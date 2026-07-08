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巴威颱風期間服務時間調整公告

07/08/2026
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    親愛的顧客您好：

     

    因應強烈颱風巴威來襲，LG客服中心、活動小組專線及LG服務站(各地服務站依政府機關公吿是否停班為主)，

    依照政府發佈之停班公告，於2026/7/10(五）暫停服務一天。

    全台各縣市停班停課最新消息，請至行政院人事行政總處查詢：

    https://www.dgpa.gov.tw/


    為能盡速協助您，請於暫停服務期間使用24小時LG智慧客服服務：
    https://global.lg-chatbot.com/?locale=tw

     

    客服中心與全省服務站服務時間將調整如下：

     

    ■ 客服中心

    依政府機關公吿是否停班為主

    為能盡速協助您，建議於暫停服務期間使用下列線上服務：

    (1) 24 小時 LG 智能客服  

    https://global.lg-chatbot.com/?locale=tw

    (2) 官網申請服務（維修 / 保養 / 到府教學）https://www.lg.com/tw/support/product-support/repair-request/

    客服中心會於上班日優先處理您的申請。

    到府服務案件將於上班日後 1～2 個工作天內由工程師與您聯繫。

     

    ■ 全台服務站

    依政府機關公吿是否停班為主

     

    ■ 活動及贈品進度

    依政府機關公吿是否停班為主

    請於上班日透過以下方式聯繫：
    活動小組專線：0809-066-669
    （服務時間：週一～週五 9:00–12:00、13:30–18:00）

    或先加入【LG 贈品兌換專屬客服 Line 平台】留言
    贈品客服平台：https://lin.ee/yWuzgLt

     

    ■ 配件及耗材購買

    - LG 官網訂購 (將依訂單完成時間於上班日陸續出貨。)
    https://www.lg.com/tw/small-appliances-accessories-consumables

    - 其他平台或服務站諮詢（請於上班日詢問）
    https://www.lg.com/tw/support/parts-accessories/

     

    ■ LG 官方線上商城

    連正常營運
    商品將依訂單完成時間於上班日陸續出貨。

    配送進度查詢：
    https://www.lg.com/tw/support/order-support/track-my-order

     

    若您已預約相關服務且受天候影響無法如期執行，我們將主動與您聯繫並協助後續安排。
    颱風期間請務必注意自身安全，避免不必要外出。造成不便之處，敬請見諒，感謝您的理解與支持。

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