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空調知識中心
冷氣酸臭味怎麼辦？2026 冷氣清洗保養全攻略：從 AI 凍潔淨化到原廠深層洗淨
炎熱夏天，打開冷氣本該是享受，但如果飄出陣陣「酸臭味」或「霉味」，這不只是嗅覺問題，更是室內空氣品質的警訊。為什麼冷氣會發臭？自己洗濾網真的夠嗎？本文將為您拆解冷氣異味的三大成因，並分享如何結合 LG AI 凍潔淨化科技與原廠專業清洗服務，從源頭徹底根除異味與過敏原。
一、為什麼冷氣會有酸臭味？拆解 3 大核心成因
冷氣本身不會產生味道，異味來源通常是內部積累的汙垢與細菌滋生：
1.內部潮濕導致黴菌滋生 冷氣運作時，熱交換器（鰭片）會產生冷凝水。若關機後內部未完全乾燥，在台灣高溫多濕的環境下，機體內部會變成「黴菌溫床」。
2.生活粉塵與油煙累積 開放式廚房的油煙、室內用餐的氣味會隨氣流吸入冷氣，附著在鰭片上。當油煙與灰塵、皮屑結合並氧化，就會產生腐敗味。
3.環境異味與沼氣回流 若排水管未設置存水彎，排水溝的沼氣或大樓管線異味可能順著管路「倒灌」回室內機，這也是常見的臭味來源。
二、 傳統清潔的局限：為什麼只洗濾網還不夠？
許多人發現冷氣臭了，第一反應是清洗濾網。雖然洗濾網能改善風量，但異味的源頭通常藏在熱交換器（鰭片）的縫隙與風鼓深處。這些地方是一般使用者無法自行觸及的，若不定期深層清潔，細菌與黴菌會持續循環，影響呼吸道健康。
三、 LG 科技解法：從根源消滅異味的多重防護
針對頑固的冷氣異味，LG 2026 全新系列冷氣 提供了主動式的解決方案，讓您不必頻繁預約人工洗冷氣，也能維持清新空氣。
1. AI 凍潔淨化：自動化的「深度大掃除」
- 低溫結霜： 透過極致低溫讓熱交換器結霜，將微塵與細菌牢牢鎖在冰晶中。
- 解凍沖洗： 利用冰晶融化時產生的強大冷凝水流，將汙垢徹底沖刷下排水槽，實現機體內部的自動深層清潔。
2. 奈米離子除臭：TUV 認證的主動淨化
針對空氣中殘留的食物味、煙味或寵物異味，LG 極淨 2.0 系列 釋放數百萬計的奈米離子，能主動捕捉並分解異味分子。這項技術更獲得 TUV Rheinland（德國萊茵）權威認證，證實能有效抑菌除臭。
3. 自體乾燥功能：切斷黴菌的生路
在每一次關機後，LG 冷氣會自動執行乾燥行程，透過風扇運轉將殘留水分吹乾，確保內部環境乾燥，從源頭防止黴菌再次滋生。
4. 抗敏濾網：物理性的健康第一道防線
除了內部的清潔，LG 極淨2.0、極適2.0系列更配置了 BAF 認證的抗敏濾網，在空氣進入機體前就先行攔截：
- 捕捉過敏原： 有效過濾空氣中的微塵、花粉、毛屑及塵蟎，阻止這些致敏因子在冷氣內部堆積發臭。
- 減少過敏反應： 對於家中有新生兒、毛孩或過敏體質的家庭，這道防線能顯著提升空氣品質，確保吹出的每一口風都乾淨無虞。
四、 為什麼還是需要「原廠冷氣清洗保養」?
雖然 AI 凍潔淨化能處理日常髒汙，但就像牙齒除了天天刷牙（自體乾燥/凍潔淨化），仍需定期看牙醫洗牙。原廠專業清洗服務有其不可替代的優勢：
比較項目
坊間一般清洗
LG 原廠專業清洗
拆解細緻度
僅拆除外蓋，難以觸及風鼓深處
完整拆卸組件，深層清理每一處死角
專業工具
通用型高壓水槍，可能誤傷鰭片
使用專用藥劑與適壓水標，保護機材
保固保障
若洗後故障，常發生責任推諉
原廠技師操作，完修後享有原廠保固
技術認證
技術參差不齊
專業受訓技師，熟悉 2026 最新機型結構
五、 預防冷氣異味的日常 3 小撇步
除了選擇具備自體乾燥科技的冷氣外，日常保養也能幫助延長空氣清新：
1.兩週清洗一次濾網： 減少灰塵進入機體深處的機會。
2.保持環境通風： 在室內煮食或有強烈氣味時，建議先開窗通風再開啟冷氣。
3.使用 AI 凍潔淨化： LG AI凍潔淨化會自動偵測產品的髒污程度，並且自動開啟洗淨功能，維持機器最佳性能。
呼吸清新，從選擇智慧科技開始
冷氣酸臭味不僅影響心情，長期吸入黴菌孢子更可能誘發過敏。選擇搭載 AI 凍潔淨化 的 LG 冷氣，並定期預約 LG 原廠清洗保養，雙管齊下，讓您在 2026 的夏天，每一口呼吸都乾淨無虞。