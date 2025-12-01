冷氣本身不會產生味道，異味來源通常是內部積累的汙垢與細菌滋生：

1.內部潮濕導致黴菌滋生 冷氣運作時，熱交換器（鰭片）會產生冷凝水。若關機後內部未完全乾燥，在台灣高溫多濕的環境下，機體內部會變成「黴菌溫床」。

2.生活粉塵與油煙累積 開放式廚房的油煙、室內用餐的氣味會隨氣流吸入冷氣，附著在鰭片上。當油煙與灰塵、皮屑結合並氧化，就會產生腐敗味。

3.環境異味與沼氣回流 若排水管未設置存水彎，排水溝的沼氣或大樓管線異味可能順著管路「倒灌」回室內機，這也是常見的臭味來源。