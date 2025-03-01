春日淨衣 煥然一新





活動期間：2025年3月1日起至2025年5月16日止



活動登錄期間：2025年3月14日起至2025年6月16日止



活動說明：

一、購買指定家電兌換送：於活動期間購買指定型號家電產品(請見以下適用產品列表)，即可兌換獲得最高價值新台幣3,000元的好禮即享券。

二、舊機升級方案：本活動開始前曾購買 LG Styler 非第二代型號產品者，填寫問卷並提供型號、機號、照片等問卷內資料，即可獲得贈品序號，可以兌換好禮即享券價值新台幣2000元或是 LG 台灣官方線上商城折價新台幣3000元。

※LG Styler 第二代型號：R723MB、R723SB、R723MG、R723WG

三、購買指定家電或指定商品組合隨貨送：於活動期間購買指定型號家電或指定商品組合(請見以下適用產品列表)，無須登錄即可於產品到貨時收到贈品。

活動規定：

一、購買指定家電兌換送：

1. 於本活動期間內購買 LG 指定型號家電產品，並於2025/06/16前至 LG 活動登錄頁面完成線上登錄、提供完整審查資料並完成產品裝機者，經 LG 活動小組審核通過後，即可獲得對應金額之好禮即享券一組，逾期即不符合申請贈品資格。

2. 於本活動期間，如同一參加者申請3筆以上(含3筆)之洗衣機、乾衣機及電子衣櫥(以上三項產品合併計算)兌換送活動， LG 有權請參加者提供實際產品安裝照片以資證明產品非專案採購、特定採購、團購等情況；如參加者拒絕配合或逾期提供照片，將視為自動放棄申請贈品資格。

3. 活動登錄網址：https://lgtt.ecrm.com.tw/login.html#profile

二、舊機升級方案：

1. 本活動開始前曾購買 LG Styler 非第二代型號產品者，填寫問卷並提供型號、機號、照片資料，即可參加舊機升級方案活動，問卷經LG活動小組審核通過後，即可獲得序號，兌換贈品方案二選一，如下：

(1) 於任一通路購買 LG Styler 第二代型號產品後，並於LG活動登錄頁面填入序號，經 LG 活動小組審核通過後，即可獲得好禮即享券價值新台幣2000元。

活動登錄網址：https://lgtt.ecrm.com.tw/login.html#profile

(2) 直接至 LG 台灣官方線上商城購買 LG Styler 第二代型號產品，並使用序號折價新台幣3000元。

※LG Styler 第二代型號：R723MB、R723SB、R723MG、R723WG

2. 舊機升級方案問卷網址：https://www.surveycake.com/s/0zPRV

三、 「購買指定家電兌換送」與「舊機升級方案」活動可同時參加，並申請各自贈品。

四、符合贈品資格者，好禮即享券將以「簡訊」方式寄出。活動參加者若未收到贈品簡訊或遺失簡訊，請務必於本活動結束後之6個月內(即2025年11月15日前)撥打活動免費服務專線0809-066-669向 LG 活動小組索取簡訊，逾期將視為自動放棄領取贈品資格。

五、購買指定家電或商品組合隨貨送：於活動期間購買指定型號家電或商品組合(請見以下適用產品列表)，無須登錄即可於產品到貨時收到對應贈品。

六、詳細活動指定型號家電產品及對應贈品請以 LG 台灣官網公告內容為準。

七、如遇購買產品有缺貨情況，欲申請好禮即享券贈品者，請務必於2025/06/16前撥打活動免費服務專線0809-066-669向 LG 活動小組索取虛擬機號並完成線上登錄，逾期即視為自願放棄申請贈品資格。

注意事項：

1. 台灣樂金電器股份有限公司(以下稱「LG 台灣」)員工、代理商、經銷商、配合廠商均不適用於本活動。本活動不得與其他 LG 台灣促銷活動併行，僅能擇一參加。

2. 活動必備資料：消費者需上 LG 台灣官網登錄購買商品資訊，註冊登錄同時須上傳購買發票圖檔(請附上各產品機型消費明細)及保證書圖檔(須完整填寫產品型號、機號、購買日期、個人資料)，缺一不可。若保證書上無機號資訊，請拍照產品機身上之貼紙並上傳照片以資佐證。

3. 消費發票注意事項：發票不得開立統編。如需開立統編，則須提供公司營利事業登記證或公司變更登記表，及負責人身份證正反面影片以資佐證。

4. 贈品將於 LG 台灣活動小組審核通過後之2個月內發送，恕無法指定發送時間。

5. 贈品不得轉售。活動贈品為無償贈品，恕不接受退換貨(除瑕疵品外)、折換現金或變更品項。

6. 本活動限購買 LG 台灣公司貨新品者符合資格，福利品、陳列展示品、員購品、平行輸入之商品(水貨)、專案採購、特定採購、團購等恕不納入本活動。

7. 本活動限購買活動指定商品之消費者方得參加，非消費者本人均不得參加本活動，包括但不限於團購團主、通路商及其受僱人，及任何持有他人發票者，均不符合申請贈品資格。

8. 活動參加者須保證所有填寫或提出之資料均為真實且正確，不得假冒或盜用他人資料，如有不實或假造之情事，LG 台灣有權取消其活動資格，並由參加者自負相關法律責任。

9. 每一個產品機號僅可登錄一次，且必須無取消與退換貨記錄。

10. 發票必須開立於本活動期間，方符合本活動參加資格。每一張發票僅可申請一次贈品。

11. 活動參加者有以下任一情形，LG 台灣有權認定不符合申請贈品資格：

(A) 辦理退換貨重複申請者；

(B) 發票改開或發票作廢；

(C) 發票日期、購買通路、購買品項、登錄資料不符合本活動辦法規定；

(D) 經檢舉或查證有直接或間接以不正常手法進行網路註冊行為。

13. LG 台灣保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將直接更新於 LG 台灣官網，依 LG 台灣官網公告內容為準(http://www.lg.com/tw)。

14. 好禮即享券說明：

發行人：Edenred Taiwan 新加坡商宜睿智慧股份有限公司台灣分公司。

*本券為企業贈品專用，不得零售或轉售，應依本券所載方式兌換。

*本券為不記名，任何人持本券皆可使用，請自行妥善保管，如遭他人盜用，本券不再補發。

*本券所兌換之商品或折抵消費之金額不予開立統一發票，惟如有其他特殊情況，將依相關法令或規範辦理之。

*本券有效與否，以發行人票券系統所記錄之狀態為憑。 如系統因網路連線有所遲延，依兌換商家系統端資訊為準。

*本券為有價證券，請勿擅自偽造、變造，以免觸犯刑責。

*除重大影響持券人權益之情況外，發行人保留調整本券記載事項文字之權利。