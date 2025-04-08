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32'' UltraGear™ 1000R QHD 180Hz 曲面電競螢幕

功能

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規格

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支援

32'' UltraGear™ 1000R QHD 180Hz 曲面電競螢幕

32GS60QC-B

32'' UltraGear™ 1000R QHD 180Hz 曲面電競螢幕

(0)
前視圖
UltraGear™ 標誌。

震撼視覺感官，
遊戲體驗更上一層

率先享用 1000R 終極沉浸體驗。

1000R曲率 帶給你沉浸體驗

1000R曲率搭配180Hz 高更新率

卓越畫質搭配強勁效能，為玩家帶來前所未有的遊戲體驗。

螢幕

31.5吋 QHD (2560x1440)

HDR10 / sRGB 99% (Typ.)

速度

180Hz 超高更新率

1ms (GtG) 急速反應時間

技術

AMD FreeSync™

VESA certified AdaptiveSync

*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

顯示器的側視圖，螢幕上顯示一位遊戲弓箭手角色的圖像。

32吋 QHD 1000R曲面

無縫沉浸 肆意暢玩

貼合視野1000R 曲率，搭配180Hz 高更新率

讓每個場景都能逼真呈現，為您開啟沉浸的電玩新時代

*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。

180Hz 更新率

速度再提升 電競體驗全新升級

180Hz 更新率，讓您能快速清楚、流暢的呈現下一幀畫面，讓玩家迅速瞄準目標、穩奪勝利。

圖片比較低更新率及 180Hz 高更新率的高速遊戲畫面影像。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

*60Hz 更新率 (左圖) 及 180Hz refresh rate 之比較。

1ms (GtG) 急速反應時間

驚人速度
流暢影像精準呈現

1ms (GtG) 急速反應時間，能以最少的殘影和最快的反應時間，讓您享受更身臨其境的遊戲體驗和進階效能。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

*選取「加快模式」以執行「1ms 反應時間」（遊戲調校 → 反應時間 → 急速模式）。

透過 sRGB 99% 和 HDR10 展示的高品質色彩機器人圖像。

sRGB 99% (Typ.) 搭配 HDR10

鮮豔生動的
色彩表現

支援sRGB 99% (Typ.) 和 HDR10廣色域，色彩逼真生動，無論身處哪個遊戲情境，都可感受遊戲開發者所設計的鮮明色彩。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

打造細緻流暢的遊戲體驗

動態遊戲畫面的比較 - 左圖畫面撕裂，右圖無撕裂。

VESA certified AdaptiveSync

擁有 VESA AdaptiveSync Display 認證，專為遊戲而設計，可以大幅提昇更新率並減少延遲。享受更平順、無撕裂的遊戲畫面及影片播放。

AMD FreeSync™

使用 FreeSync™ 技術的電競螢幕，玩家可體驗完美順暢的高畫質和高節奏感遊戲體驗，大幅減少螢幕撕裂和畫面延遲現象。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

*將此功能的性能與未應用同步技術的型號進行之比較。

*根據網路連線情況，可能會發生錯誤或延遲。

專為頂尖遊戲玩家量身打造

三邊極窄邊框設計與傾斜可調式支架，提供沉浸舒適的遊戲體驗。獨特L型支架設計，減少桌面空間佔用，讓您擁有簡潔的遊戲空間。

無邊框設計顯示器圖示。

極窄邊框設計

三邊極窄邊框設計

傾斜度可調整圖示。

傾斜

-5~+15度

LG UltraGear™ 1000R 弧型遊戲顯示器-27GS60QC
  • HDMI 圖示。

    HDMI

  • DisplayPort 圖示。

    DisplayPort

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

電競 GUI

個人化遊戲設定

電競玩家可用「OSD」和「智慧螢幕操作 (OnScreen Control)」功能輕鬆建立個人化設定，如調整基本的螢幕選項，或是登記使用者可設定快捷鍵的「用戶自訂按鍵」

*若要下載最新的「螢幕控制」(OnScreen Control) 軟體，請造訪 LG.COM。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

動態同步模式

透過動態同步減少輸入延遲，遊戲玩家可以即時捕捉關鍵時刻並快速回應。

黑色穩定模式

黑色穩定模式，能夠幫助玩家避免躲藏於黑暗中的對手，並在被攻擊時快速反應閃避。

十字準線

準心固定於螢幕中心區域，提升射擊精準度。

FPS 每秒幀數計數器

FPS (Frame Per Second) 計數器可讓您查看目前遊戲是否順利載入。無論是在編輯、玩遊戲或看電影，您都能擁有即時資料。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*十字準線功能在啟用 FPS 計數器時無法使用。

*FPS 每秒幀數計數器可能會顯示超過螢幕最大更新率的值。

*FPS（每秒幀數）計數器：測量每秒幀數。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    31.5"

  • 解析度

    QHD (2560 x 1440)

  • 面板類型

    VA

  • 面板比例

    16:9

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    300

  • 曲面

    1000R

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    180

  • 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    31.5"

  • 面板比例

    16:9

  • 面板類型

    VA

  • 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    QHD (2560 x 1440)

  • 點距 (mm)

    0.272 x 0.272

  • 色彩深度 (顏色數)

    16.7M

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    300

  • 對比度 (Typ.)

    3000:1

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 曲面

    1000R

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    180

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    250

  • 對比度 (Min.)

    2400:1

連接性

  • HDMI

    Yes(2ea/Ver 2.0)

  • DisplayPort

    Yes(1ea)

  • DP Version

    Ver 1.4

  • 耳機輸出

    3-pole (Sound Only)

功能

  • HDR 10

    Yes

  • AMD FreeSync™

    Yes

  • 色弱模式

    Yes

  • 智慧節能省電模式

    Yes

  • 出廠色彩校正

    Yes

  • 不閃屏技術

    Yes

  • 動態同步

    Yes

  • 黑色穩定器

    Yes

  • 十字準線

    Yes

  • 閱讀模式

    Yes

  • FPS 幀數計數器

    Yes

  • 使用者自訂快捷鍵

    Yes

  • 自動輸入切換

    Yes

  • HDR Effect

    Yes

硬體

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    780.0 x 500.0 x 180.0

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    699.9 x 508.1 x 226.5

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    699.9 x 421.2 x 111.9

  • 重量(含外箱) (kg)

    7.7

  • 重量(含底座) (kg)

    5.9

  • 重量(不含底座) (kg)

    4.6

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    Less than 0.3W

  • 功耗 (DC Off)

    Less than 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • 功耗 (On-Mode)

    24W

軟體應用

  • 雙向控制設定

    Yes

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    Yes

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