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DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調 - 經典冷暖型_3.5kW_建議適用坪數約4-6坪
Smart ThinQ®
由 TUV 認證
LG 變頻空調 (US-Q242K*) 比 LG 非變頻空調 (TS-H2465DAO) 的節能速率高 70%。*初始溫度（室外 35℃、室內 33℃）、環境溫度 (26℃)、測試時間（8 小時）。
10 年保固
變頻壓縮機提供10年保固，使用者可以長期享受LG變頻空調的好處。
*變頻壓縮機保固10年，主機板保固7年，冷凝器、冷凍系統、蒸發器、馬達保固3年。
由 TUV 認證
LG 變頻空調 (US-Q242K*) 比 LG 非變頻空調 (TS-H2465DAO) 的製冷快達 40%。*初始溫度（室外 35℃、室內 33℃）、環境溫度 (26℃)。
*依據 LG 內部測試，LG 雙變頻空調噪音不到 19dBA。（型號 - V10API）
快速冷房及暖房
*測試情況：LG內部測試，最大容許耐壓450V
快速簡易安裝
LG 原廠服務榮獲 ISO 國際雙驗證肯定
更推出 LG Careship 產品尊榮服務，
到府養護、教學等多項專屬方案，提供全方位售後體驗
LG 原廠服務榮獲 ISO 國際雙驗證肯定1
VIP
摘要
尺寸
主要規格
-
產品類別
壁掛
-
HVAC 類別
冷暖
-
最大冷房能力 (W)
4100
-
最大暖房能力 (W)
4600
-
ThinQ (內建Wi-Fi)
是
所有規格
條碼
-
條碼
8851434639012
冷房
-
擺葉方向
上下/左右
-
氣流方向控制（左右）
是
-
氣流方向控制（上下）
是（6 段）
-
舒適風
是
-
風扇速度
6 段
-
快速冷房
是
產品資訊
-
上市月份 (YYYY-MM)
2024-03
-
製造商（進口商）
LG Electronics
-
產品型號名稱
S3NW12KL33A
-
產品類型與型號名稱
Inverter & S3NW12KL33A
便利性
-
自動重新啟動
是
-
風扇模式
是
-
濾網清潔提醒
不適用
-
強制切換操作
是
-
人體偵測
不適用
-
開關預約定時 (24 小時)
是
-
遙控
是
-
預約定時
不適用
-
智慧診斷
是
-
ThinQ (內建Wi-Fi)
是
-
語音控制（第三方裝置）
不適用
節能
-
主動三段省電模式(80%/60%/40%)
是
-
能源監控
是
-
省電模式(冷氣)
是
-
ICA（I 控制安培）
不適用
設計
-
顏色 (機身)
白色
-
顏色 (出風口)
黑色
-
顯示螢幕
88 個隱藏
濾網
-
抗敏濾網
是
-
細塵濾網
不適用
-
初級濾網
是
暖房
-
快速暖房
是
衛生
-
自體乾燥
是
室外機
-
室外機型號名稱
S3UW12KL33A
一般
-
最大冷房能力 (W)
4100
-
額定冷房能力(W)/最小冷房能力(W)
3500 / 890
-
最大暖房能力 (W)
4600
-
額定暖房能力(W)/最小暖房能力(W)
3900 / 890
-
HVAC 類別
冷暖
-
室內機尺寸_WxHxD(mm)
998x345x210
-
室內機重量 (kg)
12.0
-
室內機重量 (lb.)
26.5
-
室外機尺寸_WxHxD(mm)
770x545x288
-
室外機重量 (kg)
35.0
-
室外機重量 (lb.)
77.2
-
產品類別
壁掛
-
產品類別 II
變頻
-
額定輸入電壓 (V, Hz)
220, 60
-
製冷劑類型
R32
-
噪音值 (冷房) SH/H/M/L/SL(dB(A))
0 / 40 / 35 / 30 / 24
-
噪音值 (暖房) SH/H/M/L/SL(dB(A))
0 / 40 / 35 / 30 / 0
除濕
-
除濕
不適用
-
濕度感應器
不適用