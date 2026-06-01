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100 吋｜LG Micro RGB evo AI 4K 智慧顯示器｜96系列｜2026

100 吋｜LG Micro RGB evo AI 4K 智慧顯示器｜96系列｜2026

100MRGB96BT
Front view of 100 吋｜LG Micro RGB evo AI 4K 智慧顯示器｜96系列｜2026 100MRGB96BT
LG Micro RGB evo AI MRGB96 前視圖與側視圖，展示 100 吋螢幕，螢幕寬度 2230 公釐、高度 1277 公釐，含支架高度 1374 公釐，機身厚度 49.9 公釐，底座佔地尺寸為 1725 × 415 公釐。
LG Micro RGB evo AI MRGB96 前視圖與側視圖，展示 100 吋螢幕，螢幕寬度 2230 公釐、高度 1277 公釐，含支架高度 1374 公釐，機身厚度 49.9 公釐，底座佔地尺寸為 1725 × 415 公釐。
授予 MRGB96 100 吋螢幕的影像類別 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章
LG Micro RGB evo AI MRGB96 採用 RGB Primary Color Ultra 技術，螢幕顯示著花朵影像，透過獨立的 Micro RGB 引擎精準控制紅、綠、藍光源，呈現平衡的色彩與細膩對比。
LG Micro RGB evo AI MRGB96 採用 RGB Primary Color Ultra 技術，螢幕顯示著花朵影像，透過獨立的 Micro RGB 引擎精準控制紅、綠、藍光源，呈現平衡的色彩與細膩對比。
LG Micro RGB evo AI MRGB96 智慧顯示器的第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器在電路板上散發紫色光，突顯雙 AI 引擎，展示 NPU 處理速度提升高達 5.6 倍，CPU 速度提升 50%，GPU 效能提升 70%。
LG Micro RGB evo AI MRGB96 搭載 Micro Dimming Ultra 技術，顯示著鮮明的海洋生物畫面，超過 830 萬個像素，全面實現精準色彩分離，結合第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器支援的數千個調光區，進一步強化表現。
對比示意圖右側為應用於 LG Micro RGB evo AI MRGB96 的 Micro RGB，左側為 Mini LED，強調尺寸更小的紅、綠、藍發光元件，帶來更精準的亮度控制與精準色彩調校效果。
配備 Ultimate Gameplay 功能的 LG Micro RGB evo AI MRGB96，螢幕顯示著色彩鮮明的高速賽車場景，並以模糊對比插圖突顯 Motion Booster 330 效果；同時支援 165 Hz、VRR、AMD FreeSync、ALLM、HGiG 與 GeForce NOW。
展示人工智慧類別 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章，代表認可運用 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 的 Multi-AI 智慧搜尋功能。
展示 LG Micro RGB evo AI MRGB96 採用 LG Shield，畫面中間顯示 LG Shield 標誌，下方顯示安全圖示，上方顯示 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章，代表資料和系統安全防護。
展示 LG Micro RGB evo AI MRGB96 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub，遙控器上方有一個 AI 圖示，周圍環繞著許多 Multi AI 智慧搜尋標籤，包括 AI 歡迎模式、AI 聲紋辨識與 My Page、AI 聊天機器人、AI 專屬個人化影像/音效設定。
LG Micro RGB evo AI MRGB96 提供的螢幕尺寸選項最大達 100 吋，壁掛式安裝於寬敞的現代風格客廳中。螢幕顯示著色彩鮮明的風景畫面，突顯濃郁色彩與細膩細節，讓室內空間質感更上一層樓。
LG Micro RGB evo AI MRGB96 嚴絲合縫地壁掛式安裝於寬敞的黑色調空間中，螢幕顯示著色彩鮮明的大膽藝術作品，與周圍室內設計完美融合。
Front view of 100 吋｜LG Micro RGB evo AI 4K 智慧顯示器｜96系列｜2026 100MRGB96BT
LG Micro RGB evo AI MRGB96 前視圖與側視圖，展示 100 吋螢幕，螢幕寬度 2230 公釐、高度 1277 公釐，含支架高度 1374 公釐，機身厚度 49.9 公釐，底座佔地尺寸為 1725 × 415 公釐。
LG Micro RGB evo AI MRGB96 前視圖與側視圖，展示 100 吋螢幕，螢幕寬度 2230 公釐、高度 1277 公釐，含支架高度 1374 公釐，機身厚度 49.9 公釐，底座佔地尺寸為 1725 × 415 公釐。
授予 MRGB96 100 吋螢幕的影像類別 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章
LG Micro RGB evo AI MRGB96 採用 RGB Primary Color Ultra 技術，螢幕顯示著花朵影像，透過獨立的 Micro RGB 引擎精準控制紅、綠、藍光源，呈現平衡的色彩與細膩對比。
LG Micro RGB evo AI MRGB96 採用 RGB Primary Color Ultra 技術，螢幕顯示著花朵影像，透過獨立的 Micro RGB 引擎精準控制紅、綠、藍光源，呈現平衡的色彩與細膩對比。
LG Micro RGB evo AI MRGB96 智慧顯示器的第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器在電路板上散發紫色光，突顯雙 AI 引擎，展示 NPU 處理速度提升高達 5.6 倍，CPU 速度提升 50%，GPU 效能提升 70%。
LG Micro RGB evo AI MRGB96 搭載 Micro Dimming Ultra 技術，顯示著鮮明的海洋生物畫面，超過 830 萬個像素，全面實現精準色彩分離，結合第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器支援的數千個調光區，進一步強化表現。
對比示意圖右側為應用於 LG Micro RGB evo AI MRGB96 的 Micro RGB，左側為 Mini LED，強調尺寸更小的紅、綠、藍發光元件，帶來更精準的亮度控制與精準色彩調校效果。
配備 Ultimate Gameplay 功能的 LG Micro RGB evo AI MRGB96，螢幕顯示著色彩鮮明的高速賽車場景，並以模糊對比插圖突顯 Motion Booster 330 效果；同時支援 165 Hz、VRR、AMD FreeSync、ALLM、HGiG 與 GeForce NOW。
展示人工智慧類別 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章，代表認可運用 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 的 Multi-AI 智慧搜尋功能。
展示 LG Micro RGB evo AI MRGB96 採用 LG Shield，畫面中間顯示 LG Shield 標誌，下方顯示安全圖示，上方顯示 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章，代表資料和系統安全防護。
展示 LG Micro RGB evo AI MRGB96 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub，遙控器上方有一個 AI 圖示，周圍環繞著許多 Multi AI 智慧搜尋標籤，包括 AI 歡迎模式、AI 聲紋辨識與 My Page、AI 聊天機器人、AI 專屬個人化影像/音效設定。
LG Micro RGB evo AI MRGB96 提供的螢幕尺寸選項最大達 100 吋，壁掛式安裝於寬敞的現代風格客廳中。螢幕顯示著色彩鮮明的風景畫面，突顯濃郁色彩與細膩細節，讓室內空間質感更上一層樓。
LG Micro RGB evo AI MRGB96 嚴絲合縫地壁掛式安裝於寬敞的黑色調空間中，螢幕顯示著色彩鮮明的大膽藝術作品，與周圍室內設計完美融合。

