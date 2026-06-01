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77 吋｜LG OLED evo AI 4K 智慧顯示器｜G6 零間隙藝廊系列｜2026

77 吋｜LG OLED evo AI 4K 智慧顯示器｜G6 零間隙藝廊系列｜2026

OLED77G6PTA
Front view of 77 吋｜LG OLED evo AI 4K 智慧顯示器｜G6 零間隙藝廊系列｜2026 OLED77G6PTA
LG OLED evo AI G6 的前視圖，發佈於 2026 年，顯示層疊的多色圖形，搭配 Hyper Radiant Color 技術、Perfect Black 和 Perfect Color 標示，以及 World’s No.1 OLED TV for 13 Years 徽章。
LG OLED evo AI G6 前視圖與側視圖，展示 77 吋螢幕，螢幕寬度 1712 公釐、高度 982 公釐，含支架高度 1039 公釐，機身厚度 24.8 公釐，底座佔地尺寸為 501 × 321 公釐。
LG OLED evo AI G6 採用 Hyper Radiant Color 技術，螢幕顯示亮度提升 3.9 倍的畫面，並以五邊形排列顯示 alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine、Reflection Free Premium、Perfect Black 與 Perfect Color 徽章。
搭載 Brightness Booster Ultra 的 LG OLED evo AI G6，顯示昏暗的場景，畫面中光彩奪目的鯨魚輪廓周圍環繞著發光的微粒，呈現提升 3.9 倍的亮度和更清晰的細節。
LG OLED evo AI G6 以分割畫面顯示行星與群星場景，相較於其他 OLED 智慧顯示器的霧面螢幕，其完美純黑與完美色彩螢幕能在任何明暗環境下都呈現更清晰的畫質，並具備獲 UL 認證和 Intertek 認證的色彩準確度和無反射效果。
具備 Reflection Free Premium 的 LG OLED evo AI G6，與其他 OLED 智慧顯示器的霧面螢幕並排進行對比，在明亮環境下仍能呈現黑色美洲豹清晰影像、深邃黑色與細膩紋理，畫面同時展示 Intertek 認證標誌。
LG OLED evo G6 AI 智慧顯示器的第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器在昏暗的電路板上散發紫色和藍色的光，突顯雙 AI 引擎，展示 NPU 處理速度提升高達 5.6 倍，CPU 速度提升 50%，GPU 效能提升 70%。
展示人工智慧類別 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章，代表認可運用 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 的 Multi-AI 智慧搜尋功能。
展示 LG OLED evo AI G6 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub，遙控器上方有一個 AI 圖示，周圍環繞著許多 Multi AI 搜尋標籤，包括 AI Concierge、AI Voice ID 與 My Page、AI Chatbot、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard。
展示 LG OLED evo AI G6 採用 LG Shield，畫面中間顯示 LG Shield 標誌，下方顯示安全圖示，上方顯示 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章，代表資料和系統安全防護。
展示 LG OLED evo AI G6 採用 4K 165Hz 面板，提供無與倫比的遊戲體驗，顯示高速賽車遊戲的畫面，一輛黃色開輪式賽車正在行進，螢幕上顯示粗體「WIN」字樣，上方則顯示 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync Premium 標誌。
LG OLED evo AI G6 側視圖，展示其零間隙藝廊設計，採用貼合牆面的壁掛式安裝，螢幕顯示夜景：燈火通明的橋樑倒映於水面上。
LG OLED evo AI G6 採用零間隙壁掛式安裝，置於現代生活風格客廳中，螢幕顯示鮮明極光映照寧靜海岸村落的景象，如同掛在牆上的畫框畫作般融入空間。
LG OLED evo AI G6 螢幕顯示鮮明的海洋夕陽景色，螢幕下方配置 Soundbar 與喇叭，為客廳營造寧靜且富氛圍感的觀賞體驗。
Front view of 77 吋｜LG OLED evo AI 4K 智慧顯示器｜G6 零間隙藝廊系列｜2026 OLED77G6PTA
LG OLED evo AI G6 的前視圖，發佈於 2026 年，顯示層疊的多色圖形，搭配 Hyper Radiant Color 技術、Perfect Black 和 Perfect Color 標示，以及 World’s No.1 OLED TV for 13 Years 徽章。
LG OLED evo AI G6 前視圖與側視圖，展示 77 吋螢幕，螢幕寬度 1712 公釐、高度 982 公釐，含支架高度 1039 公釐，機身厚度 24.8 公釐，底座佔地尺寸為 501 × 321 公釐。
LG OLED evo AI G6 採用 Hyper Radiant Color 技術，螢幕顯示亮度提升 3.9 倍的畫面，並以五邊形排列顯示 alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine、Reflection Free Premium、Perfect Black 與 Perfect Color 徽章。
搭載 Brightness Booster Ultra 的 LG OLED evo AI G6，顯示昏暗的場景，畫面中光彩奪目的鯨魚輪廓周圍環繞著發光的微粒，呈現提升 3.9 倍的亮度和更清晰的細節。
LG OLED evo AI G6 以分割畫面顯示行星與群星場景，相較於其他 OLED 智慧顯示器的霧面螢幕，其完美純黑與完美色彩螢幕能在任何明暗環境下都呈現更清晰的畫質，並具備獲 UL 認證和 Intertek 認證的色彩準確度和無反射效果。
具備 Reflection Free Premium 的 LG OLED evo AI G6，與其他 OLED 智慧顯示器的霧面螢幕並排進行對比，在明亮環境下仍能呈現黑色美洲豹清晰影像、深邃黑色與細膩紋理，畫面同時展示 Intertek 認證標誌。
LG OLED evo G6 AI 智慧顯示器的第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器在昏暗的電路板上散發紫色和藍色的光，突顯雙 AI 引擎，展示 NPU 處理速度提升高達 5.6 倍，CPU 速度提升 50%，GPU 效能提升 70%。
展示人工智慧類別 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章，代表認可運用 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 的 Multi-AI 智慧搜尋功能。
展示 LG OLED evo AI G6 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub，遙控器上方有一個 AI 圖示，周圍環繞著許多 Multi AI 搜尋標籤，包括 AI Concierge、AI Voice ID 與 My Page、AI Chatbot、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard。
展示 LG OLED evo AI G6 採用 LG Shield，畫面中間顯示 LG Shield 標誌，下方顯示安全圖示，上方顯示 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章，代表資料和系統安全防護。
展示 LG OLED evo AI G6 採用 4K 165Hz 面板，提供無與倫比的遊戲體驗，顯示高速賽車遊戲的畫面，一輛黃色開輪式賽車正在行進，螢幕上顯示粗體「WIN」字樣，上方則顯示 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync Premium 標誌。
LG OLED evo AI G6 側視圖，展示其零間隙藝廊設計，採用貼合牆面的壁掛式安裝，螢幕顯示夜景：燈火通明的橋樑倒映於水面上。
LG OLED evo AI G6 採用零間隙壁掛式安裝，置於現代生活風格客廳中，螢幕顯示鮮明極光映照寧靜海岸村落的景象，如同掛在牆上的畫框畫作般融入空間。
LG OLED evo AI G6 螢幕顯示鮮明的海洋夕陽景色，螢幕下方配置 Soundbar 與喇叭，為客廳營造寧靜且富氛圍感的觀賞體驗。

