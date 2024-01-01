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Optimism your feed

為你的社群動態
增添多一點笑容

觀看影片
人們帶著微笑享受露營，擁抱樂觀的力量。 人們帶著微笑享受露營，擁抱樂觀的力量。 人們帶著微笑享受露營，擁抱樂觀的力量。
你是否注意到，你的社群動態內容變得有點不可預測？
  • 粉紅色螺旋圖示

    你常不自覺滑手機、瀏覽各大社群平台嗎？ 還記得社群媒體剛出現時，我們總喜歡在上面分享東西，享受朋友給的每一個「讚」。 而現在，隨著演算法的演變，這樣的快樂正在消失……

  • 帶有悲傷表情的表情符號

    根據調查顯示，52%的人表示，他們的社群動態中，負面內容比正面內容相似或更多。此外，25%的人認為，動態中的負面內容，會增加他們的焦慮感，甚至並感到不快樂。1)

  • LG 的笑臉標誌

    LG 的宗旨是“美好生活”，因此我們非常重視這一點。 讓我們為你的社群動態注入樂觀情緒，使其成為可以享受的地方。

  • 智慧手機圖示

    哪裡可以看到更多正面內容呢？ 觀看 LG 精心策劃的正向內容清單，為你的動態牆增添更多笑容。

  • 1) 調查方法

    • 時間：2024年4月26日至5月2日
    • 國家：美國、墨西哥、巴西、德國、法國、阿聯酋、沙烏地阿拉伯、越南、韓國、印度、澳大利亞
    • 方法：透過 Dynata 進行定量問卷線上調查

在生活中感受更多樂觀

男人穿著彩色夾克、紅色無簷小便帽和粉紅色鞋子，微笑著在室內擺姿勢。
用手將濃稠的紅色液體倒入杯中，捕捉創意和樂趣的時刻。
一隻驚訝的土撥鼠的特寫鏡頭，喚起了幽默的表情。
一個人在舒適、種滿植物的房間裡讀書，散發著溫暖和寧靜。
智慧型手機螢幕上顯示一位微笑的女士在直播中，透過她歡快的表情傳播歡樂。
一群人在餐桌上享受活動，強調連結和歡樂的時刻。
穿著藍色連帽衫的男人微笑著，背景是植物，散發著幸福和友善的氣息。
身穿亮黃色服裝的男子豎起大拇指，表現出自信和喜悅。

如何加入
為你的社群動態增添多一點笑容

TikTok 播放清單畫面的圖片，樂觀你的動態。

步驟1

在抖音(Tiktok)搜尋@lifesgood或點擊下面的連結。欣賞 LG 製作的播放清單。

TikTok 播放清單畫面的圖片，樂觀你的動態。

步驟2

如果你覺得內容有趣，請透過按讚、留言和分享，讓演算法知道你喜歡，並希望看到更多類似的內容。

在 TikTok 上按讚並評論生活好歌單的螢幕圖片。

步驟3

與朋友和家人分享此播放清單，成為散播正向能量的傳播者之一。

點擊觀看播放清單

TikTok
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精選樂觀創作者團隊

了解更多

Xavier Mortimer

魔術師 Xavier Mortimer 戲劇性地伸出了手。

Optimism is an inspiration.
樂觀是一種靈感。我想讓人們微笑。

Xavier Mortimer

Tina Choi (Doobydobap)

Tina Choi 頑皮地將一塊紫菜包飯放在眼睛附近。

我想透過更好的內容，讓觀眾的生活變得更美好。

Tina Choi (Doobydobap)

Casey Fiesler

Casey Fisler 戴著耳機，笑容燦爛。

你可以選擇更正向的內容。

Casey Fiesler

Karol Stefanini

Karol Stefanini 微笑著，拿著一支白色的筆。

很高興能讓你的社交媒體，再次成為正向的地方。

Karol Stefanini

Victoria Browne

Victoria Browne 用手托著下巴，溫柔地微笑著。

你絕對有權利和能力，決定你想要的生活！

Victoria Browne

Josh Harmon

Josh Harmon 在燈光下的鼓前摀住耳朵。

正向內容帶來更好的生活。

Josh Harmon

在社群媒體散播更多歡笑

什麼事會讓你嶄露笑容？你還記得一生中最難忘時刻嗎？與我們分享您的日常樂觀時刻。
#Optimismyourfeed #LifesGood

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步驟1

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點選 "Add Yours" 貼紙，分享你的美好日常片刻。

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兩個人帶著浮潛裝備在水下，悠閒地令人心寒。
穿著粉紅色連帽衫的微笑女人在陽光明媚的日子跑步。
擁抱一隻內容豐富、熟睡的橘子貓。
一個笑容燦爛的孩子。
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