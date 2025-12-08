We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
活動期間：2025年12月01日起至2026年02月28日止
活動登錄期間：2025年12月01日起至2026年03月31日止
活動說明：
一、購買指定家電兌換送：於活動期間購買指定型號家電產品(請見活動規定第五條「活動產品適用列表」)，並完成活動登錄後，即可兌換獲得價值新台幣1000元至5,000元的頂規好禮即享券。
二、購買指定商品組合隨貨送：於活動期間購買指定商品組合(請見活動規定第五條「活動產品適用列表」)，無須登錄即可於產品到貨時收到贈品。
活動規定：
一、購買指定家電兌換送：
1. 活動登錄：於本活動期間內購買 LG 指定型號家電產品，並於2026/03/31前至「LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區」提供正確且完整之 LINE 會員資料、完成登錄購買商品資訊。個人資料請務必填寫正確且完整以利發送贈品，若 LINE 會員資料僅填寫一個字、英文字、問號、無法識別之文字等，本公司將無法進行必要之處理作業，則視為放棄領取贈品之權利。註冊登錄商品資訊同時須上傳購買發票圖檔(請附上各產品機型消費明細)及保證書圖檔(須完整填寫產品型號、機號、購買日期)，以上資料缺一不可。若保證書上無機號資訊，請拍照產品機身上之貼紙並上傳照片以資佐證。經 LG 活動小組審核通過後，即可獲得對應金額之好禮即享券一組，逾期即不符合申請贈品資格。於商品資訊完成登錄後，請消費者務必主動至「贈品活動登錄專區」中「登錄查詢」確認審核進度，如果進度顯示「待補件」狀態，請務必依照說明完成補件，補件期限為2026/4/14前，逾期即屬於審核不通過。登錄位置：LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區「lg-ecrm.accuhit.com.tw」。
2. 活動通路: 本活動僅限適用於本公司指定之通路及經銷商(請見活動規定第六點「活動通路適用列表」) 。請注意，如果商品於網路通路購買時，除了需要完成第1點之活動登錄外，尚須同時上傳訂單完成畫面(清楚顯示店名)。
3. 於本活動期間，如同一參加者申請3筆以上(含3筆)之洗衣機、乾衣機及電子衣櫥(以上三項產品合併計算)兌換送活動， LG 有權請參加者提供實際產品安裝照片以資證明產品非專案採購、特定採購、團購等情況；如參加者拒絕配合或逾期提供照片，將視為自願放棄申請贈品資格。
4. 除產品缺貨外，凡無法於2026/03/31(含)前完成產品安裝者，不論原因為何，均不符合申請贈品資格。
5. 符合贈品資格者，好禮即享券將透過 LG 官方 LINE 帳號提供。活動參加者若未收到贈品 LINE 訊息或遺失贈品 LINE 訊息，請務必於2026年8月31日前撥打活動免費服務專線0809-066-669或於 LG 官方 LINE 帳號客服頁面(https://lin.ee/yWuzgLt) 向LG活動小組索取贈品LINE訊息，逾期將視為自願放棄領取贈品資格。如參加者誤植LINE會員資料，須自行承擔無法收到贈品或贈品被其他接收者使用之風險，如有爭議發生，應由參加者自行處理，本公司概不負責。
二、購買指定商品組合隨貨送：於活動期間購買指定商品組合，無須登錄即可於產品到貨時收到對應贈品。
三、詳細本活動指定型號家電產品、對應贈品及活動通路，請以 LG 台灣官網公告內容為準。
四、如遇購買產品有缺貨情況，欲申請「購買指定家電兌換送」贈品者，請仍於2026年03月31日前於 LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區完成相關資料登錄，逾期即視為自願放棄申請贈品資格。當產品實際到貨後請盡速裝機並於裝機後七日內至 LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區線上補齊資料，於補齊資料並經審核通過後，即取得「購買指定家電兌換送」贈品資格，逾期即視為自願放棄申請贈品資格。
五、活動產品適用列表：
「購買指定家電兌換送」適用產品列表
購買指定產品
型號
兌換送
WashTowerTM AI 智控洗乾衣機第二代
WD-S2220B、WD-S2220VM、WD-S2220EW、WD-S2220CG、WD-S2220NV
好禮即享券-頂規好禮組5000元
WashTowerTM AI 智控洗乾衣機
WD-S1310B、WD-S1310W、WD-S1310GB、WD-S1916BE
好禮即享券-頂規好禮組3000元
WashComboTM 熱泵滾筒洗衣機
WD-S22FHDB
好禮即享券-頂規好禮組3000元
蒸氣變頻滾筒洗衣機(18公斤以上)
WD-S18NDB、WD-S18NW、WD-S22FW、WD-S20FS
好禮即享券-頂規好禮組2000元
蒸氣變頻滾筒洗衣機(15公斤)
WD-S15NDB、WD-S15NW
好禮即享券-頂規好禮組1500元
蒸氣變頻滾筒洗衣機(13公斤)
WD-S13VDW、WD-S13VBW、WD-S13VEW
好禮即享券-頂規好禮組1000元
免曬衣乾衣機 (18公斤以上)