主要功能

  • LG 智慧顯示器 全台銷售第一｜領銜創新視代
  • 通過 BT2020、DCI-P3 和 Adobe RGB 三大色域 100% 色彩覆蓋率認證｜極致還原原色
  • Micro RGB 獨立數千區精細調光｜締造驚艷明暗對比
  • 第3代 α11 AI 4K 影音處理晶片｜雙 AI 引擎重塑極致細膩影像
  • Motion Booster 330 動態增強技術｜330Hz超高更新率，體驗絲滑遊戲體驗
更多
授予 MRGB95 100 吋螢幕的影像類別 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章

CES 創新獎 - 獲獎產品 (MRGB96, 100")

影像技術類

授予 LG Shield 的網路安全類別 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章

CES 創新獎 - 獲獎產品 (LG Shield 資安防護盾)

網路安全類

授予 Multi-AI 的人工智慧類別 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章

CES 創新獎 - 獲獎產品 (Multi AI 多模型智慧技術)

AI 人工智慧

證明連續 8 年獲評最佳智慧顯示器系統的 AVForums Editor’s Choice 徽章，包括 2025/26

AVForums 編輯精選 - 2025/26 最佳智慧電視/顯示器系統

「連續 8 年榮獲最佳智慧電視/顯示器系統」

*CES 創新獎的評選結果，係根據參賽者提交予評審之說明資料。美國消費技術協會 (CTA) 未對任何提交內容或主張的準確性進行認證，亦未對獲獎產品進行實測。

為什麼選擇 Micro RGB evo

LG Micro RGB evo AI MRGB95 採用 RGB Primary Color Ultra 技術，螢幕顯示著花朵影像，透過獨立的 Micro RGB AI 引擎精準控制紅、綠、藍光源，呈現鮮明準確的色彩。

RGB 純淨原色顯色技術 Ultra

通過三大色域 100% 色彩覆蓋率認證的 LG Micro RGB evo AI MRGB95，螢幕顯示著紅、綠、藍濃郁的流動漸層色彩，展現 BT2020、DCI-P3 與 Adobe RGB 三大色域 100% 覆蓋率。

100% 三重色域覆蓋率認證

LG Micro RGB evo AI MRGB95 藉助 Micro Dimming Ultra 呈現令人驚豔的對比效果，展現數百萬像素與精準的全光譜色彩分離技術，由配備雙 AI 引擎的第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器支援。

Micro 極致區域控光 極致影像對比

LG Micro RGB evo AI MRGB95 搭載全新第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器，處理器於深色電路板上散發紫色光芒，突顯雙 AI 引擎配置。

全新 第3代 α11 AI 4K 影音處理晶片

展示 LG Micro RGB evo AI MRGB95 配備屢獲殊榮的 Multi AI webOS，深色背景中顯示 Microsoft Copilot 和 Google Gemini 標誌，代表支援透過顯示器介面存取的 AI 相關服務。

屢獲殊榮的 Multi AI webOS

深色背景中顯示著 LG Shield 標誌與安全圖示，強調 webOS 保障隱私權、資料安全和系統完整性的能力。

LG Shield 資安防護盾 全面守護

Micro RGB evo・超越
Micro RGB 的全新進化

奠基於13年OLED技術，首款RGB智慧顯示器Micro RGB evo超越以往。經100%三重色域認證，色彩更豐富。搭載α11 AI 4K 影音處理晶片精控830萬像素，結合Micro 極致區域控光與OLED evo技術，實現精準光控。

