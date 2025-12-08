About Cookies on This Site

全方位衣物護理特定通路優惠活動

活動期間：2025年12月01日起至2026年02月28日止

 

活動登錄期間：2025年12月01日起至2026年03月31日止

 

活動說明：

一、購買指定家電兌換送：於活動期間購買指定型號家電產品(請見活動規定第五條「活動產品適用列表」)，並完成活動登錄後，即可兌換獲得價值新台幣1000元至5,000元的頂規好禮即享券。

二、購買指定商品組合隨貨送：於活動期間購買指定商品組合(請見活動規定第五條「活動產品適用列表」)，無須登錄即可於產品到貨時收到贈品。

 

活動規定：

一、購買指定家電兌換送：

1.  活動登錄：於本活動期間內購買 LG 指定型號家電產品，並於2026/03/31前至「LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區」提供正確且完整之 LINE 會員資料、完成登錄購買商品資訊。個人資料請務必填寫正確且完整以利發送贈品，若 LINE 會員資料僅填寫一個字、英文字、問號、無法識別之文字等，本公司將無法進行必要之處理作業，則視為放棄領取贈品之權利。註冊登錄商品資訊同時須上傳購買發票圖檔(請附上各產品機型消費明細)及保證書圖檔(須完整填寫產品型號、機號、購買日期)，以上資料缺一不可。若保證書上無機號資訊，請拍照產品機身上之貼紙並上傳照片以資佐證。經 LG 活動小組審核通過後，即可獲得對應金額之好禮即享券一組，逾期即不符合申請贈品資格。於商品資訊完成登錄後，請消費者務必主動至「贈品活動登錄專區」中「登錄查詢」確認審核進度，如果進度顯示「待補件」狀態，請務必依照說明完成補件，補件期限為2026/4/14前，逾期即屬於審核不通過。登錄位置：LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區「lg-ecrm.accuhit.com.tw」。

2.  活動通路: 本活動僅限適用於本公司指定之通路及經銷商(請見活動規定第六點「活動通路適用列表」) 。請注意，如果商品於網路通路購買時，除了需要完成第1點之活動登錄外，尚須同時上傳訂單完成畫面(清楚顯示店名)

3.  於本活動期間，如同一參加者申請3筆以上(含3筆)之洗衣機、乾衣機及電子衣櫥(以上三項產品合併計算)兌換送活動， LG 有權請參加者提供實際產品安裝照片以資證明產品非專案採購、特定採購、團購等情況；如參加者拒絕配合或逾期提供照片，將視為自願放棄申請贈品資格。

4.   除產品缺貨外，凡無法於2026/03/31(含)前完成產品安裝者，不論原因為何，均不符合申請贈品資格。

5.  符合贈品資格者，好禮即享券將透過 LG 官方 LINE 帳號提供。活動參加者若未收到贈品 LINE 訊息或遺失贈品 LINE 訊息，請務必於2026年8月31日前撥打活動免費服務專線0809-066-669或於 LG 官方 LINE 帳號客服頁面(https://lin.ee/yWuzgLt) 向LG活動小組索取贈品LINE訊息，逾期將視為自願放棄領取贈品資格。如參加者誤植LINE會員資料，須自行承擔無法收到贈品或贈品被其他接收者使用之風險，如有爭議發生，應由參加者自行處理，本公司概不負責。

二、購買指定商品組合隨貨送：於活動期間購買指定商品組合，無須登錄即可於產品到貨時收到對應贈品。

三、詳細本活動指定型號家電產品、對應贈品及活動通路，請以 LG 台灣官網公告內容為準。

四、如遇購買產品有缺貨情況，欲申請「購買指定家電兌換送」贈品者，請仍於2026年03月31日前於 LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區完成相關資料登錄，逾期即視為自願放棄申請贈品資格。當產品實際到貨後請盡速裝機並於裝機後七日內至 LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區線上補齊資料，於補齊資料並經審核通過後，即取得「購買指定家電兌換送」贈品資格，逾期即視為自願放棄申請贈品資格。

五、活動產品適用列表：

「購買指定家電兌換送」適用產品列表

 

購買指定產品

型號

兌換送

WashTowerTM AI 智控洗乾衣機第二代

WD-S2220B、WD-S2220VM、WD-S2220EW、WD-S2220CG、WD-S2220NV

好禮即享券-頂規好禮組5000元

WashTowerTM AI 智控洗乾衣機

WD-S1310B、WD-S1310W、WD-S1310GB、WD-S1916BE

好禮即享券-頂規好禮組3000元

WashComboTM 熱泵滾筒洗衣機

WD-S22FHDB

好禮即享券-頂規好禮組3000元

蒸氣變頻滾筒洗衣機(18公斤以上)

WD-S18NDB、WD-S18NW、WD-S22FW、WD-S20FS

好禮即享券-頂規好禮組2000元

蒸氣變頻滾筒洗衣機(15公斤)

WD-S15NDB、WD-S15NW

好禮即享券-頂規好禮組1500元

蒸氣變頻滾筒洗衣機(13公斤)

WD-S13VDW、WD-S13VBW、WD-S13VEW

好禮即享券-頂規好禮組1000元

免曬衣乾衣機 (18公斤以上)

