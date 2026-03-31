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MoodMate 小暮光 3-in-1多功能氛圍投影機
氣氛轉換 百變Roommate
LG MoodMate小暮光，化身專屬Roommate
結合燈光、聲音與投影，輕鬆將空間轉化為多元情境體驗。
無論是居家觀影、光影氛圍，或日常情境營造，一機到位。
隨心轉換喜愛的空間氛圍
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*情境燈和投影機功能不可同時使用。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
妝點你的空間
MoodMate以極簡低調的外型，自然融入各式室內空間。
透過光影、聲音與畫面交織流動，形塑整體氛圍，讓空間情境更臻完整。
*此為示意圖以便消費者理解產品功能。實際產品顏色和規格可能有所不同。
*情境燈、藍牙喇叭和投影機三種功能中，情境燈和投影機功能不可同時使用。
120吋超大畫面
LG MoodMate最大可投影120 吋畫面，讓你享受震撼觀賞體驗。
無論觀看電影或是投影氛圍影像，大尺寸投影帶來更具臨場感的觀看體驗。
*此為示意圖，以便消費者理解產品功能。實際產品顏色和規格可能有所不同。
*LG MoodMate 支援最小 762 mm (30吋)至最大 3,048 mm(120吋) 的畫面尺寸。
*情境燈、藍牙喇叭和投影機三種功能中，情境燈和投影機功能不可同時使用。
自動畫面調整 毫不費力
具備梯形校正與自動對焦功能，快速將畫面調整至理想位置。
*此為示意圖，以便消費者理解產品功能。實際產品顏色和規格可能有所不同。
105° 可調式投影角度
可輕鬆調整燈頭投射方向，靈活對應多種角度的投影需求。
*此為示意圖以便消費者理解產品功能。實際產品顏色和規格可能有所不同。
*LG MoodMate 燈頭支援最大 105 度的垂直旋轉。
webOS:
內建人氣串流
輕鬆追劇
透過 webOS 探索 Netflix、YouTube 與 LG Channels 等內建串流服務所提供的眾多內容。
*此為示意圖以便消費者理解產品功能。實際產品顏色和規格可能有所不同。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。某些服務可能需要另行付費訂閱。
*各國家/地區支援的服務可能有所不同。
*此為示意圖，以便消費者理解產品功能。實際產品顏色和規格可能有所不同。
*情境燈、藍牙喇叭和投影機三種功能中，情境燈和投影機功能不可同時使用。
輕鬆享受無線音效體驗
透過 AirPlay 或 Bluetooth，即可快速連接並播放音訊，滿足日常使用需求。
*此為示意圖以便消費者理解產品功能。實際產品顏色和規格可能有所不同。
*功能可用性可能因連接的智慧型裝置製造商和型號而異。
*藍牙連接表現可能會受到使用環境、距離和障礙物的影響。
渾厚低音 層次飽滿
雙被動輻射器設計透過內部氣流共振強化低頻表現，即使在纖薄機身中，依然呈現渾厚低音。
*此為示意圖以便消費者理解產品功能。實際產品顏色和規格可能有所不同。
所有規格
投影系統
投影系統
DLP
原生解析度
原生解析度
Full HD (1920x1080)
亮度 (ANSI 流明)
亮度 (ANSI 流明)
300
對比度
對比度
150,000:1
投影鏡頭
對焦 (自動 / 手動)
Motorized, Auto
Zoom
Fixed
投影影像
螢幕尺寸
30" ~ 120"
標準 (鏡頭到牆面)
60"@1.59m, 100"@2.65m
尺寸
淨尺寸 (mm) (W x D x H)
Ø290x983, Ø290x982(without leg)
總尺寸 (mm) (W x D x H)
1070 x 375 x 212mm
電源
功耗 (Max.)
65W
待機電源
<0.5W
電源供應
Adapter 65W
輸入信號相容性
USB Type-C
Up to 1080p, (60Hz, 50Hz, 24Hz)
數位(HDMI)
Up to 1080p, (60Hz, 50Hz, 24Hz)
輸入/輸出源
HDMI
1, *ALLM (Auto Low Latency Mode)
USB Type-C (顯示, 充電)
1 (USB2.0, Display, Power : 5V/1A Out)
功能
平台 (OS, UI)
webOS 24 (Smart)
網路瀏覽器
是
AI音響相容性
Apple Homekit works-with
螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)
是 (up to 1080p)
Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
是 (up to 1080p)
無線內容分享 (with Android, iOS)
是
內容共享 (with DLNA 輔助裝置)
是
藍芽音源輸出
是 (Dual)
藍芽影音同步控制
是
HDMI ARC (Audio Return Channel)
是 (eARC)
HDMI simplink (CEC)
是
HDCP
HDCP2.2
HDR
HDR, HLG
數位梯形校正
H/V & Edge Adjustment, (4 Point Warping)
自動梯形校正
是 (Auto Screen Adjustment)
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