WR-20DW、WR-18DS
好禮即享券-頂規好禮組2000元
免曬衣乾衣機 (10公斤)
WR-100VW、WR-100VB
好禮即享券-頂規好禮組1000元
Styler®蒸氣電子衣櫥第二代
R723MB、R723SB、R723MG、R723WG
好禮即享券-頂規好禮組2000元
Styler®蒸氣電子衣櫥
E523MR、E523IR
好禮即享券-頂規好禮組1000元
迷你洗衣機
WT-SD201AHW、WT-SD250HW、WT-SD250HB
好禮即享券-頂規好禮組3000元
抽屜式滾筒底座
LWP-25N1C、LWP-25N14、LWP-25N2C、LWP-25N24
好禮即享券-頂規好禮組3000元
直立式洗衣機EZ系列
WT-TD23HG、WT-TD20HG、WT-TD18HG、WT-TD16HG
好禮即享券-頂規好禮組1000元
「購買指定商品組合隨貨送」 適用產品列表
購買指定商品組合
蒸氣變頻滾筒洗衣機
免曬衣乾衣機
隨貨送
洗乾堆疊
WD-S13VBW、WD-S13VCW、WD-S15TBW、WD-S15TBB、WD-S21VB、WD-S18VW、WD-S15NW、WD-S18NW
WR-100VW、WR-100VB
多功能堆疊層架1個
WD-S18VW、WD-S21VB、WD-S22FW、WD-S20FS
WR-16HW、WR-16HB、WR-20DW、WR-18DS
堆疊固定架1個
六、活動通路適用列表：凡不屬於以下名單內之通路，無法參加本次活動。
1. 一般連鎖量販通路
公司名稱
統一編號
燦坤實業股份有限公司
69568009
全聯實業股份有限公司
16740494
全國電子股份有限公司
22006252
大同綜合訊電股份有限公司
70788522
大買家股份有限公司
84442769
大買家 台中北屯分公司
96977225
大買家 大里國光分公司
97162064
好市多股份有限公司內湖分公司
16439323
好市多股份有限公司汐止分公司
16846757
好市多股份有限公司北投分公司
24794037
好市多股份有限公司新莊分公司
24804859
好市多股份有限公司台中分公司
27948648
好市多股份有限公司新竹分公司
28435913
好市多股份有限公司台南分公司
28995746
好市多股份有限公司大順分公司
29181888
好市多股份有限公司桃園分公司
53026887
好市多股份有限公司物流分公司
53665618
好市多股份有限公司嘉義分公司
53666362
好市多股份有限公司中壢分公司
54399012
好市多股份有限公司中和分公司
80033968
好市多股份有限公司北台中分公司
83794478
好市多股份有限公司
96972798
家福股份有限公司
22662550
特力屋股份有限公司
89390488
上新聯晴股份有限公司
22660602
倍適得電器股份有限公司
23226276
元暉有限公司
86387468
世達發科技股份有限公司
70579898
南驊興企業有限公司
27859315
家家買企業股份有限公司
89376922
真光股份有限公司
22547975
2. 百貨公司實體門市
公司名稱
統一編號
仕華國際有限公司
13127396
巨源興業有限公司
16008611
宏星技研材料股份有限公司
53092366
秀翔實業有限公司
89429694
映象國際企業有限公司
24323162
勝源電器有限公司
66578989
集雅社股份有限公司
89266170
新各界企業有限公司
12402015
新驊科技有限公司
28918426
新光三越百貨股份有限公司
23525871
新光三越百貨股份有限公司台中中港分公司
70784899
遠東百貨股份有限公司
03521905
遠東百貨股份有限公司桃園分公司
44025681
遠東百貨股份有限公司高雄分公司
70816203
遠東百貨股份有限公司台中分公司
53014101
遠百企業股份有限公司
05714195
統一百華股份有限公司台北分公司
28994845
統一百華股份有限公司
27999646
統正開發股份有限公司
96978370
微風廣場實業股份有限公司
89477962
環球購物中心股份有限公司
80296032
環球購物中心股份有限公司林口分公司
24788963
環球購物中心股份有限公司屏東分公司
53651608
誠品生活股份有限公司
27952966
台北101購物中心
16095410
漢神百貨
23827290
漢神巨蛋購物中心股份有限公司
97290286
高青時尚股份有限公司
54082464
美麗華城市發展股份有限公司
16447098
大統百貨企業股份有限公司
83396274
太平洋崇光百貨股份有限公司
21257316
大江國際股份有限公司
97430717
大葉高島屋百貨股份有限公司
86382689
廣三崇光國際開發股份有限公司
12798207
3. 網路適用通路：僅限於 LG 官方線上商城、momo 購物網(不含mo店+及電視購物)、PChome24h 購物、Shopee 蝦皮購物(限蝦皮商城 - LG 旗艦館 & 神腦生活 Senaonline)、ETMall 東森購物網、486 團購網、神腦生活購物。
於網購通路購買者，需上傳訂單完成畫面(清楚顯示店名)。
公司名稱
統一編號
富邦媒體科技股份有限公司
27365925
網路家庭國際資訊股份有限公司 (PChome online Inc.)