WR-20DW、WR-18DS

好禮即享券-頂規好禮組2000元

免曬衣乾衣機 (10公斤)

WR-100VW、WR-100VB

好禮即享券-頂規好禮組1000元

Styler®蒸氣電子衣櫥第二代

R723MB、R723SB、R723MG、R723WG

好禮即享券-頂規好禮組2000元

Styler®蒸氣電子衣櫥

E523MR、E523IR

好禮即享券-頂規好禮組1000元

迷你洗衣機

WT-SD201AHW、WT-SD250HW、WT-SD250HB

好禮即享券-頂規好禮組3000元

抽屜式滾筒底座

LWP-25N1C、LWP-25N14、LWP-25N2C、LWP-25N24

好禮即享券-頂規好禮組3000元

直立式洗衣機EZ系列

WT-TD23HG、WT-TD20HG、WT-TD18HG、WT-TD16HG

好禮即享券-頂規好禮組1000元

「購買指定商品組合隨貨送」 適用產品列表

 

購買指定商品組合

蒸氣變頻滾筒洗衣機

免曬衣乾衣機

隨貨送

洗乾堆疊

WD-S13VBW、WD-S13VCW、WD-S15TBW、WD-S15TBB、WD-S21VB、WD-S18VW、WD-S15NW、WD-S18NW

WR-100VW、WR-100VB

多功能堆疊層架1個
DKW(白)或DSTBK(黑)

WD-S18VW、WD-S21VB、WD-S22FW、WD-S20FS

WR-16HW、WR-16HB、WR-20DW、WR-18DS

堆疊固定架1個
16DKW(白)或16DKS(銀)或20DKW(白)或20DKS(銀)

六、活動通路適用列表：凡不屬於以下名單內之通路，無法參加本次活動。

1. 一般連鎖量販通路

 

公司名稱

統一編號

燦坤實業股份有限公司

69568009

全聯實業股份有限公司

16740494

全國電子股份有限公司

22006252

大同綜合訊電股份有限公司

70788522

大買家股份有限公司

84442769

大買家 台中北屯分公司

96977225

大買家 大里國光分公司

97162064

好市多股份有限公司內湖分公司

16439323

好市多股份有限公司汐止分公司

16846757

好市多股份有限公司北投分公司

24794037

好市多股份有限公司新莊分公司

24804859

好市多股份有限公司台中分公司

27948648

好市多股份有限公司新竹分公司

28435913

好市多股份有限公司台南分公司

28995746

好市多股份有限公司大順分公司

29181888

好市多股份有限公司桃園分公司

53026887

好市多股份有限公司物流分公司

53665618

好市多股份有限公司嘉義分公司

53666362

好市多股份有限公司中壢分公司

54399012

好市多股份有限公司中和分公司

80033968

好市多股份有限公司北台中分公司

83794478

好市多股份有限公司

96972798

家福股份有限公司

22662550

特力屋股份有限公司

89390488

上新聯晴股份有限公司

22660602

倍適得電器股份有限公司

23226276

元暉有限公司

86387468

世達發科技股份有限公司

70579898

南驊興企業有限公司

27859315

家家買企業股份有限公司

89376922

真光股份有限公司

22547975

2. 百貨公司實體門市

 

公司名稱

統一編號

仕華國際有限公司

13127396

巨源興業有限公司

16008611

宏星技研材料股份有限公司

53092366

秀翔實業有限公司

89429694

映象國際企業有限公司

24323162

勝源電器有限公司

66578989

集雅社股份有限公司

89266170

新各界企業有限公司

12402015

新驊科技有限公司

28918426

新光三越百貨股份有限公司

23525871

新光三越百貨股份有限公司台中中港分公司

70784899

遠東百貨股份有限公司

03521905

遠東百貨股份有限公司桃園分公司

44025681

遠東百貨股份有限公司高雄分公司

70816203

遠東百貨股份有限公司台中分公司

53014101

遠百企業股份有限公司

05714195

統一百華股份有限公司台北分公司

28994845

統一百華股份有限公司

27999646

統正開發股份有限公司

96978370

微風廣場實業股份有限公司

89477962

環球購物中心股份有限公司

 80296032

環球購物中心股份有限公司林口分公司

 24788963

環球購物中心股份有限公司屏東分公司

 53651608

誠品生活股份有限公司

27952966

台北101購物中心

16095410

漢神百貨

23827290

漢神巨蛋購物中心股份有限公司

97290286

高青時尚股份有限公司

54082464

美麗華城市發展股份有限公司

16447098

大統百貨企業股份有限公司

83396274

太平洋崇光百貨股份有限公司

21257316

大江國際股份有限公司

97430717

大葉高島屋百貨股份有限公司

86382689

廣三崇光國際開發股份有限公司

12798207

3. 網路適用通路：僅限於 LG 官方線上商城、momo 購物網(不含mo店+及電視購物)、PChome24h 購物、Shopee 蝦皮購物(限蝦皮商城 - LG 旗艦館 & 神腦生活 Senaonline)、ETMall 東森購物網、486 團購網、神腦生活購物。

網購通路購買者，需上傳訂單完成畫面(清楚顯示店名)。

 

公司名稱

統一編號

富邦媒體科技股份有限公司

27365925

網路家庭國際資訊股份有限公司 (PChome online Inc.)