LG Micro RGB evo AI MRGB95，這款採用全新先進色彩技術的產品顯示著生動的彩色水晶影像，呈現銳利的切面與鮮明的紅、綠、藍三種色彩。畫面同時展示 5 個標示，分別代表 BT2020、DCI-P3 和 Adobe RGB 三大色域 100% 色彩覆蓋率、內建雙引擎的第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器以及 Motion Booster 330Hz 搭配 165Hz VRR。

LG Micro RGB evo AI MRGB95，這款採用全新先進色彩技術的產品顯示著生動的彩色水晶影像，呈現銳利的切面與鮮明的紅、綠、藍三種色彩。畫面同時展示 5 個標示，分別代表 BT2020、DCI-P3 和 Adobe RGB 三大色域 100% 色彩覆蓋率、內建雙引擎的第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器以及 Motion Booster 330Hz 搭配 165Hz VRR。

Micro RGB 技術

極微小 RGB LED 實現極致精準的色彩與細節

無數比 Mini LED 更微小的 micro RGB 光源，提供點對點的亮度與色彩控制，創造出超越 QNED evo Mini LED 的細膩清晰度與對比度。1)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 採用 Micro RGB 技術，展示 Mini LED 演化為尺寸更小的 Micro RGB，其紅、綠、藍燈可散發準確的亮度並精準控制色彩呈現。

RGB 純淨原色 與 Micro RGB 控光

革命性色彩 經 100% 三重色域覆蓋率認證

Micro RGB evo透過獨立三原色背光微觀控光，呈現更寬廣準確的色譜。具備Micro RGB Ultra精細色彩控制，是唯一在BT2020、DCI-P3與Adobe RGB三大標準皆達100%色域覆蓋的智慧顯示器，完美滿足專業剪輯與劇院需求。2)

由 RGB Primary Color Ultra 和 Micro RGB Control 技術支援的 LG Micro RGB evo AI MRGB95，展示獨立的 Micro RGB 引擎精準控制 RGB 背光以顯示花朵影像，呈現平衡的色彩與細膩對比。

RGB Primary Color Pro, used in LG Mini RGB evo AI MRGB85, features a split image comparing conventional LED color on the left with brighter, more saturated buildings on the right, highlighting 100% DCI-P3 and 100% Adobe RGB coverage.

LG Micro RGB evo AI MRGB95，採用 Micro RGB 超精細色彩控制技術，並通過 Intertek 認證，達到 BT2020、DCI-P3 與 Adobe RGB 三大色域 100% 色彩覆蓋率。

LG Micro RGB evo AI MRGB95，採用 Micro RGB 超精細色彩控制技術，並通過 Intertek 認證，達到 BT2020、DCI-P3 與 Adobe RGB 三大色域 100% 色彩覆蓋率。

Micro 極致區域控光

頂尖 AI 影音處理晶片驅動數千控光分區
呈現無與倫比的極致對比

源自 OLED 的 α11 AI 4K 影音處理晶片能精準控制 830 萬個像素，並在 Micro RGB evo 中驅動與控制數千個控光分區，呈現驚人的對比與細膩細節。3)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 搭載 Micro Dimming Ultra 技術，顯示著鮮明的海洋生物畫面，超過 830 萬個像素，全面實現精準色彩分離，結合第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器支援的數千個調光區，進一步強化表現。

LG Micro RGB evo AI MRGB95 搭載 Micro Dimming Ultra 技術，顯示著鮮明的海洋生物畫面，超過 830 萬個像素，全面實現精準色彩分離，結合第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器支援的數千個調光區，進一步強化表現。

LG 第3代 α11 AI 4K 影音處理晶片
搭載 Dual AI 雙核神經引擎 淬鍊極致 4K 畫質

承襲LG OLED像素級精準控光技術，α11 AI 4K 影音處理晶片搭載全新Dual AI 雙核神經引擎，為Micro RGB evo注入強大動能。Dual AI 雙核神經引擎能同步優化影像銳利度與紋理細節，呈現更清晰、自然的4K畫質。4)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 智慧顯示器的第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器在電路板上散發紫色光，突顯雙 AI 引擎，展示 NPU 處理速度提升高達 5.6 倍，CPU 速度提升 50%，GPU 效能提升 70%。

LG Micro RGB evo AI MRGB95 智慧顯示器的第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器在電路板上散發紫色光，突顯雙 AI 引擎，展示 NPU 處理速度提升高達 5.6 倍，CPU 速度提升 50%，GPU 效能提升 70%。

為什麼選擇 LG AI 智慧顯示器？

LG AI 智慧顯示器優化影音表現
AI Hub 樞紐中心讓日常更智慧

AI HDR 畫質重塑技術

升級每一幀畫面
呈現 HDR 般生動光影

AI 自動優化色彩、亮度與對比，將 SDR 畫質提升至 HDR 等級，賦予影像更豐富的層次與真實感。

探索 AI Hub 樞紐中心
三大不容錯過的獨特優勢

結合 Google Gemini 與 Microsoft Copilot 的進階搜尋體驗

只需說出您想搜尋的內容，再選擇最適合的 AI 模型，系統便會串聯多個 AI 模型，提供更廣泛、更精準的搜尋結果。8)

