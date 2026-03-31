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MoodMate 小暮光 3-in-1多功能氛圍投影機

MoodMate 小暮光 3-in-1多功能氛圍投影機

PF600U
Front view of MoodMate 小暮光 3-in-1多功能氛圍投影機 PF600U
PF600U 前視圖 15 度視角
PF600U 側視圖 頭部傾斜 30 度
PF600U 側視圖 頭部直立 0 度
PF600U 前斜角視圖 鏡頭 45 度
PF600U 後視圖細節
PF600U 頭部前側特寫
PF600U 頭部側面特寫
PF600U 前視圖 現代風格客廳暖色光投射
PF600U 前視圖 極簡風格客廳
PF600U 人物觀影情境 女性於牆面觀看投影畫面
PF600U 牆面投影畫面情境
PF600U 側視圖 頭部向上傾斜
PF600U webOS 主畫面 顯示多元串流應用與娛樂內容
PF600U 前視圖 多色氛圍燈光展示
Front view of MoodMate 小暮光 3-in-1多功能氛圍投影機 PF600U
PF600U 前視圖 15 度視角
PF600U 側視圖 頭部傾斜 30 度
PF600U 側視圖 頭部直立 0 度
PF600U 前斜角視圖 鏡頭 45 度
PF600U 後視圖細節
PF600U 頭部前側特寫
PF600U 頭部側面特寫
PF600U 前視圖 現代風格客廳暖色光投射
PF600U 前視圖 極簡風格客廳
PF600U 人物觀影情境 女性於牆面觀看投影畫面
PF600U 牆面投影畫面情境
PF600U 側視圖 頭部向上傾斜
PF600U webOS 主畫面 顯示多元串流應用與娛樂內容
PF600U 前視圖 多色氛圍燈光展示

主要功能

  • 整合投影/ 藍牙喇叭/ 氣氛燈三大功能
  • FHD 解析度 x 120吋大畫面
  • 150,000:1 對比度 x 自動螢幕校正
  • 內建 10W 喇叭 x 雙被動輻射器
  • 極簡落地燈設計 x 9款情境燈光
  • 105°可調式投影角度
更多
LG MoodMate 標誌

LG MoodMate 標誌

氣氛轉換　百變Roommate

LG MoodMate小暮光，化身專屬Roommate

結合燈光、聲音與投影，輕鬆將空間轉化為多元情境體驗。

 

無論是居家觀影、光影氛圍，或日常情境營造，一機到位。

隨心轉換喜愛的空間氛圍

LG MoodMate 置於現代風格客廳空間 於夜晚時分，搭配曲線沙發與單椅，營造溫潤且沉靜的氛圍。

LG MoodMate 置於現代風格客廳空間 於夜晚時分，搭配曲線沙發與單椅，營造溫潤且沉靜的氛圍。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*情境燈和投影機功能不可同時使用。

展現 LG MoodMate 的現代設計、氛圍燈光、隨心投影、無線音效、強化低音表現，以及劇院級觀影體驗。

展現 LG MoodMate 的現代設計、氛圍燈光、隨心投影、無線音效、強化低音表現，以及劇院級觀影體驗。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

妝點你的空間

MoodMate以極簡低調的外型，自然融入各式室內空間。

透過光影、聲音與畫面交織流動，形塑整體氛圍，讓空間情境更臻完整。

*此為示意圖以便消費者理解產品功能。實際產品顏色和規格可能有所不同。

*情境燈、藍牙喇叭和投影機三種功能中，情境燈和投影機功能不可同時使用。

120吋超大畫面

LG MoodMate最大可投影120 吋畫面，讓你享受震撼觀賞體驗。

無論觀看電影或是投影氛圍影像，大尺寸投影帶來更具臨場感的觀看體驗。

LG MoodMate 於舒適客廳空間投影大畫面，使用者於座椅上觀賞影片。

LG MoodMate 於舒適客廳空間投影大畫面，使用者於座椅上觀賞影片。

*此為示意圖，以便消費者理解產品功能。實際產品顏色和規格可能有所不同。
*LG MoodMate 支援最小 762 mm (30吋)至最大 3,048 mm(120吋) 的畫面尺寸。