16606102

新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司

56801904

神腦國際企業股份有限公司

12228473

東森得易購股份有限公司

22456427

好漾生活股份有限公司

42835019

富盛電通股份有限公司

94436359

包昇股份有限公司

53123157

包昇股份有限公司台中分公司

50886460

包昇股份有限公司高雄門市

38680962

包昇股份有限公司新竹分公司

90393667

中華電信股份有限公司

96979933

LG官方線上商城

22553217

4. 指定經銷商

 

地區

公司名稱

統編

空調工程行

億興電業

70940630

空調工程行

駿昌電器

36414237

空調工程行

福娥電業

13513828

空調工程行

明聳企業

97232245

空調工程行

有電子

13941835

空調工程行

中信冷凍

19801699

空調工程行

蓁筳園企業

80078129

空調工程行

宥騰機電

80663579

空調工程行

大成生活

99250795

空調工程行

筌豐

80504910

空調工程行

駿太科技

97184807

空調工程行

禾欣家電

27885171

空調工程行

正法電器

24375506

空調工程行

名達電器行

83960449

空調工程行

緯泰電器

28085922

空調工程行

主力空調

28948836

空調工程行

藍青國際股份有限公司

24746367

空調工程行

富信人電器

65039507

空調工程行

藍天電器行

36851026

空調工程行

安成企業社

09648367

空調工程行

弘昇電器

81021238

空調工程行

宏昌冷氣

72518004

空調工程行

晟達電器行

76364183

空調工程行

範雅電器行

21574707

空調工程行

旭崴興業

59544009

空調工程行

泳菘水電工程行

30288108

空調工程行

鴻佑冷氣

82493381

空調工程行

鼎晶電器

39784705

空調工程行

創意電器

64879638

空調工程行

永承家電量販店

81855723

空調工程行

鴻昇興業行

85731203

空調工程行

上順電器行

87412535

空調工程行

佳沅空調工程

87470942

空調工程行

千琪

42789612

空調工程行

國盟冷凍空調有限公司

59101877

空調工程行

葳爾泰

50821951

空調工程行

世峰電器行

42229745

空調工程行

佳茵電器行

18007096

空調工程行

寶慶電器行

05656081

空調工程行

建榮電器

54208098

空調工程行

廒翊科技

84607608

空調工程行

弘燁行銷科技有限公司

65588209

空調工程行

喬鑫工程行

47674097

空調工程行

冷氣家節能科技有限公司

55119328

空調工程行

三千金工程行

82752366

空調工程行

勝傑豐業

90431640

空調工程行

山欣冷凍電器行

98120459

空調工程行

天籟企業社

49967730

空調工程行

酋長電器有限公司

83535368

空調工程行

晟章電器行

47828184

空調工程行

淨寶企業有限公司

24428898

空調工程行

尚鼎電器行

38825762

空調工程行

韋華工程

80008594

空調工程行

羽宸數位媒體有限公司

83615876

空調工程行

承福電器行

25730530

空調工程行

允閎企業行

41317621

空調工程行

翔風冷氣

42672465

空調工程行

羽恆冷氣行

88504499

空調工程行

安悅企業社

81420740

空調工程行

白熊先生有限公司

52881194

空調工程行

申弘企業社

36947070

空調工程行

歐美電業

82471387

空調工程行

東福興電器行

76790736

空調工程行

羅森

54625256

空調工程行

禾宜家電企業社

87493038

空調工程行

宏積興業有限公司

90623892

空調工程行

源益冷氣空調

24686754

空調工程行

宏興電氣行

49999326

空調工程行

遠暘興業有限公司

28285668

空調工程行

京品工程

87241934

空調工程行

辰翊電器行

85653121

空調工程行

喬馨冷氣空調有限公司

24879099

空調工程行

萬馬歐化

88502274

空調工程行

光陽電氣行

85099502

空調工程行

元鈦冷氣行

87537916

空調工程行

淨淨空氣品質淨化有限公司

90582745

空調工程行

楚立有限公司

85115329

空調工程行

昱光冷氣

45502794

空調工程行

富豐工程行

82431533

空調工程行

捷順冷氣空調有限公司

50773297

空調工程行

輝盛冷氣工程行

37891362

空調工程行

弘宇工程行

88769771

空調工程行

廣橙冷凍工程行

47664915

空調工程行

鋐源冷氣

88540684

空調工程行

文興電器行

69887171

空調工程行

億生多有限公司

90636756

空調工程行

鴻順家電行

92131161

空調工程行

李好房團隊有限公司

82949283

空調工程行

泰宇電業有限公司

90465084

空調工程行

榮曜電器行

26981675

空調工程行

百力空調工程行

69883359

空調工程行

駿鈜企業行

87892106

空調工程行

浚竣有限公司

85096081

空調工程行

鴻萬誠科技工程有限公司

43827311

空調工程行

佐泰企業行

85701664

空調工程行

鴻源空調有限公司

27683273

空調工程行

頡汛空調興業社

82737112

空調工程行

翔麟冷氣空調工程有限公司

