About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

52" UltraGear evo G9 - 全球最大5K2K 240Hz專業電競螢幕

52" UltraGear evo G9 - 全球最大5K2K 240Hz專業電競螢幕

52G930B-B
Front view of 52" UltraGear evo G9 - 全球最大5K2K 240Hz專業電競螢幕 52G930B-B
52 吋 UltraGear evo G9 5K2K 240Hz 專業電競螢幕 (52G930B) 的 -15 度角側視圖
52 吋 UltraGear evo G9 5K2K 240Hz 專業電競螢幕 (52G930B) 的 +15 度角側視圖
52 吋 UltraGear evo G9 5K2K 240Hz 專業電競螢幕 (52G930B) 搭配傾斜調整的右側視圖
52 吋 UltraGear evo G9 5K2K 240Hz 專業電競螢幕 (52G930B) 搭配支架並調至最低位置的前視圖
52 吋 UltraGear evo G9 5K2K 240Hz 專業電競螢幕 (52G930B) 的右側視圖
52 吋 UltraGear evo G9 5K2K 240Hz 專業電競螢幕 (52G930B) 搭配傾斜調整的右側視圖
52 吋 UltraGear evo G9 5K2K 240Hz 專業電競螢幕 (52G930B) 的俯視圖
52 吋 UltraGear evo G9 5K2K 240Hz 專業電競螢幕 (52G930B) 向右旋轉的俯視圖
52 吋 UltraGear evo G9 5K2K 240Hz 專業電競螢幕 (52G930B) 向左旋轉的俯視圖
52 吋 UltraGear evo G9 5K2K 240Hz 專業電競螢幕 (52G930B) 的後視圖
52 吋 UltraGear evo G9 5K2K 240Hz 專業電競螢幕 (52G930B) 的左後方角度視圖
52 吋 UltraGear evo G9 5K2K 240Hz 專業電競螢幕 (52G930B) 所裝配支架的後方特寫視圖
52 吋 UltraGear evo G9 5K2K 240Hz 專業電競螢幕 (52G930B) 連接埠的後方特寫視圖
Front view of 52" UltraGear evo G9 - 全球最大5K2K 240Hz專業電競螢幕 52G930B-B
52 吋 UltraGear evo G9 5K2K 240Hz 專業電競螢幕 (52G930B) 的 -15 度角側視圖
52 吋 UltraGear evo G9 5K2K 240Hz 專業電競螢幕 (52G930B) 的 +15 度角側視圖
52 吋 UltraGear evo G9 5K2K 240Hz 專業電競螢幕 (52G930B) 搭配傾斜調整的右側視圖
52 吋 UltraGear evo G9 5K2K 240Hz 專業電競螢幕 (52G930B) 搭配支架並調至最低位置的前視圖
52 吋 UltraGear evo G9 5K2K 240Hz 專業電競螢幕 (52G930B) 的右側視圖
52 吋 UltraGear evo G9 5K2K 240Hz 專業電競螢幕 (52G930B) 搭配傾斜調整的右側視圖
52 吋 UltraGear evo G9 5K2K 240Hz 專業電競螢幕 (52G930B) 的俯視圖
52 吋 UltraGear evo G9 5K2K 240Hz 專業電競螢幕 (52G930B) 向右旋轉的俯視圖
52 吋 UltraGear evo G9 5K2K 240Hz 專業電競螢幕 (52G930B) 向左旋轉的俯視圖
52 吋 UltraGear evo G9 5K2K 240Hz 專業電競螢幕 (52G930B) 的後視圖
52 吋 UltraGear evo G9 5K2K 240Hz 專業電競螢幕 (52G930B) 的左後方角度視圖
52 吋 UltraGear evo G9 5K2K 240Hz 專業電競螢幕 (52G930B) 所裝配支架的後方特寫視圖
52 吋 UltraGear evo G9 5K2K 240Hz 專業電競螢幕 (52G930B) 連接埠的後方特寫視圖