主要功能

  • LG OLED 連續13年全球銷售 NO.1｜以創新定義視界
  • 零間隙藝廊壁掛｜如畫作般零間隙平貼於牆面，業界唯一好評推薦
  • 極光煥彩顯色技術｜峰值亮度最高提升 3.9 倍，精準刻畫每個亮部細節
  • 純淨黑抗反射面板｜無視環境光干擾，任何光線下皆能呈現完美純黑與完美色彩
  • 第3代 α11 AI 4K影音處理晶片｜搭載雙 AI 引擎，重塑極致細膩影像
更多
授予 LG Shield 的網路安全類別 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章

CES 創新獎 - 2026 獲獎產品

LG Shield 資安防護盾 守護作業系統平台

授予 Multi-AI 的人工智慧類別 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章

CES 創新獎 - 獲獎產品
(Multi AI 多模型智慧技術)

Multi AI 多模型架構

證明連續 8 年獲評最佳智慧顯示器系統的 AVForums Editor’s Choice 徽章，包括 2025/26

AVForums 編輯精選 -
2025/26 最佳智慧電視/顯示器系統

「連續 8 年榮獲最佳智慧電視/顯示器系統」

*CES 創新獎的評選結果，係根據參賽者提交予評審之說明資料。美國消費技術協會 (CTA) 未對任何提交內容或主張的準確性進行認證，亦未對獲獎產品進行實測。

為什麼選擇 LG OLED evo G6?