16606102
新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司
56801904
神腦國際企業股份有限公司
12228473
東森得易購股份有限公司
22456427
好漾生活股份有限公司
42835019
富盛電通股份有限公司
94436359
包昇股份有限公司
53123157
包昇股份有限公司台中分公司
50886460
包昇股份有限公司高雄門市
38680962
包昇股份有限公司新竹分公司
90393667
中華電信股份有限公司
96979933
LG官方線上商城
22553217
4. 指定經銷商
地區
公司名稱
統編
空調工程行
億興電業
70940630
空調工程行
駿昌電器
36414237
空調工程行
福娥電業
13513828
空調工程行
明聳企業
97232245
空調工程行
有電子
13941835
空調工程行
中信冷凍
19801699
空調工程行
蓁筳園企業
80078129
空調工程行
宥騰機電
80663579
空調工程行
大成生活
99250795
空調工程行
筌豐
80504910
空調工程行
駿太科技
97184807
空調工程行
禾欣家電
27885171
空調工程行
正法電器
24375506
空調工程行
名達電器行
83960449
空調工程行
緯泰電器
28085922
空調工程行
主力空調
28948836
空調工程行
藍青國際股份有限公司
24746367
空調工程行
富信人電器
65039507
空調工程行
藍天電器行
36851026
空調工程行
安成企業社
09648367
空調工程行
弘昇電器
81021238
空調工程行
宏昌冷氣
72518004
空調工程行
晟達電器行
76364183
空調工程行
範雅電器行
21574707
空調工程行
旭崴興業
59544009
空調工程行
泳菘水電工程行
30288108
空調工程行
鴻佑冷氣
82493381
空調工程行
鼎晶電器
39784705
空調工程行
創意電器
64879638
空調工程行
永承家電量販店
81855723
空調工程行
鴻昇興業行
85731203
空調工程行
上順電器行
87412535
空調工程行
佳沅空調工程
87470942
空調工程行
千琪
42789612
空調工程行
國盟冷凍空調有限公司
59101877
空調工程行
葳爾泰
50821951
空調工程行
世峰電器行
42229745
空調工程行
佳茵電器行
18007096
空調工程行
寶慶電器行
05656081
空調工程行
建榮電器
54208098
空調工程行
廒翊科技
84607608
空調工程行
弘燁行銷科技有限公司
65588209
空調工程行
喬鑫工程行
47674097
空調工程行
冷氣家節能科技有限公司
55119328
空調工程行
三千金工程行
82752366
空調工程行
勝傑豐業
90431640
空調工程行
山欣冷凍電器行
98120459
空調工程行
天籟企業社
49967730
空調工程行
酋長電器有限公司
83535368
空調工程行
晟章電器行
47828184
空調工程行
淨寶企業有限公司
24428898
空調工程行
尚鼎電器行
38825762
空調工程行
韋華工程
80008594
空調工程行
羽宸數位媒體有限公司
83615876
空調工程行
承福電器行
25730530
空調工程行
允閎企業行
41317621
空調工程行
翔風冷氣
42672465
空調工程行
羽恆冷氣行
88504499
空調工程行
安悅企業社
81420740
空調工程行
白熊先生有限公司
52881194
空調工程行
申弘企業社
36947070
空調工程行
歐美電業
82471387
空調工程行
東福興電器行
76790736
空調工程行
羅森
54625256
空調工程行
禾宜家電企業社
87493038
空調工程行
宏積興業有限公司
90623892
空調工程行
源益冷氣空調
24686754
空調工程行
宏興電氣行
49999326
空調工程行
遠暘興業有限公司
28285668
空調工程行
京品工程
87241934
空調工程行
辰翊電器行
85653121
空調工程行
喬馨冷氣空調有限公司
24879099
空調工程行
萬馬歐化
88502274
空調工程行
光陽電氣行
85099502
空調工程行
元鈦冷氣行
87537916
空調工程行
淨淨空氣品質淨化有限公司
90582745
空調工程行
楚立有限公司
85115329
空調工程行
昱光冷氣
45502794
空調工程行
富豐工程行
82431533
空調工程行
捷順冷氣空調有限公司
50773297
空調工程行
輝盛冷氣工程行
37891362
空調工程行
弘宇工程行
88769771
空調工程行
廣橙冷凍工程行
47664915
空調工程行
鋐源冷氣
88540684
空調工程行
文興電器行
69887171
空調工程行
億生多有限公司
90636756
空調工程行
鴻順家電行
92131161
空調工程行
李好房團隊有限公司
82949283
空調工程行
泰宇電業有限公司
90465084
空調工程行
榮曜電器行
26981675
空調工程行
百力空調工程行
69883359
空調工程行
駿鈜企業行
87892106
空調工程行
浚竣有限公司
85096081
空調工程行
鴻萬誠科技工程有限公司
43827311
空調工程行
佐泰企業行
85701664
空調工程行
鴻源空調有限公司
27683273
空調工程行
頡汛空調興業社
82737112
空調工程行
