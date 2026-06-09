43 吋｜LG QNED evo AI 4K 智慧顯示器｜80系列｜2026

2)*與 QNED 相比，QNED evo 具備更寬廣的色域。

3)*顯示色域量 (CGV) 經 Intertek 認證，等同或超越 DCI-P3 色彩空間的 CGV。

4)*AI 影像 Pro 適用於 OTT 服務中受版權保護的內容。

*影像可升級至媲美 4K 的畫質。實際效果可能因原始解析度而異。

5)*音效呈現可能因聆聽環境而異。

6)*AI 智慧搜尋 (Copilot) 適用於支援 webOS 5年保證升級的 OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD 機型，包含 2022 年起發表的機型。

*需連接網際網路，合作夥伴的 AI 服務可能變更或需要訂閱。

*此功能可能因地區和機型而異，且在不支援大型語言模型 (LLM) 的國家/地區無法使用。

7)*部分功能在某些地區或型號上可能不提供。

*發佈時顯示的選單內容可能會有所不同。

*關鍵字建議會根據不同的應用程式和一天中的不同時間而有所不同。

*「In This Scene」資訊卡適用於支援 EPG（電子節目指南）的國家/地區。

*「On Now」資訊卡不適用於 Netflix 和其他 CP（內容提供者）應用程式，因此不會顯示。

*「Generative AI」資訊卡僅在某些地區或型號上提供。

8)*視地區與網路連線狀態，可能會顯示精簡或有限的內容。

*聲紋辨識視區域與網路連接狀況而定，並在自 2024 年之後推出的 OLED、QNED、NANO 4K UHD 電視型號以及自 2026 年之後推出的 MRGB 和 FHD 電視型號上提供。

*此功能僅適用於支援 Voice ID 帳戶的應用程式。

*聲紋相似的人可能可以解除鎖定，如果聲音因健康因素或其他因素而改變，系統可能無法正確辨識。

*小工具會視國家/地區而提供，如有變動或停用，恕不另行通知。

*My Page 在 2026 年推出的 OLED、MRGB、QNED、NANO 4K UHD 電視型號上提供。

9)*需要連接網際網路。

*可將 AI 聊天機器人連結至客戶服務。

*在不支援 NLP (自然語言處理) 的國家/地區，可能無法使用語音應用程式存取和相關功能。

10)*webOS 5年保證升級為軟體升級計畫，僅適用於特定型號。升級次數與支援期限可能因產品、型號或地區而異。

*升級時程以及功能、應用程式和服務可能因型號和地區而異。

*可用的功能、內容和服務如有變更，恕不另行通知，且可能因產品、型號或地區而異。

11)*可快速存取智慧顯示器的 AI 功能，但遙控器本身不具備 AI 處理能力。

*AI 智慧滑鼠遙控器的設計、適用情況和功能可能因地區和支援語言而異，即使是相同型號也可能有所不同。

*部分功能可能需要連接網際網路。

*AI 語音辨識僅在支援當地語言 NLP (自然語言處理) 的國家/地區提供。

12)*「即時場景資訊」功能僅在支援 EPG (電子節目指南) 的國家/地區提供。

*支援範圍可能因國家/地區而異。

*AI 歡迎模式提供的資訊僅供一般參考，可能不夠準確。LG 對於因信賴此類資訊而採取的任何行動或決策，概不負責。

13)*60Hz 僅適用於支援 60Hz 的遊戲或 PC 輸入訊號。

*對 HGiG 的支援可能因國家/地區而異。

*在 Motion Booster 動態增強技術模式下，解析度可能會降低以確保最佳效能。

*Motion Booster 動態增強技術 120 在最佳化的 Full HD 解析度下，提供高達 120Hz 的更新率，實現極致流暢的遊戲體驗。

*55 吋 QNED80 不支援 Motion Booster 動態增強技術。

15)*在 ULL 模式下，僅能連接一個控制器 (遊戲手把)。其他藍牙裝置的使用可能會受到影響。

*為獲得最佳效能，建議使用乙太網路或 5GHz Wi-Fi 連線。

16)*對雲端遊戲服務的支援可能會因地區有所不同。

*部分遊戲服務可能需要訂閱及搭配遊戲手把。

*遊戲手把需另行購買。

17)*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式在 AppleTV+ 和 Amazon Prime Video 應用程式中自動啟動。

*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式在配備光線感應器的型號上提供。

18)*適用內容可能因國家/地區而異，且可能隨時變更。

*須訂閱 LG Gallery+ 才能存取完整內容和功能。

19)*使用此功能必須登入 Google 相簿帳戶，且你的應用程式中至少有 10 張相片。

20)*省電功能僅在同時啟用「藝廊模式」和「隨時就緒」時適用。若關閉「隨時就緒」，「藝廊模式」的耗電量將與智慧顯示器開啟時相同。

21)*亮度感應器可能因型號而異。

22)*僅 W6 與 G6 型號配備動作感應器。

23)*LG Channels 支援的內容因地區而異。

24)*LG 支援 'Matter' Wi-Fi 裝置。'Matter' 支援的服務和功能可能會因連接的裝置而異。ThinQ 和 Matter 的初始連線應透過 ThinQ 行動應用程式進行。

25)*Soundbar 為選購配件。

*音效模式控制可能因型號而異。

*請注意，服務可能在購買時尚未提供。更新需要網路連線。

*LG 智慧顯示器遙控器的使用僅限於特定功能。