LG OLED evo AI G6 採用 Hyper Radiant Color 技術，螢幕顯示亮度提升 3.9 倍的畫面，並以五邊形排列顯示 alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine、Reflection Free Premium、Perfect Black 與 Perfect Color 徽章。

極光煥彩顯色技術

展示 LG OLED evo AI G6 配備完美純黑、完美色彩效果與無反射，以分割畫面顯示行星場景進行對比，左側為較薄的黑色，右側細節更清晰、黑色更深邃且色彩表現更鮮明。

純淨黑抗反光面板
完美純黑與色彩

展示 LG OLED evo AI G6 採用 4K 165Hz 面板，提供無與倫比的遊戲體驗，顯示高速賽車遊戲的畫面，一輛黃色開輪式賽車正在行進，螢幕上方則顯示 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync Premium 標誌。

4K 165Hz
巔峰遊戲體驗

展示 LG OLED evo AI G6 配備屢獲殊榮的 Multi AI webOS，深色背景中顯示 Microsoft Copilot 和 Google Gemini 標誌，代表支援透過顯示器介面存取的 AI 相關服務。

屢獲殊榮的 Multi AI webOS

展示 LG OLED evo AI G6 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub，遙控器上方有一個 AI 圖示，周圍環繞著許多 Multi AI 智慧搜尋標籤，包括 AI 歡迎模式、AI 聲紋辨識與 My Page、AI 聊天機器人、AI 專屬個人化影像/音效設定。

AI 樞紐中心 打造專屬個人化體驗

深色背景中顯示著 LG Shield 標誌與安全圖示，強調 webOS 保障隱私權、資料安全和系統完整性的能力。

LG Shield 資安防護盾 全面守護

什麼是極光煥彩顯色技術

極光煥彩顯色技術作為次世代 OLED 技術，將畫質提升至全新境界。搭載第3代 α11 AI 4K 影音處理晶片，在任何光線下皆能呈現無與倫比的亮度、完美純黑與完美色彩。OLED G6 更榮獲抗反光認證，為您開啟前所未見的視覺新標準。8)

搭載 Hyper Radiant Color 技術的 LG OLED evo AI G6，螢幕顯示鮮明的抽象紙雕藝術畫面，同時展示 X3.9 Brighter peak brightness、Perfect Black、Perfect Color、alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine 以及 Reflection Free Premium 圖示。

搭載 Hyper Radiant Color 技術的 LG OLED evo AI G6，螢幕顯示鮮明的抽象紙雕藝術畫面，同時展示 X3.9 Brighter peak brightness、Perfect Black、Perfect Color、alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine 以及 Reflection Free Premium 圖示。

極光煥彩顯色技術 次世代 OLED 智慧顯示器

*影像僅供示意參考。

*資料來源：Omdia。2013-2025 年全球 OLED 電視單位出貨量。2024年起台灣市場銷售產品為智慧顯示器。調查結果並不代表 LG Electronics 的背書。第三方應自行承擔引用這些結果所帶來的風險。請造訪 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳細資料。

智慧增亮引擎 Ultra

3.9 倍亮度提升 打造亮度巔峰

第3代 α11 AI 4K 影音處理晶片搭載全新增光演算法與光控架構，提供高達 3.9 倍的峰值亮度，呈現更生動的亮部與更清晰的細節。1)

搭載 Brightness Booster Ultra 的 LG OLED evo AI G6，顯示昏暗的場景，畫面中鯨魚輪廓周圍環繞著發光的微粒，呈現峰值亮度提升 3.9 倍的更明亮效果和更清晰的細節。

LG OLED evo AI G6, powered by Hyper Radiant Color Tech, displays a vivid abstract paper art image on screen with icons for X3.9 Brighter peak brightness, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, and Reflection Free Premium.

完美純黑 & 完美色彩

無論任何光線
始終呈現完美純黑與完美色彩

LG OLED 智慧顯示器具備經 UL 認證的完美純黑與完美色彩，提供更深邃的對比、更高的亮度，以及生動精準的色彩。即使在明亮的室內，也能清晰看見每一顆繁星。4)

LG OLED evo AI G6 以分割畫面顯示行星與群星場景，相較於其他 OLED 智慧顯示器的霧面螢幕，其完美純黑與完美色彩螢幕能在任何明暗環境下都呈現更清晰的畫質，並具備獲 UL 認證和 Intertek 認證的色彩準確度和無反射效果。

純淨黑抗反光面板

經認證的純淨黑抗反光面板，即使在明亮空間，依然呈現始終如一的完美純黑

LG 經認證的純淨黑抗反光面板 OLED 顯示面板能將反射降至最低並維持透光率，呈現完美純黑與色彩。而其他配備霧面顯示面板的 OLED 智慧顯示器會散射光線，使黑色變灰且色彩失真，尤其在明亮環境中更明顯。6)

展示 LG OLED evo AI G6 與符合 Eyesafe RPF 40 標準的 UL 認證徽章，代表顯示器經驗證能有效減少有害藍光。

展示 LG OLED evo AI G6 與符合 Eyesafe RPF 40 標準的 UL 認證徽章，代表顯示器經驗證能有效減少有害藍光。

通過 Eyesafe® 護眼認證，有效降低藍光，讓每一幀畫面都溫柔呵護您的雙眼7)

