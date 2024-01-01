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這款超薄、超輕、高效能的筆記型電腦，為執行各種任務、前往任何地方而設計。
在選購筆記型電腦時，人們總是被迫在效能和攜帶方便性之間做出選擇。
LG 創造超輕、超強大的 LG gram 極致輕薄筆電，讓你可以輕鬆攜帶。
超輕, 超強大
LG gram Pro 筆記型電腦重量不到1.19公斤，厚度不到15毫米，非常便攜，無需犧牲任何性能。
我們讓電源能帶著走
我們相信我們可以在不犧牲性能的情況下，製造出一款重量小於1公斤的筆記型電腦，這就是我們將其命名為「LG gram」的原因。
這並不容易。因為我們必須重新思考業界對筆記型電腦的了解——從頭開始。如果你把它拿出來會發生什麼事？刪除它會影響效能嗎？我會損失多少？我們還可以刪去更多嗎？我們用鎂合金取代了高強度塑料，我們客製每個元件以減輕重量，我們甚至從頭開始設計每個螺絲，即使是少0.1克也值得慶祝。
**每個產品型號的重量有所不同。
**銷售機種可能因國家或地區而異。
*影片中的產品為 LG gram SuperSlim (15Z90RT)。
**圖片(或影片)內容僅供說明參考之用, 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
事實上，gram 17 已被金氏世界紀錄列為全球最輕的 17 吋筆記型電腦。
與其他品牌不同，我們不能接受在大幅減輕重量的同時，犧牲性能。
這就是為什麼我們為 LG gram 同時具備高效能和輕如羽毛的自由，而感到自豪。
讓生活變美好的不是我們，是你！我們只是在一旁挺你，持續創造帶你通往美好的產品。
*五次 Guinness 認證（2016 / 2017 / 2019 / 2021 / 2024）
與其他品牌不同，我們不能接受在大幅減輕重量的同時，犧牲性能。
這就是為什麼我們為 LG gram 同時具備高效能和輕如羽毛的自由，而感到自豪。
讓生活變美好的不是我們，是你！我們只是在一旁挺你，持續創造帶你通往美好的產品。
*五次 Guinness 認證（2016 / 2017 / 2019 / 2021 / 2024）
讓生活變美好的 是你！
我們只是在一旁挺你，觀看影片
持續創造帶你通往美好的產品。
持續創造帶你通往美好的產品。