專屬您的個人化內容推薦與即時資訊

AI 歡迎模式能根據您的興趣，推薦專屬內容與最新資訊。「即時場景資訊」功能可依據您正在觀看的內容，提供相關建議與資訊；而「生成式 AI」則能協助您搜尋並創造影像。9)

LG AI 智慧顯示器能辨識您的聲音，並直接進入為您量身打造的「我的首頁」！

進入我的首頁後，從天氣、行事曆、小工具到您最愛的賽事比分，所有資訊一目了然。10)

深色背景中顯示著 CES Innovation Awards 2026 Honoree 徽章。Multi-AI 架構榮獲人工智慧類別嘉獎。

深色背景中顯示著 CES Innovation Awards 2026 Honoree 徽章。Multi-AI 架構榮獲人工智慧類別嘉獎。

屢獲殊榮的
Multi AI webOS

獲獎無數的 webOS
現由 LG Shield 資安防護盾全面守護

深色背景中顯示著 AVForums Editor’s Choice 徽章，該獎章授予 LG webOS 25，名為 Best Smart TV System 2025/2026。

深色背景中顯示著 AVForums Editor’s Choice 徽章，該獎章授予 LG webOS 25，名為 Best Smart TV System 2025/2026。

連續 8 年榮獲
最佳智慧電視/顯示器系統

深色背景中顯示著 LG Shield 標誌與安全圖示，強調 webOS 保障隱私權、資料安全和系統完整性的能力。圖片中還展示了 CES Innovation Awards 2026 Honoree 徽章。

深色背景中顯示著 LG Shield 標誌與安全圖示，強調 webOS 保障隱私權、資料安全和系統完整性的能力。圖片中還展示了 CES Innovation Awards 2026 Honoree 徽章。

LG Shield 資安防護盾

值得信賴的資安防護

LG Shield 資安防護盾的 7 大核心技術，從安全資料儲存與管理、加密演算法、軟體完整性、使用者身份認證與存取控制、安全資料傳輸、資安事件偵測與應變，到安全更新管理，全方位確保您的資料安全無虞。

值得信賴的資安防護 深入了解 LG Shield 資安防護盾

webOS 5年保證升級

5 年免費升級保證12)

透過黃色背景中顯示四個防護圖示，象徵 LG Quad Protection。圖示分別標示雷擊防護、濕氣防護、突波保護和由 LG Shield 守護的 webOS 字樣。

透過黃色背景中顯示四個防護圖示，象徵 LG Quad Protection。圖示分別標示雷擊防護、濕氣防護、突波保護和由 LG Shield 守護的 webOS 字樣。

LG 四重安全防護技術

LG 四重安全防護技術
讓顯示器更堅固耐用

從硬體到軟體，您的 LG 智慧顯示器皆受周全保護。內建電容器可抵禦雷擊等高壓，半導體則具備突波保護設計。矽膠與保護塗層能保護晶片組免受濕氣影響，更有 LG Shield 資安防護盾確保您的資料萬無一失。

AI 智慧滑鼠遙控器

如滑鼠般輕鬆點選 盡情探索
AI 樞紐中心

使用 AI 智慧滑鼠遙控器，輕鬆操控您的智慧顯示器。透過動態感應器與滾輪，如滑鼠般點擊、拖曳，或直接下達語音指令，操作直覺便利。13)

展示 LG Micro RGB evo AI MRGB95 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub，遙控器上方有一個 AI 圖示，周圍環繞著許多 Multi AI 智慧搜尋標籤，包括 AI 歡迎模式、AI 聲紋辨識與 My Page、AI 聊天機器人、AI 專屬個人化影像/音效設定。

為昇華空間而生的設計

LG Gallery+ 讓家 化為藝術展廳

LG Gallery+

隨心揀選琳瑯畫作 妝點非凡品味

透過 LG Gallery+，您能瀏覽超過 100 件藝術作品、情境影片及其他視覺內容，為您的空間增添品味。內容庫將定期更新，讓您能以精選內容客製化您的居家風格，展現獨特品味。17)

配備 LG Gallery+ 的 LG Micro RGB evo AI MRGB95，並支援透過 Music Lounge 播放背景音樂，螢幕上顯示著《Forest Evening》的森林湖泊場景，同時顯示 music lounge 介面，可選擇播放情境氛圍音樂、透過藍牙連線播放音樂以及其他控制選項。

LG Micro RGB evo AI MRGB95’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

Music Lounge 背景音樂模式

用音樂渲染 專屬氛圍

讓音樂與畫面完美同步，營造恰如其分的氛圍。您可播放依據個人喜好推薦的曲目，或透過藍牙連線，播放您的專屬歌單。

LG Micro RGB evo AI MRGB95 將 Google 相簿家庭照片以網格方式呈現，手機顯示相簿清單，並已啟用「Family Trip」相簿同步設定。

LG Micro RGB evo AI MRGB95 將 Google 相簿家庭照片以網格方式呈現，手機顯示相簿清單，並已啟用「Family Trip」相簿同步設定。