LG 第3代 α11 AI 4K 影音處理晶片
搭載 Dual AI 雙核神經引擎淬鍊極致 4K 畫質

第3代 α11 AI 4K 影音處理晶片將 OLED 效能推向極限，精準控制 830 萬個自體發光像素。搭載 Dual AI 雙核神經引擎，超越單一 AI 運算，同步提升清晰度與質感的細緻度，呈現更銳利、自然的 4K 畫質。

LG OLED evo G6 AI 智慧顯示器的第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器在昏暗的電路板上散發紫色和藍色的光，突顯雙 AI 引擎，展示 NPU 處理速度提升高達 5.6 倍，CPU 速度提升 50%，GPU 效能提升 70%。

OLED Care+ 面板安心保固

5 年 OLED 面板安心保固 讓您安心無憂

您的 LG OLED 面板享有五年可靠且無憂的保固服務。9)

為什麼選擇 LG AI 智慧顯示器？

LG AI 智慧顯示器優化影音表現 AI Hub 樞紐中心讓日常更智慧

AI HDR 畫質重塑技術

升級每一幀畫面
呈現 HDR 般生動光影

AI 自動優化色彩、亮度與對比，將 SDR 畫質提升至 HDR 等級，賦予影像更豐富的層次與真實感。

探索 AI Hub 樞紐中心 三大不容錯過的獨特優勢

結合 Google Gemini 與 Microsoft Copilot 的進階搜尋體驗

只需說出您想搜尋的內容，再選擇最適合的 AI 模型，系統便會串聯多個 AI 模型，提供更廣泛、更精準的搜尋結果。13)

專屬您的個人化內容推薦與即時資訊

AI 歡迎模式能根據您的興趣，推薦專屬內容與最新資訊。「即時場景資訊」功能可依據您正在觀看的內容，提供相關建議與資訊；而「生成式 AI」則能協助您搜尋並創造影像。14)

LG AI 智慧顯示器能辨識您的聲音，並直接進入為您量身打造的「我的首頁」！

進入我的首頁後，從天氣、行事曆、小工具到您最愛的賽事比分，所有資訊一目了然。15)

深色背景中顯示著 CES Innovation Awards 2026 Honoree 徽章。Multi-AI 架構榮獲人工智慧類別嘉獎。

深色背景中顯示著 CES Innovation Awards 2026 Honoree 徽章。Multi-AI 架構榮獲人工智慧類別嘉獎。

屢獲殊榮的
Multi AI webOS

獲獎無數的 webOS 現由 LG Shield 資安防護盾全面守護

深色背景中顯示著 AVForums Editor’s Choice 徽章，該獎章授予 LG webOS 25，名為 Best Smart TV System 2025/2026。

深色背景中顯示著 AVForums Editor’s Choice 徽章，該獎章授予 LG webOS 25，名為 Best Smart TV System 2025/2026。

連續 8 年榮獲
最佳智慧電視/顯示器系統

深色背景中顯示著 LG Shield 標誌與安全圖示，強調 webOS 保障隱私權、資料安全和系統完整性的能力。圖片中還展示了 CES Innovation Awards 2026 Honoree 徽章。

深色背景中顯示著 LG Shield 標誌與安全圖示，強調 webOS 保障隱私權、資料安全和系統完整性的能力。圖片中還展示了 CES Innovation Awards 2026 Honoree 徽章。

LG Shield 資安防護盾

值得信賴的資安防護

LG Shield 資安防護盾的 7 大核心技術，從安全資料儲存與管理、加密演算法、軟體完整性、使用者身份認證與存取控制、安全資料傳輸、資安事件偵測與應變，到安全更新管理，全方位確保您的資料安全無虞。

值得信賴的資安防護 深入了解 LG Shield 資安防護盾

webOS 5年保證升級

5 年免費升級保證17)

透過黃色背景中顯示四個防護圖示，象徵 LG Quad Protection。圖示分別標示雷擊防護、濕氣防護、突波保護和由 LG Shield 守護的 webOS 字樣。

透過黃色背景中顯示四個防護圖示，象徵 LG Quad Protection。圖示分別標示雷擊防護、濕氣防護、突波保護和由 LG Shield 守護的 webOS 字樣。

LG 四重安全防護技術

LG 四重安全防護技術
讓您的 LG 智慧顯示器
堅固耐用

從硬體到軟體，您的 LG 智慧顯示器皆受周全保護。內建電容器可抵禦雷擊等高壓，半導體則具備突波保護設計。矽膠與保護塗層能保護晶片組免受濕氣影響，更有 LG Shield 資安防護盾確保您的資料萬無一失。

AI 智慧滑鼠遙控器

如滑鼠般輕鬆點選 盡情探索 AI 樞紐中心

使用 AI 智慧滑鼠遙控器，輕鬆操控您的智慧顯示器。透過動態感應器與滾輪，如滑鼠般點擊、拖曳，或直接下達語音指令，操作直覺便利。18)