翔麟冷氣空調工程有限公司
50781254
空調工程行
豐群冷氣工程設計
24671936
空調工程行
瑞鴻家電
24865222
空調工程行
立明電器
26880178
空調工程行
阿噗噗
54967865
空調工程行
詠鑫空調工程
24731189
空調工程行
有易冷氣
92136503
空調工程行
順奕冷氣
91520579
空調工程行
原新電器
69873562
空調工程行
玖俋工程
83517122
空調工程行
宏驊空調工程有限公司
94238055
空調工程行
科羽冷氣
72862012
空調工程行
泰浦樂
45146748
空調工程行
禾笠空調行
91204572
空調工程行
六百
97633522
空調工程行
瑞晟空調行
91727558
空調工程行
盛興電業行
45019525
空調工程行
勤一居家工程行
85176676
空調工程行
宸詳家電
85984966
空調工程行
昇暉空調工程
70500400
空調工程行
冠賓空調
42888248
空調工程行
豐成空調
85547092
空調工程行
睿宇企業有限公司
96816930
空調工程行
冠宇宜實業社
85927804
空調工程行
明純水電
25420964
空調工程行
立崴冷氣
53781476
空調工程行
宏軒冷氣
93234165
空調工程行
順暐工程行
98790226
空調工程行
實築建設
91064798
空調工程行
亦築營造
91018845
空調工程行
承豐企業社
85489993
空調工程行
小熊電器行
94603406
空調工程行
禾耀企業社
88973696
空調工程行
泰安電器
98811221
空調工程行
均允實業
91018866
空調工程行
恆友工程行
00269059
空調工程行
財政部北區國稅局板橋分局
78583282
空調工程行
富菱
90434371
空調工程行
大暘工程行
00303649
空調工程行
鼎立冷氣有限公司
83535297
空調工程行
宥嘉精工
83036399
空調工程行
銘峰空調
88586409
空調工程行
尚猛
80076836
空調工程行
宜泰國際冷暖設備有限公司
42859145
空調工程行
清聖國際有限公司
83743892
空調工程行
寬泓工程行
50666331
空調工程行
順立揚有限公司
53436664
空調工程行
皓揚企業社
81936269
空調工程行
綋騰電器有限公司
93644371
空調工程行
連祥生活科技
42804873
空調工程行
永勝冷氣有限公司
69689405
空調工程行
鼎宸企業有限公司
45104233
空調工程行
百強冷氣有限公司
00065674
空調工程行
芳華冷材有限公司
69695292
空調工程行
綠淨圓工程有限公司
90444595
空調工程行
昌昕有限公司
85085937
空調工程行
洺銓
82623146
空調工程行
尚利企業社
00309377
空調工程行
太赫空調科技有限公司
95426890
空調工程行
耀進家電企業行
09544285
空調工程行
美居空調小舖
91730110
空調工程行
百鴻工程行
93191052
空調工程行
閎耀工程有限公司
89179751
空調工程行
東心企業社
92356415
空調工程行
竣信冷凍空調有限公司
24692502
空調工程行
柯豪冷氣
82591643
空調工程行
湘北實業
92123660
空調工程行
成光冷氣
91503641
空調工程行
有靖
88595884
空調工程行
捷鑫工程行
47668320
空調工程行
沐澲工程有限公司
98642648
空調工程行
住友國際
94424332
空調工程行
柏威工程
56800433
空調工程行
勝欣冷凍
99217614
空調工程行
阡淯
97462013
空調工程行
沅新空調
24979631
空調工程行
靖穩
54904996
空調工程行
順源工程行
85476619
空調工程行
風昇工程有限公司
00012831
空調工程行
亞柏工程行
88975580
空調工程行
強發冷氣
94152015
空調工程行
東加科技
60711417
空調工程行
日興電器
83591240
空調工程行
詡涪工程
89066898
台中地區
宏達電氣
64862377
台中地區
中聯發國際企業
16402395
台中地區
祥峰電器
61841075
台中地區
欣益電器
12043905
台中地區
長紅電子
92812618
台中地區
宏昌電器
24151920
台中地區
明信電子
77109680
台中地區
沅富電器
18334578
台中地區
恒信電器
89817694
台中地區
美齊富
16934127
台中地區
太子電業
77685331
台中地區
大謄電器
22915458
台中地區
全民電子
77593945
台中地區
侑興電器
22682057
台中地區
創作電子音響
81964433
台中地區
員毅電器
16929102
台中地區
金銓電器
13759385
台中地區
宏昇電器
97842555
台中地區
隆慶電器
19938652
台中地區
昇廣電器
16498693
台中地區
三信電氣
08359830
台中地區
三星電器
59096683
台中地區
廣昌電器
97885688
台中地區
廣駿電器
77752400
台中地區
正賢電器
84042476
台中地區
匯豐家電
23836039
台中地區
重慶國際
79955373
台中地區
華笙音響
23688754
台中地區
元祥家電
60281378
台中地區
大銀幕視聽音響
97033415
台中地區
富盟企業
13400211
台中地區
天竺國音響
78154803