主要功能

  • 52 吋 5K2K (5120x2160，WUHD) 螢幕
  • 1000R 曲率
  • VESA DisplayHDR™ 600 專業認證
  • 240Hz更新率/ 1ms (GtG) 反應時間
  • 支援DP 2.1 與 USB-C (PD 90W)
更多
LG UltraGear evo G9 52 吋 5K2K WUHD 專業電競螢幕，配備 240Hz 更新率 (52G930B)

LG UltraGear evo G9 52 吋 5K2K WUHD 專業電競螢幕，配備 240Hz 更新率 (52G930B)

*根據截至 2025 年 12 月已發佈之 5K2K 遊戲螢幕規格，配備 52 吋 5K2K（5120×2160）的LG 52G930B，為目前市面上尺寸最大的遊戲螢幕。

**此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

LG UltraGear 專業電競螢幕 (52G930B) 功能概述，配備 52 吋 5K2K 螢幕，採用 240Hz 更新率、1ms(GtG) 反應時間、HDR600 、1000R 曲率，配備 DP 2.1、USB-C (PD 90W)、HDMI 2.1 連接埠

LG UltraGear 專業電競螢幕 (52G930B) 功能概述，配備 52 吋 5K2K 螢幕，採用 240Hz 更新率、1ms(GtG) 反應時間、HDR600 、1000R 曲率，配備 DP 2.1、USB-C (PD 90W)、HDMI 2.1 連接埠

螢幕

螢幕

全球最大 52 吋
5K2K 曲面專業電競螢幕

走進更寬廣的視界，體驗全球最大* 52 吋 5K2K（5120×2160, WUHD）螢幕所帶來的震撼臨場感。垂直高度近似於 42 吋 16:9（3840×2160）螢幕，搭配 21:9 超寬比例設計，提供多達 33% 更寬廣的顯示空間，無論馳騁於壯闊場景或細膩畫面之中，都能帶來深度投入的遊戲感受，全面提升娛樂體驗。

動畫顯示器展示螢幕從 16:9 UHD 4K 擴展為 52 吋 21:9 UltraWide 5K2K 大型專業電競螢幕並搭配不同遊戲類型。

The video shows a front-facing monitor on a desk, alternating between webOS images and gameplay visuals.

*根據截至 2025 年 12 月已發佈之 5K2K 遊戲螢幕規格，配備 52 吋 5K2K（5120×2160）的LG 52G930B，為目前市面上尺寸最大的遊戲螢幕。

**此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

環繞視野的沉浸曲面

1000R 高曲率貼合人眼自然視野，透過曲面包覆設計，將更多畫面完整納入視線範圍，使畫面更集中、細節更清晰。無論探索開放世界遊戲或RPG遊戲 ，都能帶來更自然舒適、身歷其境的臨場感。

LG UltraGear™ 遊戲顯示器 (52G930B) 採用 1000R 曲率曲面設計，提供更舒適且更沉浸的視覺效果

LG UltraGear™ 遊戲顯示器 (52G930B) 採用 1000R 曲率曲面設計，提供更舒適且更沉浸的視覺效果

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*觀看實際體驗可能依與螢幕之距離、觀看角度及使用者姿勢不同而有所差異。

亮暗分明，細節盡現

搭載 VESA DisplayHDR™ 600，讓明亮場景呈現更銳利鮮明的高光表現，同時保留暗部更多可見細節，展現更分明的明暗對比，結合 DCI-P3 95%（Typ.）廣色域，精準還原豐富色彩，在高速動態或畫面元素複雜的遊戲場景中，依然清晰辨識每一處關鍵細節，帶來更細膩、生動的視覺體驗。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