展示 LG OLED evo AI G6 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub，遙控器上方有一個 AI 圖示，周圍環繞著許多 Multi AI 搜尋標籤，包括 AI Concierge、AI Voice ID 與 My Page、AI Chatbot、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard。

為什麼選擇 LG OLED evo 暢玩遊戲？

極致流暢 無撕裂的遊戲體驗

支援 4K 165Hz、G-Sync 與 AMD FreeSync 相容

高達 165Hz 的更新率為每場遊戲帶來更清晰、流暢的動態。相容 G-Sync 與 AMD FreeSync Premium 技術，可維持畫面穩定無撕裂，而 VRR 與超低輸入延遲則確保每個動作都流暢靈敏，讓您在每場對決中佔盡先機。19)

展示 LG OLED evo AI G6 採用 4K 165Hz 面板，提供無與倫比的遊戲體驗，顯示高速賽車遊戲的畫面，一輛黃色開輪式賽車正在行進，螢幕上顯示粗體「WIN」字樣，上方則顯示 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync Premium 標誌。

全球首款 VESA DSC 認證 視覺無損低延遲遊戲體驗

透過 VESA 認證的 DSC 技術，您可經由 HDMI 2.1 獲得視覺無損的細節與即時的遊戲反應速度，享受流暢、高解析度的遊戲過程，畫面全程清晰無失真。21)

全球首款 4K 120Hz HDR 雲端遊戲

透過 NVIDIA GeForce NOW，無須外接裝置，即可在您的智慧顯示器上暢玩 4K 120Hz HDR 遊戲。採用 NVIDIA Blackwell 架構，享受媲美 GeForce RTX 5080 效能的頂級雲端遊戲體驗。22)

全球首款支援超低延遲藍牙技術控制器的智慧顯示器

支援超低延遲藍牙技術控制器，體驗高效能的雲端遊戲，將輸入延遲降低至 3.0ms 以下。即使在雲端暢玩，也能享受如實體接線般無縫、靈敏的操控感。23)

0.1ms 疾速反應時間認證 OLED 瞬時響應 告別殘影

憑藉 0.1ms 像素反應時間與 ALLM 自動低延遲模式，每個指令都能即時精準呈現。極致的靈敏反應，讓高速遊戲畫面清晰流暢、操控自如，提供無可比擬的競爭優勢。24)

VESA ClearMR 10000 頂級認證 清晰捕捉每個動態瞬間

LG OLED evo 榮獲 ClearMR 10000 認證，能大幅減少動態模糊，確保高速畫面清晰銳利。結合 HGiG 技術，忠實還原遊戲創作者的 HDR 色調映射，呈現精準亮暗細節與平衡色彩，讓每個動態與場景皆能完美如實呈現。25)

LG OLED evo AI G6 顯示 webOS 螢幕上的 LG Gaming Portal，展示一步操作即可進入的遊戲中心，可透過 NVIDIA GeForce NOW 和 webOS 應用程式等雲端遊戲服務存取多個遊戲應用程式。

LG OLED evo AI G6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG 全球雲端遊戲

一站式遊戲中心
讓顯示器化身
終極遊戲主機

探索來自 NVIDIA GeForce Now、原生 webOS 應用程式等數千款遊戲。無論使用遙控器或遊戲手把，都能輕鬆找到適合的遊戲，甚至能透過挑戰模式與其他玩家一較高下.27)

配備遊戲儀表板和優化器的 LG OLED evo AI G6 並排顯示遊戲畫面和螢幕選單，可即時調整遊戲設定，例如更新率、延遲和視覺模式。

配備遊戲儀表板和優化器的 LG OLED evo AI G6 並排顯示遊戲畫面和螢幕選單，可即時調整遊戲設定，例如更新率、延遲和視覺模式。

遊戲選單與遊戲最佳化

輕鬆調整遊戲設定
打造專屬遊戲風格

透過遊戲選單進行快速即時控制，並使用遊戲最佳化微調您的偏好設定，輕鬆客製化您的遊戲體驗。自由調整更新率、延遲與影像模式，為每次遊戲打造最佳化設定。

為什麼 LG OLED evo 是設計愛好者的
不二選擇？

LG OLED evo AI G6 採用零間隙壁掛式安裝，置於現代風格客廳中，螢幕顯示鮮明極光映照雪覆海岸村落的景色，一對男女坐在沙發上手持遙控器觀看畫面。

零間隙壁掛設計
成就極簡美學

纖薄精緻的機身，能完美融入各式空間，與牆面之間幾乎看不見任何縫隙，創造出宛如藝廊般的典雅氛圍。28)

