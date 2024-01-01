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OLED T 標誌
OLED T
一家人正在享受一台 LG Oled T，上面漂浮著一隻水母，而城市景觀則透過透明螢幕映入眼簾。
美好生活新願景

The LG SIGNATURE OLED T 是全球第一台透明 4K OLED 電視。 你簡直不敢相信自己的眼睛。

觀看影片
一位小女孩一臉驚訝地看著 LG OLED T。

每個人都喜歡 OLED 的漂亮畫質，但這個笨重的黑色長方形在電源關閉時，時會失去光澤。

如果我們能創造一款看起來很漂亮的 OLED 電視，會怎麼樣？

我們的目標很明確：打造全球第一台 4K 透明 OLED。

這是一個大膽的挑戰，但我們擁有創造業界領先的 OLED 經驗——如可捲動螢幕的 LG SIGNATURE OLED R，全球第一也是唯一的 LG OLED evo M 具有無線視訊和音訊傳輸功能。

明確的創新
LG SIGNATURE OLED T 是全球第一台 4K OLED 電視。這是工程壯舉，必須親眼看見才能相信。
鳥兒、花草和樹木的圖像漂浮在 LG OLED T 的透明螢幕上，將螢幕與室外的自然融為一體。
這不是魔法
但很像了
經過多年的研究和開發，我們很自豪地推出 LG SIGNATURE OLED T。
LG SIGNATURE OLED T 於關閉時，幾乎看不見，它與居家空間完全融合，只需按一下，出色的 OLED 畫質立即出現。LG 的無線技術，讓醜陋的電線從視野中消失。
An LG OLED T illuminates the snowy landscape, dividing the living room like a partition without spoiling the ocean view outside.
簡約的客廳配有 LG OLED T，展示古斯塔夫·克林姆特 (Gustav Klimt) 的藝術作品，營造出藝術氛圍。

*影片中的產品為 LG SIGNATURE OLED T。
**此產品尚未上市。
***圖片(或影片)內容僅供說明參考之用, 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

PLG SIGNATURE OLED T 於關閉時，幾乎看不見，它與居家空間完全融合，只需按一下，出色的 OLED 畫質立即出現。LG 的無線技術，讓醜陋的電線從視野中消失。現在，使用者可以更自由地規劃自己的生活空間，電視可以作為隔牆，或放置在不妨礙視線、符合美學的任何地方。
這是工程壯舉，它改變你對家的看法。

讓生活變美好的不是我們，是你！我們只是在一旁挺你，持續創造帶你通往美好的產品。
讓生活變美好的 是你！
我們只是在一旁挺你，
持續創造帶你通往美好的產品。
觀看影片

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