電競級別速度

電競級別速度

LG UltraGear 專業電競螢幕 (52G930B) 採用 240Hz 更新率，在高速摩托車競賽遊戲中呈現動作流暢的畫面

急速更新率 搶奪先機

高達 240Hz 的更新率帶來流暢且清晰銳利的畫面表現，有效降低動態模糊與殘影干擾，無論高速移動或激烈對戰，每一幀畫面皆穩定呈現，讓您更深入沉浸於遊戲世界之中。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

超快反應，決勝毫秒之間

在瞬息萬變的戰局中，每一毫秒都是關鍵。1ms (GtG) 反應時間讓操作與畫面幾乎零延遲，大幅減少重影可能性，讓你以極速反應掌握先機，暢享競技快感。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

流暢動態，專注不間斷

支援 NVIDIA® G-SYNC® Compatible 與 AMD FreeSync™ Premium 技術，有效降低畫面撕裂與卡頓現象，減少延遲干擾，即使在高速動態場景中，也能維持流暢清晰的畫面表現，讓每一刻操作更加順暢，專注投入遊戲體驗。

高速賽車遊戲場景中，一輛綠色超跑在賽道上追逐對手，突顯 NVIDIA G-SYNC 與 AMD FreeSync Premium 技術消除撕裂，呈現順暢遊戲畫面的效果。

高速賽車遊戲場景中，一輛綠色超跑在賽道上追逐對手，突顯 NVIDIA G-SYNC 與 AMD FreeSync Premium 技術消除撕裂，呈現順暢遊戲畫面的效果。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*此功能表現是基於與未搭載同步技術之產品比較結果。

*實際使用時，功能表現可能因網路環境或系統設定不同而有所差異。

使用體驗

使用體驗

全方位連接
打造強大遊戲空間

LG UltraGear evo™ 52G930B 配備最新連接埠，支援GPU（顯示卡）與多元裝置，全面提升遊戲與工作效率。DisplayPort 2.1 在 52 吋大螢幕上實現高達 240Hz 的流暢表現；USB Type-C 支援影像輸出、資料傳輸與最高 90W 充電，單線整合更俐落；HDMI 2.1 則確保與遊戲主機及多元裝置的穩定連接，帶來順暢一致的使用體驗。

DisplayPort 圖示

1 個 DisplayPort2.1 連接埠

USB Type-C 圖示

1 個 USB Type-C™ 連接埠

（最大電力輸出功率 90W）

HDMI 圖示

2 個 HDMI™ 2.1 連接埠

一台遊戲顯示器同時連接電腦、筆記型電腦與遊戲主機，展示多功能連接選項，包括 DisplayPort 2.1、USB Type-C 與 HDMI 2.1，兼顧高效能遊戲與生產力應用。

一台遊戲顯示器同時連接電腦、筆記型電腦與遊戲主機，展示多功能連接選項，包括 DisplayPort 2.1、USB Type-C 與 HDMI 2.1，兼顧高效能遊戲與生產力應用。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

沉浸在 PC 與主機遊戲的精彩世界 

不論是緊湊的動作遊戲，還是遼闊的開放世界遊戲，都能讓您享受極致遊玩體驗。支援HDMI 2.1，提供靈活的相容性，提供高度相容的連接彈性，從鍵盤滑鼠到搖桿皆可輕鬆整合；結合流暢動態、低延遲反應與鮮明細膩的畫面呈現，為不同平台與類型的遊戲打造更全面的沉浸體驗。

一台弧型遊戲顯示器正在顯示一款賽車遊戲，畫面上是一輛紅色超跑馳騁於霓虹燈閃耀的城市。其他遊戲場景漂浮在螢幕周圍。一個白色的 Console 控制器置於前方，突顯主機遊戲過程。

一台弧型遊戲顯示器正在顯示一款賽車遊戲，畫面上是一輛紅色超跑馳騁於霓虹燈閃耀的城市。其他遊戲場景漂浮在螢幕周圍。一個白色的 Console 控制器置於前方，突顯主機遊戲過程。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

