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電視知識中心
2024電競螢幕選購推薦 讓你享受與眾不同遊戲快感
電競電視螢幕推薦購買嗎？和一般的螢幕有什麼不同？想要追求更極致遊戲體驗的你，是不是正在尋找更好的遊戲配備，操作流暢、高更新率是眾多電競好手對螢幕的要求，此文帶你認識電競螢幕，並推薦你挑選秘訣，讓你在遊戲螢幕配備中稱霸天下。
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電競螢幕是什麼？帶你快速了解
該購買電競螢幕或是一般螢幕？在思考這個問題前最重要的是確定自己的用途，電競螢幕主要是為了適應各種類型的遊戲，為玩家打量的螢幕，以下就讓小編帶你了解電競螢幕和一般螢幕的差別。
電競螢幕與一般螢幕大 PK
為了適應各種遊戲類型，電競螢幕的反應速度以及更新率相較一般螢幕來的好，操作時不容易卡頓，且為了讓操作畫面更清晰，解析度和螢幕大小也有更高規格的選擇，和一般螢幕相比在使用感受上有較大的差異，建議各位在購買螢幕時考量自己的需求，評估哪種螢幕較適合。
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|類別
|電競螢幕
|一般螢幕
|特點
|反應速度、更新率高，操作較不卡頓
|不同廠牌會有不同特點，價格較低
|使用模式
|各種模式都適用
|一般文書處理、不需要太高階顯卡的作業
電競螢幕好處這麼多，邁向電競之路不能少
電競螢幕主要的優點為操作的流暢度，以及不易延遲2大特點，符合遊戲玩家的需求，另外許多電競螢幕也有不錯的畫質，以及高規格的音效，如果你有以下需求，不妨挑選一台適合你的電競螢幕，提高你的休閒品質。
● 追求遊戲的流暢感，想要擁有更好的遊戲體驗
● 身為球迷，擔心畫面延遲錯過球員的精采瞬間
● 喜歡看電影，想要擁有更好的視覺效果
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2種電競螢幕選購法推薦
遊戲打得不好沒關係，起碼配備還能贏，以下推薦你挑選電競螢幕的方法，找到最對你口味的電競螢幕，為你的娛樂時光加分。
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1.畫面臨場感
畫面效果越好，越能有身歷其境的感受，尤其是喜愛動作遊戲或看電影的你，一定會希望擁有更真實的畫面效果，在挑選時小編建議可以從解析度、色彩對比度以及飽和度去做選擇。
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解析度
解析度越高呈現畫面效果也會越精緻，目前螢幕依解析度主要分為 FHD、2K、4K、8K 四種，由以下表格帶你快速了解。
|類別
|FHD
|2K
|4K
|8K
|解析度
|1920X1080
|2560X1440
|3840X2160
|7680X4320
|影像畫質
|最低
|次低
|次佳
|最佳
|價格
|最低
|次低
|次高
|最高
想了解更多 8K 螢幕可以看以下文章。
對比度與飽和度
對比度與飽和度越高，色彩的呈現效果也會越好，尤其是對深色畫面有較高要求的朋友，在選擇時可以依照面板技術去挑選，與 LCD 面板相比 OLED 面板的色彩較為細膩。想了解更多 OLED 螢幕可以看以下文章。
2.操作流暢度
選擇更新率以及反應速度較高的螢幕，操作時較不易有卡頓的情況發生，而畫面同步能讓你有較佳的遊戲體驗，每一步操作都是你的決戰關鍵，在挑選時絕對不能忽略。
● 反應速度：挑選時小編建議可以選擇越接近 1ms 的螢幕，較不易有殘影出現，尤其是喜愛動作遊戲或觀看球賽的使用者，高反應速度的螢幕更能帶給你較佳的休閒體驗。
● 刷新率：越高的更新率能讓畫面呈現效果像慕斯一樣滑順，更新率通常以 Hz 表示一秒能夠顯示的畫面數，挑選較高的螢幕更新率，能讓畫面看起來更流暢。
● 顯卡與畫面顯示同步：若顯卡與畫面顯示不同步則會有畫面撕裂的現象發生，遊戲體驗感受也會因此大打折扣，建議可以選擇支援 G-sync/Free-sync 的螢幕，避免畫面撕裂的狀況發生。
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高品質電競螢幕推薦，享受遊戲不延遲
還在找尋合適流暢度高、畫面效果好的電競螢幕嗎？讓小編推薦你 LG OLED65C2PSC 4K AI 物聯網電視，此款電視可以將手機和電腦與電視連接，並支援手機鏡射畫面同步，喜歡手遊的族群也很適合。 另外還擁有 4K 畫面的高解析度以及 OLED 面板的色彩呈現效果，最重要的是反應速度＜1ms，並支援 G-sync/Free-sync，除此之外還有護眼低藍光、新一代影音處理晶片、杜比全景聲等超高規格技術，現在趕快到官網選購為你的遊戲體驗升級再升級。