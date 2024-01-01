We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
美好生活新願景觀看影片
The LG SIGNATURE OLED T 是全球第一台透明 4K OLED 電視。 你簡直不敢相信自己的眼睛。
每個人都喜歡 OLED 的漂亮畫質，但這個笨重的黑色長方形在電源關閉時，時會失去光澤。
如果我們能創造一款看起來很漂亮的 OLED 電視，會怎麼樣？
我們的目標很明確：打造全球第一台 4K 透明 OLED。
這是一個大膽的挑戰，但我們擁有創造業界領先的 OLED 經驗——如可捲動螢幕的 LG SIGNATURE OLED R，全球第一也是唯一的 LG OLED evo M 具有無線視訊和音訊傳輸功能。
明確的創新
LG SIGNATURE OLED T 是全球第一台 4K OLED 電視。這是工程壯舉，必須親眼看見才能相信。
這不是魔法
但很像了
但很像了
經過多年的研究和開發，我們很自豪地推出 LG SIGNATURE OLED T。
LG SIGNATURE OLED T 於關閉時，幾乎看不見，它與居家空間完全融合，只需按一下，出色的 OLED 畫質立即出現。LG 的無線技術，讓醜陋的電線從視野中消失。
LG SIGNATURE OLED T 於關閉時，幾乎看不見，它與居家空間完全融合，只需按一下，出色的 OLED 畫質立即出現。LG 的無線技術，讓醜陋的電線從視野中消失。
*影片中的產品為 LG SIGNATURE OLED T。
**此產品尚未上市。
***圖片(或影片)內容僅供說明參考之用, 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
PLG SIGNATURE OLED T 於關閉時，幾乎看不見，它與居家空間完全融合，只需按一下，出色的 OLED 畫質立即出現。LG 的無線技術，讓醜陋的電線從視野中消失。現在，使用者可以更自由地規劃自己的生活空間，電視可以作為隔牆，或放置在不妨礙視線、符合美學的任何地方。
這是工程壯舉，它改變你對家的看法。
讓生活變美好的不是我們，是你！我們只是在一旁挺你，持續創造帶你通往美好的產品。
這是工程壯舉，它改變你對家的看法。
讓生活變美好的不是我們，是你！我們只是在一旁挺你，持續創造帶你通往美好的產品。
讓生活變美好的 是你！
我們只是在一旁挺你，觀看影片
持續創造帶你通往美好的產品。
持續創造帶你通往美好的產品。