*情境燈、藍牙喇叭和投影機三種功能中，情境燈和投影機功能不可同時使用。

自動畫面調整 毫不費力

具備梯形校正與自動對焦功能，快速將畫面調整至理想位置。

*此為示意圖，以便消費者理解產品功能。實際產品顏色和規格可能有所不同。

105° 可調式投影角度

可輕鬆調整燈頭投射方向，靈活對應多種角度的投影需求。

*此為示意圖以便消費者理解產品功能。實際產品顏色和規格可能有所不同。

*LG MoodMate 燈頭支援最大 105 度的垂直旋轉。

webOS:
內建人氣串流
輕鬆追劇

透過 webOS 探索 Netflix、YouTube 與 LG Channels 等內建串流服務所提供的眾多內容。

*此為示意圖以便消費者理解產品功能。實際產品顏色和規格可能有所不同。

*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。某些服務可能需要另行付費訂閱。

*各國家/地區支援的服務可能有所不同。

LG MoodMate 多色燈光變化，呈現不同氛圍效果

LG MoodMate 於舒適客廳空間投影大畫面，使用者於座椅上觀賞影片。

氛圍轉換
打造恰到好處的氛圍光

LED 情境燈提供 9 種色彩選擇與亮度調整，依不同情境打造專屬空間氛圍。

9 種 LED 氛圍燈光色彩選擇

9 種 LED 氛圍燈光色彩選擇

*此為示意圖，以便消費者理解產品功能。實際產品顏色和規格可能有所不同。

*情境燈、藍牙喇叭和投影機三種功能中，情境燈和投影機功能不可同時使用。

輕鬆享受無線音效體驗

透過 AirPlay 或 Bluetooth，即可快速連接並播放音訊，滿足日常使用需求。

*此為示意圖以便消費者理解產品功能。實際產品顏色和規格可能有所不同。

*功能可用性可能因連接的智慧型裝置製造商和型號而異。

*藍牙連接表現可能會受到使用環境、距離和障礙物的影響。

渾厚低音 層次飽滿

雙被動輻射器設計透過內部氣流共振強化低頻表現，即使在纖薄機身中，依然呈現渾厚低音。

*此為示意圖以便消費者理解產品功能。實際產品顏色和規格可能有所不同。

列印

所有規格

投影系統

  • 投影系統

    DLP

原生解析度

  • 原生解析度

    Full HD (1920x1080)

亮度 (ANSI 流明)

  • 亮度 (ANSI 流明)

    300

對比度

  • 對比度

    150,000:1

投影鏡頭

  • 對焦 (自動 / 手動)

    Motorized, Auto

  • Zoom

    Fixed

投影影像

  • 螢幕尺寸

    30" ~ 120"

  • 標準 (鏡頭到牆面)

    60"@1.59m, 100"@2.65m

尺寸

  • 淨尺寸 (mm) (W x D x H)

    Ø290x983, Ø290x982(without leg)

  • 總尺寸 (mm) (W x D x H)

    1070 x 375 x 212mm

電源

  • 功耗 (Max.)

    65W

  • 待機電源

    <0.5W

  • 電源供應

    Adapter 65W

輸入信號相容性

  • USB Type-C

    Up to 1080p, (60Hz, 50Hz, 24Hz)

  • 數位(HDMI)

    Up to 1080p, (60Hz, 50Hz, 24Hz)

輸入/輸出源

  • HDMI

    1, *ALLM (Auto Low Latency Mode)

  • USB Type-C (顯示, 充電)

    1 (USB2.0, Display, Power : 5V/1A Out)

功能

  • 平台 (OS, UI)

    webOS 24 (Smart)

  • 網路瀏覽器

  • AI音響相容性

    Apple Homekit works-with

  • 螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)

    是 (up to 1080p)

  • Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

    是 (up to 1080p)

  • 無線內容分享 (with Android, iOS)

  • 內容共享 (with DLNA 輔助裝置)

  • 藍芽音源輸出

    是 (Dual)

  • 藍芽影音同步控制

  • HDMI ARC (Audio Return Channel)

    是 (eARC)

  • HDMI simplink (CEC)

  • HDCP

    HDCP2.2

  • HDR

    HDR, HLG

  • 數位梯形校正

    H/V & Edge Adjustment, (4 Point Warping)

  • 自動梯形校正

    是 (Auto Screen Adjustment)

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