你是否注意到，你的社群動態內容變得有點不可預測？

你常不自覺滑手機、瀏覽各大社群平台嗎？ 還記得社群媒體剛出現時，我們總喜歡在上面分享東西，享受朋友給的每一個「讚」。 而現在，隨著演算法的演變，這樣的快樂正在消失……

根據調查顯示，52%的人表示，他們的社群動態中，負面內容比正面內容相似或更多。此外，25%的人認為，動態中的負面內容，會增加他們的焦慮感，甚至並感到不快樂。1)

LG 的宗旨是“美好生活”，因此我們非常重視這一點。 讓我們為你的社群動態注入樂觀情緒，使其成為可以享受的地方。