台中地區
福昱電器
12737244
台中地區
立交實業
55998844
台中地區
達運電器
06144948
台中地區
禾聲電器
97499279
台中地區
億昌家電
98613067
台中地區
亙利電器
55848326
台中地區
隆輝電器
08351788
台中地區
統合電器
28032046
台中地區
群大電子專賣店
76656175
台中地區
三益電器
59251657
台中地區
仰光有限公司
28545117
台中地區
順鴻電器
21861877
台中地區
元盟電器
45401212
台中地區
松聯實業
45455693
台中地區
宗明電業行
05387278
台中地區
華亞數位家電
45510083
台中地區
冠元電器行
13736270
台中地區
凱全電器行
06127650
台中地區
欣音電器
80840553
台中地區
祥安電器
45468753
台中地區
宏達電器
77784917
台中地區
各一有限公司
28962750
台中地區
皇吉科技
45638265
台中地區
廣隆電器
05585609
台中地區
禾佳電器
14157158
台中地區
承鑫電器
55726153
台中地區
金大電器行
05798574
台中地區
鼎鋒國際
16256105
台中地區
永昌電器
22983429
台中地區
冠成家電
84508826
台中地區
享亮電器行
45705778
台中地區
創新行銷有限公司
25150547
台中地區
聯毅家電生活館
26810624
台中地區
洸毅企業社
26800273
台中地區
天韻視聽工程
53789863
台中地區
登科興業
53390082
台中地區
昌霖電器企業有限公司
53981925
台中地區
蒲隴空調
54001391
台中地區
尚亨電器
53632743
台中地區
東洋電器行
38881356
台中地區
洪昌企業社
38835683
台中地區
佳績家電
38853653
台中地區
特家麗企業鹿港分公司
24648823
台中地區
全宏家電有限公司
42673865
台中地區
國際極品科技
28572330
台中地區
米米實業
53821717
台中地區
東亞電業有限公司
42878950
台中地區
侑來有限公司
89695030
台中地區
毅鴻電器
55952158
台中地區
東家
72388065
台中地區
大買客電器
63679302
台中地區
佳昇電器行
47548661
台中地區
倉泉有限公司
50820777
台中地區
台灣高沅空調科技
16023599
台中地區
誠謚家電有限公司
42885137
台中地區
桂安家電
82842493
台中地區
鈺陞有限公司
24297592
台中地區
威特家電
82873609
台中地區
老王科技
63306394
台中地區
陽城家電
87002223
台中地區
上加實業
42586497
台中地區
星輝企業社
87122629
台中地區
立宏空調
42881364
台中地區
全菱電器
87195930
台中地區
廣宜電器
87277897
台中地區
優適家
82454850
台中地區
清水區農會
56224805
台中地區
岠峰企業
12801619
台中地區
誠德水電
88506638
台中地區
福康企業社
38855097
台中地區
沅和科技
90191563
台中地區
釪環數位音響
54096740
台中地區
寶新電器行
88547363
台中地區
大牛節能電器
88505167
台中地區
新耀電器
24355179
台中地區
學霸
90185942
台中地區
居佳適家電
88514927
台中地區
禹玥
89172820
台中地區
玖益電器
93392993
台中地區
特家麗
00192600
台中地區
大聯電器
94937564
台中地區
日沛冷氣
91050422
台中地區
豐赫
47552236
台中地區
鈦鋒國際
90161553
台中地區
特家麗家電生活館有限公司北斗分公司
60763717
台北地區
雅光
01189353
台北地區
佳禾
97310065
台北地區
吳頡興電器
22905634
台北地區
健融電器
02153403
台北地區
承德國際
89960924
台北地區
新弘貿易
23004274
台北地區
上順電器
23815317
台北地區
萬豐視聽
22592990
台北地區
鎮吉實業
70662642
台北地區
益大家電
22573614
台北地區
金亞實業
89230504
台北地區
郁翔電器
20814341
台北地區
品銓電器有限公司
31334657
台北地區
精實電器
64803602
台北地區
一世代電氣
18063076
台北地區
上將電業
92933057
台北地區
上揚電器
02418024
台北地區
台灣電器專賣
98077164
台北地區
日大電業
40523763
台北地區
今漢
22117460
台北地區
瑞豪電器
67899377
台北地區
第二電器音響
33837276
台北地區
威揚電器
17276277
台北地區
弘象電器
97316526
台北地區
老雙億實業
35957606
台北地區
鎰銘電器
80103181
台北地區
悅鼎電器
84693028
台北地區
尚德師企業
12933843
台北地區
鴻輝電器
23548071
台北地區
翔韻電器
84143312
台北地區
亨達電器
17943216
台北地區
強華電器企業有限公司
84529147
台北地區
泰宜電器
77130305
台北地區
勝奇電器
86607441
台北地區
承泰電器
49919533
台北地區
祥建科技
27724730
台北地區
全群電器
