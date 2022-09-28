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電視知識中心
無邊框電視推薦！讓生活大放異彩
無邊框電視和一般電視有什麼不一樣？你有沒有想過當電視沒有了框架，所呈現的畫面就像一幅畫一樣掛在你家客廳，是不是聽起來非常有質感？相比於一般電視，無邊框電視的創新技術可以做到將美學與科技結合，現在就讓我們一起來認識無邊框電視，文末還有超美無邊框電視推薦，喜歡質感生活的你千萬別錯過。
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無邊框電視是什麼？快速理解小教室
隨著電視技術越來越成熟，許多電視大廠都相繼推出無邊框電視，採用 Gate in panel、特殊封裝......等技術，將原本內部的構造隱藏起來，使電視邊框縮小甚至是移除讓螢幕不再受限於框架，使用者也能有更好的畫面體驗，如果再搭配上震撼的音效設備，影視作品彷彿真實在你眼前上演。
無邊框電視 VS.有邊框電視大評比
電視無邊框會影響品質或是視覺效果嗎？其實並不會，無邊框電視不只外型輕薄，畫質也有一定的要求，比起有邊框電視更適合對居家設計有所要求的你，以下就讓我們來看看無邊框電視有哪些特點吧！
|類別
|無邊框電視
|有邊框電視
|外觀
|居家設計感
|無邊框較美觀
|有邊框看起來較為突兀
|視覺效果
|無邊框或邊框較小，呈現畫面看起來較大
|較差
無邊框電視怎麼挑？適合族群是你嗎？
你還在猶豫是否該購買無邊框電視嗎？如果你是以下三大類族群，那麼無邊框電視是你選購的好選擇：
● 在意居家設計感，希望電視能融合設計，讓每一處都展現你的好品味
● 有潔癖、注重收納的族群，常為電視線材的收納感到煩惱
● 想要擁有更好的視覺效果
有購買無邊框電視需求的你，還在煩惱如何挑選嗎？任何家電的挑選，建議以自身用途作為選購為考量，就讓小編告訴你該怎麼挑選一台適合你的無邊框電視。
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1.智慧物聯網電視或非智慧電視
隨著科技的進步，家電也逐漸智能化，擁有多功能的智慧電視，將生活與科技結合滿足你多種需求，像是不再需要電視盒也能觀看節目，多種影視 App 滿足看膩了傳統節目的你，還能和多種智慧家電連接，雖然功能多樣但不適合不擅長使用電子產品的年長族群。想了解更多智慧物聯網電視，可閱讀以下文章。
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2.面板挑選
電視面板選擇 OLED 還是 QLED 好呢？可以依照反應速度、色彩對比度、顏色飽和度......等等，選擇適合自己的電視面板。不知道怎麼選擇沒關係，點這裡幫你找尋適合自己的電視面板。
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3.螢幕大小
螢幕並非越大就越好，建議在挑選時考量擺放位置與觀賞距離，才能擁有最佳感受，想知道怎麼找到最適合的電視尺寸與觀賞距離，可以看以下文章。
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4.電視外型
邊框越窄螢幕看起來也會越大，在挑選無邊框電視時選擇越窄邊框的電視，相比於同尺寸的有邊框螢幕看起來視覺效果也會比較好，另外電視的輕薄程度也會影響居家設計的美觀，因此也是很重要的考量因素。
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5.功能需求
家中有長輩或小孩可以挑選擁有護眼設計，或是在意音效品質的你，可以針對音質找尋讓你滿意的無邊框電視，因此挑選電視時檢視自己的需求真的很重要。
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超美無邊框電視推薦 - 享受家電生活美學
LG OLED65G2PSA 為使用 AI 影音處理晶片的智慧電視，OLED 面板不管是亮度或是色彩對比度都能讓對畫質有所要求的你滿意，此外還擁有美國 UL 低藍光和德國 TÜV 的護眼認證，愛護家人的你可別錯過。OLED65G2PSA 簡約、超薄的設計，吊掛在牆面上能完美的與居家設計融合，就像置身在藝廊欣賞美畫，讓你的居家生活處處是美學，趕快點這裡購買。
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