50781254

空調工程行

豐群冷氣工程設計

24671936

空調工程行

瑞鴻家電

24865222

空調工程行

立明電器

26880178

空調工程行

阿噗噗

54967865

空調工程行

詠鑫空調工程

24731189

空調工程行

有易冷氣

92136503

空調工程行

順奕冷氣

91520579

空調工程行

原新電器

69873562

空調工程行

玖俋工程

83517122

空調工程行

宏驊空調工程有限公司

94238055

空調工程行

科羽冷氣

72862012

空調工程行

泰浦樂

45146748

空調工程行

禾笠空調行

91204572

空調工程行

六百

97633522

空調工程行

瑞晟空調行

91727558

空調工程行

盛興電業行

45019525

空調工程行

勤一居家工程行

85176676

空調工程行

宸詳家電

85984966

空調工程行

昇暉空調工程

70500400

空調工程行

冠賓空調

42888248

空調工程行

豐成空調

85547092

空調工程行

睿宇企業有限公司

96816930

空調工程行

冠宇宜實業社

85927804

空調工程行

明純水電

25420964

空調工程行

立崴冷氣

53781476

空調工程行

宏軒冷氣

93234165

空調工程行

順暐工程行

98790226

空調工程行

實築建設

91064798

空調工程行

亦築營造

91018845

空調工程行

承豐企業社

85489993

空調工程行

小熊電器行

94603406

空調工程行

禾耀企業社

88973696

空調工程行

泰安電器

98811221

空調工程行

均允實業

91018866

空調工程行

恆友工程行

00269059

空調工程行

財政部北區國稅局板橋分局

78583282

空調工程行

富菱

90434371

空調工程行

大暘工程行

00303649

空調工程行

鼎立冷氣有限公司

83535297

空調工程行

宥嘉精工

83036399

空調工程行

銘峰空調

88586409

空調工程行

尚猛

80076836

空調工程行

宜泰國際冷暖設備有限公司

42859145

空調工程行

清聖國際有限公司

83743892

空調工程行

寬泓工程行

50666331

空調工程行

順立揚有限公司

53436664

空調工程行

皓揚企業社

81936269

空調工程行

綋騰電器有限公司

93644371

空調工程行

連祥生活科技

42804873

空調工程行

永勝冷氣有限公司

69689405

空調工程行

鼎宸企業有限公司

45104233

空調工程行

百強冷氣有限公司

00065674

空調工程行

芳華冷材有限公司

69695292

空調工程行

綠淨圓工程有限公司

90444595

空調工程行

昌昕有限公司

85085937

空調工程行

洺銓

82623146

空調工程行

尚利企業社

00309377

空調工程行

太赫空調科技有限公司

95426890

空調工程行

耀進家電企業行

09544285

空調工程行

美居空調小舖

91730110

空調工程行

百鴻工程行

93191052

空調工程行

閎耀工程有限公司

89179751

空調工程行

東心企業社

92356415

空調工程行

竣信冷凍空調有限公司

24692502

空調工程行

柯豪冷氣

82591643

空調工程行

湘北實業

92123660

空調工程行

成光冷氣

91503641

空調工程行

有靖

88595884

空調工程行

捷鑫工程行

47668320

空調工程行

沐澲工程有限公司

98642648

空調工程行

住友國際

94424332

空調工程行

柏威工程

56800433

空調工程行

勝欣冷凍

99217614

空調工程行

阡淯

97462013

空調工程行

沅新空調

24979631

空調工程行

靖穩

54904996

空調工程行

順源工程行

85476619

空調工程行

風昇工程有限公司

00012831

空調工程行

亞柏工程行

88975580

空調工程行

強發冷氣

94152015

空調工程行

東加科技

60711417

空調工程行

日興電器

83591240

空調工程行

詡涪工程

89066898

台中地區

宏達電氣

64862377

台中地區

中聯發國際企業

16402395

台中地區

祥峰電器

61841075

台中地區

欣益電器

12043905

台中地區

長紅電子

92812618

台中地區

宏昌電器

24151920

台中地區

明信電子

77109680

台中地區

沅富電器

18334578

台中地區

恒信電器

89817694

台中地區

美齊富

16934127

台中地區

太子電業

77685331

台中地區

大謄電器

22915458

台中地區

全民電子

77593945

台中地區

侑興電器

22682057

台中地區

創作電子音響

81964433

台中地區

員毅電器

16929102

台中地區

金銓電器

13759385

台中地區

宏昇電器

97842555

台中地區

隆慶電器

19938652

台中地區

昇廣電器

16498693

台中地區

三信電氣

08359830

台中地區

三星電器

59096683

台中地區

廣昌電器

97885688

台中地區

廣駿電器

77752400

台中地區

正賢電器

84042476

台中地區

匯豐家電

23836039

台中地區

重慶國際

79955373

台中地區

華笙音響

23688754

台中地區

元祥家電

60281378

台中地區

大銀幕視聽音響

97033415

台中地區

富盟企業

13400211

台中地區

天竺國音響