21239319
台北地區
濟洋電器
16331049
台北地區
領侁電器
28166558
台北地區
錦輝電器
22906850
台北地區
聯豐企業
40636226
台北地區
聯錩順電器
28335549
台北地區
明達電器
15764237
台北地區
富禾電器
84158686
台北地區
鋒益家電
28842989
台北地區
郁誠電器
24317387
台北地區
五順電器
24356677
台北地區
百裕
16290482
台北地區
玉明電器
29134078
台北地區
太夆音響
30209478
台北地區
新遠東有限公司
80654327
台北地區
京東科技
28221588
台北地區
上晟國際
53335223
台北地區
富士多媒體
29073348
台北地區
新邵有限公司
97249098
台北地區
元莊數位家電有限公司
28625548
台北地區
立誠電器
53681960
台北地區
東昇電業行
37756204
台北地區
小楊家電行
37912900
台北地區
嘉豐電器
45103240
台北地區
誠鴻電器
45097205
台北地區
新秀國際企業有限公司
50968912
台北地區
遠東空調家電有限公司
54970664
台北地區
日群電業
97364218
台北地區
敬業電器有限公司
53726615
台北地區
淯麒國際有限公司
50997276
台北地區
正旺電器行
87349111
台北地區
三瀛實業有限公司
52751805
台北地區
濱海電器行
40973459
台北地區
源森電器
90541386
台北地區
銘卿整合工程有限公司
50862853
台北地區
鴻馨家電有限公司
42979773
台北地區
億愿冷氣工程有限公司
53180662
台北地區
響樂有限公司
83234335
台北地區
樂天行銷有限公司
42663418
台北地區
自在森林有限公司
85087359
台北地區
展丞電器行
92493380
台北地區
京東清潔社
91550453
台北地區
舜達冷氣工程有限公司
54950554
台北地區
大順電器空調有限公司
55744315
台北地區
東馳企業有限公司
20939026
台北地區
阿鴻冷氣電器工程行
91137477
台北地區
易碼機電工程有限公司
24494550
台北地區
翠峰湖興業有限公司
53222473
台北地區
米米實業有限公司臺北分公司
95465226
台北地區
日信空調行
91402833
台北地區
品毅空調
83377537
台北地區
名御工程行
60019372
台北地區
文健電器有限公司
16026836
台北地區
上申有限公司
68392209
台北地區
怡沃拉國際有限公司
60574194
桃竹地區
幸韻電器
89328106
桃竹地區
金一電器
22137992
桃竹地區
皇典電器
78544155
桃竹地區
銓日電器
73800090
桃竹地區
兆宏電業
47039765
桃竹地區
同慶電氣
43779752
桃竹地區
名富電器
45162367
桃竹地區
得興電器
89730711
桃竹地區
金長益電器
16908253
桃竹地區
天聲電器
98249862
桃竹地區
統偉
22669408
桃竹地區
憶豐電器
47109086
桃竹地區
吉田電器
17683437
桃竹地區
仙風電器
47322468
桃竹地區
國際水電冷氣
49776492
桃竹地區
大統電器
02846102
桃竹地區
旭聲電器
87935668
桃竹地區
明泰電器
44971242
桃竹地區
陽曜企業
86387164
桃竹地區
菖泰電機
47321806
桃竹地區
力洋國際電器
13054751
桃竹地區
正昇
02490123
桃竹地區
鴻韻音響
02776458
桃竹地區
世貿電器
36415209
桃竹地區
東禾一家電
16250691
桃竹地區
中樂電器
97487963
桃竹地區
三王電業
21497625
桃竹地區
佑丞電器
21531320
桃竹地區
榮迎空調電器
09636833
桃竹地區
鐠羅影音
09689654
桃竹地區
新視紀科技
28108925
桃竹地區
慶聲電器
02764278
桃竹地區
龍輝電業
02709521
桃竹地區
大東電器
80634435
桃竹地區
華資電有限公司
28811971
桃竹地區
上隆電器
22479929
桃竹地區
立欣電器
80130510
桃竹地區
竹一鑫電器
27380361
桃竹地區
上品電器
92841888
桃竹地區
盛雄電器
02925154
桃竹地區
峰瑞電器
43918277
桃竹地區
永順錩電器
27417698
桃竹地區
力碩
12909061
桃竹地區
雷光聲電器
53053390
桃竹地區
美光節能科技有限公司
25062853
桃竹地區
百事得專業音響
14227197
桃竹地區
首昌電器
29160244
桃竹地區
麥仕視聽音響有限公司
53168294
桃竹地區
金上順電器
86959830
桃竹地區
銓薪電器行
25214676
桃竹地區
泰川電器行
31594576
桃竹地區
一弘電器行
02858985
桃竹地區
姿芳科技有限公司
42770901
桃竹地區
佳瑩科技
53282350
桃竹地區
柏碩電器行
83885575
桃竹地區
頂尖空調工程
69629961
桃竹地區
吉運有限公司
69703862
桃竹地區
東緣電器行
72794774
桃竹地區
鴻郁電器
24889147
桃竹地區
駿焺冷氣空調行
47439050
桃竹地區
永成電器
24881095
桃竹地區
雄發電器
23400437
桃竹地區
克拉企業
69670861
桃竹地區
沐爾有限公司