我的相片

輕鬆串連 Google 相簿
展示您的珍藏回憶

只需透過手機，即可輕鬆將 Google 相簿帳戶與智慧顯示器連動。運用您個人相簿中的珍藏影像，隨心打造專屬的個人化空間。18)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 壁掛式安裝於綠色牆面、紅色電視櫃上方，螢幕顯示資訊儀表板，彙整天氣、賽事比分、節目排程與 Home Hub 功能。

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

個人化資訊看板

整合式個人化看板
關鍵資訊一目了然

重要資訊一目了然。可獲取天氣與賽事提醒、查看 Google 日曆，甚至能為 AI Hub 樞紐中心、預約觀看等設定通知。

藝廊模式

無縫切換
盡顯藝術之美

開啟藝廊模式後，智慧顯示器在展示您所選的藝術作品時，也能持續節省能源，為您的空間增添一抹時尚與優雅。19)

自動亮度調節

任何光線下
均呈現最佳亮度

亮度控制功能會根據周圍環境光線，自動調整螢幕亮度，確保在任何環境下，觀影體驗都清晰而舒適。20)

動作感應器

智慧感應
即時回應

動作偵測功能讓智慧顯示器能智慧回應，根據您是否在附近，自動切換顯示模式。21)

LG Channels

免費盡享 無限娛樂

LG Channels 將直播與隨選平台的多元內容整合於一處，讓您以前所未有的輕鬆方式，探索鍾愛的影音世界。22)

配備智慧物聯功能的 LG Micro RGB evo AI MRGB95 螢幕上顯示著 Home Hub 介面，展示與 Google Home 及 LG ThinQ 的連線，並在單一操作介面中顯示智慧顯示器、各種裝置與應用程式。

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

智慧串聯

AI Hub 樞紐中心
全方位智慧家庭平台

AI 樞紐中心整合您所有的智慧裝置。無縫串聯、控制並與家中支援 Google Home 等平台的物聯網裝置互動。23)

踏入專為致勝而生的世界

極致遊戲體驗

高達 330Hz 的極速刷新率，為致勝而生

體驗 165Hz、AMD FreeSync Premium 與 VRR 的極速遊戲。透過 Motion Booster 動態增強技術提升更新率並減少動態模糊，搭配首款獲超低延遲藍牙技術認證的控制器，享受專為競技遊戲打造的極致效能。24)

配備 Ultimate Gameplay 功能的 LG Micro RGB evo AI MRGB95，螢幕顯示著色彩鮮明的高速賽車場景，並以模糊對比插圖突顯 Motion Booster 330 效果；同時支援 165 Hz、VRR、AMD FreeSync、ALLM、HGiG 與 GeForce NOW。

配備 NVIDIA GeForce NOW 的 LG Micro RGB evo AI MRGB95 螢幕上顯示著 Borderlands 4 與 GeForce NOW 標誌，代表透過智慧顯示器介面可以存取雲端遊戲。

配備 NVIDIA GeForce NOW 的 LG Micro RGB evo AI MRGB95 螢幕上顯示著 Borderlands 4 與 GeForce NOW 標誌，代表透過智慧顯示器介面可以存取雲端遊戲。

NVIDIA GeForce NOW

全球首款 4K 120Hz HDR 雲端遊戲

透過 NVIDIA GeForce NOW，無須外接裝置，即可在您的智慧顯示器上暢玩 4K 120Hz HDR 遊戲。採用 NVIDIA Blackwell 架構，享受媲美 GeForce RTX 5080 效能的頂級雲端遊戲體驗。25)

支援超低延遲藍牙連線的 LG Micro RGB evo AI MRGB95 螢幕上顯示標示為「Razer Wolverine V3 Bluetooth」的無線遊戲手把，代表對藍牙遊戲手把的最佳支援，可以高速反應暢玩遊戲。

支援超低延遲藍牙連線的 LG Micro RGB evo AI MRGB95 螢幕上顯示標示為「Razer Wolverine V3 Bluetooth」的無線遊戲手把，代表對藍牙遊戲手把的最佳支援，可以高速反應暢玩遊戲。

超低延遲藍牙技術

全球首款支援超低延遲藍牙技術控制器的智慧顯示器

支援超低延遲藍牙技術控制器，體驗高效能的雲端遊戲，將輸入延遲降低至 3.0ms 以下。即使在雲端暢玩，也能享受如實體接線般無縫、靈敏的操控感。26)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 顯示 webOS 螢幕上的 LG Gaming Portal，展示一步操作即可進入的遊戲中心，可透過 NVIDIA GeForce NOW 和 webOS 應用程式等雲端遊戲服務存取多個遊戲應用程式。

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

LG 全球雲端遊戲

 一站式遊戲中心
顯示器化身終極遊戲主機

探索來自 NVIDIA GeForce Now、原生 webOS 應用程式等數千款遊戲。無論使用遙控器或遊戲手把，都能輕鬆找到適合的遊戲，甚至能透過挑戰模式與其他玩家一較高下。27)