側面角度視圖展示 LG OLED evo AI G6 零間隙壁掛式安裝方法，螢幕顯示明亮的橋樑景觀畫面。右側畫面展示 LG OLED evo AI G6 零間隙壁掛式安裝於極簡風格客廳，螢幕顯示色彩繽紛的繪畫風景畫面，與木質調室內設計自然融合。

LG Gallery+ 讓家化為藝術展廳

LG Gallery+

隨心揀選琳瑯畫作
妝點非凡品味

透過 LG Gallery+，您能瀏覽超過 100 件藝術作品、情境影片及其他視覺內容，為您的空間增添品味。內容庫將定期更新，讓您能以精選內容客製化您的居家風格，展現獨特品味。29)

配備 LG Gallery+ 的 LG OLED evo AI G6，並支援透過 Music Lounge 播放背景音樂，螢幕上顯示著《Forest Evening》的森林湖泊場景，同時顯示 music lounge 介面，可選擇播放情境氛圍音樂、透過藍牙連線播放音樂以及其他控制選項。

Music Lounge 背景音樂模式

用音樂渲染 專屬氛圍

讓音樂與畫面完美同步，營造恰如其分的氛圍。您可播放依據個人喜好推薦的曲目，或透過藍牙連線，播放您的專屬歌單。

LG OLED evo AI G6 將 Google 相簿家庭照片以網格方式呈現，手機顯示相簿清單，並已啟用「Family Trip」相簿同步設定。

LG OLED evo AI G6 將 Google 相簿家庭照片以網格方式呈現，手機顯示相簿清單，並已啟用「Family Trip」相簿同步設定。

我的相片

輕鬆串連 Google 相簿
展示您的珍藏回憶

只需透過手機，即可輕鬆將 Google 相簿帳戶與智慧顯示器連動。運用您個人相簿中的珍藏影像，隨心打造專屬的個人化空間。30)

LG OLED evo AI G6 壁掛式安裝於綠色牆面、紅色電視櫃上方，螢幕顯示資訊儀表板，彙整天氣、賽事比分、節目排程與 Home Hub 功能。

LG OLED evo AI G6 is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

個人化資訊看板

整合式個人化看板
關鍵資訊一目了然

重要資訊一目了然。可獲取天氣與賽事提醒、查看 Google 日曆，甚至能為 AI Hub 樞紐中心、預約觀看等設定通知。

藝廊模式

無縫切換 盡顯藝術之美

開啟藝廊模式後，智慧顯示器在展示您所選的藝術作品時，也能持續節省能源，為您的空間增添一抹時尚與優雅。31)

自動亮度調節

任何光線下
均呈現最佳亮度

亮度控制功能會根據周圍環境光線，自動調整螢幕亮度，確保在任何環境下，觀影體驗都清晰而舒適。32)

動作感應器

智慧感應 即時回應

動作偵測功能讓智慧顯示器能智慧回應，根據您是否在附近，自動切換顯示模式。33)

LG Channels

免費盡享 無限娛樂

LG Channels 將直播與隨選平台的多元內容整合於一處，讓您以前所未有的輕鬆方式，探索鍾愛的影音世界。34)

配備智慧物聯功能的 LG OLED evo AI G6 螢幕上顯示著 Home Hub 介面，展示與 Google Home 及 LG ThinQ 的連線，並在單一操作介面中顯示智慧顯示器、各種裝置與應用程式。

智慧串聯

AI 樞紐中心
您的全方位智慧家庭平台

AI 樞紐中心整合您所有的智慧裝置。無縫串聯、控制並與家中支援 Google Home 等平台的物聯網裝置互動。35)

細緻入微
還原電影細節原貌

杜比視界 & 製作人模式

透過 Dolby Vision 與 FILMMAKER MODE 製作人模式，體驗導演的創作初衷。其環境光補償功能可根據周遭光線自動調整，讓影像呈現盡可能忠於原始樣貌。36)

Dolby Atmos 杜比全景聲

系統將聲音渲染為沉浸式的 360° 音訊物件，而非傳統的靜態聲道，創造出家庭劇院般的環境，讓聲音的細節與深度忠實還原每個場景。

身歷其境
享受每場精彩賽事

LG Soundbar 沉浸式環繞音效 昇華每個場景

WOW Orchestra 同步音場

LG 智慧顯示器與 Soundbar 同步齊鳴
打造全方位環繞音場

讓智慧顯示器與 Soundbar 同步發聲，擴展了音場的深度與方向性，帶來更為飽滿的沉浸式環繞體驗。38)

LG OLED evo AI G6 搭載 WOW Orchestra 與 WOWCAST，螢幕下方搭配 Soundbar，畫面呈現演唱會現場，聲波圖像橫跨整個客廳，展示同步無線環繞音效。