55925694
桃竹地區
博思科技
83090668
桃竹地區
鈦榮股份有限公司
54797975
桃竹地區
觀銘有限公司
69600423
桃竹地區
祐辰工程有限公司
42588657
桃竹地區
毅威電子專賣店
78814973
桃竹地區
淨芙達有限公司
42621425
桃竹地區
巨笠國際有限公司
93554878
桃竹地區
允嘉空調工程有限公司
90036583
桃竹地區
宇通空調工程有限公司
89148499
桃竹地區
銨琚生活家電有限公司
93578631
桃竹地區
益碩空調工程行
37852207
桃竹地區
品耀科技有限公司
24754725
桃竹地區
旭烽國際事業有限公司
83722496
桃竹地區
恆業冷氣空調工程行
91311123
桃竹地區
芸媽廚具改造有限公司
82991465
桃竹營銷處
東逸電器有限公司
69695167
桃竹營銷處
貓爸商行
91126921
桃竹營銷處
元式有限公司
90350225
桃竹營銷處
杰翎生活家電有限公司
90420469
桃竹營銷處
明進電器有限公司
69641579
高屏地區
來福電器
8026783
高屏地區
信一電器
91730759
高屏地區
立陞電器
23956174
高屏地區
路得企業
84672419
高屏地區
慶旺電器
16826605
高屏地區
鴻嘉電化商行
06696505
高屏地區
力利企業
16683445
高屏地區
三豐電器行
19661607
高屏地區
上眾電器
97408406
高屏地區
大時代量販家電
07910980
高屏地區
春聲電器
86633356
高屏地區
福總電業社
08519549
高屏地區
聯立貿易有限公司
70405187
高屏地區
金門電器
77265149
高屏地區
新傑電器
12749635
高屏地區
東欣電器
08001827
高屏地區
東農電器
78766509
高屏地區
棋杰電器
08016878
高屏地區
松立電業
90720487
高屏地區
中信冷凍
19801699
高屏地區
勁鋒電器
87753771
高屏地區
永定電器有限公司
96857734
高屏地區
翠亨企業
16129431
高屏地區
宏暉電器
14194891
高屏地區
萊旺企業
27213625
高屏地區
晉宏電器
90964899
高屏地區
瑨耀企業
12920636
高屏地區
正義電器有限公司
97156464
高屏地區
冠統商百貨
23976994
高屏地區
同勝電器
22551604
高屏地區
前峰家電量販店
99139385
高屏地區
開勝電器
80941898
高屏地區
弘展電器
17498019
高屏地區
慶明電器
91954618
高屏地區
金城電器
95993900
高屏地區
南霸天電器
24353242
高屏地區
財源電器行
10884162
高屏地區
萬家吉商行
25934014
高屏地區
好佳貨家電影音生活館
25705440
高屏地區
統勝電器有限公司
53243619
高屏地區
永漢允有限公司
53578728
高屏地區
東翰企業社
25853814
高屏地區
集盛股份有限公司
53231867
高屏地區
萊旺電器行
38688177
高屏地區
高詮電器行
36732789
高屏地區
瑞騏實業有限公司
24678229
高屏地區
金美網購
28616029
高屏地區
首豐企業社
38707322
高屏地區
富豪音響影視企業社
13911608
高屏地區
昱承資訊有限公司
42804228
高屏地區
友誠汽車行
77255466
高屏地區
尚合雅有限公司
59289719
高屏地區
正義電器行
07940990
高屏地區
允丞電器
28615181
高屏地區
立欣電器行
10255924
高屏地區
大進電器
99539143
高屏地區
杉泰電器
54198731
高屏地區
九九電器工程
82881798
高屏地區
金三冷氣空調行
71212498
高屏地區
首鑫家電有限公司
24672689
高屏地區
睿凡企業
59338514
高屏地區
鴻昇興業行
85731203
高屏地區
順輝電器行
40932325
高屏地區
本館家電有限公司
90462256
高屏地區
章記企業有限公司
79843027
高屏地區
雲彩企業社
88763811
高屏地區
連合家電企業行
85688304
高屏地區
羅森
54625256
高屏地區
振全電器行
47735518
高屏地區
朝鴻電器有限公司
97246304
高屏地區
鋐安企業社
85505473
高屏地區
九三電器有限公司
24668094
高屏地區
賽門音響企業社
92152469
高屏地區
萬定電器
83291460
高屏地區
宏鋒電器
47905153
高屏地區
美立電器
25983725
高屏地區
弘力電器行
26483889
高屏地區
北站電器
16417828
高屏地區
鳳山綠色電子家電
38671106
高屏地區
立陞電器企業社
92133463
高屏地區
甲組電器
96830623
高屏地區
宥昕冷氣
69925983
高屏地區
政允空調
92195586
高屏地區
培芝家電快速服務中心
67834369
高屏地區
永福家電行
07997016
高屏地區
源洲工程有限公司
42791841
高屏地區
富佾實業
93513005
高屏地區
樂嘉家電
60589035
嘉南地區
百鈴電器
72192956
嘉南地區
政興實業有限公司
74710293
嘉南地區
大時代量販
87692727
嘉南地區
冠銓電器
16860835
嘉南地區
全省電器
69689334
嘉南地區
宏偉電器
06504730
嘉南地區
松寶電器
85741379
