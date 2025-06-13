27" UHD 4K IPS 高畫質編輯螢幕

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大螢幕沉浸式體驗
27" IPS UHD 4K (3840x2160)
三邊極窄邊框
HDR繽紛色彩
DCI-P3 95% (Typ.)
VESA DisplayHDR 400 專業認證，生動畫面美不勝收
特色
動態同步(Dynamic Action Sync)
傾斜可調支架
清晰明亮的 HDR
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
-
SDR
-
HDR 效果開啟
於SDR內容上呈現HDR效果
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
IPS 螢幕
DCI-P3 95% (Typ.)廣色域
真實色彩以及寬廣體驗
色域達DCI-P3 95%的IPS螢幕，展現完美的色彩準確度和超廣角視角，色彩高還原度，讓您觀賞娛樂內容時彷彿身臨其境，樂趣無窮。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
身臨其境的遊戲體驗
27UP600K 讓您提早邁入 4K HDR 影片遊戲體驗的新紀元，不僅透過逼真的影像帶來刺激的感受，透過遊戲模式、動態動作同步和黑暗場景穩定器，助您贏得勝利。
身臨其境的 4K HDR 影片遊戲體驗
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
-
傳統模式
-
動態動作同步模式(DAS)
動態同步 (Dynamic Action Sync)
透過動態同步 (Dynamic Action Sync) 減少輸入延遲，進而幫助玩家即時捕捉關鍵時刻。
*傳統模式顯示無法支援動態同步 (Dynamic Action Sync) 功能
-
關
-
開
黑色穩定器
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
生動且逼真 栩栩如生
該螢幕讓使用者可觀賞 4K 和 HDR 內容
* 包裝不隨附遙控器。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
27
-
解析度
4K UHD (3840 x 2160)
-
面板類型
IPS
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
-
曲面
NO
-
更新率 (Max.) [Hz]
60
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
Tilt
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
27
-
面板比例
16:9
-
面板類型
IPS
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
解析度
4K UHD (3840 x 2160)
-
點距 (mm)
0.1554 x 0.1554 mm
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
178º (R/L), 178º (U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
-
對比度 (Typ.)
1200:1
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
曲面
NO
-
色域 (Min.)
NO
-
更新率 (Max.) [Hz]
60
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
320cd/m²
-
對比度 (Min.)
1000:1
-
尺寸 (cm)
68.4 cm
連接性
-
音源輸入
NO
-
D-Sub
NO
-
DVI-D
NO
-
HDMI
YES (2ea)
-
菊鍊
NO
-
DisplayPort
YES (1ea)
-
DP Version
1.4
-
USB-C
NO
-
耳機輸出
3-pole (Sound Only)
-
LAN (RJ-45)
NO
-
Line out
NO
-
麥克風輸入
NO
-
Thunderbolt (資料傳輸)
NO
-
Thunderbolt (電力供給)
NO
-
USB 下行埠
NO
-
USB 上行埠
NO
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
NO
-
自動亮度調節
NO
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
PIP
NO
-
PBP
NO
-
不閃屏技術
YES
-
NVIDIA G-Sync™
NO
-
硬體校色支援
NO
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
十字準線
NO
-
閱讀模式
YES
-
FPS 幀數計數器
NO
-
可變更新率
NO
-
增強影像解析度
YES
-
Dolby Vision™
NO
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
-
Advanced True Wide Pol.
NO
-
動態反應清晰模式
NO
-
超頻
NO
-
使用者自訂快捷鍵
NO
-
自動輸入切換
NO
-
RGB LED 情境燈光
NO
-
相機
NO
-
麥克風
NO
-
HDR Effect
YES
-
熱鍵
Joystick
硬體
-
顯示位置調整
Tilt
-
無邊框設計
3-Side
-
壁掛 (mm)
100 x 100 mm
-
一鍵支架安裝
YES
聲音
-
藍芽連接性
NO
-
Dolby Atmos
NO
-
DTS Headphone:X
NO
-
揚聲器
NO
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
712 x 436 x 154mm
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
613.5 x 454.8 x 211.5mm
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
613.5 x 363.5 x 45.4mm
-
重量(含外箱) (kg)
6.4kg
-
重量(含底座) (kg)
4.3kg
-
重量(不含底座) (kg)
3.8kg
INFO
-
產品名稱
UHD
-
年份
Y25
電源
-
功耗 (DC Off)
Less than 0.3W
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Type
External Power (Adapter)
-
功耗 (On-Mode)
40W
-
功耗 (On-Mode) (ErP)
44W
配件
-
變壓器
YES
-
Display Port
YES
-
HDMI
YES
-
遙控器
NO
-
USB A to B
NO
軟體應用
-
雙向控制設定
YES
-
硬體校色支援 (True Color Pro)
NO
-
LG UltraGear™ Studio
NO
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
NO
STANDARD
-
RoHS
YES