78154803

台中地區

福昱電器

12737244

台中地區

立交實業

55998844

台中地區

達運電器

06144948

台中地區

禾聲電器

97499279

台中地區

億昌家電

98613067

台中地區

亙利電器

55848326

台中地區

隆輝電器

08351788

台中地區

統合電器

28032046

台中地區

群大電子專賣店

76656175

台中地區

三益電器

59251657

台中地區

仰光有限公司

28545117

台中地區

順鴻電器

21861877

台中地區

元盟電器

45401212

台中地區

松聯實業

45455693

台中地區

宗明電業行

05387278

台中地區

華亞數位家電

45510083

台中地區

冠元電器行

13736270

台中地區

凱全電器行

06127650

台中地區

欣音電器

80840553

台中地區

祥安電器

45468753

台中地區

宏達電器

77784917

台中地區

各一有限公司

28962750

台中地區

皇吉科技

45638265

台中地區

廣隆電器

05585609

台中地區

禾佳電器

14157158

台中地區

承鑫電器

55726153

台中地區

金大電器行

05798574

台中地區

鼎鋒國際

16256105

台中地區

永昌電器

22983429

台中地區

冠成家電

84508826

台中地區

享亮電器行

45705778

台中地區

創新行銷有限公司

25150547

台中地區

聯毅家電生活館

26810624

台中地區

洸毅企業社

26800273

台中地區

天韻視聽工程

53789863

台中地區

登科興業

53390082

台中地區

昌霖電器企業有限公司

53981925

台中地區

蒲隴空調

54001391

台中地區

尚亨電器

53632743

台中地區

東洋電器行

38881356

台中地區

洪昌企業社

38835683

台中地區

佳績家電

38853653

台中地區

特家麗企業鹿港分公司

24648823

台中地區

全宏家電有限公司

42673865

台中地區

國際極品科技

28572330

台中地區

米米實業

53821717

台中地區

東亞電業有限公司

42878950

台中地區

侑來有限公司

89695030

台中地區

毅鴻電器

55952158

台中地區

東家

72388065

台中地區

大買客電器

63679302

台中地區

佳昇電器行

47548661

台中地區

倉泉有限公司

50820777

台中地區

台灣高沅空調科技

16023599

台中地區

誠謚家電有限公司

42885137

台中地區

桂安家電

82842493

台中地區

鈺陞有限公司

24297592

台中地區

威特家電

82873609

台中地區

老王科技

63306394

台中地區

陽城家電

87002223

台中地區

上加實業

42586497

台中地區

星輝企業社

87122629

台中地區

立宏空調

42881364

台中地區

全菱電器

87195930

台中地區

廣宜電器

87277897

台中地區

優適家

82454850

台中地區

清水區農會

56224805

台中地區

岠峰企業

12801619

台中地區

誠德水電

88506638

台中地區

福康企業社

38855097

台中地區

沅和科技

90191563

台中地區

釪環數位音響

54096740

台中地區

寶新電器行

88547363

台中地區

大牛節能電器

88505167

台中地區

新耀電器

24355179

台中地區

學霸

90185942

台中地區

居佳適家電

88514927

台中地區

禹玥

89172820

台中地區

玖益電器

93392993

台中地區

特家麗

00192600

台中地區

大聯電器

94937564

台中地區

日沛冷氣

91050422

台中地區

豐赫

47552236

台中地區

鈦鋒國際

90161553

台中地區

特家麗家電生活館有限公司北斗分公司

60763717

台北地區

雅光

01189353

台北地區

佳禾

97310065

台北地區

吳頡興電器

22905634

台北地區

健融電器

02153403

台北地區

承德國際

89960924

台北地區

新弘貿易

23004274

台北地區

上順電器

23815317

台北地區

萬豐視聽

22592990

台北地區

鎮吉實業

70662642

台北地區

益大家電

22573614

台北地區

金亞實業

89230504

台北地區

郁翔電器

20814341

台北地區

品銓電器有限公司

31334657

台北地區

精實電器

64803602

台北地區

一世代電氣

18063076

台北地區

上將電業

92933057

台北地區

上揚電器

02418024

台北地區

台灣電器專賣

98077164

台北地區

日大電業

40523763

台北地區

今漢

22117460

台北地區

瑞豪電器

67899377

台北地區

第二電器音響

33837276

台北地區

威揚電器

17276277

台北地區

弘象電器

97316526

台北地區

老雙億實業

35957606

台北地區

鎰銘電器

80103181

台北地區

悅鼎電器

84693028

台北地區

尚德師企業

12933843

台北地區

鴻輝電器

23548071

台北地區

翔韻電器

84143312

台北地區

亨達電器

17943216

台北地區

強華電器企業有限公司

84529147

台北地區

泰宜電器

77130305

台北地區

勝奇電器

86607441

台北地區

承泰電器

49919533