三代同堂的家庭齊聚明亮客廳的沙發上，手持遙控器，一起共享觀賞時光。

三代同堂的家庭齊聚明亮客廳的沙發上，手持遙控器，一起共享觀賞時光。

輔助功能

輔助功能
讓觀影體驗無礙共享

LG 智慧顯示器在設計時充分考量了輔助功能，內建色彩調整濾鏡、手語指南，並支援與音訊輔助裝置的直接連接。

免責聲明

 

*本產品頁面中之圖片僅為示意圖，實際產品外觀請參考圖庫影像。

*規格與功能可能因地區、型號與尺寸而異。

*服務的提供情況因國家和地區而異。

*個人化服務可能因第三方應用程式的政策而有所不同。

*您需要建立 LG 帳戶並同意相關條款與條件，才能使用網路智慧服務與功能 (包含串流應用程式)。若無 LG 帳戶，僅能使用外部裝置連接 (例如：透過 HDMI) 和無線/數位廣播 (僅適用於配備調諧器之智慧顯示器)。建立 LG 帳戶無需任何費用。

1)*亮度可能因型號、螢幕尺寸和市場區域而異。

*根據 LG 社內測試，在 3% 視窗範圍下，峰值亮度較傳統 OLED 高 3.9 倍。

*3.9 倍亮度提升適用於 83/77/65/55 吋 OLED G6 型號。

 

4)*LG OLED 顯示面板經 Intertek 認證，以 125 種顏色模式測量，色彩還原度達 100% (CIE DE2000)。

*顯示色域量 (CGV) 經 Intertek 獨立驗證，等同或超越 DCI-P3 色彩空間的 CGV。

*LG OLED 顯示面板經 UL 驗證，根據 IDMS 11.5 節環形光反射測量，在 500lux 照度下黑階 ≤0.24nit。

*LG OLED 顯示面板經 UL 驗證，根據 IDMS 11.5 節環形光反射測量，在 500lux 照度下色彩一致性 >99%。

*僅 83/77/65/55 吋 OLED G6 型號具備純淨黑抗反光面板認證。

*實際效能可能因環境光線和觀看環境而異。

 

6)*經過 Intertek 獨立認證，根據鏡面反射數據 (Specular Component Included (SCI)) 定義，測得的反射率為 550nm。

*LG OLED 顯示面板使用 IDMS 11.2.2 採樣球法測量，反射率低於 0.5%。實際結果可能因條件而異。

*僅 83/77/65/55 吋 OLED G6 型號具備純淨黑抗反光面板認證。

 

7)*LG OLED 智慧顯示器面板已通過 UL 白金級低藍光認證。

 

8)*根據LG社內比較，此為與 2025 年第8代 α9 AI 4K 影音處理晶片相比之結果。

 

9)*保固第一年，包含面板、零件與人工費用。第二年至第五年，僅包含面板與零件，將酌收人工費用。保固範圍受相關條款與條件約束。

*OLED Care+ 適用於 OLED W6、G6。

 

10)*AI 影像 Pro 適用於 OTT 服務中受版權保護的內容。

*影像可升級至媲美 4K 的畫質。實際效果可能因原始解析度而異。

*根據LG社內比較，處理速度較 2025 第8代 α9 AI 影音處理晶片更快。

 

11)*需透過音效模式選單啟動。實際音效可能因聆聽環境而異。

 

12)*音效可能因聆聽環境而異。

 

13)*AI 智慧搜尋 (Copilot) 適用於支援 webOS 5年保證升級的 OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD 機型，包含 2022 年起發表的機型。

*需連接網際網路，合作夥伴的 AI 服務可能變更或需要訂閱。

*此功能可能因地區和機型而異，且在不支援大型語言模型 (LLM) 的國家/地區無法使用。

 

14)*部分功能可能不支援特定地區或機型。

*顯示的選單可能與發布時有所不同。

*關鍵字推薦會因應用程式和時間而異。

*「即時場景資訊」功能僅在支援 EPG (電子節目指南) 的國家/地區提供。

*「正在播放」功能不適用於 Netflix 和其他內容供應商的應用程式，因此不會顯示。

*「生成式 AI」功能僅在特定地區或機型提供。

 

15)*視所在地區與網路連線狀況，顯示內容可能會減少或受限。

*AI 聲紋辨識的支援情況可能因地區和國家而異，適用於 2024 年起推出的 OLED、QNED、NANO 4K UHD 智慧顯示器，以及 2026 年起推出的 MRGB 和 FHD 智慧顯示器。

*此功能僅適用於支援 AI 聲紋辨識帳戶的應用程式。

*聲音相似者可能解鎖，若因健康或其他因素導致聲音改變，辨識功能可能無法正常運作。

*提供的小工具可能因國家而異，並可能隨時變更或終止，恕不另行通知。

*我的首頁適用於 2026 年 OLED、MRGB、QNED、NANO 4K UHD 智慧顯示器。

 