** 支援之畫面比例與顯示效果可能依遊戲主機型號及設定而異，建議調整螢幕設定以獲得最佳使用體驗。

音效環繞，沉浸升級
盡在雙10W 立體聲喇叭

內建雙10W 立體聲喇叭，帶來清晰均衡且富層次的音質表現，為日常遊戲與影音娛樂打造更具臨場感的沉浸音效體驗。同時配備4環耳機輸出孔，可輕鬆連接耳機，在遊戲過程中享受清晰穩定的音效表現。

一台遊戲顯示器顯示著 RPG 遊戲場景，螢幕下方發出音波效果，展示 2 個 10W 立體聲喇叭的音效。

一台遊戲顯示器顯示著 RPG 遊戲場景，螢幕下方發出音波效果，展示 2 個 10W 立體聲喇叭的音效。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

LG Switch 應用程式

LG Switch 讓你在遊戲與日常使用間輕鬆切換，快速最佳化顯示設定，可依個人偏好調整畫質與亮度，並透過快捷鍵即時套用；同時支援多達 11 種畫面分割配置與一鍵啟動視訊會議平台，讓桌面管理更有效率，為工作與娛樂帶來更流暢便利的整合體驗。

下載

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*最新版本 LG Switch 應用程式可在 LG.com 下載。

簡約設計 專為遊戲打造

採用優化桌面配置的設計理念，搭載可完整調整的支架，支援左右旋轉、俯仰與高度調整，靈活打造符合個人需求的理想視角，纖薄俐落的底座設計與大幅度旋轉範圍，讓桌面佈局更簡潔有序，同時展現洗鍊精緻的外觀質感，為遊戲環境增添更高階的整體風格。

旋轉可調整圖示。

旋轉

傾斜度可調整圖示。

傾斜度

高度可調整圖示。

高度

壁掛式安裝圖示。

極窄邊框設計

書桌上一台 LG UltraGear 專業電競螢幕的前視圖、後視圖和側視圖，展示其曲面設計和時尚外觀。

書桌上一台 LG UltraGear 專業電競螢幕的前視圖、後視圖和側視圖，展示其曲面設計和時尚外觀。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

列印

所有規格

配件

  • 變壓器

    YES

  • Display Port

    YES (ver 2.1)

  • HDMI

    YES(2ea)

  • USB-C

    YES(1ea)

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    1302 x 680 x 344mm

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    1174.6x713.1x350.0mm (UP)

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    1174.6x544.3x247.3mm

  • 重量(含底座) (kg)

    16.8kg

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    51.6

  • 面板比例

    2

  • 面板類型

    VA

  • 反應時間

    1ms (GtG)

  • 解析度

    5120 x 2160

  • 點距 (mm)

    0.2361mm x 0.2361mm

  • 色彩深度 (顏色數)

    1.06B

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • 對比度 (Typ.)

    4000 : 1

  • 對比度 (Min.)

    3200 :1

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • 曲面

    1000R

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    240

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    Delta E<2

  • PIP

    YES

  • PBP

    2PBP

  • 硬體校色支援

    HW Calibration Ready

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    YES

  • FPS 幀數計數器

    YES

  • 可變更新率

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • 使用者自訂快捷鍵

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

  • RGB LED 情境燈光

    Unity Hexagon Lighting

  • HDR Effect

    YES

INFO

  • 產品名稱

    UltraGear

  • 年份

    Y26

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降 / 旋轉

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100mm

軟體應用

  • 雙向控制設定

    YES

  • 硬體校色支援 (True Color Pro)

    YES

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    Less than 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

聲音

  • 揚聲器

    10W x2

連接性

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • USB-C

    YES(1ea)

  • 耳機輸出

    4-pole (Sound+Mic)

  • USB 下行埠

    YES(2ea/ver3.0)

  • USB 上行埠

    YES(via USB-C)

  • USB-C (資料傳輸)

    YES

  • USB-C (電源供給)

    90W

使用者評論

為你推薦

哪裡購買

尋找附近的商店