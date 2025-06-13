27" UHD 4K IPS 高畫質編輯螢幕

探索來自多個串流媒體服務的 HDR 內容。在採用支援 DCI-P3 色域的 VESA DisplayHDR™ 400 技術的 LG UHD 4K 螢幕上播放時，您可以觀賞鮮豔的亮度和寬廣的色彩範圍。