嘉南地區
信福電器
69279211
嘉南地區
老李電器
06375829
嘉南地區
中美電器
20198584
嘉南地區
泰欣電器
06556096
嘉南地區
益昌電氣
72166747
嘉南地區
和春電器
64910498
嘉南地區
錦穗實業
73713103
嘉南地區
利聲家電
86101317
嘉南地區
聯鈦冷凍空調電器
14156334
嘉南地區
豐昌電器行
06565736
嘉南地區
建鑫電器
18282184
嘉南地區
友信
97341659
嘉南地區
欣益大企業
97413816
嘉南地區
九龍電器
06193052
嘉南地區
金樹電器空調
80572493
嘉南地區
德豐電器
98872660
嘉南地區
科昌電器
29458408
嘉南地區
王品電器
27610011
嘉南地區
和新電器
21982350
嘉南地區
完全電器
16570033
嘉南地區
鴻興電器
73714308
嘉南地區
隆豐科技
27587659
嘉南地區
東隆電器
69397245
嘉南地區
祥盛電器有限公司
28952325
嘉南地區
通豪電器
16956304
嘉南地區
禾昌電器
10805940
嘉南地區
泰銓
10840334
嘉南地區
東紳科技
28924877
嘉南地區
光波電器行
39703372
嘉南地區
旺品電器
54096565
嘉南地區
永成電器行
06169551
嘉南地區
一甲電器行
78438886
嘉南地區
昱成
37578905
嘉南地區
寓丞家電行
47957074
嘉南地區
華碩電器行
20198640
嘉南地區
振瓏電器行
40885358
嘉南地區
頡隆電器行
47953008
嘉南地區
佳美百事購
42933481
嘉南地區
日進電器
53282268
嘉南地區
佳新電業
42938269
嘉南地區
益大電器行
87868062
嘉南地區
良記電器行
10856124
嘉南地區
強尼電器行
81459694
嘉南地區
中美電器行
92824831
嘉南地區
西北電器行
66596728
嘉南地區
統揚電器
28316418
嘉南地區
協成電器行
14764549
嘉南地區
尚豪電器
90808650
嘉南地區
新美電器行
06269778
嘉南地區
龍松電器
91118268
嘉南地區
梓萌電玩
90812211
嘉南地區
富達家電
28796205
嘉南地區
英倫電機行
66595299
嘉南地區
名響電器行
87996051
嘉南地區
弦有電器行
92222388
嘉南地區
弘鉅有限公司
42569429
嘉南地區
銓新家電有限公司
93548813
嘉南地區
亞承冷氣空調工程行
38784360
嘉南地區
泰銓電器有限公司
93523812
嘉南地區
璟旺實業有限公司
90872358
嘉南地區
昇展電器行
09556633
嘉南地區
金豐順工程行
87090675
嘉南地區
造丰科技企業社
40904051
嘉南地區
佶克多科技有限公司
53481153
嘉南地區
光榮企業社
18280828
嘉南地區
東橋電器行
94323030
注意事項：
1. 台灣樂金電器股份有限公司(以下稱「LG 台灣」)員工、代理商、經銷商、配合廠商均不適用於本活動。本活動不得與其他 LG 台灣促銷活動併行，僅能擇一參加。
2. 消費發票注意事項：發票不得開立統編。如需開立統編，則須提供公司營利事業登記證或公司變更登記表，及負責人身份證正反面影片以資佐證。
3. 贈品將於 LG 台灣活動小組審核通過後之2個月內發送，恕無法指定發送時間。
4. 贈品不得轉售。活動贈品為無償贈品，恕不接受退換貨(除瑕疵品外)、折換現金或變更品項。
5. 本活動限購買 LG 台灣公司貨新品者符合資格，福利品、陳列展示品、員購品、平行輸入之商品(水貨)、專案採購、特定採購、團購等恕不納入本活動。
6. 本活動限購買活動指定商品之消費者方得參加，非消費者本人均不得參加本活動，包括但不限於團購團主、通路商及其受僱人，及任何持有他人發票者，均不符合申請贈品資格。
7. 活動參加者須保證所有填寫或提出之資料均為真實且正確，不得假冒或盜用他人資料，如有不實或假造之情事，LG 台灣有權取消其活動資格，並由參加者自負相關法律責任。
8. 每一個產品機號僅可登錄一次，且必須無取消與退換貨記錄。
9. 發票必須開立於本活動期間，方符合本活動參加資格。每一張發票僅可申請一次贈品。
10. 活動參加者有以下任一情形，LG 台灣有權認定不符合申請贈品資格：
(A) 辦理退換貨重複申請者；
(B) 發票改開或發票作廢；
(C) 發票日期、購買通路、購買品項、登錄資料不符合本活動辦法規定；
(D) 經檢舉或查證有直接或間接以不正常手法進行網路註冊行為。
11. LG 台灣保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將直接更新於 LG 台灣官網，依 LG 台灣官網公告內容為準(http://www.lg.com/tw)。
12. 好禮即享券說明：
發行人：Edenred Taiwan 新加坡商宜睿智慧股份有限公司台灣分公司。
*本券為企業贈品專用，不得零售或轉售，應依本券所載方式兌換。
*本券為不記名，任何人持本券皆可使用，請自行妥善保管，如遭他人盜用，本券不再補發。
*本券所兌換之商品或折抵消費之金額不予開立統一發票，惟如有其他特殊情況，將依相關法令或規範辦理之。
*本券有效與否，以發行人票券系統所記錄之狀態為憑。 如系統因網路連線有所遲延，依兌換商家系統端資訊為準。
*本券為有價證券，請勿擅自偽造、變造，以免觸犯刑責。
*除重大影響持券人權益之情況外，發行人保留調整本券記載事項文字之權利。