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PuriCare™ 360°空氣清淨機/適用30坪 (2.0 雙層) (特定通路銷售)
*相關測試結果，請參閱以下“多重過濾系統”功能介紹。
淨化您身邊的空氣
* 美國國家航空暨太空總署 (NASA) 在波音 747 上應用飛機風扇技術，而這項技術也應用於 360 度直流風扇。
清淨循環扇
更快、更遠的淨化空氣
獨特的清淨循環扇可提高24％的空氣淨化速度，並可將乾淨空氣吹送至7.5公尺遠的角落
*由LG國際試驗室和KIMM韓國機械研究院所測試；產品型號：PuriCare™AS281DAW；實驗條件：203立方公尺（10.6 x 7.1 x 2.7公尺）、24.7°C、相對濕度37％；測試顆粒尺寸：0.3㎛直徑的煙塵或氯化鉀（KCI）
**由LG國際試驗室和KIMM韓國機械研究院所測試；條件：203立方公尺（10.6 x 7.1 x 2.7公尺）、24.7°C，產品安裝於空間正中央，產品：PuriCare™AS95GDWP2，隨清淨循環扇模式開和關，在15分鐘內檢查距產品1.5公尺高和距產品7.5公尺遠的灰塵累積濃度。
*容易更換的毛髮專用濾網（可拆洗式）：以魔鬼沾包覆並保護主濾網免於吸附大量的毛髮。即使毛髮專用濾網因為皮屑及毛髮變髒，也非常容易拆卸及更換。
**產品功能介紹圖片僅作示意使用，各型號產品圖請以頁面頂部產品圖為準。
*由LG電子測試。產品：寵物模式下的AS309DNP，與自動模式的AS309DWA。測量底層濾網收集的灰塵/毛髮重量：13.59克（AS309DNP）、10.03克（AS309DWA）。於132平方公尺的寵物咖啡廳進行測試（'19 / 02/02〜03/01：連續10小時平均為最大吸力狀態下）。結果可能依據環境而有所不同。
**由德國萊茵TUV測試。產品：將AS199DWA與AS190DNPA同時在最大吸力狀態下。氨、乙酸和乙醛的累積去除量提高55％。累積清除量：AS190DNPA（1,533毫克），AS199DWA（960毫克）。在8立方公尺、（23.0±5.0）℃、（55±15）％相對濕度的實驗室中進行測試，結果可能依據環境而有所不同。
***產品功能介紹圖片僅作示意使用，各型號產品圖請以頁面頂部產品圖為準。
*抗敏HEPA濾網全方位去除灰塵和過敏原：HEPA濾網可去除高達99.999％的灰塵，小至0.01μm的過敏原，提供健康空氣（①去除大灰塵，②去除沙塵暴/極細粉塵，③去除過敏原）
*多重高效率濾網全方位去除有害氣體：可去除異味、煙霧和空氣中的化學物質，讓您呼吸新鮮空氣（④去除生活異味（乙醛、阿摩尼亞、乙酸），⑤去除新家異味（甲醛、甲苯)，⑥去除空氣污染物
*由KIMM韓國機械研究院所測試，測試條件：30立方公尺空間，以內部測試為基準。結果可能依據環境而所不同。
*由美國奧本大學測試：去除沙門氏菌98.0％、曲狀桿菌81.2％、塵蟎過敏原96.1％ 4 *結果可能依據環境而所不同。
*由首爾大學測試：10分鐘內可去除MRSA 99％，30分鐘內可消除肺炎鏈球菌95％，60分鐘內可消除96％的腺病毒，120分鐘內可消除96％的H1N1病毒。結果可能依據環境而所不同。
*英國過敏協會BAF認證，過敏照護行程可減少99.9％的居家塵蟎過敏原。
英國過敏協會（BAF）
認證透過抗敏HEPA濾網可減少過敏原
韓國空氣清淨協會(CA)
減少5大有害氣體99%
碳信託(Carbon Trust)
通過永續及減碳認證
摘要
所有規格
基本規格
-
建議的面積 (㎡)
30
-
功率輸入 (W)
70
-
電源供應器 (V/Hz)
110 / 60
-
冷媒重量 (g)
No
-
風量 (CMM)
12.04
-
涼風風量(Turbo / 10段風速)(CMM)
Non applicable
-
暖風風量(10段/ 1段風速)(CMM)
Non applicable
-
水箱（尺寸 / 全，L）
Non applicable
-
水箱尺寸 (L)
Non applicable
-
CADR (CMH)
779
-
CADR (CMM)
12.04
-
中央控制
No
-
顏色
白色
-
壓縮機類型
No
-
除濕量（L/天）
No
-
除濕能力（公升/日）：26.7℃/ RH60%
No
-
除濕能力（公升/日）：30℃/ RH80%
No
-
顯示（方法）
LED + Touch Button
-
能源等級
1
-
外型設計
No
-
耗電量 (W)：26.7℃/ RH60%
Non applicable
-
耗電量 (W)：30℃/ RH80%
Non applicable
-
加濕量（最大，cc/小時）
Non applicable
-
加濕方法
Non applicable
-
安裝包型號
Non applicable
-
涼風音量(Turbo / 10段/ 1段風速)(dB)
Non applicable
-
噪音（高 / 低，dB）
53/20
-
清淨音量(Turbo/ 10段風速/睡眠)(dB)
Non applicable
-
暖風音量(10段/ 1段風速) (dB)
Non applicable
-
噪音（第 1/2/3/4 段，dB）
Non applicable