台北地區

祥建科技

27724730

台北地區

全群電器

21239319

台北地區

濟洋電器

16331049

台北地區

領侁電器

28166558

台北地區

錦輝電器

22906850

台北地區

聯豐企業

40636226

台北地區

聯錩順電器

28335549

台北地區

明達電器

15764237

台北地區

富禾電器

84158686

台北地區

鋒益家電

28842989

台北地區

郁誠電器

24317387

台北地區

五順電器

24356677

台北地區

百裕

16290482

台北地區

玉明電器

29134078

台北地區

太夆音響

30209478

台北地區

新遠東有限公司

80654327

台北地區

京東科技

28221588

台北地區

上晟國際

53335223

台北地區

富士多媒體

29073348

台北地區

新邵有限公司

97249098

台北地區

元莊數位家電有限公司

28625548

台北地區

立誠電器

53681960

台北地區

東昇電業行

37756204

台北地區

小楊家電行

37912900

台北地區

嘉豐電器

45103240

台北地區

誠鴻電器

45097205

台北地區

新秀國際企業有限公司

50968912

台北地區

遠東空調家電有限公司

54970664

台北地區

日群電業

97364218

台北地區

敬業電器有限公司

53726615

台北地區

淯麒國際有限公司

50997276

台北地區

正旺電器行

87349111

台北地區

三瀛實業有限公司

52751805

台北地區

濱海電器行

40973459

台北地區

源森電器

90541386

台北地區

銘卿整合工程有限公司

50862853

台北地區

鴻馨家電有限公司

42979773

台北地區

億愿冷氣工程有限公司

53180662

台北地區

響樂有限公司

83234335

台北地區

樂天行銷有限公司

42663418

台北地區

自在森林有限公司

85087359

台北地區

展丞電器行

92493380

台北地區

京東清潔社

91550453

台北地區

舜達冷氣工程有限公司

54950554

台北地區

大順電器空調有限公司

55744315

台北地區

東馳企業有限公司

20939026

台北地區

阿鴻冷氣電器工程行

91137477

台北地區

易碼機電工程有限公司

24494550

台北地區

翠峰湖興業有限公司

53222473

台北地區

米米實業有限公司臺北分公司

95465226

台北地區

日信空調行

91402833

台北地區

品毅空調

83377537

台北地區

名御工程行

60019372

台北地區

文健電器有限公司

16026836

台北地區

上申有限公司

68392209

台北地區

怡沃拉國際有限公司

60574194

桃竹地區

幸韻電器

89328106

桃竹地區

金一電器

22137992

桃竹地區

皇典電器

78544155

桃竹地區

銓日電器

73800090

桃竹地區

兆宏電業

47039765

桃竹地區

同慶電氣

43779752

桃竹地區

名富電器

45162367

桃竹地區

得興電器

89730711

桃竹地區

金長益電器

16908253

桃竹地區

天聲電器

98249862

桃竹地區

統偉

22669408

桃竹地區

憶豐電器

47109086

桃竹地區

吉田電器

17683437

桃竹地區

仙風電器

47322468

桃竹地區

國際水電冷氣

49776492

桃竹地區

大統電器

02846102

桃竹地區

旭聲電器

87935668

桃竹地區

明泰電器

44971242

桃竹地區

陽曜企業

86387164

桃竹地區

菖泰電機

47321806

桃竹地區

力洋國際電器

13054751

桃竹地區

正昇

02490123

桃竹地區

鴻韻音響

02776458

桃竹地區

世貿電器

36415209

桃竹地區

東禾一家電

16250691

桃竹地區

中樂電器

97487963

桃竹地區

三王電業

21497625

桃竹地區

佑丞電器

21531320

桃竹地區

榮迎空調電器

09636833

桃竹地區

鐠羅影音

09689654

桃竹地區

新視紀科技

28108925

桃竹地區

慶聲電器

02764278

桃竹地區

龍輝電業

02709521

桃竹地區

大東電器

80634435

桃竹地區

華資電有限公司

28811971

桃竹地區

上隆電器

22479929

桃竹地區

立欣電器

80130510

桃竹地區

竹一鑫電器

27380361

桃竹地區

上品電器

92841888

桃竹地區

盛雄電器

02925154

桃竹地區

峰瑞電器

43918277

桃竹地區

永順錩電器

27417698

桃竹地區

力碩

12909061

桃竹地區

雷光聲電器

53053390

桃竹地區

美光節能科技有限公司

25062853

桃竹地區

百事得專業音響

14227197

桃竹地區

首昌電器

29160244

桃竹地區

麥仕視聽音響有限公司

53168294

桃竹地區

金上順電器

86959830

桃竹地區

銓薪電器行

25214676

桃竹地區

泰川電器行

31594576

桃竹地區

一弘電器行

02858985

桃竹地區

姿芳科技有限公司

42770901

桃竹地區

佳瑩科技

53282350

桃竹地區

柏碩電器行

83885575

桃竹地區

頂尖空調工程

69629961

桃竹地區

吉運有限公司

69703862

桃竹地區

東緣電器行

72794774

桃竹地區

鴻郁電器

24889147

桃竹地區

駿焺冷氣空調行

47439050

桃竹地區

永成電器

