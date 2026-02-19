52" UltraGear evo G9 - 全球最大5K2K 240Hz專業電競螢幕

不論是緊湊的動作遊戲，還是遼闊的開放世界遊戲，都能讓您享受極致遊玩體驗。支援HDMI 2.1，提供靈活的相容性，提供高度相容的連接彈性，從鍵盤滑鼠到搖桿皆可輕鬆整合；結合流暢動態、低延遲反應與鮮明細膩的畫面呈現，為不同平台與類型的遊戲打造更全面的沉浸體驗。