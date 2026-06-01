83 吋｜LG OLED evo AI 4K 智慧顯示器｜W6 極薄壁畫系列｜2026

1)*實際測量值為 9.95mm，視測量條件可能略有不同。

*電源板和喇叭都與螢幕完全整合於一起。

2)*實際貼合情況可能因安裝條件而異。電視與牆面之間可能存在微小間隙

*安裝要求可能視型號而異。

3)*適用內容可能因國家/地區而異，且可能隨時變更。

*須訂閱 LG Gallery+ 才能存取完整內容和功能。

4)*無線 OLED 智慧顯示器是指真無線 4K 影音傳輸盒和螢幕之間的連接。

*將真無線 4K 影音傳輸盒放置在櫃子中可能會因櫃子的材料和厚度而導致信號干擾。

*真無線 4K 影音傳輸盒應安裝在無線接收器的下方。

*設備必須通過線纜連接到真無線 4K 影音傳輸盒。

*需要將電線連接到電視螢幕和真無線 4K 影音傳輸盒。

*實際貼合情況可能因安裝條件而異。電視與牆面之間可能存在微小間隙

*安裝要求可能視型號而異。

5)*內部測試結果採用 ISO/IEC 29170-2 標準，達成近乎無損的傳輸效果，實際測量結果可能因連接狀態而有所差異。

6)*動態感應器僅適用於 W6 和 G6 型號。

7)*亮度可能因型號、屏幕尺寸和市場區域而異。

*經內部測試，在 3% 時段下，峰值亮度比傳統 OLED 提升 3.9 倍。

8)*LG OLED 螢幕根據 CIE DE2000 測量 125 種色板，獲得 Intertek 的 100% 色彩還原度認證。

*經 Intertek 獨立驗證，面板色域容量等於或大於 DCI-P3 標準色域容量大小。

*LG OLED 顯示器已通過 UL 認證，測試結果符合 IDMS 第 11.5 節 Ring-light Reflection 標準，可在亮度高達 500lux 的環境下呈現 ≤0.24nit 黑階效果。

*LG OLED 顯示器已通過 UL 認證，測試結果符合 IDMS 第 11.5 節 Ring-light Reflection 標準，可在亮度高達 500lux 的環境下呈現 >99% 顏色一致性。

*實際效果可能因環境光線和觀看環境而異。

9)*經過 Intertek 獨立認證，根據鏡面反射數據 (Specular Component Included (SCI)) 定義，測得的反射率為 550nm。

*根據 IDMS 11.2.2 取樣球方法測量，LG OLED 顯示器的反射率低於 0.5%。實際結果可能因環境情況而異。

10)*LG OLED 智慧顯示器面板已通過 UL 鉑金級低藍光認證。

11)*根據內部規格比較，與 2025 年推出的第 8 代 alpha 9 AI 處理器比較。

12)*第一年的保固涵蓋面板、零件和人工費用。第二年至第五年保固僅包含面板與零件，人工費用另計。保固範圍依相關條款和條件而定。

*OLED Care+ 應用於 OLED W6, G6。

13)*使用此功能必須登入 Google 相簿帳戶，且你的應用程式中至少有 10 張相片。

14)*省電功能僅在同時啟用「藝廊模式」和「隨時就緒」時適用。若關閉「隨時就緒」，「藝廊模式」的耗電量將與智慧顯示器開啟時相同。

15)*亮度感應器可能因型號和國家/地區而異。

16)*動態感應器僅適用於 W6 和 G6 型號。

17)*對某些 LG Channels 的支援因地區而異。

18)*LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的裝置與功能可能隨著連接的裝置而有所不同。ThinQ 與 Matter 最初應透過 ThinQ 行動應用程式完成。

19)*AI 影像 Pro 適用於 OTT 服務中受版權保護的內容。

*影像可升級至媲美 4K 的畫質。實際效果可能因原始解析度而異。

*根據LG社內比較，處理速度較 2025 第8代 α9 AI 影音處理晶片更快。

20)*需透過音效模式選單啟動。實際音效可能因聆聽環境而異。

21)*音效可能因聆聽環境而異。

22)*AI 智慧搜尋 (Copilot) 適用於支援 webOS 5年保證升級的 OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD 機型，包含 2022 年起發表的機型。

