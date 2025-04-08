We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
32'' UltraGear™ 1000R QHD 180Hz 曲面電競螢幕
螢幕
31.5吋 QHD (2560x1440)
HDR10 / sRGB 99% (Typ.)
速度
180Hz 超高更新率
1ms (GtG) 急速反應時間
技術
AMD FreeSync™
VESA certified AdaptiveSync
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
180Hz 更新率
速度再提升 電競體驗全新升級
180Hz 更新率，讓您能快速清楚、流暢的呈現下一幀畫面，讓玩家迅速瞄準目標、穩奪勝利。
圖片比較低更新率及 180Hz 高更新率的高速遊戲畫面影像。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*60Hz 更新率 (左圖) 及 180Hz refresh rate 之比較。
1ms (GtG) 急速反應時間
驚人速度
流暢影像精準呈現
1ms (GtG) 急速反應時間，能以最少的殘影和最快的反應時間，讓您享受更身臨其境的遊戲體驗和進階效能。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*選取「加快模式」以執行「1ms 反應時間」（遊戲調校 → 反應時間 → 急速模式）。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
打造細緻流暢的遊戲體驗
動態遊戲畫面的比較 - 左圖畫面撕裂，右圖無撕裂。
VESA certified AdaptiveSync
擁有 VESA AdaptiveSync Display 認證，專為遊戲而設計，可以大幅提昇更新率並減少延遲。享受更平順、無撕裂的遊戲畫面及影片播放。
AMD FreeSync™
使用 FreeSync™ 技術的電競螢幕，玩家可體驗完美順暢的高畫質和高節奏感遊戲體驗，大幅減少螢幕撕裂和畫面延遲現象。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*將此功能的性能與未應用同步技術的型號進行之比較。
*根據網路連線情況，可能會發生錯誤或延遲。
專為頂尖遊戲玩家量身打造
三邊極窄邊框設計與傾斜可調式支架，提供沉浸舒適的遊戲體驗。獨特L型支架設計，減少桌面空間佔用，讓您擁有簡潔的遊戲空間。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
電競 GUI
個人化遊戲設定
電競玩家可用「OSD」和「智慧螢幕操作 (OnScreen Control)」功能輕鬆建立個人化設定，如調整基本的螢幕選項，或是登記使用者可設定快捷鍵的「用戶自訂按鍵」
*若要下載最新的「螢幕控制」(OnScreen Control) 軟體，請造訪 LG.COM。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*十字準線功能在啟用 FPS 計數器時無法使用。
*FPS 每秒幀數計數器可能會顯示超過螢幕最大更新率的值。
*FPS（每秒幀數）計數器：測量每秒幀數。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
31.5"
-
解析度
QHD (2560 x 1440)
-
面板類型
VA
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
300
-
曲面
1000R
-
更新率 (Max.) [Hz]
180
-
反應時間
1ms (GtG at Faster)
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
31.5"
-
面板比例
16:9
-
面板類型
VA
-
反應時間
1ms (GtG at Faster)
-
解析度
QHD (2560 x 1440)
-
點距 (mm)
0.272 x 0.272
-
色彩深度 (顏色數)
16.7M
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
300
-
對比度 (Typ.)
3000:1
-
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
曲面
1000R
-
更新率 (Max.) [Hz]
180
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
250
-
對比度 (Min.)
2400:1
連接性
-
HDMI
Yes(2ea/Ver 2.0)
-
DisplayPort
Yes(1ea)
-
DP Version
Ver 1.4
-
耳機輸出
3-pole (Sound Only)
功能
-
HDR 10
Yes
-
AMD FreeSync™
Yes
-
色弱模式
Yes
-
智慧節能省電模式
Yes
-
出廠色彩校正
Yes
-
不閃屏技術
Yes
-
動態同步
Yes
-
黑色穩定器
Yes
-
十字準線
Yes
-
閱讀模式
Yes
-
FPS 幀數計數器
Yes
-
使用者自訂快捷鍵
Yes
-
自動輸入切換
Yes
-
HDR Effect
Yes
硬體
-
壁掛 (mm)
100 x 100
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
780.0 x 500.0 x 180.0
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
699.9 x 508.1 x 226.5
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
699.9 x 421.2 x 111.9
-
重量(含外箱) (kg)
7.7
-
重量(含底座) (kg)
5.9
-
重量(不含底座) (kg)
4.6
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
Less than 0.3W
-
功耗 (DC Off)
Less than 0.3W
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
功耗 (On-Mode)
24W
軟體應用
-
雙向控制設定
Yes
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
Yes