗衣機立即清洗運動服裝或泳衣，不需要另外操作上方的滾筒洗衣機，就能常保衣物衛生與清新。
TWINWash™ 還搭載完善的 Wi-Fi 遠控功能，讓使用者能從遠端輕鬆操控家電，並透過「洗衣行程下載」下載洗滌行程，「電量使用監控」可記錄使用電量，並藉由「智慧診斷程式」診斷任何洗衣機狀況。
LG 電子生活家電與空調公司負責人 Song Dae-hyun 表示：「 LG 電子提升了 TWINWash™ 雙能洗洗衣機使用者的操作便利性，能有效、快速與輕柔地清洗衣物。TWINWash™ 雙能洗洗衣機全新系列包含多款不同容量，以多元的機型選擇與功能，來滿足多樣化的洗滌習慣與居住空間，將深深吸引亞洲消費者。」
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子生活家電與空調公司】
LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw
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