配備遊戲儀表板和優化器的 LG Micro RGB evo AI MRGB95 並排顯示遊戲畫面和螢幕選單，可即時調整遊戲設定，例如更新率、延遲和視覺模式。

配備遊戲儀表板和優化器的 LG Micro RGB evo AI MRGB95 並排顯示遊戲畫面和螢幕選單，可即時調整遊戲設定，例如更新率、延遲和視覺模式。

遊戲選單與遊戲最佳化

輕鬆調整遊戲設定
打造專屬遊戲風格

透過遊戲選單進行快速即時控制，並使用遊戲最佳化微調您的偏好設定，輕鬆客製化您的遊戲體驗。自由調整更新率、延遲與影像模式，為每次遊戲打造最佳化設定。

身歷其境 享受每場精彩賽事

配備 AI 歡迎模式賽事預測功能的 LG Micro RGB evo AI MRGB95，螢幕上播放足球比賽直播，同時顯示 AI 面板，提供比賽預測、賽事洞察與聯賽數據，展示 AI 如何分析比賽過程以預測結果。
配備 TruMotion 的 LG Micro RGB evo AI MRGB95 以分割畫面展示足球比賽動態補償效果：TruMotion 關閉時動作模糊，開啟後高速運動畫面清晰銳利，強調在快節奏賽事中呈現清晰畫面的效果。
LG Micro RGB evo AI MRGB95 先顯示電視劇畫面，隨後 Sports Alert 即時跳出，提供足球比賽最新比分，輕觸即可立即切換至比賽直播。
配備 AI 歡迎模式賽事預測功能的 LG Micro RGB evo AI MRGB95，螢幕上播放足球比賽直播，同時顯示 AI 面板，提供比賽預測、賽事洞察與聯賽數據，展示 AI 如何分析比賽過程以預測結果。
配備 TruMotion 的 LG Micro RGB evo AI MRGB95 以分割畫面展示足球比賽動態補償效果：TruMotion 關閉時動作模糊，開啟後高速運動畫面清晰銳利，強調在快節奏賽事中呈現清晰畫面的效果。
LG Micro RGB evo AI MRGB95 先顯示電視劇畫面，隨後 Sports Alert 即時跳出，提供足球比賽最新比分，輕觸即可立即切換至比賽直播。
AI 歡迎模式 賽事預測

AI 智慧預測 掌握賽事勝負

AI 會分析您支持隊伍的統計數據和表現，以提供賽事預測。根據 AI 提供的洞察，讓您更投入地為您的隊伍加油。28)

TruMotion 動態影像流暢技術

不限類型 呈現流暢動態畫面

透過 AI 類型辨識自動判定影像類型，並由 TruMotion 動態影像流暢技術自動調整抖動程度，套用最恰當的平滑效果，為電影、體育賽事等各種內容帶來自然的觀看體驗。

賽事提醒

設定提醒 不錯過任何精彩時刻

掌握賽事中的每個精彩瞬間。設定您的專屬提醒，即時獲取支持隊伍的賽程、比分等最新動態。

細緻入微 還原電影細節原貌

杜比視界 & 製作人模式

透過 Dolby Vision 與 FILMMAKER MODE 製作人模式，體驗導演的創作初衷。其環境光補償功能可根據周遭光線自動調整，讓影像呈現盡可能忠於原始樣貌。29)

Dolby Atmos 杜比全景聲

系統將聲音渲染為沉浸式的 360° 音訊物件，而非傳統的靜態聲道，創造出家庭劇院般的環境，讓聲音的細節與深度忠實還原每個場景。

LG Sound Suite 沉浸式環繞音效 昇華每個場景

WOW Orchestra 同步音場

LG 智慧顯示器與 Soundbar 同步齊鳴 打造全方位環繞音場

讓智慧顯示器與 Soundbar 同步發聲，擴展了音場的深度與方向性，帶來更為飽滿的沉浸式環繞體驗。30)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 搭載 WOW Orchestra 音效，螢幕下方搭配 Soundbar，畫面呈現演唱會現場，聲波圖像橫跨整個客廳，展示同步環繞音效。

三代同堂的家庭齊聚明亮客廳的沙發上，手持遙控器，一起共享觀賞時光。

三代同堂的家庭齊聚明亮客廳的沙發上，手持遙控器，一起共享觀賞時光。

輔助功能

讓觀影體驗無礙共享

LG 智慧顯示器在設計時充分考量了輔助功能，內建色彩調整濾鏡、手語指南，並支援與音訊輔助裝置的直接連接。

免責聲明

 

*本產品詳細資訊頁面中的圖片僅為示意圖。請參考圖庫影像以獲得更準確的呈現。

*規格與功能可能因地區、型號和尺寸而異。

*服務的提供情況因地區和國家而異。

*個人化服務可能因第三方應用程式的政策而異。

*您必須擁有 LG 帳戶並接受相關條款與條件，才能存取網路智慧服務和功能 (包括串流應用程式)。若無 LG 帳戶，僅能使用外部裝置連接 (例如透過 HDMI) 和地面/無線廣播 (僅適用於配備調諧器的智慧顯示器)。建立 LG 帳戶無需任何費用。

*本頁面顯示的內容可能與實際 LG Gallery+ 服務中提供的內容有所不同。

*根據第三方市場調查，2025 年台灣智慧顯示器銷售額（含募資平台）所得數據。該調查結果並非由 LG 背書，任何引用風險由引用方自行承擔。

1)*LG Micro RGB 是指一種基於多重 LED 的色彩技術，結合了比 LG Mini LED 更小尺寸的 LED，以提供寬廣的色彩還原。

 

