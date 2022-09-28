你還在猶豫是否該購買無邊框電視嗎？如果你是以下三大類族群，那麼無邊框電視是你選購的好選擇：



● 在意居家設計感，希望電視能融合設計，讓每一處都展現你的好品味

● 有潔癖、注重收納的族群，常為電視線材的收納感到煩惱

● 想要擁有更好的視覺效果



有購買無邊框電視需求的你，還在煩惱如何挑選嗎？任何家電的挑選，建議以自身用途作為選購為考量，就讓小編告訴你該怎麼挑選一台適合你的無邊框電視。