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PuriCare™ 360°空氣清淨機 - HEPA 13版/適用30坪 (雙層)
淨化您身邊的空氣
360度超導流強淨風扇
*美國國家航空暨太空總署 (NASA)在波音747上應用的航太風扇技術，同樣應用於360度超導流強淨風扇。
更快、更遠的淨化空氣
*由 LG 內部實驗室測試，測試選用 259 立方公尺（9.8 x 9.8 x 2.7 公尺）的封閉空間，使用開啟循環扇模式的 PuriCare 360°（型號 AS309DWA）進行，在距離產品 7.5 公尺高 1.5 公尺時測量風速
*由 LG 內部實驗室於寵物咖啡館體積 132 立方公尺的封閉空間，使用開啟寵物模式的 PuriCare Air Purifier Pet (AS309DNP) 以及開啟自動模式的 PuriCare 360° (AS309DWA)，測量從底部濾網收集的灰塵和毛髮重量。可能依據環境條件和其他外部因素而導致結果各不相同。
*由 TÜV Rheinland 於 8 立方公尺、溫度為攝氏 23.5 ± 5.0 且相對溼度為 55 ± 15% 的實驗室進行測試，比較使用開啟最大吸力的 PuriCare Pet (AS190DNPA) 以及開啟最大吸力的標準 PuriCare 型號 (AS199DWA)。可能依據環境條件和其他外部因素而導致結果各不相同。
先進的多重過濾系統深層淨化空氣
Safe Plus 抗菌抗病毒濾網
除去細菌、病毒、灰塵和過敏原。
- 99.9% 抗菌/99.9% 抗病毒
- 除去細灰塵
- 除去極細懸浮微粒/沙塵暴
- 除去過敏原（居家塵蟎、黴菌）
除臭濾網
去除有害氣味。
- 除去異味（乙醛、氨 (NH3)、乙酸）
- 除去如甲醛 (HCHO)、甲苯等臭味分子
- 除去空氣污染物（二氧化氮、二氧化硫）
*99.9% 抗菌 ('20.4.3) ①由 KTR（韓國測試和研究機構）測試 ②測試細菌：金黃色葡萄球菌/肺炎克雷伯菌/大腸桿菌 ③測試方法：ISO 20743（紡織品抗菌活性測定）
* 99.9% 抗病毒 ('20.4.14) ①由首爾大學研究所衛生學院測試 ②測試細菌：小鼠肝炎病毒（MHV；鼠冠狀病毒）（人類傳染性冠狀病毒替代品） ③測試方法：ISO 20743
*99.999% 防塵：由 KCL，韓國合格實驗室測試。在循環扇模式下運轉 20 分鐘後，在 60 分鐘內除去 99.999％ 的 0.01㎛ 的微塵。 產品：PuriCare™ AS309DWA 條件：30.0 立方公尺空間。
*由美國奧本大學測試：去除沙門氏菌98.0％、曲狀桿菌81.2％、塵蟎過敏原96.1％ 4 *結果可能依據環境而所不同。
*由首爾大學測試：10分鐘內可去除MRSA 99％，30分鐘內可消除肺炎鏈球菌95％，60分鐘內可消除96％的腺病毒，120分鐘內可消除96％的H1N1病毒。結果可能依據環境而所不同。
*Puricare 空氣清淨機會自動偵測室內空氣狀況，並以機器側面的指示燈標示為四種顏色：紅色、橘色、黃色或綠色。紅色表示空氣品質最差，綠色表示空氣品質最好。
摘要
所有規格
基本規格
-
建議的面積 (㎡)
30
-
功率輸入 (W)
70
-
電源供應器 (V/Hz)
110 / 60
-
冷媒重量 (g)
No
-
風量 (CMM)
12.04
-
涼風風量(Turbo / 10段風速)(CMM)
Non applicable
-
暖風風量(10段/ 1段風速)(CMM)
Non applicable
-
水箱（尺寸 / 全，L）
Non applicable
-
水箱尺寸 (L)
Non applicable
-
CADR (CMH)
779
-
CADR (CMM)
12.04
-
中央控制
No
-
顏色
白色
-
壓縮機類型
No
-
除濕量（L/天）
No
-
除濕能力（公升/日）：26.7℃/ RH60%
No
-
除濕能力（公升/日）：30℃/ RH80%
No
-
顯示（方法）
LED + Touch Button
-
能源等級
1
-
外型設計
No
-
耗電量 (W)：26.7℃/ RH60%
Non applicable
-
耗電量 (W)：30℃/ RH80%
Non applicable
-
加濕量（最大，cc/小時）
Non applicable
-
加濕方法
Non applicable
-
安裝包型號
Non applicable
-
涼風音量(Turbo / 10段/ 1段風速)(dB)
Non applicable
-
噪音（高 / 低，dB）
53/20
-
清淨音量(Turbo/ 10段風速/睡眠)(dB)
Non applicable
-
暖風音量(10段/ 1段風速) (dB)
Non applicable
-
噪音（第 1/2/3/4 段，dB）
Non applicable
-
功率輸入(瓦特) (涼風模式) (10段風速/渦輪,瓦特)
Non applicable
-
功率輸入（暖氣模式，W）