16)*需要連接網際網路。

*可將 AI 聊天機器人連結至客戶服務。

*在不支援 NLP (自然語言處理) 的國家/地區，可能無法使用語音應用程式存取和相關功能。

 

17)*webOS 5年保證升級為軟體升級計畫，僅適用於特定型號。升級次數與支援期限可能因產品、型號或地區而異。

*升級時程以及功能、應用程式和服務可能因型號和地區而異。

*可用的功能、內容和服務如有變更，恕不另行通知，且可能因產品、型號或地區而異。

 

18)*可快速存取智慧顯示器的 AI 功能，但遙控器本身不具備 AI 處理能力。

*AI 智慧滑鼠遙控器的設計、適用情況和功能可能因地區和支援語言而異，即使是相同型號也可能有所不同。

*部分功能可能需要連接網際網路。

*AI 語音辨識僅在支援當地語言 NLP (自然語言處理) 的國家/地區提供。

 

19)*僅適用於支援 165Hz 的遊戲或 PC 輸入訊號。

*165Hz 適用於 83/77/65/55 吋 OLED G6 機型，120Hz 適用於 97 吋 OLED G6 機型。

*NVIDIA G-Sync 相容於 RTX 20、RTX 30、RTX 40 和 GTX 16 系列顯示卡。更早期的 GPU 不支援 G-Sync 相容性。

 

21)*LG OLED 智慧顯示器系列均已通過 VESA 的 DSC 認證。

 

22)*需訂閱。服務內容可能因會員方案而異。

*僅適用於 LG OLED W6、G6、C6、MRGB96 及 MRGB9M。

*GeForce NOW 適用情況可能因國家/地區而異。

*在 ULL 模式下，僅能連接一個控制器 (遊戲手把)。其他藍牙裝置的使用可能會受到影響。

*為獲得最佳效能，建議使用乙太網路或 5GHz Wi-Fi 連線。

 

23)*在 ULL 模式下，僅能連接一個控制器 (遊戲手把)。其他藍牙裝置的使用可能會受到影響。

*為獲得最佳效能，建議使用乙太網路或 5GHz Wi-Fi 連線。

 

24)*LG OLED 顯示面板已通過 Intertek 認證為「0.1ms 反應時間 (GtG) 與合格遊戲效能」。

 

25)*HGiG 是由遊戲和顯示器產業的公司組成的志願團體，旨在制定並向大眾提供改善消費者 HDR 遊戲體驗的指南。

*對 HGiG 的支援可能因國家/地區而異。

*僅OLED G6 系列 83/77/65/55/48 吋機型具備 ClearMR 10000 認證。

*ClearMR 是 VESA 的一項認證計畫，用於評估顯示器的動態模糊效能。

 

27)*對雲端遊戲服務的支援可能會因地區有所不同。

*部分遊戲服務可能需要訂閱及搭配遊戲手把。

*遊戲手把需另行購買。

 

28)*實際安裝效果可能因安裝環境而異，智慧顯示器與牆面之間可能存在些微縫隙。

*安裝條件可能有所不同。

 

29)*適用內容可能因國家/地區而異，且可能隨時變更。

*須訂閱 LG Gallery+ 才能存取完整內容和功能。

 

30)*使用此功能必須登入 Google 相簿帳戶，且你的應用程式中至少有 10 張相片。

 

31)*省電功能僅在同時啟用「藝廊模式」和「隨時就緒」時適用。若關閉「隨時就緒」，「藝廊模式」的耗電量將與智慧顯示器開啟時相同。

 

32)*亮度感應器可能因型號和國家/地區而異。

 

33)*動態感應器僅適用於 W6 和 G6 型號。

 

34)*LG Channels 支援的內容因地區而異。

 

35)*LG 支援 'Matter' Wi-Fi 裝置。'Matter' 支援的服務和功能可能會因連接的裝置而異。ThinQ 和 Matter 的初始連線應透過 ThinQ 行動應用程式進行。

 

36)*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

*支援 FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式與 Dolby Vision 杜比視界。

*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式在 AppleTV+ 和 Amazon Prime Video 應用程式中自動啟動。

*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式在配備光線感應器的型號上提供。

 

37)*「即時場景資訊」功能僅在支援 EPG (電子節目指南) 的國家/地區提供。

*支援範圍可能因國家/地區而異。

*AI 歡迎模式提供的資訊僅供一般參考，可能不夠準確。LG 對於因信賴此類資訊而採取的任何行動或決策，概不負責。

 

38)*Soundbar 為選購配件。

*音效模式控制可能因型號而異。

*請注意，服務可能在購買時尚未提供。更新需要網路連線。

*LG 智慧顯示器遙控器的使用僅限於特定功能。

 

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