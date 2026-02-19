We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
52" UltraGear evo G9 - 全球最大5K2K 240Hz專業電競螢幕
*根據截至 2025 年 12 月已發佈之 5K2K 遊戲螢幕規格，配備 52 吋 5K2K（5120×2160）的LG 52G930B，為目前市面上尺寸最大的遊戲螢幕。
**此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
全球最大 52 吋
5K2K 曲面專業電競螢幕
走進更寬廣的視界，體驗全球最大* 52 吋 5K2K（5120×2160, WUHD）螢幕所帶來的震撼臨場感。垂直高度近似於 42 吋 16:9（3840×2160）螢幕，搭配 21:9 超寬比例設計，提供多達 33% 更寬廣的顯示空間，無論馳騁於壯闊場景或細膩畫面之中，都能帶來深度投入的遊戲感受，全面提升娛樂體驗。
*根據截至 2025 年 12 月已發佈之 5K2K 遊戲螢幕規格，配備 52 吋 5K2K（5120×2160）的LG 52G930B，為目前市面上尺寸最大的遊戲螢幕。
**此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
環繞視野的沉浸曲面
1000R 高曲率貼合人眼自然視野，透過曲面包覆設計，將更多畫面完整納入視線範圍，使畫面更集中、細節更清晰。無論探索開放世界遊戲或RPG遊戲 ，都能帶來更自然舒適、身歷其境的臨場感。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*觀看實際體驗可能依與螢幕之距離、觀看角度及使用者姿勢不同而有所差異。
亮暗分明，細節盡現
搭載 VESA DisplayHDR™ 600，讓明亮場景呈現更銳利鮮明的高光表現，同時保留暗部更多可見細節，展現更分明的明暗對比，結合 DCI-P3 95%（Typ.）廣色域，精準還原豐富色彩，在高速動態或畫面元素複雜的遊戲場景中，依然清晰辨識每一處關鍵細節，帶來更細膩、生動的視覺體驗。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
超快反應，決勝毫秒之間
在瞬息萬變的戰局中，每一毫秒都是關鍵。1ms (GtG) 反應時間讓操作與畫面幾乎零延遲，大幅減少重影可能性，讓你以極速反應掌握先機，暢享競技快感。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
流暢動態，專注不間斷
支援 NVIDIA® G-SYNC® Compatible 與 AMD FreeSync™ Premium 技術，有效降低畫面撕裂與卡頓現象，減少延遲干擾，即使在高速動態場景中，也能維持流暢清晰的畫面表現，讓每一刻操作更加順暢，專注投入遊戲體驗。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*此功能表現是基於與未搭載同步技術之產品比較結果。
*實際使用時，功能表現可能因網路環境或系統設定不同而有所差異。
全方位連接
打造強大遊戲空間
LG UltraGear evo™ 52G930B 配備最新連接埠，支援GPU（顯示卡）與多元裝置，全面提升遊戲與工作效率。DisplayPort 2.1 在 52 吋大螢幕上實現高達 240Hz 的流暢表現；USB Type-C 支援影像輸出、資料傳輸與最高 90W 充電，單線整合更俐落；HDMI 2.1 則確保與遊戲主機及多元裝置的穩定連接，帶來順暢一致的使用體驗。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
沉浸在 PC 與主機遊戲的精彩世界
不論是緊湊的動作遊戲，還是遼闊的開放世界遊戲，都能讓您享受極致遊玩體驗。支援HDMI 2.1，提供靈活的相容性，提供高度相容的連接彈性，從鍵盤滑鼠到搖桿皆可輕鬆整合；結合流暢動態、低延遲反應與鮮明細膩的畫面呈現，為不同平台與類型的遊戲打造更全面的沉浸體驗。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
** 支援之畫面比例與顯示效果可能依遊戲主機型號及設定而異，建議調整螢幕設定以獲得最佳使用體驗。
音效環繞，沉浸升級
盡在雙10W 立體聲喇叭
內建雙10W 立體聲喇叭，帶來清晰均衡且富層次的音質表現，為日常遊戲與影音娛樂打造更具臨場感的沉浸音效體驗。同時配備4環耳機輸出孔，可輕鬆連接耳機，在遊戲過程中享受清晰穩定的音效表現。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
LG Switch 應用程式
LG Switch 讓你在遊戲與日常使用間輕鬆切換，快速最佳化顯示設定，可依個人偏好調整畫質與亮度，並透過快捷鍵即時套用；同時支援多達 11 種畫面分割配置與一鍵啟動視訊會議平台，讓桌面管理更有效率，為工作與娛樂帶來更流暢便利的整合體驗。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*最新版本 LG Switch 應用程式可在 LG.com 下載。
簡約設計 專為遊戲打造
採用優化桌面配置的設計理念，搭載可完整調整的支架，支援左右旋轉、俯仰與高度調整，靈活打造符合個人需求的理想視角，纖薄俐落的底座設計與大幅度旋轉範圍，讓桌面佈局更簡潔有序，同時展現洗鍊精緻的外觀質感，為遊戲環境增添更高階的整體風格。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
所有規格
配件
變壓器
YES
Display Port
YES (ver 2.1)
HDMI
YES(2ea)
USB-C
YES(1ea)
尺寸/重量
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
1302 x 680 x 344mm
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
1174.6x713.1x350.0mm (UP)
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
1174.6x544.3x247.3mm
重量(含底座) (kg)
16.8kg
顯示
尺寸 (Inch)
51.6
面板比例
2
面板類型
VA
反應時間
1ms (GtG)
解析度
5120 x 2160
點距 (mm)
0.2361mm x 0.2361mm
色彩深度 (顏色數)
1.06B
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
亮度 (Typ.) [cd/m²]
400cd/m²
亮度 (Min.) [cd/m²]
320cd/m²
對比度 (Typ.)
4000 : 1
對比度 (Min.)
3200 :1
色域 (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
曲面
1000R
更新率 (Max.) [Hz]
240
功能
HDR 10
YES
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
色弱模式
YES
智慧節能省電模式
YES
出廠色彩校正
Delta E<2
PIP
YES
PBP
2PBP
硬體校色支援
HW Calibration Ready
動態同步
YES
黑色穩定器
YES
十字準線
YES
FPS 幀數計數器
YES
可變更新率
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
使用者自訂快捷鍵
YES
自動輸入切換
YES
RGB LED 情境燈光
Unity Hexagon Lighting
HDR Effect
YES
INFO
產品名稱
UltraGear
年份
Y26
硬體
顯示位置調整
傾斜 / 升降 / 旋轉
壁掛 (mm)
100 x 100mm
軟體應用
雙向控制設定
YES
硬體校色支援 (True Color Pro)
YES
電源
功耗 (Sleep Mode)
Less than 0.5W
功耗 (DC Off)
Less than 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
聲音
揚聲器
10W x2
連接性
HDMI
YES(2ea)
DisplayPort
YES(1ea)
USB-C
YES(1ea)
耳機輸出
4-pole (Sound+Mic)
USB 下行埠
YES(2ea/ver3.0)
USB 上行埠
YES(via USB-C)
USB-C (資料傳輸)
YES
USB-C (電源供給)
90W
使用者評論
為你推薦
哪裡購買
推薦產品