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我們不製造好夢觀看影片
我們用 WashTower™AI 智控洗乾衣機，
靜靜地陪你作好夢。
說到洗衣機，性能要強，一定會伴隨噪音嗎？
如果不是，我們為什麼要把噪音大的洗衣機，放在我們的家中呢？
我們開始想，如何製造同時具備高性能和安靜的洗衣機，讓你可以在它運作時小睡片刻。
LG 直驅變頻馬達就是在這樣的想法下誕生。
極靜奢華
WashTower™AI 智控洗乾衣機將奢華與智慧直驅變頻技術結合，即使在全速運轉下，也能享有安靜的洗滌體驗。
超靜音洗滌體驗
我們花了許多時間構建原型，直到我們成為第一家設計獨特 LG 直驅變頻的公司，該創新應用在洗衣機上， 無需任何皮帶或滑輪，造就了超靜音的洗滌體驗，讓用戶提高能源效率。
*產品可能在國家/地區而有不同。
**影片中的產品為 LG WashTower (WT1210BBF)。
***圖片(或影片)內容僅供說明參考之用, 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
基於直驅變頻技術的成功，我們不斷創新洗衣機類別，讓你的生活更加美好。如 WashTower™AI 智控洗乾衣機的堆疊設計，有兩個獨立筒，讓你可以依照需求進行洗衣和乾衣。更讓我們感到自豪的是，我們設計了一種方法，為你的居住空間帶來極靜，讓你可以輕鬆休息，體驗真正的美好生活。
讓生活變美好的不是我們，是你！
我們只是在一旁挺你，持續創造帶你通往美好的產品
讓生活變美好的不是我們，是你！
我們只是在一旁挺你，持續創造帶你通往美好的產品
讓生活變美好的 是你！
我們只是在一旁挺你，觀看影片
持續創造帶你通往美好的產品。
持續創造帶你通往美好的產品。