Non applicable
-
功率輸入（額外功能關閉時，W）
Non applicable
-
額定電壓
110V
-
冷媒類型
Non applicable
-
能源效率值 (CMM/W)
0.172
-
CASR (CMM)
12.04
尺寸和重量
-
產品重量 (kg)
19.2
-
運輸重量 (kg)
22.7
-
淨尺寸 - WxHxD（包括安裝組，mm）
373 x 1073 x 373
-
產品尺寸：寬x高x深 (mm)
373 x 1073 x 373
-
包裝尺寸：寬x高x深 (mm)
432 x 1153 x 432
-
淨重 (g)
19000
-
淨重（僅產品，g）
19000
功能
-
360˚ 全方位的乾淨
Yes
-
自動刷洗
No
-
自動清潔
No
-
自動除濕
No
-
自動系統除霜
Non applicable
-
自動乾燥
Non applicable
-
自動恆濕控制
No
-
自動系統關機
No
-
嬰兒模式
Yes
-
電池
No
-
電池充電時間
No
-
滿水提醒
No
-
水箱燈
Non applicable
-
水箱裝載方向
Non applicable
-
兒童安全鎖
Yes
-
二氧化碳偵測
No
-
連續排水
No
-
循環模式
No
-
滑順滾輪
No
-
空水位指示燈
No
-
排氣閥
No
-
外部排水連接器
No
-
風扇速度
自動-弱-中-強-Turbo
-
濾網更換提醒
Yes
-
把手
No
-
加濕方法
No
-
濕度控制
No
-
濕度顯示器
No
-
內部泵浦
No
-
奈米離子產生器
Yes
-
快速除濕
No
-
衣物乾燥
No
-
燈光
紅/橘/黃/綠
-
低溫操作
No
-
驅蚊功能
No
-
異味顯示
Yes
-
過熱保護系統
No
-
懸浮微粒密度顯示
Yes
-
寵物模式
No
-
電源線掛架
No
-
預濾網
Yes
-
淨化模式控制
Yes
-
淨化模式/自動模式
Yes
-
淨化模式/循環扇模式
Yes
-
淨化模式/雙層模式
Yes
-
淨化模式/單層模式
Yes
-
淨化模式/智慧模式
Yes
-
淨化模式 / 快速模式
Yes
-
遙控器
Yes
-
可卸式電源線
No
-
旋轉
Non applicable
-
安全待機
No
-
感應器
灰塵/異味
-
側向水箱裝載型
No
-
靜音乾燥
No
-
睡眠模式
Yes
-
睡眠定時器
2/4/8/12小時
-
智慧指示器（空氣品質）
Yes
-
智慧指示器（懸浮微粒）
Yes
-
烘鞋/烘衣櫥
No
-
待機功率（1W 以下）
1.6
-
溫度和濕度顯示
No
-
計時器
2/4/8/12小時
-
透明水箱
No
-
上層供水
No
-
使用時間（充滿電）
Non applicable
-
UV LED
No
-
UVnano
No
-
超寬頻(UltraWideBand)感應器
No
-
語音導引
No
-
開啟語音
No
-
廣域模式(涼風)
Non applicable
-
廣域模式(暖風)
Non applicable
-
無線
No
過濾器
-
空氣淨化器濾網
活性碳濾網、毛髮濾網、HEPA 濾網
-
過濾等級
H13
智慧功能
-
USB 類型
No
-
自動開關
Yes
-
濕度測量
No
-
遠端控制
Yes
-
排程器
Yes
-
AQI 狀態/報告
Yes
-
能耗報告
No
-
濾網壽命監測
Yes
-
Puricare mini 應用程式
No
-
智慧型裝置連接
Yes
-
智慧型診斷
Yes
-
ThinQ(藍牙)
No
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
包裝內含物
-
充電線（1 條）
Non applicable
-
耳帶（1組）
Non applicable
-
口罩（大）（1 個）
Non applicable
-
濾網（1 個）
Non applicable
-
內蓋（1 個）
Non applicable
-
主體（1 個）
Non applicable
-
頸帶（1 條）
Non applicable
-
收納袋（1 個）
Non applicable
配件
-
連續排水管轉接頭
Non applicable
-
空氣淨化器濾網組
Non applicable
-
連接線（另售）
No
-
斷路器（另售）
Non applicable
-
衣櫥乾燥（間隙水管）
Non applicable
-
連續排水管
Non applicable
-
移動式底座
Yes(另購)
-
防護裝置
No
-
安全底座
No
-
烘鞋（Y 型管）
Non applicable
-
開關（另售）
Non applicable
證書/獎項
-
HD 認證 (Korea Air Cleaning Association)
No
-
經 HH 認證批准
No
合規性
-
原產國
韓國
-
製造商（進口商）
LG전자㈜
-
產品類型（型號名稱）
AS101DWH0.ATT
條碼
-
國際條碼
8806091135759