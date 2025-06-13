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27" UHD 4K IPS 高畫質編輯螢幕

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27" UHD 4K IPS 高畫質編輯螢幕

27UP600K-W

27" UHD 4K IPS 高畫質編輯螢幕

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LG 27" UHD 4K IPS 高畫質編輯螢幕, 27UP600K-W

主要功能

  • 27" UHD 4K IPS 螢幕
  • DCI-P3 95% (Typ.)
  • VESA DisplayHDR 400 專業認證，生動畫面美不勝收
  • 動態動作同步模式 (Dynamic Action Sync)、黑色場景穩定器
  • 傾斜可調支架
更多

LG UHD 4K 螢幕

LG UHD 4K 螢幕完美的清晰度和精緻的遊戲場景

掌握細節

LG UHD 4K 螢幕可讓您享受夢想中的 4K 和 HDR 畫面。

大螢幕沉浸式體驗

27" IPS UHD 4K (3840x2160)
三邊極窄邊框

HDR繽紛色彩

DCI-P3 95% (Typ.)
VESA DisplayHDR 400 專業認證，生動畫面美不勝收

特色

動態同步(Dynamic Action Sync)
傾斜可調支架

VESA DisplayHDR 400 專業認證，生動畫面美不勝收

清晰明亮的 HDR

該螢幕具備 VESA DisplayHDR™ 400，能呈現寬廣範圍的高亮度和對比度，讓您能在最新的 HDR 遊戲、電影與影音戲劇上都擁有沉浸式的視覺體驗。
  • SDR
  • HDR

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

  • SDR
  • HDR 效果開啟

於SDR內容上呈現HDR效果

LG UHD 4K HDR 螢幕可將標準內容虛擬轉化為 HDR 畫質影片，效果出眾，亦有助改善SDR 內容的色調和亮度，締造出彷若 HDR 的效果。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

IPS 螢幕
DCI-P3 95% (Typ.)廣色域

真實色彩以及寬廣體驗

色域達DCI-P3 95%的IPS螢幕，展現完美的色彩準確度和超廣角視角，色彩高還原度，讓您觀賞娛樂內容時彷彿身臨其境，樂趣無窮。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

享受4K 和 HDR畫面的尊榮級遊戲體驗

身臨其境的遊戲體驗

27UP600K 讓您提早邁入 4K HDR 影片遊戲體驗的新紀元，不僅透過逼真的影像帶來刺激的感受，透過遊戲模式、動態動作同步和黑暗場景穩定器，助您贏得勝利。

身臨其境的 4K HDR 影片遊戲體驗

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

  • 傳統模式
  • 動態動作同步模式(DAS)

動態同步 (Dynamic Action Sync)

透過動態同步 (Dynamic Action Sync) 減少輸入延遲，進而幫助玩家即時捕捉關鍵時刻。

*傳統模式顯示無法支援動態同步 (Dynamic Action Sync) 功能

黑色穩定器

黑色穩定模式，有助遊戲玩家躲開藏匿於黑暗中的狙擊手，並在槍火爆發瞬間迅速逃脫。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

觀賞 4K 和 HDR 內容

生動且逼真 栩栩如生

探索來自多個串流媒體服務的 HDR 內容。在採用支援 DCI-P3 色域的 VESA DisplayHDR™ 400 技術的 LG UHD 4K 螢幕上播放時，您可以觀賞鮮豔的亮度和寬廣的色彩範圍。

該螢幕讓使用者可觀賞 4K 和 HDR 內容

* 包裝不隨附遙控器。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    27

  • 解析度

    4K UHD (3840 x 2160)

  • 面板類型

    IPS

  • 面板比例

    16:9

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • 曲面

    NO

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    60

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    Tilt

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    27

  • 面板比例

    16:9

  • 面板類型

    IPS

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    4K UHD (3840 x 2160)

  • 點距 (mm)

    0.1554 x 0.1554 mm

  • 色彩深度 (顏色數)

    1.07B

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º (R/L), 178º (U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • 對比度 (Typ.)

    1200:1

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • 曲面

    NO

  • 色域 (Min.)

    NO

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    60

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • 對比度 (Min.)

    1000:1

  • 尺寸 (cm)

    68.4 cm

連接性

  • 音源輸入

    NO

  • D-Sub

    NO

  • DVI-D

    NO

  • HDMI

    YES (2ea)

  • 菊鍊

    NO

  • DisplayPort

    YES (1ea)

  • DP Version

    1.4

  • USB-C

    NO

  • 耳機輸出

    3-pole (Sound Only)

  • LAN (RJ-45)

    NO

  • Line out

    NO

  • 麥克風輸入

    NO

  • Thunderbolt (資料傳輸)

    NO

  • Thunderbolt (電力供給)

    NO

  • USB 下行埠

    NO

  • USB 上行埠

    NO

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    NO

  • 自動亮度調節

    NO

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • PIP

    NO

  • PBP

    NO

  • 不閃屏技術

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    NO

  • 硬體校色支援

    NO

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    NO

  • 閱讀模式

    YES

  • FPS 幀數計數器

    NO

  • 可變更新率

    NO

  • 增強影像解析度

    YES

  • Dolby Vision™

    NO

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Advanced True Wide Pol.

    NO

  • 動態反應清晰模式

    NO

  • 超頻

    NO

  • 使用者自訂快捷鍵

    NO

  • 自動輸入切換

    NO

  • RGB LED 情境燈光

    NO

  • 相機

    NO

  • 麥克風

    NO

  • HDR Effect

    YES

  • 熱鍵

    Joystick

硬體

  • 顯示位置調整

    Tilt

  • 無邊框設計

    3-Side

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100 mm

  • 一鍵支架安裝

    YES

聲音

  • 藍芽連接性

    NO

  • Dolby Atmos

    NO

  • DTS Headphone:X

    NO

  • 揚聲器

    NO

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    712 x 436 x 154mm

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    613.5 x 454.8 x 211.5mm

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    613.5 x 363.5 x 45.4mm

  • 重量(含外箱) (kg)

    6.4kg

  • 重量(含底座) (kg)

    4.3kg

  • 重量(不含底座) (kg)

    3.8kg

INFO

  • 產品名稱

    UHD

  • 年份

    Y25

電源

  • 功耗 (DC Off)

    Less than 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power (Adapter)

  • 功耗 (On-Mode)

    40W

  • 功耗 (On-Mode) (ErP)

    44W

配件

  • 變壓器

    YES

  • Display Port

    YES

  • HDMI

    YES

  • 遙控器

    NO

  • USB A to B

    NO

軟體應用

  • 雙向控制設定

    YES

  • 硬體校色支援 (True Color Pro)

    NO

  • LG UltraGear™ Studio

    NO

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    NO

STANDARD

  • RoHS

    YES

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