-
功率輸入(瓦特) (涼風模式) (10段風速/渦輪,瓦特)
Non applicable
-
功率輸入（暖氣模式，W）
Non applicable
-
功率輸入（額外功能關閉時，W）
Non applicable
-
額定電壓
110V
-
冷媒類型
Non applicable
-
能源效率值 (CMM/W)
0.172
-
CASR (CMM)
12.04
尺寸和重量
-
產品重量 (kg)
19.2
-
運輸重量 (kg)
22.7
-
淨尺寸 - WxHxD（包括安裝組，mm）
373 x 1073 x 373
-
產品尺寸：寬x高x深 (mm)
373 x 1073 x 373
-
包裝尺寸：寬x高x深 (mm)
432 x 1153 x 432
-
淨重 (g)
19000
-
淨重（僅產品，g）
19000
功能
-
360˚ 全方位的乾淨
Yes
-
自動刷洗
No
-
自動清潔
No
-
自動除濕
No
-
自動系統除霜
Non applicable
-
自動乾燥
Non applicable
-
自動恆濕控制
No
-
自動系統關機
No
-
嬰兒模式
Yes
-
電池
No
-
電池充電時間
No
-
滿水提醒
No
-
水箱燈
Non applicable
-
水箱裝載方向
Non applicable
-
兒童安全鎖
Yes
-
二氧化碳偵測
No
-
連續排水
No
-
循環模式
No
-
滑順滾輪
No
-
空水位指示燈
No
-
排氣閥
No
-
外部排水連接器
No
-
風扇速度
自動-弱-中-強-Turbo
-
濾網更換提醒
Yes
-
把手
No
-
加濕方法
No
-
濕度控制
No
-
濕度顯示器
No
-
內部泵浦
No
-
奈米離子產生器
Yes
-
快速除濕
No
-
衣物乾燥
No
-
燈光
紅/橘/黃/綠
-
低溫操作
No
-
驅蚊功能
No
-
異味顯示
Yes
-
過熱保護系統
No
-
懸浮微粒密度顯示
Yes
-
寵物模式
Yes
-
電源線掛架
No
-
預濾網
Yes
-
淨化模式控制
Yes
-
淨化模式/自動模式
Yes
-
淨化模式/循環扇模式
Yes
-
淨化模式/雙層模式
Yes
-
淨化模式/單層模式
Yes
-
淨化模式/智慧模式
Yes
-
淨化模式 / 快速模式
Yes
-
遙控器
Yes
-
可卸式電源線
No
-
旋轉
Non applicable
-
安全待機
No
-
感應器
灰塵/異味
-
側向水箱裝載型
No
-
靜音乾燥
No
-
睡眠模式
Yes
-
睡眠定時器
2/4/8/12小時
-
智慧指示器（空氣品質）
Yes
-
智慧指示器（懸浮微粒）
Yes
-
烘鞋/烘衣櫥
No
-
待機功率（1W 以下）
1.6
-
溫度和濕度顯示
No
-
計時器
2/4/8/12小時
-
透明水箱
No
-
上層供水
No
-
使用時間（充滿電）
Non applicable
-
UV LED
No
-
UVnano
No
-
超寬頻(UltraWideBand)感應器
No
-
語音導引
No
-
開啟語音
No
-
廣域模式(涼風)
Non applicable
-
廣域模式(暖風)
Non applicable
-
無線
No
過濾器
-
空氣淨化器濾網
活性碳濾網、毛髮濾網、HEPA 濾網
-
過濾等級
H13
智慧功能
-
USB 類型
No
-
自動開關
Yes
-
濕度測量
No
-
遠端控制
Yes
-
排程器
Yes
-
AQI 狀態/報告
Yes
-
能耗報告
No
-
濾網壽命監測
Yes
-
Puricare mini 應用程式
No
-
智慧型裝置連接
Yes
-
智慧型診斷
Yes
-
ThinQ(藍牙)
No
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
包裝內含物
-
充電線（1 條）
Non applicable
-
耳帶（1組）
Non applicable
-
口罩（大）（1 個）
Non applicable
-
濾網（1 個）
Non applicable
-
內蓋（1 個）
Non applicable
-
主體（1 個）
Non applicable
-
頸帶（1 條）
Non applicable
-
收納袋（1 個）
Non applicable
配件
-
連續排水管轉接頭
Non applicable
-
空氣淨化器濾網組
Non applicable
-
連接線（另售）
No
-
斷路器（另售）
Non applicable
-
衣櫥乾燥（間隙水管）
Non applicable
-
連續排水管
Non applicable
-
移動式底座
Yes(另購)
-
防護裝置
No
-
安全底座
No
-
烘鞋（Y 型管）
Non applicable
-
開關（另售）
Non applicable
證書/獎項
-
HD 認證 (Korea Air Cleaning Association)
No
-
經 HH 認證批准
No
合規性
-
原產國
韓國
-
製造商（進口商）
LG전자㈜
-
產品類型（型號名稱）
AS101DWS0.ATT
條碼
-
國際條碼
8806091021489