2)*LG MicroRGB 顯示器經 Intertek 認證，其 100% 三重色域覆蓋率乃依據 IDMS v1.2 第 5.18 條款測量。

 

3)*以上影像為模擬畫面，僅供示意參考。

 

4)*根據LG社內比較，此為與 2025 年第8代 α9 AI 4K 影音處理晶片相比之結果。

 

5)*AI 影像 Pro 適用於 OTT 服務中受版權保護的內容。

*影像可升級至媲美 4K 的畫質。實際效果可能因原始解析度而異。

*根據LG社內比較，處理速度較 2025 第8代 α9 AI 影音處理晶片更快。

 

6)*需透過音效模式選單啟動。實際音效可能因聆聽環境而異。

 

7)*音效可能因聆聽環境而異。

 

8)*AI 智慧搜尋 (Copilot) 適用於支援 webOS 5年保證升級的 OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD 機型，包含 2022 年起發表的機型。

*需連接網際網路，合作夥伴的 AI 服務可能變更或需要訂閱。

*此功能可能因地區和機型而異，且在不支援大型語言模型 (LLM) 的國家/地區無法使用。

 

9)*部分功能可能不支援特定地區或機型。

*顯示的選單可能與發布時有所不同。

*關鍵字推薦會因應用程式和時間而異。

*「即時場景資訊」功能僅在支援 EPG (電子節目指南) 的國家/地區提供。

*「正在播放」功能不適用於 Netflix 和其他內容供應商的應用程式，因此不會顯示。

*「生成式 AI」功能僅在特定地區或機型提供。

 

10)*視所在地區與網路連線狀況，顯示內容可能會減少或受限。

*AI 聲紋辨識的支援情況可能因地區和國家而異，適用於 2024 年起推出的 OLED、QNED、NANO 4K UHD 智慧顯示器，以及 2026 年起推出的 MRGB 和 FHD 智慧顯示器。

*此功能僅適用於支援 AI 聲紋辨識帳戶的應用程式。

*聲音相似者可能解鎖，若因健康或其他因素導致聲音改變，辨識功能可能無法正常運作。

*提供的小工具可能因國家而異，並可能隨時變更或終止，恕不另行通知。

*我的首頁適用於 2026 年 OLED、MRGB、QNED、NANO 4K UHD 智慧顯示器。

 

11)*需要連接網際網路。

*可將 AI 聊天機器人連結至客戶服務。

*在不支援 NLP (自然語言處理) 的國家/地區，可能無法使用語音應用程式存取和相關功能。

 

12)*webOS 5年保證升級為軟體升級計畫，僅適用於特定型號。升級次數與支援期限可能因產品、型號或地區而異。

*升級時程以及功能、應用程式和服務可能因型號和地區而異。

*可用的功能、內容和服務如有變更，恕不另行通知，且可能因產品、型號或地區而異。

 

13)*可快速存取智慧顯示器的 AI 功能，但遙控器本身不具備 AI 處理能力。

*AI 智慧滑鼠遙控器的設計、適用情況和功能可能因地區和支援語言而異，即使是相同型號也可能有所不同。

*部分功能可能需要連接網際網路。

*AI 語音辨識僅在支援當地語言 NLP (自然語言處理) 的國家/地區提供。

 

14)*最大螢幕尺寸可能因型號和地區而異。

 

15)*邊框尺寸因系列和尺寸而異。

*根據安裝環境，智慧顯示器與牆壁之間可能存在微小間隙。安裝要求各異，詳情請參閱安裝指南。

 

17)*適用內容可能因國家/地區而異，且可能隨時變更。

*須訂閱 LG Gallery+ 才能存取完整內容和功能。

 

18)*使用此功能必須登入 Google 相簿帳戶，且你的應用程式中至少有 10 張相片。

 

19)*省電功能僅在同時啟用「藝廊模式」和「隨時就緒」時適用。若關閉「隨時就緒」，「藝廊模式」的耗電量將與智慧顯示器開啟時相同。

 

20)*亮度感應器可能因型號和國家/地區而異。

 

21)*動態感應器僅適用於 W6 和 G6 型號。

 

22)*LG Channels 支援的內容因地區而異。

 

23)*LG 支援 'Matter' Wi-Fi 裝置。'Matter' 支援的服務和功能可能會因連接的裝置而異。ThinQ 和 Matter 的初始連線應透過 ThinQ 行動應用程式進行。

 

24)*AMD FreeSync Premium 認證基於低輸入延遲、減少畫面撕裂與無閃爍的效能表現。

*165Hz 更新率僅適用於支援 165Hz 的遊戲或 PC 輸入訊號。

*對 HGiG 的支援可能因國家/地區而異。

*在 Motion Booster 動態增強技術模式下，解析度可能會降低以確保最佳效能。

*Motion Booster 動態增強技術 330 在最佳化的 Full HD 解析度下，提供高達 330Hz 的更新率，實現極致流暢的遊戲體驗。

 

25)*需訂閱。服務內容可能因會員方案而異。

*僅適用於 LG OLED W6、G6、C6、MRGB96 及 MRGB9M。

*GeForce NOW 適用情況可能因國家/地區而異。

*在 ULL 模式下，僅能連接一個控制器 (遊戲手把)。其他藍牙裝置的使用可能會受到影響。

*為獲得最佳效能，建議使用乙太網路或 5GHz Wi-Fi 連線。

 

