MoodMate 小暮光 3-in-1多功能氛圍投影機

*此為示意圖，以便消費者理解產品功能。實際產品顏色和規格可能有所不同。

*LG MoodMate 支援最小 762 mm (30吋)至最大 3,048 mm(120吋) 的畫面尺寸。

*情境燈、藍牙喇叭和投影機三種功能中，情境燈和投影機功能不可同時使用。