*需連接網際網路，合作夥伴的 AI 服務可能變更或需要訂閱。

*此功能可能因地區和機型而異，且在不支援大型語言模型 (LLM) 的國家/地區無法使用。

23)*部分功能可能不支援特定地區或機型。

*顯示的選單可能與發布時有所不同。

*關鍵字推薦會因應用程式和時間而異。

*「即時場景資訊」功能僅在支援 EPG (電子節目指南) 的國家/地區提供。

*「正在播放」功能不適用於 Netflix 和其他內容供應商的應用程式，因此不會顯示。

*「生成式 AI」功能僅在特定地區或機型提供。

24)*視所在地區與網路連線狀況，顯示內容可能會減少或受限。

*AI 聲紋辨識的支援情況可能因地區和國家而異，適用於 2024 年起推出的 OLED、QNED、NANO 4K UHD 智慧顯示器，以及 2026 年起推出的 MRGB 和 FHD 智慧顯示器。

*此功能僅適用於支援 AI 聲紋辨識帳戶的應用程式。

*聲音相似者可能解鎖，若因健康或其他因素導致聲音改變，辨識功能可能無法正常運作。

*提供的小工具可能因國家而異，並可能隨時變更或終止，恕不另行通知。

*我的首頁適用於 2026 年 OLED、MRGB、QNED、NANO 4K UHD 智慧顯示器。

25)*需要連接網際網路。

*可將 AI 聊天機器人連結至客戶服務。

*在不支援 NLP (自然語言處理) 的國家/地區，可能無法使用語音應用程式存取和相關功能。

26)*webOS Re:New 是軟體升級程式，僅在特定型號上提供。升級次數和 Re:New 支援時限可能因產品、型號或地區而異。

*更新時間表與功能、應用程式及服務可能因型號與地區而所有不同。

*可用的功能、內容與服務可能會隨著產品、型號及區域而異，並且如有變化，恕不另行通知。

27)*可快速存取智慧顯示器 AI 功能，但沒有內建 AI 處理功能。

*AI 智慧滑鼠遙控器的設計、適用情況和功能可能因地區與支援的語言改變，即使是相同的型號。

*部分功能可能需要網路連線。

*只有在母語支援 NLP 的國家/地區提供 AI 語音識別功能。

28)*僅適用於支援 165Hz 的遊戲或電腦。

*NVIDIA G-Sync 相容於 RTX 20、RTX 30、RTX 40 和 GTX 16 顯示卡。舊版 GPU 不支援 G-Sync 相容性。

29)*LG OLED 智慧顯示器系列均已通過 VESA 的 DSC 認證。

30)*須訂閱服務。所提供服務可能因會員計劃而異。

*僅在 LG OLED W6、G6、C6 和 MRGB95、MRGB9M 上提供。

*GeForce NOW 適用情況可能因國家/地區而異。

*在 ULL 模式下，只能連接一個控制器（遊戲手把）。使用其他藍牙裝置可能會受到影響。

*為獲得最佳效能，建議連線至乙太網路或 5GHz Wi-Fi。

31)*在 ULL 模式下，只能連接一個控制器（遊戲手把）。使用其他藍牙裝置可能會受到影響。*為獲得最佳效能，建議連線至乙太網路或 5GHz Wi-Fi。

32)*LG OLED 螢幕已通過 Intertek 認證，獲得「0.1 毫秒灰階反應時間與合格遊戲效能」認可。

33)*HGiG 為由遊戲和電視顯示行業公司組成的志願者團體，旨在制定並向公眾提供改善 HDR 消費者遊戲體驗的指南。

*對 HGiG 的支援可能因國家/地區而有所不同。

*ClearMR 是 VESA 的認證計劃，用於評估顯示器處理動態模糊的表現。

34)*對雲端遊戲服務的支援可能會有所不同。

*部分遊戲服務須搭配訂閱與遊戲手把使用。

*遊戲手把須另行購買。

35)*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

*支援 FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式與 Dolby Vision 杜比視界。

*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式在 AppleTV+ 和 Amazon Prime Video 應用程式中自動啟動。

*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式在配備光線感應器的型號上提供。

36)*「即時場景資訊」功能僅在支援 EPG (電子節目指南) 的國家/地區提供。

*支援範圍可能因國家/地區而異。

*AI 歡迎模式提供的資訊僅供一般參考，可能不夠準確。LG 對於因信賴此類資訊而採取的任何行動或決策，概不負責。

37)*Soundbar 為選購配件，可另行購買。

*音效模式控制可能因 Soundbar 型號而異。

*請注意，你購買時可能尚未提供上述服務。升級需要使用網絡連接。

*LG 智慧顯示器遙控器用途僅限某些功能。