24881095

桃竹地區

雄發電器

23400437

桃竹地區

克拉企業

69670861

桃竹地區

沐爾有限公司

55925694

桃竹地區

博思科技

83090668

桃竹地區

鈦榮股份有限公司

54797975

桃竹地區

觀銘有限公司

69600423

桃竹地區

祐辰工程有限公司

42588657

桃竹地區

毅威電子專賣店

78814973

桃竹地區

淨芙達有限公司

42621425

桃竹地區

巨笠國際有限公司

93554878

桃竹地區

允嘉空調工程有限公司

90036583

桃竹地區

宇通空調工程有限公司

89148499

桃竹地區

銨琚生活家電有限公司

93578631

桃竹地區

益碩空調工程行

37852207

桃竹地區

品耀科技有限公司

24754725

桃竹地區

旭烽國際事業有限公司

83722496

桃竹地區

恆業冷氣空調工程行

91311123

桃竹地區

芸媽廚具改造有限公司

82991465

桃竹營銷處

東逸電器有限公司

69695167

桃竹營銷處

貓爸商行

91126921

桃竹營銷處

元式有限公司

90350225

桃竹營銷處

杰翎生活家電有限公司

90420469

桃竹營銷處

明進電器有限公司

69641579

高屏地區

來福電器

8026783

高屏地區

信一電器

91730759

高屏地區

立陞電器

23956174

高屏地區

路得企業

84672419

高屏地區

慶旺電器

16826605

高屏地區

鴻嘉電化商行

06696505

高屏地區

力利企業

16683445

高屏地區

三豐電器行

19661607

高屏地區

上眾電器

97408406

高屏地區

大時代量販家電

07910980

高屏地區

春聲電器

86633356

高屏地區

福總電業社

08519549

高屏地區

聯立貿易有限公司

70405187

高屏地區

金門電器

77265149

高屏地區

新傑電器

12749635

高屏地區

東欣電器

08001827

高屏地區

東農電器

78766509

高屏地區

棋杰電器

08016878

高屏地區

松立電業

90720487

高屏地區

中信冷凍

19801699

高屏地區

勁鋒電器

87753771

高屏地區

永定電器有限公司

96857734

高屏地區

翠亨企業

16129431

高屏地區

宏暉電器

14194891

高屏地區

萊旺企業

27213625

高屏地區

晉宏電器

90964899

高屏地區

瑨耀企業

12920636

高屏地區

正義電器有限公司

97156464

高屏地區

冠統商百貨

23976994

高屏地區

同勝電器

22551604

高屏地區

前峰家電量販店

99139385

高屏地區

開勝電器

80941898

高屏地區

弘展電器

17498019

高屏地區

慶明電器

91954618

高屏地區

金城電器

95993900

高屏地區

南霸天電器

24353242

高屏地區

財源電器行

10884162

高屏地區

萬家吉商行

25934014

高屏地區

好佳貨家電影音生活館

25705440

高屏地區

統勝電器有限公司

53243619

高屏地區

永漢允有限公司

53578728

高屏地區

東翰企業社

25853814

高屏地區

集盛股份有限公司

53231867

高屏地區

萊旺電器行

38688177

高屏地區

高詮電器行

36732789

高屏地區

瑞騏實業有限公司

24678229

高屏地區

金美網購

28616029

高屏地區

首豐企業社

38707322

高屏地區

富豪音響影視企業社

13911608

高屏地區

昱承資訊有限公司

42804228

高屏地區

友誠汽車行

77255466

高屏地區

尚合雅有限公司

59289719

高屏地區

正義電器行

07940990

高屏地區

允丞電器

28615181

高屏地區

立欣電器行

10255924

高屏地區

大進電器

99539143

高屏地區

杉泰電器

54198731

高屏地區

九九電器工程

82881798

高屏地區

金三冷氣空調行

71212498

高屏地區

首鑫家電有限公司

24672689

高屏地區

睿凡企業

59338514

高屏地區

鴻昇興業行

85731203

高屏地區

順輝電器行

40932325

高屏地區

本館家電有限公司

90462256

高屏地區

章記企業有限公司

79843027

高屏地區

雲彩企業社

88763811

高屏地區

連合家電企業行

85688304

高屏地區

羅森

54625256

高屏地區

振全電器行

47735518

高屏地區

朝鴻電器有限公司

97246304

高屏地區

鋐安企業社

85505473

高屏地區

九三電器有限公司

24668094

高屏地區

賽門音響企業社

92152469

高屏地區

萬定電器

83291460

高屏地區

宏鋒電器

47905153

高屏地區

美立電器

25983725

高屏地區

弘力電器行

26483889

高屏地區

北站電器

16417828

高屏地區

鳳山綠色電子家電

38671106

高屏地區

立陞電器企業社

92133463

高屏地區

甲組電器

96830623

高屏地區

宥昕冷氣

69925983

高屏地區

政允空調

92195586

高屏地區

培芝家電快速服務中心

67834369

高屏地區

永福家電行

07997016

高屏地區

源洲工程有限公司

42791841

高屏地區

富佾實業

93513005

高屏地區

樂嘉家電

60589035

嘉南地區

百鈴電器

72192956

嘉南地區

政興實業有限公司

74710293

嘉南地區

大時代量販

87692727

嘉南地區

冠銓電器