26)*在 ULL 模式下，僅能連接一個控制器 (遊戲手把)。其他藍牙裝置的使用可能會受到影響。

*為獲得最佳效能，建議使用乙太網路或 5GHz Wi-Fi 連線。

 

27)*對雲端遊戲服務的支援可能會因地區有所不同。

*部分遊戲服務可能需要訂閱及搭配遊戲手把。

*遊戲手把需另行購買。

 

28)*「即時場景資訊」功能僅在支援 EPG (電子節目指南) 的國家/地區提供。

*支援範圍可能因國家/地區而異。

*AI 歡迎模式提供的資訊僅供一般參考，可能不夠準確。LG 對於因信賴此類資訊而採取的任何行動或決策，概不負責。

 

29)*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

*支援 FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式與 Dolby Vision 杜比視界。

*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式在 AppleTV+ 和 Amazon Prime Video 應用程式中自動啟動。

*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式在配備光線感應器的型號上提供。

 

30)*Soundbar 為選購配件。

*音效模式控制可能因型號而異。

*請注意，服務可能在購買時尚未提供。更新需要網路連線。

*LG 智慧顯示器遙控器的使用僅限於特定功能。

 

列印

所有規格

畫質(顯示)

  • 色彩顯示技術

    RGB Primary Color Ultra (三色域 100% 色彩認證)

  • 背光模組類型

    Micro RGB

  • 面板解析度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 面板類型

    4K Micro RGB

  • 螢幕更新率

    原生120Hz (VRR 165Hz)

影像 (處理技術)

  • 影像模式

    9 種模式

  • AI 類型選擇

    Yes (SDR/HDR)

  • AI 影像 Pro

    Yes

  • AI 智慧影像升頻

    Alpha 11 AI 智慧影像超級升頻

  • 自動校準

    Yes

  • 控光技術

    Micro Dimming Ultra

  • AI 動態色彩調節技術

    Yes (AI動態色彩調節技術Ultra)

  • 電影製作人模式

    Yes

  • HDR (高動態範圍)

    Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG

  • QMS (Quick Media Switching)

    Yes

  • QFT (快速畫面傳輸)

    Yes

  • 影像處理器

    Alpha 11 第三代雙AI引擎 4K 影音處理晶片

  • HFR (高幀率)

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • Motion

    Motion Pro

遊戲

  • ALLM (自動低延遲模式)

    Yes

  • 遊戲專用杜比視界(4K 120Hz)

    Yes

  • FreeSync 相容 (AMD)

    Yes

  • 遊戲最佳化

    Yes (遊戲選單)

  • HGIG Mode

    Yes

  • VRR (可變更新率)

    Yes (提升至 165Hz)

智慧功能

  • USB 攝影機 相容

    Yes

  • 作業系統 (OS)

    webOS 26

  • 支援 Apple Home

    Yes

  • 多重檢視

    Yes

  • 支援 Apple Airplay

    Yes

  • 手機遙控App

    Yes (LG ThinQ)

  • LG Channels

    Yes

  • AI 智慧語音功能

    Yes

  • 居家中心

    Yes (Google Home, LG ThinQ)

  • 免持語音控制

    Yes

  • Google Cast

    Yes

  • 網頁瀏覽器

    Yes

  • 隨時就緒模式

    Yes

  • AI 聊天機器人

    Yes

音效

  • 音效格式

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (參考使用手冊)

  • 同步音效輸出

    Yes

  • AI 物件音效增強

    Yes (AI 物件音效增強 Ultra)

  • AI 音效

    Alpha 11 AI 音效 pro (模擬 11.1.2 環繞音效)

  • 音效輸出

    40W

  • 清晰語音 Pro

    Yes

  • Dolby Atmos 杜比全景聲

    Yes

  • LG Sound Sync

    Yes

  • 音效模式共用

    Yes

  • 揚聲器方向

    向下發聲

  • 揚聲器類型

    2.2 聲道

  • WOW Orchestra 同步音場

    Yes

連接性

  • SPDIF (光纖數位音訊輸出)

    1組

  • 乙太網路

    1組

  • 藍牙支援

    Yes (v 5.3)

  • HDMI Input

    4個 (支援 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • Simplink (HDMI CEC)

    Yes

  • USB 輸入

    2組 (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 6)

  • HDMI 音訊回傳通道

    eARC (HDMI 2)

協助工具

  • 反轉色彩

    Yes

  • 灰階影像

    Yes

  • 高對比

    Yes

尺寸和重量

  • VESA璧掛規格 (WxH, mm)

    600 x 400

  • 重量含底座 (kg)

    77

  • 重量不含底座 (kg)

    67.3

  • 底座 (WxD, mm)

    380 x 434

  • 尺寸含底座 (WxHxD, mm)

    2230 x 1372/1324 x 434

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    2230 x 1277 x 49.9

  • 外箱重量 (kg)

    104.2

  • 外箱尺寸 (WxHxD, mm)

    2390 x 1620 x 285

電源

  • 待機功耗

    低於 0.5W

  • 電源 (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

內附配件

  • Power Cable

    Yes (已附)

  • 遙控器

    AI 智慧滑鼠遙控器MR26

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