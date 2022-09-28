選擇更新率以及反應速度較高的螢幕，操作時較不易有卡頓的情況發生，而畫面同步能讓你有較佳的遊戲體驗，每一步操作都是你的決戰關鍵，在挑選時絕對不能忽略。



● 反應速度：挑選時小編建議可以選擇越接近 1ms 的螢幕，較不易有殘影出現，尤其是喜愛動作遊戲或觀看球賽的使用者，高反應速度的螢幕更能帶給你較佳的休閒體驗。



● 刷新率：越高的更新率能讓畫面呈現效果像慕斯一樣滑順，更新率通常以 Hz 表示一秒能夠顯示的畫面數，挑選較高的螢幕更新率，能讓畫面看起來更流暢。



● 顯卡與畫面顯示同步：若顯卡與畫面顯示不同步則會有畫面撕裂的現象發生，遊戲體驗感受也會因此大打折扣，建議可以選擇支援 G-sync/Free-sync 的螢幕，避免畫面撕裂的狀況發生。