16860835

嘉南地區

全省電器

69689334

嘉南地區

宏偉電器

06504730

嘉南地區

松寶電器

85741379

嘉南地區

信福電器

69279211

嘉南地區

老李電器

06375829

嘉南地區

中美電器

20198584

嘉南地區

泰欣電器

06556096

嘉南地區

益昌電氣

72166747

嘉南地區

和春電器

64910498

嘉南地區

錦穗實業

73713103

嘉南地區

利聲家電

86101317

嘉南地區

聯鈦冷凍空調電器

14156334

嘉南地區

豐昌電器行

06565736

嘉南地區

建鑫電器

18282184

嘉南地區

友信

97341659

嘉南地區

欣益大企業

97413816

嘉南地區

九龍電器

06193052

嘉南地區

金樹電器空調

80572493

嘉南地區

德豐電器

98872660

嘉南地區

科昌電器

29458408

嘉南地區

王品電器

27610011

嘉南地區

和新電器

21982350

嘉南地區

完全電器

16570033

嘉南地區

鴻興電器

73714308

嘉南地區

隆豐科技

27587659

嘉南地區

東隆電器

69397245

嘉南地區

祥盛電器有限公司

28952325

嘉南地區

通豪電器

16956304

嘉南地區

禾昌電器

10805940

嘉南地區

泰銓

10840334

嘉南地區

東紳科技

28924877

嘉南地區

光波電器行

39703372

嘉南地區

旺品電器

54096565

嘉南地區

永成電器行

06169551

嘉南地區

一甲電器行

78438886

嘉南地區

昱成

37578905

嘉南地區

寓丞家電行

47957074

嘉南地區

華碩電器行

20198640

嘉南地區

振瓏電器行

40885358

嘉南地區

頡隆電器行

47953008

嘉南地區

佳美百事購

42933481

嘉南地區

日進電器

53282268

嘉南地區

佳新電業

42938269

嘉南地區

益大電器行

87868062

嘉南地區

良記電器行

10856124

嘉南地區

強尼電器行

81459694

嘉南地區

中美電器行

92824831

嘉南地區

西北電器行

66596728

嘉南地區

統揚電器

28316418

嘉南地區

協成電器行

14764549

嘉南地區

尚豪電器

90808650

嘉南地區

新美電器行

06269778

嘉南地區

龍松電器

91118268

嘉南地區

梓萌電玩

90812211

嘉南地區

富達家電

28796205

嘉南地區

英倫電機行

66595299

嘉南地區

名響電器行

87996051

嘉南地區

弦有電器行

92222388

嘉南地區

弘鉅有限公司

42569429

嘉南地區

銓新家電有限公司

93548813

嘉南地區

亞承冷氣空調工程行

38784360

嘉南地區

泰銓電器有限公司

93523812

嘉南地區

璟旺實業有限公司

90872358

嘉南地區

昇展電器行

09556633

嘉南地區

金豐順工程行

87090675

嘉南地區

造丰科技企業社

40904051

嘉南地區

佶克多科技有限公司

53481153

嘉南地區

光榮企業社

18280828

嘉南地區

東橋電器行

94323030

注意事項：

1.  台灣樂金電器股份有限公司(以下稱「LG 台灣」)員工、代理商、經銷商、配合廠商均不適用於本活動。本活動不得與其他 LG 台灣促銷活動併行，僅能擇一參加。

2. 消費發票注意事項：發票不得開立統編。如需開立統編，則須提供公司營利事業登記證或公司變更登記表，及負責人身份證正反面影片以資佐證。

3. 贈品將於 LG 台灣活動小組審核通過後之2個月內發送，恕無法指定發送時間。

4. 贈品不得轉售。活動贈品為無償贈品，恕不接受退換貨(除瑕疵品外)、折換現金或變更品項。

5.  本活動限購買 LG 台灣公司貨新品者符合資格，福利品、陳列展示品、員購品、平行輸入之商品(水貨)、專案採購、特定採購、團購等恕不納入本活動。

6.  本活動限購買活動指定商品之消費者方得參加，非消費者本人均不得參加本活動，包括但不限於團購團主、通路商及其受僱人，及任何持有他人發票者，均不符合申請贈品資格。

7.  活動參加者須保證所有填寫或提出之資料均為真實且正確，不得假冒或盜用他人資料，如有不實或假造之情事，LG 台灣有權取消其活動資格，並由參加者自負相關法律責任。

8.  每一個產品機號僅可登錄一次，且必須無取消與退換貨記錄。

9.  發票必須開立於本活動期間，方符合本活動參加資格。每一張發票僅可申請一次贈品。

10.  活動參加者有以下任一情形，LG 台灣有權認定不符合申請贈品資格：

(A) 辦理退換貨重複申請者；

(B) 發票改開或發票作廢；

(C) 發票日期、購買通路、購買品項、登錄資料不符合本活動辦法規定；

(D) 經檢舉或查證有直接或間接以不正常手法進行網路註冊行為。

11.  LG 台灣保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將直接更新於 LG 台灣官網，依 LG 台灣官網公告內容為準(http://www.lg.com/tw)。

12.  好禮即享券說明：

發行人：Edenred Taiwan 新加坡商宜睿智慧股份有限公司台灣分公司。

*本券為企業贈品專用，不得零售或轉售，應依本券所載方式兌換。

*本券為不記名，任何人持本券皆可使用，請自行妥善保管，如遭他人盜用，本券不再補發。

*本券所兌換之商品或折抵消費之金額不予開立統一發票，惟如有其他特殊情況，將依相關法令或規範辦理之。

*本券有效與否，以發行人票券系統所記錄之狀態為憑。 如系統因網路連線有所遲延，依兌換商家系統端資訊為準。

*本券為有價證券，請勿擅自偽造、變造，以免觸犯刑責。

*除重大影響持券人權益之情況外，發行人保留調整本券記載事項文字之權利。

活動登錄
代申請委任書下載
返回活動列表